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Всем привет, и с наступившим вас Новым годом! С вами Zero, и сегодня я расскажу о 10 отличных SSD высокой емкости, хорошо подходящих для гейминга. Компьютерные (и консольные) игры с каждым годом занимают все больше места, и проект весом более сотни гигабайт – уже не исключение, а норма. При этом запускать современные тайтлы с медленных жестких дисков – удовольствие весьма сомнительное, так что наличие твердотельного накопителя для комфортного времяпровождения в играх просто необходимо, иначе запуск и загрузки будут слишком долгими. Но хватит предисловий, поехали!

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Начну с модели, которую стоит порекомендовать в первую очередь тем пользователям, которым нужно вдохнуть жизнь в старый компьютер или ноутбук. Из-за ограничений интерфейса SATA III твердотельный накопитель Samsung 870 Evo демонстрирует гораздо менее внушительные последовательные скорости чтения и записи, чем M.2 PCI-Express SSD, тем не менее, скорости случайных чтения и записи у него во много раз выше, чем у любого жесткого диска. Если в вашем ПК или ноутбуке нет ни одного M.2 PCI-E разъема, и вы не хотите использовать переходник с PCI-Express, Samsung 870 Evo на 1 или 2 терабайта станет оптимальным выбором. Модели меньшего объема рассматривать особого смысла нет – как я уже писал, слишком уж много места занимают современные игры с их текстурами высокого разрешения и частичным дублированием ресурсов в архивах.

Из недорогих двухтерабайтных PCI-Express 3.0 SSD, демонстрирующих приличные скорости и оснащенных DRAM-буфером, могу порекомендовать для игр ADATA XPG Gammix S11 Pro. У тайваньской компании вообще много привлекательных по соотношению цены и характеристик твердотельных накопителей в бюджетном и среднем сегментах. Рассматриваемая модель базируется на контроллере Silicon Motion SM2262, что же касается используемой памяти – информация о ней разнится. Судя по различным обзорам, могут попасться 3D TLC чипы как Micron, так и Samsung или Sandisk (WD) – все три производителя относятся к первому эшелону. За охлаждение накопителя отвечает тонкий алюминиевый радиатор, который при операциях длительного копирования не всегда справляется со своей задачей. Впрочем, это общая проблема высокоскоростных SSD – ничего удивительного, что некоторые производители уже начинают предлагать решения с активным охлаждением. В качестве основного накопителя для операционной системы лучше взять накопитель флагманского или субфлагманского сегмента, а вот для игр Gammix S11 Pro, с учетом его стоимости, очень даже неплох, да и пятилетняя гарантия добавляет уверенности.

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Следующим предлагаю рассмотреть еще одна интересный по характеристикам и сравнительно доступный SSD, предлагающийся под игровым брендом XPG компании ADATA – это демонстрирующий чуть более высокие скорости, чем S11 Pro, SX8100. Он основан на восьмиканальном контроллере Realtek RTS5762, обеспечивающем устройству приличные как последовательные, так и случайные скорости чтения и записи. Как и в случае с предыдущей моделью, ADATA XPG SX8100 поддерживает интерфейс PCI-Express 3.0, чего для его параметров более, чем достаточно. При этом разницы в игровых сценариях использования с более дорогими и быстрыми PCI-Express 4.0 SSD вы, как правило, не заметите. А вот если вы будете копировать большие объемы данных или тестировать устройство в бенчмарках, она станет более ощутима.

Samsung 970 Evo Plus – это один из лучших твердотельных накопителей стандарта PCI-Express 3.0, и единственный его серьезный недостаток – собственно, отсутствие поддержки четвертой версии данного интерфейса. Конечно, версии PCI-E 3.0, 4.0 и 5.0 обладают обратной совместимостью, но, если использовать PCI-E 3.0 SSD и материнскую плату с разъемом M.2 PCI-E 4.0, или наоборот, новенький быстрый PCI-E 4.0 накопитель и МП с портом M.2 PCI-E 3.0, то скоростные показатели будут ограничены наиболее старой из используемых версий интерфейса. Заметно это, впрочем, будет в основном лишь в бенчмарках, тестах и при копировании, но не при запуске игр или загрузке локаций.

