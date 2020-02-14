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Вы купили SSD большого объема. Что делать дальше

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Казалось бы, начать пользоваться новым SSD-накопителем большого объема проще простого: подключил, разметил и пользуйся, однако есть несколько нюансов, знать о которых желательно сразу.

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Я на днях стал обладателем SSD Samsung 860 EVO Series (MZ-76E1T0BW) емкостью 1 ТБ и на его примере покажу, как решить такие вопросы как: охлаждение, обновление прошивки, разметка под ОС, перенос программ и данных.

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В прошлом блоге про SSD Почему не стоит в 2020 году покупать SSD объемом 120 Гбайт, меня удивила реакция некоторых читателей, которые явно ожидали большего от блога. 

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Но я, к сожалению, не I.N. и мои блоги рассчитаны на начинающих пользователей. Но, если бы не было того блога, у меня не было бы сейчас новенького SSD Samsung 860 EVO Series (MZ-76E1T0BW) на 1 ТБ и соответственно, не было бы и этого блога, гораздо более серьезного и полезного.

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Расположение и охлаждение

Итак, вы купили новенький SSD, и первым желанием конечно будет поскорее воткнуть его в корпус и начать "устанавливать все игры", развертывать виртуальные машины или рендерить, но не стоит торопиться и для начала надо решить несколько вопросов.

Первый вопрос - размещение SSD-накопителя в корпусе и его охлаждение. Многие считают, что SATA SSD не греются и можно спокойно засунуть его за заднюю крышку корпуса, где производители часто делают посадочные места под 2.5" накопители, и забыть про него. Но не стоит спешить. 

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Место за задней крышкой одно из худших мест для SSD, и чем выше он будет расположен, тем хуже будет его температурный режим.
Пространство за сокетом процессора очень сильно нагревается, иногда даже до 90-100 градусов и за задней крышкой SSD будет просто зажариваться как в духовке.

Вот пример такого места у Zalman Z11 Plus.


Поэтому, даже если вы и поставили туда SSD, проверяйте его температурный режим при долгих нагрузках. 

Я поставил MZ-76E1T0BW на место жесткого диска, под струю воздуха от корпусного вентилятора и покажу его температурный режим далее.


Обновление прошивки

Следующий вопрос - это обновление прошивки. Обновлять ее желательно, в новых прошивках исправляют серьезные ошибки и увеличивают быстродействие, но делать это лучше до того, как SSD наполнится важной информацией.
В случае с MZ-76E1T0BW, вам надо перейти на сайт Samsung, найти свой SSD и скачать утилиту для него. В моем случае Samsung Magician.

После установки запускаем утилиту и ждем окончания сканирования SSD.



Она показывает состояние всех накопителей и их заполненность.

Обратите внимание на разницу температур - SSD Samsung 850 EVO 120 ГБ лежит в отсеке 5.25" без обдува.

В разделе Drive detail более подробная информация и актуальность прошивки.
В моем случае была прошивка RVT03B6Q и утилита предложила обновить прошивку. После обновления я получил прошивку RVT04B6Q.

Вот теперь можно и прогнать тесты, в частности CrystalDiskMark.


Разметка SSD под вторую ОС

SSD можно очень быстро заполнить информацией, поэтому надо сразу решить - будете ли вы ставить на него операционную систему и стоит ли выделять отдельный раздел диска под нее. Потом переразметить диск будет проблематично. Я сразу решил выделить небольшой отдел в 48 ГБ под запасной Windows. Основной Windows будет стоять на SSD 120 ГБ.


Даже если вы сейчас не планируете ставить ОС, отдельный небольшой раздел не помешает.

Я разметил диск в "Управлении дисками" и не стал присваивать букву разделу под ОС, чтобы он не маячил в проводнике.


Перенос игр и программ

Теперь можно приступить к переносу игр и программ. У меня на HDD стояло внушительное количество игр и их переустановка заняла бы целый рабочий день, поэтому я сделал такой финт: скопировал все игры с HDD на SSD в те же папки, и назначил SSD букву D:\, которая раньше была у HDD.
Это позволило мне избежать переустановок почти 500 гигабайт игр.


Копирование с HDD на SSD - это не быстрый процесс, все упирается в скорость HDD.
Пришла пора посмотреть температурный режим при длительной нагрузке.


MZ-76E1T0BW прогрелся до 43 градусов, но стоит учесть, что сейчас зима и его обдувает вентилятор. Летом и за задней крышкой будет намного выше.

Но пара игр стояла у меня на 120 ГБ SSD и вот их перенести будет уже сложнее. Но тут придут на помощь символические ссылки NTFS и команда mklink.
Я копирую Ведьмак 3: Дикая Охота и The Elder Scrolls V: Skyrim из C:\games в D:\games и запускаю командную строку от администратора.


Осталось настроить некоторый софт, который остался на жестком диске. Я сменил букву жесткого диска с D:\ на Q:\ и теперь достаточно просто в свойствах ярлыка программ сменить D:\ на Q:\.




Почему 1 ТБ SSD - это не так уж и много в 2020 году

В прошлом блоге про SSD я писал, что лучше взять SSD сразу на 1 ТБ и сейчас покажу почему.
Я установил еще несколько игр и вес папки Games перевалил за 700 ГБ. Диска объемом 500 ГБ мне бы уже не хватало. И не сказать, что мое количество игр слишком внушительное.



А как у вас обстоит дела с охлаждением и размещением SSD? И какой его объем вам достаточен в 2020 году?

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