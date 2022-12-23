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Всем привет. С вами Zero, и это очередная сборка за 150 тысяч рублей – к сожалению, с середины декабря курс рубля перешел к стремительному снижению, соответственно, магазины подняли цены на компьютерные комплектующие. В материалах за прошлые месяцы я предупреждал, что такое может случиться, и что с покупкой нового компьютера лучше не тянуть до конца года. Те, кто прислушался к этому совету, приобрели новое железо по минимальной или близкой к минимальной за весь 2022 год цене. Но реальность диктует свои условия, и статьи о сборках в разных бюджетах продолжат выходить – а я по-прежнему буду стараться рекомендовать в них оптимальные варианты железа, пусть они и будут хуже, чем пару месяцев назад. Если рубль просядет еще сильнее, к моменту прочтения вами материала цены могут измениться в сторону повышения. Но хватит дисклеймеров и предисловий, поехали!

Видеокарту в декабре придется взять попроще, чем в ноябре – различные модификации RTX 3080 из-за ослабления рубля резко подорожали и не помещаются в бюджет. Что ж, в таком случае можно обновить платформу, а графический ускоритель через пару лет заменить, продав старый на вторичном рынке, пока он еще на гарантии. Основой сборки в этот раз послужит процессор Intel Core i7-13700KF, выдающий превосходные результаты в современных играх, и являющийся, пожалуй, идеальным выбором для продвинутой геймерской конфигурации. Да, лучше бы у него было 12 полноценных ядер, а не 8 производительных и 8 энергоэффективных, но, скорее всего, тогда он и стоил бы гораздо дороже. Сейчас же он стоит как восьмиядерный AMD Ryzen 7 7700X, но при этом значительно превосходит его как в играх, так и в рабочих приложениях. Конечно, в случае Intel придется переплатить за материнскую плату, но не так уж и много – хорошие МП на сокете AM5 тоже стоят недешево.

рекомендации i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула 3070 за 49 тр в Ситилинке 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам MSI 3050 за 28 тр в Ситилинке 4080 по старой цене в Регарде, за 100+ Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 RTX 4080 - 6 видов в Регарде Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц Новый 13700K и KF дешево в Регарде 13600K очень дешево в Регарде

Кстати, о материнских платах. Большинство моделей на новеньком чипсете Z790 обладают более, чем достаточной для Core i7-13700KF подсистемой питания, защищенной, к тому же, большой площади радиаторами. Одним из самых бюджетных вариантов, приемлемых в нашем случае, является ASUS PRIME Z790M-PLUS D4. Лучше бы, конечно, взять какую-нибудь MSI MEG Tomahawk (тоже в версии с поддержкой DDR4 памяти), но бюджет не позволяет. К тому же, бюджет не позволяет взять и качественную систему жидкостного охлаждения с 360-миллиметровым радиатором, а также приличный корпус с возможностью ее вывода на верхнюю панель, поэтому на серьезный разгон рассчитывать не стоит. Но «тринадцать тысяч семисотый» хорош и без разгона, а воздушный суперкулер с двумя вентиляторами все-таки позволит зафиксировать рабочие частоты на высоких отметках – в играх перегрева и троттлинга не будет точно, в рабочих приложениях – скорее всего, а вот в стресс-тестах – уже не уверен.

ID-COOLING SE-207-XT ADVANCED – это один из самых доступных по цене суперкулеров. По эффективности отвода тепла он уступает условному Noctua NH-D15, но и стоит почти в 3 раза дешевле, при разнице в производительности, составляющей максимум 10-20 процентов. Для охлаждения Core i7-13700K, если не заниматься экстремальным оверклокингом и не гонять стресс-тесты, а играть или работать, такая система охлаждения вполне подойдет, к тому же, благодаря небольшой высоте радиатора (154 мм), она влезет в большинство Midi Tower корпусов. Это, пожалуй, второе по важности преимущество SE-207-XT ADVANCED после скромной по нынешним меркам стоимости. Массивный двухсекционный радиатор с семью тепловыми трубками и наличие двух вентиляторов в совокупности однозначно идентифицируют модель как суперкулер, а для суперкулера 4 тысячи рублей – это крайне мало.

