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Наш форум пестрит печальными рассказами пользователей, которые сменили GeForce GTX 1070 на GeForce RTX 2060 или Intel Core i7-4770 на Core i7-7700. И в каждом таком случае незадачливый пользователь жалуется на то, что почти не ощутил от прироста производительности никакой радости.

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Отчего так происходит? Ведь поводов для радости более, чем достаточно: новое, более мощное железо, гарантия, возня с железом, новый опыт, удачная продажа старого ПК и так далее.

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Это часто происходит от того, что вполне хорошее железо, еще довольно мощное, меняется на немного более лучшее. Было у вас в любимой игре 40 кадров в секунду, стало 55 - как-то недостаточно, чтобы прыгать от радости, не правда ли? Иногда даже возникает ощущение бессмысленно потраченных денег.

Но такое состояние может возникнуть и при вполне приличных апгрейдах, когда прирост и по производительности видеокарты, и процессора, превышает 50%, а то и все 100%.

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Кстати, после нескольких апгрейдов, не принесших мне ничего, кроме разочарования, я установил для себя минимальную планку прироста производительности - не менее 100%. Или как можно сказать по-другому - увеличение мощности минимум в два раза.

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Совсем недавно, в блоге "Сборка компьютера для Zystax на AMD Ryzen 5 3600 и Radeon RX 5700 за 62730 рублей" , я спрашивал вашего мнения по поводу своего намечающегося апгрейда, но что-то подсказывало мне, что радости мне это принесет немного. Напомню, что сейчас я сижу на древнем Core i5-3570 и еще довольно бодренькой GeForce GTX 1060.

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Я решил не рисковать и оценить то, что получу, заранее. Я договорился с другом и взял на пару дней его мощнейший компьютер на Intel Core i7-8700K@4800 МГц и GeForce GTX 1080 Ti. За эти два дня я поиграл в Red Dead Redemption 2, Metro Exodus, Control и Terminator: Resistance. И, мягко говоря, я был не в особом восторге.

Да, кадровая частота возросла практически в два раза, все шло гладко и без фризов, но эти игры запускаются и на моем компьютере. Пусть и с 40 кадрами в секунду, но пройти все новинки вполне можно.



И я решил пока не тратить деньги и в очередной раз отложить апгрейд. В комментариях обычно на такие мои высказывания пишут "ты просто НИЩЕБРОД!", но лучше иногда считать себя "нищебродом", чем выкинуть кучу денег на апгрейд, который не принес радости. Это все равно что взять эти деньги и сжечь.









И тут мне вспомнились самые эмоциональные и радостные апгрейды, которые я видел. Все они происходили с очень слабого железа на более мощное в разы, иногда в десятки раз. Причем это железо было уже настолько устаревшем, что речь не могла идти о новых играх, да и об играх, выпущенных 5 лет назад.

Один мой знакомый проапгрейдился с Celeron 478 сокета на Intel Core i7-2600K в 2012 году. Этот случай был настолько запущен, что речь уже не шла об играх, у него даже интернет жутко тормозил.

И таких случаев на моей памяти было несколько.



Думаю, вы уже догадываетесь, куда я клоню. Если перед апгрейдом месяцок или два посидеть на каком-нибудь старом компьютере, да еще с встроенной видеокартой, то море эндорфинов и серотонина вам обеспечено!

После таких страданий новый компьютер покажется вам глотком холодной воды после дня в пустыне!





Теперь о технической стороне вопроса. Самое простое - продать видеокарту и сидеть на встройке. Однако встройки сейчас довольно мощные, и в паре с четырехъядерным процессором вы и не почувствуете дискомфорта. Поэтому, если ваша встройка довольно мощная, лучше воткнуть видеокарту-затычку, которых полно на авито за 300-500 рублей.

GeForce 8600 GT идеально подойдет.





Но не у всех хватит сил терпеть такое, когда под рукой мощная Intel HD Graphics 630. Поэтому лучше вообще избавиться от нормального компьютера перед апгрейдом и страдать по-настоящему. Купить на авито двухъядерный "калькулятор" с четырьмя гигабайтами DDR 2, который с трудом тянет интернет - вот идеальное решение!

После пары месяцев на таком, новенький AMD Ryzen 5 1600 покажется вам процессором богов!



А у вас бывали такие апгрейды, как я описал? Какой апгрейд принес вам больше всего радости?