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Южнокорейская корпорация Samsung отличается от большинства компаний, предлагающих SSD тем, что ее производство накопителей является вертикально интегрированным. Проще говоря, компания самостоятельно производит как контроллеры, так и память, а также полностью отвечает за прошивку и программное обеспечение. Подобный подход позволяет полностью контролировать качество готовой продукции – нет ничего удивительного, что Samsung является одним из лидеров рынка, а ее SSD считаются качественными и крайне надежными. К примеру, для двухтерабайтного Samsung 970 Evo Plus заявленный ресурс перезаписи составляет 1200 терабайт, но на практике такие накопители могут выдержать в разы, а иногда и в десятки раз больше. К тому же, если вы и исчерпаете ресурс модели, то считать информацию все равно сможете – не сможете лишь перезаписать ее новой.

Еще один производитель, обладающий вертикально интегрированным производством – это ассоциирующаяся у опытных компьютерщиков прежде всего с жесткими дисками американская компания Western Digital, или, если кратко, WD. В 2016 году фирма приобрела специализирующуюся на чипах флеш-памяти SanDisk, и в настоящий момент также самостоятельно разрабатывает и производит твердотельные накопители со своими контроллерами и памятью.

WD Black SN770 – это сравнительно недорогой, но, при этом, довольно быстрый безбуферный PCI-Express 4.0 SSD, по производительности в игровых сценариях использования порой опережающий даже лидеров рынка. Слабостью SN770, как и в случае других накопителей без DRAM-буфера, являются мелкоблочные операции, тем не менее, это заметно только в специфических тестах, а не в реальной работе. Резюмирую: отличный субфлагманский игровой SSD с акцентом не на максимальную производительность любой ценой, а на высокую производительность за разумные деньги.

Компания Kingston в особенном представлении не нуждается – оперативную память американского производителя сборщики рекомендовали для ПК 10-15 лет назад, нередко рекомендуют и сейчас. Тем не менее, одной лишь «оперативкой» ассортимент фирмы не ограничивается, и среди продукции Kingston есть немало отличных SSD, включая FURY Renegade на базе высокопроизводительного контроллера Phison PS5018-E18. Как и подобает флагманскому накопителю, FURY Renegade оснащен DRAM-буфером, объем которого в случае двухтерабайтника составляет 2048 МБ, что же касается памяти – используются 176-слойные 3D TLC чипы Micron.

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Каких-либо специфических недостатков у решения нет, из общих же можно отметить проблему чрезмерного нагрева при операциях длительного копирования или прогоне бенчмарков и тестов. В повседневном же режиме работы, включая игры, тонкий графеновый радиатор справляется. Высокая производительность во всех сценариях использования, включая работу с мелкими блоками, позволяет рекомендовать рассматриваемый SSD к приобретению даже с учетом его не самой доступной цены.

GIGABYTE Aorus 7000s – это очень шустрый PCI-E 4.0 SSD, комплектующийся алюминиевым радиатором, который, при желании, можно легко отсоединить. При этом радиатор этот установлен не «для красоты» – он действительно значительно снижает рабочие температуры, и троттлинг будет наблюдаться разве что при длительном копировании информации с другого твердотельного накопителя. Модель базируется на контроллере Phison PS5018-E18 и оснащается 3D TLC памятью Micron и DRAM-буфером, что позволяет ей уверенно справляться с любыми нагрузками – как тестовыми, так и практическими. Это весьма быстрый накопитель, причем его двухтерабайтную версию можно приобрести примерно за 20 тысяч рублей, или даже дешевле.

Samsung 980 Pro на протяжении длительного времени (порядка двух лет или даже больше) был эталоном производительности PCI-Express 4.0 SSD, и даже сейчас остается прекрасным выбором для энтузиаста или геймера. Помимо отличных скоростных показателей и высочайшей надежности данный накопитель отличается от рассмотренных ранее моделей Kingston и GIGABYTE тем, что не является «сборной солянкой» – как я уже писал, и контроллеры, и память южнокорейская фирма производит самостоятельно. Подобный подход к производству позволяет обеспечивать оперативное решение любых возникающих на этапах подготовки к релизу проблем. Кто-то может посетовать, что Samsung, дескать, перешла с «вечной» MLC-памяти на 3D TLC, но износостойкость производимых компанией чипов не вызывает вопросов – накопители не просто отрабатывают заявленный ресурс, но и превосходят его во много раз. Не наблюдается никаких проблем и с софтовой частью. Вероятно, Samsung 980 Pro сейчас – один из лучших SSD для энтузиастов и геймеров, обладающий не просто достаточной, а даже избыточной производительностью.

