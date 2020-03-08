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Цены на комплектующие опять растут. Что делать, если вы собирались купить компьютер

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<b>Ryzen 3990</b> доступен за сотни тысяч рублей
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<b>Корпус в виде вентилятора</b> - это просто топ
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Не успели мы порадоваться восстановлению адекватных цен на видеокарты и блоки питания после майнингового бума, как опять началась чехарда с ценами, которые полезли вверх из-за роста курса доллара. И как говориться - "пришла беда - отворяй ворота", к растущему курсу доллара начинает прибавляться рост цен из-за коронавируса в Китае.
И похоже, что это только начало. 

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Но, нам не привыкать, мы переживали и гораздо более высокие повышения цен, переживем и это.

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Оглядываясь назад, понимаешь, что 2019 год был хорош для апгрейда во всех отношениях. Стремительно дешевеющие и захватывающие рынок AMD Ryzen 5 1600, 2600 и 3600 позволяли собрать недорогой и шустрый компьютер с перспективой на новые игры. Быстрые и недорогие GeForce GTX 1660 Super стали хитом продаж в 2019 году, превратившись в лучший выбор для игр в разрешении 1080p.

Опытные пользователи, такие как ваш покорный слуга, успели купить новые компьютеры буквально за неделю до подорожания, успев вскочить в последний вагон уходящего поезда низких цен. 

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Я писал о своем новом компьютере в блогах: 

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AMD перестала делать кипятильники. Размышления о прогрессе и моем Ryzen 5 1600

PALIT GeForce GTX 1660 Dual в моём новом компьютере - недорого, быстро, холодно

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Корпус ACCORD JP-VI - бюджетная жемчужина

Но не только тщательный анализ новостей и цен помог мне решиться на срочный апгрейд, но и интуитивное предчувствие надвигающейся катастрофы. Но не всем так повезло, и давайте обсудим, что же делать тем, у кого отложена приличная сумма на апгрейд, а нужное железо начало быстро дорожать.


Самое главное - не паниковать!

Решения, принятые в паническом состоянии и спешке, как правило, оказываются ошибочными. Есть хорошая поговорка: "если вы внезапно задумали купить что-то дороже $200, отложите покупку и подумайте неделю!"

От того, что кто-то не купил вовремя компьютер, еще никто не умер. Это не вещь первостепенной важности и без него можно прожить и полгода, и год. Некоторые вообще обходятся смартфонами с андроидом и ничего, живут.

Если ваш компьютер просто устарел, но еще работает, то вполне можно пересидеть время повышенных цен, играя в старые игры, я уже много раз писал об этом. Например "Старые игры зомбируют, забудьте про них!" и "Мнение: почему игры становятся все хуже и хуже?".

Если же вы вообще остались без компьютера, то это уже гораздо сложнее, но вполне поправимо. Купите как временное решение старенький компьютер на Avito или OLX. Главное, чтобы он тянул интернет. Минимум - это Core i3 2100 и 4-6 ГБ памяти. А с SSD такие старые машинки просто "летают".


Плюс, вы получаете кучу эмоций переходя с такого древнего компьютера на современный, я уже подмечал такой эффект и писал о нем в блогах "Как апгрейдиться только тогда, когда это реально необходимо" и "Как получить максимум эмоций от апгрейда".

Если же вы опытный пользователь и, к примеру, нацелились на AMD Ryzen 4000-й серии, которые выходят в конце года, то вы можете взять часть комплектующих сейчас. Пока они не подорожали до совсем неприемлемых цен.
Например, хорошую материнскую плату на B450 чипсете, ASUS TUF B450M-PRO GAMING.

К ней стоит именно сейчас прикупить оперативной памяти. И на ней не стоит экономить, и без курса доллара и коронавируса эксперты прогнозировали подорожание оперативной памяти. Имеет смысл взять сразу 32 ГБ хорошей памяти в двухканал, ибо что-то подсказывает мне, что таких цен на память мы больше не увидим.