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Высокочастотная оперативная память стандарта DDR5 по-прежнему стоит дорого, а брать низкочастотную нет смысла, поэтому для сборки за 150 тысяч рублей стоит выбрать набор из двух модулей DDR4 по 16 ГБ. Частота 3200 МГц и тайминги 16-18-18 – это уже некая точка отсчета для недорогой ОЗУ, поэтому предлагаю ориентироваться именно на них. В идеале, конечно, взять память на обладающих хорошим разгонным потенциалом чипах Micron E-Die, но, если вы не планируете заниматься оверклокингом, подойдут любые наборы модулей с указанными выше характеристиками. Например, G.Skill Ripjaws V – чипы там могут быть разные в зависимости от партии. Если найдете варианты дешевле с такими же частотой и таймингами (или хотя бы 16-20-20) – еще лучше. Пользователям же, желающим поэкспериментировать с разгоном, рекомендую поискать планки Crucial Ballistix с индексом U4 или другие решения, в которых гарантированно используются чипы Micron E-Die.

Флагманский твердотельный накопитель Samsung 980 Pro, как и многие другие комплектующие, подорожал, поэтому предлагаю рассмотреть другой скоростной PCI-Express 4.0 SSD от компании ADATA, славящейся выпуском продукции с приятным соотношением стоимости и характеристик. Речь идет о модели под игровым брендом XPG, а именно Blade S70. При примерно на четверть более низкой, чем у Samsung 980 Pro, цене, этот SSD способен предложить примерно такие же последовательные скорости чтения и записи. Со случайными скоростями похуже, но в практических игровых сценариях использования разницы вы не заметите – она будет видна только в специфических тестах. Контроллер Innogrit IG5236 и 176-слойная флеш-память Micron демонстрируют хорошие, пусть и не рекордные результаты. Если же вы все-таки хотите ультимативный вариант – смотрите в сторону Samsung 980 Pro, Seagate FireCuda 530 или WD Black SN850/850X. Samsung 990 Pro до российских ритейлеров пока не доехал, а PCI-E 5.0 SSD и вовсе, вероятно, доедут только к весне.

На 22 декабря найти видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3080 (даже с 10 ГБ видеопамяти) по адекватной цене уже не представляется возможным – самые доступные варианты в «Ситилинке» и «Регарде» стоят от 80 тысяч рублей, что, с учетом того, что за 105-110 тысяч можно приобрести гораздо более производительную и превосходящую даже RTX 3090 RTX 4080 с 16 ГБ памяти, совершенная дикость. В таких условиях стоит присмотреться к решениям на ступеньку ниже – например, к RTX 3070 Ti.

Для комфортного гейминга в разрешении 4K этот графический ускоритель не подходит, но не подходит для него и «три тысячи восьмидесятая», что же касается 2K и FullHD – они не представляют для модели особой сложности, за исключением отдельных тайтлов на ультра настройках с трассировкой лучей – да, речь в первую очередь о Cyberpunk 2077. Впрочем, в таких ресурсоемких проектах выручает технология DLSS – если не включать режим Ultra Performance, качество картинки практически не страдает. В дальнейшем же, через пару лет, рекомендую продать видеокарту, пока она еще на гарантии и купить условную RTX 5080 – процессор Intel Core i7-13700KF сможет дать жару и в 2024-2025 годах, и не станет узким местом системы.

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Блок питания разумно будет взять с хорошим запасом, чтобы в дальнейшем в сборку можно было установить условную RTX 4080 или RTX 5080. В ценовом сегменте «около 10 тысяч рублей» одним из оптимальных вариантов является БП Be Quiet Pure Power 11 FM на 850 Вт. Помимо честной мощности, высокой стабильности напряжений и модульной системы подключения кабелей, модель может похвастаться тихой, но эффективной системой охлаждения – немецкий бренд полностью оправдывает свое название. Гарантия на Pure Power, конечно, не десятилетняя, но 5 лет – тоже приличный показатель. Да и КПД у решения неплохой, что подтверждается сертификатом 80 Plus Gold.

