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ТОП-7 причин, почему NVIDIA GeForce RTX 4090 – отличная видеокарта по адекватной цене

Рассказываю о преимуществах нового суперфлагмана NVIDIA, не упуская из виду и его недостатки, хотя они и незначительны
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3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
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Всем привет! С вами Zero, и сегодня я расскажу о семи причинах, почему я считаю NVIDIA GeForce RTX 4090 одним из лучших графических ускорителей за всю историю ПК-гейминга. Конечно, у этой видеокарты, как и у практически любого продукта, имеются свои недостатки, но преимущества, на мой взгляд, выглядят гораздо значительнее. Придерживающиеся иной точки зрения могут поспорить со мной в комментариях. Итак, поехали!

Рекордная для игровой видеокарты производительность

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Один из главных параметров, интересующий геймеров, выбирающих себе новенький графический ускоритель – это, конечно, производительность в современных играх. И у RTX 4090 она запредельная: наконец-то полноценный гейминг в 4K разрешении без каких-либо компромиссов вроде технологий масштабирования стал доступен. Конечно, в Cyberpunk 2077 в 4K на ультра с рейтрейсингом для получения комфортного FPS DLSS включать все-таки придется, но это исключение, а не правило. Все-таки «Киберпанк» – одна из самых требовательных игр, а среди широко известных проектов AAA-класса, вероятно, самая требовательная. Да и с оптимизацией у нее явно не все в порядке.

Впрочем, для меня гораздо важнее, что RTX 4090 позволяет наслаждаться играми в QuadHD или FullHD не с консольными 30 и даже не со стандартными 60 FPS, а со 120, 180 или даже 240+ FPS, если такую частоту кадров вытягивают процессор и сам движок игры. С учетом появления все большего количества мониторов с высокой частотой обновления экрана и поддержкой технологии G-Sync, а также минимальным временем отклика и инпут-лагом, это весьма важно. Консольщики могут говорить, что 30 FPS достаточно для комфортной игры, но это самообман. Просто запустите World of Warcraft, Path of Exile или иной проект, позволяющий устанавливать для частоты кадров ограничение. Для начала поставьте 8-12 FPS, чтобы ощутить на себе дискомфорт от явных фризов. После этого перейдите на 20, а потом на 24 – фризы еще есть. Дальше – 30 FPS. Вроде бы фризов нет, но нет и приятной плавности. Побегайте в разные стороны и подвигайте камерой. Разница 30 FPS и 60 FPS – колоссальная. Велика разница и между 60 FPS и 120+ FPS – к хорошему быстро привыкаешь. Именно поэтому я и меняю свою сборку на Core i7-12700KF с видеокартой RTX 3060 Ti на новую, с Core i7-13700KF и RTX 4090.

Заметный прогресс по сравнению с Ampere и Turing

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Когда NVIDIA выпустила видеокарты поколения Turing (RTX 2080, RTX 2070 и прочие), многие геймеры были возмущены – прирост производительности по сравнению с решениями Pascal оказался не столь значительным, как хотелось бы. Вместо этого компания акцентировала внимание на «революционном новшестве» – поддержке трассировки лучей. Только толку от этой трассировки было мало – она очень сильно снижала FPS, да и поддерживали ее тогда только отдельные игры. Именно поэтому архитектура Turing считается многими компьютерщиками «проходной».

Совсем иное дело – скачки производительности при переходе к Ampere (RTX 3000) и Ada Lovelace (RTX 4000). Они были действительно внушительными и приблизили разрешения QuadHD и 4K к народу. Конечно, не к тому народу, что покупает GTX 1060, GTX 1650 и GTX 1060 Super, но хотя бы к сообществу геймеров-энтузиастов. Важной вехой стало и появление технологии G-Sync, сделавшей ненужной программную вертикальную синхронизацию с ее увеличением задержки между фреймами. Резюмирую: RTX 4090 намного (!) производительнее, чем RTX 3090 и 3090 Ti. Да что тут говорить, эти видеокарты опережает или как минимум догоняет даже RTX 4070 Ti.