Например, Crucial Ballistix Sport LT White (BLS16G4D30AESC), с емкостью одного модуля в 16 ГБ и частотой 3000 МГц. Быстрая, недорогая, отлично разгоняющаяся, а объема в 32 ГБ хватит еще лет на пять, как минимум!

Как временную меру в этот комплект можно купить Ryzen 5 1600. Он, в отличие от Ryzen 5 3600, почти не подорожал и по-прежнему стоит сущие копейки.

При покупке обязательно смотрите, чтобы модель Ryzen 5 1600 была с маркировкой YD1600BBAFBOX или YD1600BBM6IAF. Эти чипы используют степпинг B2 и по сути являются Ryzen 5 2600 с пониженными частотами.


Что еще можно предпринять прямо сейчас? Не все товары еще подорожали, некоторые или не подорожали совсем или подорожали символически. Ищите такие товары и смело покупайте, в будущем они будут стоить еще дороже.

Например, SSD Samsung 860 EVO Series (MZ-76E1T0BW) на 1 ТБ подорожал всего на 300 рублей. В начале февраля 2020 я покупал его за 10400 рублей. Да, да, сам покупал, про то, что мне его подарили за обзор - это была шутка.

Но все-таки, будем надеяться, что это подорожание комплектующих временное, ведь впереди в 2020 году столько долгожданных анонсов: и 10-я серия Intel, и 4000-е Ryzen от AMD, и новые видеокарты.

Удачных вам апгрейдов!

 




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А разве 3600 в разгоне на 4.3 потребляет меньше ? Я тебе скажу один секрет , что в играх 9600к даже в разгоне до 5.2ггц при напряжении 1.37 будет будет потреблять не больше 70-80 ватт при 100% загру...
6-ядерный процессор Intel Core i5-10600K за 300 долларов сравнялся с AMD Ryzen 5 3600Х стоимостью 200 долларов
Олег Вишняков
02:38
Гнались когда-то. Новые балистиксы этого года даже 3600 не берут, только 3500-16-18-18 520. Но и это неплохо. 43 латентность.
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Аслан Хироуз
02:30
Агась, только за разницу в цене этой памяти и мамки на z чипсете с нормальными фазами и неограниченной теплопакетом и водянки можно взять 3900x. Не проще уж взять 9900 и обычную память или нужно гнать...
6-ядерный процессор Intel Core i5-10600K за 300 долларов сравнялся с AMD Ryzen 5 3600Х стоимостью 200 долларов
E1nher1
02:29
А почему все хейтят зелота?
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Аслан Хироуз
02:25
Зачем мне этот камешь если у меня бюджет неограничен? Если я фанат интел то возьму 9900ks или на крайняк какой нибудь 18 ядерник. Но 9600k при неограниченном бюджете зачем?
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Ацкий Сотона
02:23
10про МСовские планшеты .
Собираем надежный антикризисный ПК для пожилых людей
Аслан Хироуз
02:22
Да кстати чёт разрыва и не увидел. Разве что 9600k на 5 гигагерцах порвал 3600 по энергопотреблению и цене.
6-ядерный процессор Intel Core i5-10600K за 300 долларов сравнялся с AMD Ryzen 5 3600Х стоимостью 200 долларов
E1nher1
02:19
А я помню, как когда-то играл в майнкрафт на p4 478 сокета.... А сейчас раз, только в майнкрафт зашел, а уже 8 гигов оператвы сожралось!
Тестируем новую линейку памяти от CRUCIAL Ballistix - те же Micron E-die, но дешевле
Аслан Хироуз
02:19
Посмотрим как будет разрывать без 2080ti. И как будет разрывать в рабочих задачах.
6-ядерный процессор Intel Core i5-10600K за 300 долларов сравнялся с AMD Ryzen 5 3600Х стоимостью 200 долларов
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