На корпус денег остается не так много, поэтому приобрести какой-нибудь Fractal Design Define R5 или другую продвинутую модель не получится. Из бюджетных же корпусов, на мой взгляд, в первую очередь заслуживают внимания модели Zalman – старенький Z3 Plus, а также более новые i3 (не путать с i3 Edge, у него спереди сплошная панель, а не решетка) и i3 Neo. Именно последний я и предлагаю выбрать в качестве варианта по-умолчанию. К четырем предустановленным вентиляторам при желании можно добавить еще столько же, хотя, конечно, восемь «вертушек» явно не требуются даже более горячим сборкам, чем наша. Максимум, чтобы сбалансировать вдув и выдув, стоит добавить один 120-мм или 140-мм вентилятор на верхнюю панель. Кстати, корпус поддерживает установку СЖО с 360-миллиметровым радиатором, но вывести его можно только на переднюю панель. Зато 280-миллиметровый можно вывести и на верхнюю. Последний важный момент, про который стоит упомянуть – это ограничение по высоте кулера CPU; здесь оно составляет 160 мм.

Подводим итоги

Все комплектующие выбраны, теперь соберем их в единой таблице:

Видеокарта, SSD и корпус на этот раз попроще, чем в ноябрьской сборке, зато процессор и материнская плата – более продвинутые. В целом, конфигурация немного уступает той, в которой использовались Core i7-12700F и RTX 3080, но именно немного, причем только в играх – в рабочих задачах с упором на процессор она будет производительнее. В разрешении QuadHD сборка проявит себя хорошо, а вот для 4K стоит брать уже как минимум RTX 4080.

FAQ (Вопросы и ответы)



Цены в статье сильно отличаются от тех, что по факту в магазинах. Почему так, и что делать, если не хватает на покупку конфигурации?

Из-за быстрого изменения курса рубля в декабре 2022 года (а возможно, и по другим причинам, если прошло много времени). Если к моменту прочтения вами материала комплектующие сильно подорожали, и вы не укладываетесь в бюджет, рекомендую рассмотреть два варианта. Первый – заменить процессор на Core i7-12700F и взять материнскую плату на чипсете B660. Второй – купить видеокарту на вторичном рынке (или новую классом ниже), а в будущем продать ее и приобрести актуальную флагманскую/субфлагманскую модель.

Во что вложить дополнительные средства, если они есть?

В видеокарту. В идеале – взять RTX 4080 или RTX 4070 Ti, когда она появится в продаже. Если останется еще – возьмите SSD Samsung 980 Pro на 2 терабайта вместо XPG Blade S70 на 1.

А блок питания точно потянет RTX 4080?

Точно. У Be Quiet Pure Power 850 Вт по линии 12В, а RTX 4080 – это не RTX 4090 с ее гигантским энергопотреблением, к тому же, мощности и на 13700KF+ RTX 4090 бы хватило (с натяжкой, в играх, а не в стресс-тестах). Но хватило бы без адекватного запаса мощности сверху. В случае же с «четыре тысячи восьмидесятой» запас будет.

Какой к подобной сборке оптимально взять монитор?

Монитор стоит подбирать, исходя из индивидуальных предпочтений, но одна из универсальных рекомендаций такова: VA или IPS матрица, 27 дюймов, разрешение QuadHD, частота 144+ Гц, Flicker-Free, с поддержкой G-Sync. Только перед покупкой посмотрите на устройство вживую и проверьте дисплей на битые пиксели.

Стоит ли сейчас покупать ПК? Может, цены откатятся назад?

Может, и откатятся, а может, поднимутся еще выше, прогнозировать сложно. Но большинство экономистов считают, что доллара по 60-63 рубля в ближайшие месяцы мы не увидим. А значит, не будет и быстрого снижения цен.

Заключение

На этот раз о получившейся сборке нельзя однозначно сказать, что она лучше, чем в прошлом месяце – цены на многие комплектующие выросли на 5-20%, и это, как подсказывает опыт, еще не предел. Тем не менее, пусть рассмотренная конфигурация и слабовата для разрешения 4K, она без проблем справится с любыми играми в разрешениях FullHD и QuadHD – в крайнем случае, при активации трассировки лучей придется включать и технологию масштабирования DLSS. А что вы думаете по поводу декабрьской сборки за 150 тысяч и роста цен на компьютерные комплектующие? Пишите в комментариях!

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