Адекватный TGP, особенно с андервольтингом

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Некоторые геймеры считают, что TGP в 450-600 Вт – это перебор. Я же наоборот, хочу спросить NVIDIA и AMD, а до них ATI – где вы были раньше? Теплотрубки и испарительные камеры – это не какое-то новейшее изобретение, появившееся только в 2022 году. Что мешало выпускать одночиповые графические ускорители с действительно высокой производительностью и действительно высоким энергопотреблением и тепловыделением, условно, в 2010 году? Ограничения техпроцесса? Сомневаюсь, скорее ограничения мышления. Да, GTX 480 считалась горячей видеокартой, но это потому что у нее была несовершенная по современным меркам система охлаждения. А TGP у нее был всего 250 Вт. Если честно, мне все равно, каких размеров видеокарта, и сколько она потребляет – лишь бы она была максимально производительной и не особенно шумной. Пусть будет размером хоть с весь системник или даже шкаф, если это даст 500 FPS в 4K с трассировкой лучей. Это, конечно, уже гипербола, но суть вы уловили.

Важно отметить, что 600 Вт – это скорее маркетинговая цифра, на практике в играх увеличение TGP до такого уровня дает минимальную прибавку в производительности. В большинстве случаев карте хватает и 450 Вт, если же вам попадется удачный экземпляр, способный работать при серьезном андервольтинге, то энергопотребление и тепловыделение будут не сильно выше, чем у флагманских графических ускорителей предыдущего поколения. При этом системы охлаждения у большинства RTX 4090 отличные или как минимум хорошие. Но об этом расскажу ниже.

Сбалансированные характеристики как для гейминга, так и для работы

Кстати, благодаря солидному объему видеопамяти «четыре тысячи девяностая» отлично подходит не только для гейминга, но и для работы в ресурсоемком ПО, предъявляющем высокие требования к графическому ускорителю. Что же касается игр – наконец-то NVIDIA отсыпала достаточно RT-блоков для того, чтобы выкручивать трассировку лучей на максимум, не опасаясь фризов даже в нагруженных сценах. Вообще, с точки зрения основных характеристик у RTX 4090 нет слабых мест – разве что хотелось бы видеть разъем DisplayPort 2.0 или 2.1, а не 1.4. Впрочем, можно использовать HDMI 2.1. В плане же количества CUDA-ядер, блоков растеризации, разрядности шины памяти и прочего – узких мест нигде не наблюдается.

Продуманная система охлаждения

Еще один плюс RTX 4090 – это тот факт, что выход данной видеокарты поспособствовал развитию воздушных систем охлаждения. Ранее ни один потребительский графический ускоритель, включая двухчиповые, не оснащался столь инженерно продуманными СО с огромной площади радиаторами, множеством тепловых трубок и испарительными камерами. Благодаря тонкому техпроцессу и стараниям инженеров, проектировавшим системы охлаждения, многие модификации «четыре тысячи девяностой» работают ощутимо тише, чем флагманские графические ускорители предыдущего поколения, такие, как RTX 3090 или RTX 3090 Ti.

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За эффективность охлаждения нужно платить, и топовые видеокарты помещаются далеко не в каждый корпус, но стоимость качественного шасси, например, Fractal Design Define R5, по сравнению с RTX 4090 невелика – 12-15 тысяч рублей против 150-200 тысяч. При этом отмечу, что грамотно, с запасом выбранные корпус и блок питания способны пережить не только несколько апгрейдов, но и полную смену платформы. В первую очередь это, конечно, касается решений среднего ценового сегмента и выше – бюджетные шасси изобилуют компромиссами и плохо подходят для размещения производительного и горячего железа. Бюджетные же блоки питания отличаются не самым высоким КПД и далекими от идеала электрическими параметрами.

