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PALIT GeForce GTX 1660 Dual в моём новом компьютере - недорого, быстро, холодно

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Как уже догадались самые смышленые читатели, я наконец-то сделал апгрейд. За старый компьютер на основе процессора Intel Core i5-3570, материнской платы ASUS P8H67, видеокарты Gigabyte GeForce GTX 1060 G1 Gaming 6G и 16 ГБ памяти DDR3 мне предложили  такую цену, что я незамедлительно продал его без малейших сожалений. 

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Конечно, совсем недавно я писал, что стал ценить этот компьютер и буду оставаться на нем очень долго в блоге "Почему я снова стал ценить свой старый компьютер на 1155 сокете", но жизнь внесла свои коррективы. 

Я продал своего боевого друга, с которым прошел огонь и воду тысяч игр, за цену, на которую смог купить компьютер на основе процессора AMD Ryzen 5 1600, материнской платы ASRock B450M-HDV R4.0 и видеокарты PALIT GeForce GTX 1660 Dual.

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И если по поводу процессора я практически не задумывался, то насчет видеокарты пришлось поломать голову. Я мало играю в требовательные игры и даже GeForce GTX 1060 мне вполне хватало, поэтому я решил тратиться на видеокарту по минимуму. 

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AMD в диапазоне цен от 14 до 16 тысяч рублей предлагает только Radeon RX 580 с завышенным ценником и Radeon RX 5500 XT. У NVIDIA за 15 тысяч рублей можно купить GeForce GTX 1660 или самые дешевые версии GeForce GTX 1660 SUPER

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От видеокарт AMD меня отпугнули известия о массовой проблеме "черного экрана". Да и согласитесь, странно брать Radeon RX 5500 XT в компьютер человека играющего по большей части в Age of Empires II, Darkest Dungeon, Heroes of Might and Magic V, Sid Meiers Civilization VI или They Are Billions

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Видеокарты от NVIDIA больше подходят в этом плане - "поставил и забыл". Я даже не сопротивлялся попыткам Windows 10 установить видеодрайвер, и не смотрел, что же она там установила. Прогресс в этом плане очень заметен - собрал компьютер за 20 минут, воткнул флешку с Windows 10 и через 15 минут можешь запускать игры.

В блоге "Сборка компьютера для Zystax на AMD Ryzen 5 3600 и Radeon RX 5700 за 62730 рублей" я писал:


У NVIDIA в пределах этих цен только GeForce GTX 1660 Ti и GeForce RTX 2060, а они мало того что слабее Radeon RX 5700, так еще и имеют меньше памяти, что уже начинает сказываться в играх.
Я уже обжегся однажды, взяв GeForce GTX 1060 и теперь гляжу, как она спустя 3 года проигрывает практически везде Radeon RX 480-580. Я завязываю с продукцией NVIDIA!

Но я каюсь, опять испугался проблем с видеокартами AMD, уже сталкивался с черным экраном на Radeon HD 7770 и лучше выберу беспроблемность и малое потребление NVIDIA, чем больше памяти, но риск "черного экрана" и проблемы с драйверами у AMD.

Но вернемся к решениям от NVIDIA за указанную выше цену.

Разница между ними в цене примерно соответствует разнице в производительности, и я решил брать самую недорогую GeForce GTX 1660 с адекватной двухвентиляторной системой охлаждения. И это оказалась PALIT GeForce GTX 1660 Dual (PA-GTX1660 DUAL 6G).

Меня много критиковали в комментариях к прошлым блогам за темы, оторванные от реального и актуального железа, и я принял вашу критику к сведению. Это уже второй блог про впечатления от нового железа, которое я подержал в руках.

Я не буду приводить тесты производительности, так как вы и так знаете возможности GeForce GTX 1660 намного лучше меня, а сосредоточусь на общих впечатлениях, которых обычно не хватает в сухих технических обзорах.

Упаковка и комплектация PALIT GeForce GTX 1660 Dual стандартная для сегодняшнего времени, даже в коробках у гораздо более дорогих видеокарт вы не найдете ни полезных переходников, ни дисков с играми, как в добрые старые времена.


На коробке перечислены спецификации видеокарты, я не буду заострять на них внимание, отмечу только, что она оснащена видеовыходами HDMI 2.0b, Dual-Link DVI-D и DisplayPort 1.4a. Нечасто производители ставят DVI выход на современные видеокарты, а для меня этот выход был важен по причине наличия качественного длинного кабеля DVI-DVI и монитора, у которого есть только DVI и VGA.


Я так торопился собрать компьютер, что забыл сфотографировать видеокарту отдельно, но весь интернет забит такими фотографиями, невелика потеря.
А вот в корпусе PALIT GeForce GTX 1660 Dual смотрится хорошо.


 

Посмотрим, что покажет GPU-Z.



Память Samsung! Это отлично, но пока мне не до разгонов, я решил играть в игры, а не в разгон.

В простое вентиляторы не останавливаются и вращаются на почти бесшумных 1000 об/мин.



Температура в простое всего 33 градуса.



Power Limit можно поднять до 130 ватт.

При средней загрузке видеокарта поднимает частоту до 1905 МГц.


 

В качестве "грелки" я выбрал Ведьмак 3: Дикая Охота на ультра настройках без HairWorks. Видеокарта держит частоту в 1875 МГц в диапазоне температур, до которых ее смог прогреть Ведьмак 3: Дикая Охота (53-61 градус).
Обратите внимание, что у каждого вентилятора свой отдельный датчик оборотов, вижу такое впервые.


Вентиляторы раскручиваются до 1783 оборотов при температуре 61 градус, но на фоне двух 120 мм вентиляторов в системнике на 1300 оборотов видеокарта не выделяется.


Максимум, чего она достигла после пары часов игры, это 63 градуса. Напомню, что корпус очень компактный и со скромным продувом. В помещении 25 градусов. В более продуваемом корпусе температуры были бы ниже 60 градусов.

Максимальное потребление было 113 ватт, думаю PL в 130 ватт хватит для отличного разгона.


Итак, подведем итоги. Видеокарта недорогая, холодная, умеренно шумная, компактная. Впечатления только приятные. Если вам нужна видеокарта "поставил и забыл" для игр в Full HD, то это отличный выбор. 

А как я написал выше, в 2020 году время, затраченное на сборку, настройку компьютера и установку Windows 10, может занимать меньше часа. Купил, собрал и играешь.

А как у вас обстоит дело со сборкой и настройкой компьютера? И как вы относитесь к видеокартам AMD? 



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