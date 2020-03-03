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Читатели моего блога уже наверное заметили, что я наконец-то сделал апгрейд. Я уже писал о части своего нового железа в блогах "Корпус ACCORD JP-VI - бюджетная жемчужина" и "PALIT GeForce GTX 1660 Dual в моём новом компьютере - недорого, быстро, холодно".

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И теперь хочу написать заключительный блог про свое реальное железо, так как оценки этих двух блогов, несмотря на то, что это железо куплено и протестировано лично мной, крайне низкие:. Ну и куча негативных комментариев никуда не делась, конечно.

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Поэтому это будет финальный блог про мое новое железо, а блоги про разгон, разгон и настройку таймингов памятии про разгон видеокартыя напишу более благодарным читателям.





Но вернемся к моему апгрейду. Он был спонтанным и хаотичным - подвернулась возможность очень хорошо продать свой старый компьютер целиком и купить новый. Причем времени на выбор железа было крайне мало, так как были другие неотложные дела.

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В результате весь апгрейд с продажей, покупкой, сборкой, установкой WIndows и тестами на стабильность и температуру занял время от 16.00 до четырех утра следующего дня.

Сказать, что я доволен - ничего не сказать. Одна напряженная бессонная ночь, и у меня на столе стоит совершенно новый компьютер, мощность которого увеличилась по всем направлениям.

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Но не только прирост мощности порадовал меня при сборке, настройке и эксплуатации, а энергопотребление, уровень шума, нагрев и само удобство сборки платформы на AM4. Сюда стоит добавить еще и беспроблемность. Я мельком почитывал форум "Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4)" на нашей конференции и видел, что кое у кого возникали проблемы, и они ругали AMD.

Ругательства о том, что AMD выпускает утюги, кипятильники, горячее и глючное железо, я слышу уже не один год и был готов ко всему. Поэтому у меня были смутные подозрения, что шестиядерный Ryzen 5 1600 ну никак не может уложиться в 65 ватт, и ему будет нужна башня как минимум не хуже Zalman CNPS10X OPTIMA, которая стояла у меня на Core i5 3570. И температуры будут намного выше, чем у Core i5 3570.

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Но денег у меня хватило только на недорогой и миниатюрный DEEPCOOL ICE EDGE MINI FS V2.0 , всего с двумя теплотрубками и вентилятором размером 80 мм.





Однако, реальность развеяла мои опасения. Кулер очень легко одевается на AM4 крепление и, несмотря на скорость вентилятора почти в 2000 оборотов, не выделяется на фоне системника целиком.

Вот еще несколько фотографий, как он выглядит уже внутри компьютера.



















Как видите, он компактный и влезет в любой корпус, за исключением совсем маленьких mini-itx и slim.





Теперь о процессоре. Сразу скажу, что напряжение и частоты я не трогал, все в дефолтных значениях, частота и тайминги памяти тоже нетронуты.













Понимаю, что тайминги и частота памяти вызовут искривленное лицо у любого опытного пользователя Ryzen, но именно так обстоит дело у большинства, у обычных пользователей, которые покупают железо, ставят "как есть" и забывают о настройках до следующего апгрейда.

Но даже с такой низкой скоростью и высокой латентностью памяти, Ryzen 5 1600 в синтетике показывает отличные результаты.





Но самый большой шок у меня вызвало энергопотребление и температура процессора в "стоке".

Я запустил тест стабильности AIDA64 и посмотрите! 46 градусов под такой малюсенькой башней!



Я ожидал как минимум 75 градусов!

Еще больший сюрприз процессор преподнес мне в процессорозависимых играх. В Ведьмак 3: Дикая Охота, в Новиграде, мой Core i5 3570 загружался на 100% и не мог загрузить даже GeForce GTX 1060.

Ryzen 5 1600 показал себя с отличной стороны, посмотрите на загрузку и энергопотребление процессора!

Всего 40-50 ватт энергопотребления и загрузка 30-35%! Игра идет гладко, GeForce GTX 1660 загружается на 99% даже в Новиграде!

Правда процессор прогрелся аж до 50 градусов, но игра тяжелая и даже 50 градусов с такой башней - это отличный результат!





В общем, я в полном восторге от AMD и ее Ryzen 5 1600 - это холодный, экономный и мощный процессор, которого вполне хватает для GeForce GTX 1660.

Малыш DEEPCOOL ICE EDGE MINI FS V2.0 тоже порадовал, при таких размерах и всего двух теплотрубках так охладить шестиядерник - это отлично!





А как у вас обстоит дело с продукцией компании AMD конкретно с процессорами Ryzen? Сталкивались ли вы с перегревом и глюками? Пишите в комментарии.