Разумная для суперфлагмана цена

RTX 4080 – это явно переоцененная видеокарта. Эта переоценка произошла из-за влияния майнинг-лихорадки и дефицита: рекомендованная стоимость устанавливалась с учетом этих условий. Поэтому «четыре тысячи восьмидесятую» и покупают в 3-4 раза хуже, чем RTX 4090. Скажу проще – RTX 4090 это суперфлагман по цене суперфлагмана, а RTX 4080 – это недофлагман по цене флагмана. 1199 долларов – это адекватная стоимость для условной RTX 4080 Ti – карты, по характеристикам и производительности стоящей ближе к RTX 4090, но оснащенной только 16 гигабайтами видеопамяти. А 1599 долларов – адекватная стоимость для RTX 4090.

Кто-то может возразить, заявив, что 1599 единиц американской валюты за один лишь графический ускоритель – сумма неподъемная. Это неправда. Да, в России, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, низкие по сравнению со странами Европы и с США средние зарплаты, да и санкции вкупе с ослаблением рубля сбрасывать со счета не следует. Но способов заработать хватает. Можно, например, писать статьи на Overclockers.ru. К тому же, многие люди в России ездят на машинах за 0.6-1.5 миллиона рублей. Hyundai Solaris, Kia Rio, и так далее. А то и вообще на кроссоверах за 1.5-4 миллиона. Но при этом считают, что 150 тысяч рублей за видеокарту или 350 тысяч за топовый игровой ПК – это очень много. Мне такой подход кажется странным.

Высокая ликвидность

Гарантия на RTX 4090 составляет три года, а новые поколения видеокарт выходят раз в два года. Соответственно, купив новенький графический ускоритель, через полтора-два года можно его продать, пока он еще на гарантии. Причем цена продажи в случае субфлагманских и флагманских моделей может быть очень даже приличной, даже если новая волна майнинг-лихорадки так и не настанет. Тем не менее, большинство экспертов сходятся на том, что после выхода мировой экономики из кризиса криптовалютный рынок может вернуться к росту, несмотря на репутационный ущерб, нанесенный крахом стейблкоина Terra/Luna и банкротством криптобиржи FTX. Если майнинг на видеокартах снова станет актуален, то двухлетнюю RTX 4090 можно будет продать дороже, чем она стоила новой, если же и не станет, реализовать бывшую в употреблении карточку все равно можно будет за неплохие деньги. А после – купить RTX 5090.

Минусы RTX 4090

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Теперь поговорим о минусах суперфлагмана NVIDIA. Их я насчитал четыре.

  1. Новый разъем 12+4 pin. Если вставить в него штекер не до конца или сильно перегнуть кабель рядом с портом, то возможно оплавление и выход видеокарты из строя. А еще эти переходники «4 кабеля на 1» - пользоваться ими, мягко говоря, не очень удобно. К счастью, производители блоков питания, например, be Quiet, выпускают собственные решения.
  2. Высокочастотный писк дросселей. К сожалению, у многих вендоров встречается часто, и не только с RTX 4090. Так что покупайте в тех магазинах, где шумную видеокарту можно сдать и поменять на другую – некоторые ритейлеры более лояльны, чем другие.
  3. Разъем DisplayPort 1.4 вместо более нового 2.0 или 2.1. Мелочь, поскольку есть HDMI 2.1.
  4. Интерфейс PCI-Express 4.0 вместо 5.0. Также мелочь, поскольку пропускная способность пятой версии для RTX 4090 избыточна.

Цену, энергопотребление, тепловыделение и габариты я минусами не считаю. Топовая видеокарта – это топовая видеокарта, и глупо ожидать, что она будет дешевой, экономичной, холодной и компактной.

Заключение

В этой статье я рассказал о семи причинах считать NVIDIA GeForce RTX 4090 одним из лучших графических ускорителей за всю историю гейминга, а также перечислил его основные минусы. Если вы считаете, что я не упомянул какой-то из важных недостатков модели, или, напротив, вы тоже довольны суперфлагманом NVIDIA, и хотите об этом рассказать, дополнив материал – пишите в комментариях!

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