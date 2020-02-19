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Помните, какие были бюджетные корпуса всего несколько лет назад? Страшные, шумные, неудобные и с дребезжащей начинкой. И, чтобы получить минимально приемлемый уровень комфорта от корпуса, надо было расстаться как минимум с 3-4 тысячами рублей.

К счастью, прогресс на рынке персональных компьютеров неумолим, и теперь даже бюджетные корпуса стали предлагать набор опций, которые раньше предлагали только дорогие модели.



Пару недель назад я затеял апгрейд, пришло время выбирать корпус, но, как это обычно бывает, денег почти не осталось. В отчаянии я искал на сайтах корпус строгого вида, но дешевле 2000 рублей; найти строгий и красивый корпус очень тяжело.

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И тут мой взгляд привлек корпус. Выглядел он отлично, стоил недорого, а характеристики подходили под мои требования.

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Я заказал его в Ситилинке и при получении был приятно удивлен несколькими вещами.

Во-первых, качеством покраски и качеством пластика. Во-вторых... Впрочем, давайте я расскажу обо всем по-порядку и с фотографиями.

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Форм-фактор корпуса: Midi Tower

Размер материнской платы : ATX

Внутренних отсеков 3.5": 2 шт.

Внутренних отсеков 2.5": 2 шт.

Лицевая панель: USB 3.1, 2xUSB 2.0

Габариты (ВхШхГ): 410x193x423 мм

Высота кулера: до 150 мм.

Максимальная длина видеокарты: до 300 мм

Цвет подсветки: RGB

Расположение БП: нижнее

Мест для вентиляторов сзади: 1x120 мм

Мест для вентиляторов спереди: 3x120 мм

Вес: около 4 кг с упаковкой

Начнем с характеристик:

Теперь давайте пройдемся по пунктам, что мы получаем за 1900 рублей. Во-первых, качество окраски. Краска приятная, матовая, корпус окрашен равномерно, без потеков и капель, как это зачастую бывает у бюджетных корпусов.



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Пластик тоже хорош, такой же матовый, приятный на ощупь.









Сверху расположены два разъема USB 2.0 и один USB 3.1, разъемы под наушники и микрофон, светодиодные индикаторы POWER и HDD, кнопка питания и отключения подсветки передней панели.

По передней панели расположена светодиодная RGB полоса, переливающаяся мягким, не раздражающим светом.



Боковая стенка забрана тонированным оргстеклом.





Фотограф из меня не ахти, поэтому дополню фотографией из Ситилинка.









Противоположная стенка выпуклая, со штамповкой. Профилированная штамповка придает жесткости и обеспечивает место для укладки проводов.





Вот как под нее умещаются провода не модульного блока питания.









Места достаточно, но в самом низу, где штамповка сужается, тесновато. Но, как видите, при желании огромная куча проводов легко умещается.

Сзади все как обычно. Заметно, что габариты корпуса небольшие.





Снизу, под вентилятором блока питания расположен пылевой фильтр из быстросъемной сетки.





Накопители 3.5" крепятся в пазы через гасящие вибрацию резиновые ножки, отличное решение. Я поставил старый жесткий диск с кучей бэд-блоков для переноса информации, и его жуткий треск практически полностью погасился резиновыми демпферами.





Фиксация накопителей осуществляется тем, что боковая стенка внизу сужается и немного поджимает провода. Жесткий диск не болтается.

Теперь по интерьеру, что понравилось, а что нет.









Три вентилятора на вдув - это мощь! При желании можно устроить хороший сквозняк, но не забывайте, что на выдув только одно место под 120 мм вентилятор.



Короб, скрывающий накопители - отличное решение, заодно дает жесткость всей конструкции.



Как видите, места внутри достаточно, влезет и большая видеокарта. На боковой стенке можно крепить SSD, но, мне кажется, если обойтись только нижним вентилятором и пониже проложить провод питания 24 пина, вертикально влезет и дополнительный HDD.

Отсутствие пылевого фильтра спереди корпуса - вот главный недостаток. Как видите, я поставил вдувной вентилятор сверху, чтобы он качал поменьше пыли в корпус (комплектующие у меня холодные).

Вот так выглядит перед без панели и с тремя вентиляторами (еще одно чужое фото из Ситилинка).







Еще не понравились выламывающиеся заглушки под карты расширения, но это уже мелочи.



В целом, впечатления весьма положительные: если вам нужен небольшой, легкий и строгий корпус под не горячую, не прожорливую сборку, то присмотритесь к ACCORD JP-VI.

А за низкую цену ему можно простить недостатки. Тот же передний пылевой фильтр можно под один-два вентилятора сделать самому, благо на передней панели ничего не мешается.