Если Samsung 980 Pro – это эталонный универсальный SSD, то WD Black SN850X – эталонный геймерский. Это улучшенная и оптимизированная версия модели WD Black SN850, в большинстве сценариев использования демонстрирующая результаты, схожие с результатами накопителей на основе контроллеров Phison E18 и Innogrit IG5236 с современной памятью Micron, но есть одно важное исключение. Прошивка SN850X оптимизирована под геймерские нагрузки, что позволяет этому SSD опережать в плане запуска игр и загрузки локаций даже 980 Pro. Впрочем, вряд ли сейчас существуют проекты, которым требуется такая производительность дисковой подсистемы, да и если говорить о решениях Samsung, то корейская корпорация уже подготовила достойный ответ, причем в рамках все того же стандарта PCI-Express 4.0. Подведу краткий итог: WD Black SN850X – это шикарный геймерский SSD, но его цена, с учетом наличия на рынке следующей модели, выглядит несколько завышенной. Когда же состоится релиз накопителей с поддержкой PCI-E 5.0, стоимость PCI-E 4.0 флагманов неминуемо начнет снижаться, ведь в противном случае они вряд ли будут оставаться достаточно конкурентоспособными.

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Samsung 990 Pro – это появившийся недавно суперфлагман, ультимативный по всем параметрам PCI-Express 4.0 SSD, от которого многие фанаты бренда ожидали поддержки пятой версии интерфейса. Не сложилось, но это не отменяет того факта, что модель, сочетающая в себе контроллер Pascal и 176-слойную память Samsung седьмого поколения, показывает великолепные результаты во всех сценариях использования и без этого. А PCI-E 5.0 SSD южнокорейская корпорация наверняка выпустит, причем, вероятно, уже в 2023 году. Благодаря многочисленным оптимизациям, связанным с работой кэширования и операциями случайного доступа, Samsung 990 Pro легко оставляет позади в бенчмарках все рассмотренные в этой статье ранее решения – если вам нужен максимально быстрый PCI-E 4.0 SSD без каких-либо недостатков, выбор очевиден. Это лучший SSD для геймеров и энтузиастов без всяких оговорок, во многом за счет 10 ГБ настоящего и до 226 ГБ симулированного SLC-кэша.

FAQ (Вопросы и ответы)



Почему не упомянут ни один PCI-Express 5.0 SSD?

На момент написания статьи они только готовятся к выходу на рынок. В будущем, когда они будут выпущены и протестированы, я выпущу еще один материал, посвященный таким накопителям.

А на 3D MLC-памяти или вообще на SLC SSD не выпускают? 3D TLC и тем более 3D QLC ведь выдерживают меньше циклов перезаписи.

Выпускают, но в основном для серверных нагрузок, соответственно, и порядок цен совсем другой. 3D QLC память действительно не радует своими характеристиками, в первую очередь, ресурсом перезаписи, а вот чипы стандарта 3D TLC давно достигли технической зрелости и демонстрируют весьма высокую износостойкость. Речь, разумеется, не о продукции китайских Noname-брендов, а о решениях производителей первого эшелона, например, Samsung, WD и Micron.

Стоит ли рассматривать для покупки накопители меньшего объема?

Если не хватает бюджета, то можно для начала взять терабайтный SSD. Приобретать же для геймерского ПК накопители емкостью 500 ГБ и менее в 2023 году я не рекомендую. Современные игры весят много, и надолго полутерабайта вам не хватит, даже если вы играете всего в несколько проектов. Рано или поздно захочется установить что-то еще, не удаляя имеющиеся тайтлы, а места не будет. Учитывайте и то, сколько у вас на материнской плате разъемов M.2. Вдруг всего один или два?

Почему в подборке так много моделей Samsung?

Компания Samsung – один из лидеров рынка SSD. Она выпускает накопители с отличными потребительскими характеристиками, которые пользуются высоким спросом.

Что за дорогущие SSD в топе? Я на AliExpress куплю в 2-3 раза дешевле накопители того же объема.

Может, и купите, но скорее всего это будет «китайский подвал», который ни в какое сравнение не идет с продукцией Samsung или WD ни по скоростным показателям, ни, тем более, по надежности. Если же приобретать у непроверенных продавцов, то можно вообще получить тормозную 32-гигабайтную «карту памяти», которая будет определяться в системе как двухтерабайтный SSD.

Заключение

В этой статье я рассказал о десяти заслуживающих внимания твердотельных накопителях высокой емкости для игровых конфигураций ПК. SSD с поддержкой интерфейса PCI-E 5.0 на момент написания материала еще не вышли, и даже после релиза вряд ли быстро появятся в российских магазинах, тем более, по приемлемой цене. С учетом же нестабильного курса рубля, приобретение емкого накопителя кажется хорошим вложением денег – производительности тех же Samsung 980 Pro и 990 Pro с большим запасом хватает для любых игр, поэтому справятся они и с еще не вышедшими проектами.

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