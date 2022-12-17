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Всем привет! С вами Zero, и это новый выпуск «Народного ПК» в бюджете до 50 тысяч рублей. Цены на компьютерные комплектующие в отечественной рознице снижались около пяти-шести месяцев, но сейчас удешевление по многим позициям остановилось, а кое-где даже сменилось удорожанием. В рамках сегодняшней статьи я расскажу о том, какой игровой компьютер можно собрать в середине декабря менее, чем за тысячу долларов, если выбирать железо исключительно в российских магазинах, не обращаясь ко вторичному рынку и не заказывая компоненты из-за рубежа. Итак, поехали!

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К сожалению, уместить в бюджет шестиядерный процессор можно только существенно сэкономив на видеокарте – в итоге производительность окажется ниже, чем со связкой из четырехъядерника и графического ускорителя более высокого класса. Поэтому CPU предлагаю взять тот же самый, что и в ноябре – Intel Core i3-10100F в OEM-исполнении. Почему именно OEM? Потому что BOX-версия стоит на 1000 рублей дороже, а за тысячу можно взять башенный кулер, который будет намного эффективнее и намного тише, чем комплектная радиальная система охлаждения Intel. Конечно, «десять тысяч сотый» обладает достаточно скромным энергопотреблением и тепловыделением, но боксовые кулеры Intel, с учетом переплаты за них, ужасны – лучше выбирать решения от сторонних производителей.

Не вижу смысла менять по сравнению с ноябрьской сборкой и материнскую плату – да, MSI H510M-A PRO, как и Core i3-10100F, на несколько сотен рублей подорожала, но это все еще самая доступная модель в ассортименте «Ситилинка» и «Регарда», обладающая хотя бы одним разъемом M.2 PCI-Express для подключения скоростного твердотельного накопителя. Использовать же SATA III SSD в 2022-2023 году в качестве основного хранилища не стоит даже в бюджетной сборке – по скоростям случайных чтения и записи хорошие 2.5-дюймовые накопители не уступают недорогим M.2 моделям, но по последовательным операциям проигрывают им в несколько раз. Что же касается остальных параметров материнской платы – на них можно не обращать особого внимания. Чипсет H510 и наличие M.2 PCI-E разъема для SSD – это главное, а дополнительные два слота для модулей оперативной памяти или защита зоны VRM от перегрева в таком бюджете не нужны. С Core i3-10100F, да еще и при побочном обдуве, подсистема питания будет работать в рамках комфортного температурного режима.

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Aerocool Verkho 2 Plus по-прежнему остается одним из лучших кулеров в ценовом сегменте до 1000 рублей – его возможностей хватит не только для неразгоняемых четырехъядерников, но и для многих шестиядерников, например, для Core i5-12400F (хотя лучше, конечно, для него взять систему охлаждения с запасом, на 150-180 Вт, уровня Deepcool GAMMAXX 400 V2). К преимуществам рассматриваемой модели можно отнести компактные габариты, наличие тепловых трубок, а также 120-миллиметровый вентилятор с автоматической регулировкой скорости вращения лопастей. Далеко не у всех кулеров за 700-1000 рублей она есть – у некоторых «вертушка» всегда вращается на максимальных оборотах, а потому создает неприемлемо высокий уровень шума. В случае же Verkho 2 Plus и Core i3-10100F можно рассчитывать на комфортную шумовую нагрузку.

Оперативная память за последние полгода сильно подешевела, а производители чипов для нее даже специально снижают объемы выпуска, чтобы не приходилось продавать свою продукцию по бросовой цене. Отличный по меркам сборки за 50 или даже за 75 тысяч рублей комплект из двух восьмигиговых планок можно приобрести в «Регарде» менее, чем за 3.5 тысячи – речь идет о наборе AMD с частотой 3200 МГц и таймингами 16-18-18. Существует распространенное заблуждение, что память под брендом AMD может работать только с процессорами AMD, но это именно заблуждение. На самом деле, такая память отличается от памяти Crucial, Patriot или Teamgroup в основном только визуально – формой радиаторов и надписями или наклейками. Что же касается характеристик – сочетание частоты 3200 МГц и показателей задержек 16-18-18 уже стало для недорогих и среднебюджетных геймерских сборок своеобразным стандартом.

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Следующим в списке комплектующих идет твердотельный накопитель. Предлагаю взять ADATA XPG SX8100 – один из самых доступных по цене SSD с DRAM-буфером, пусть и небольшим. В своем ценовом диапазоне это один из оптимальных вариантов – конечно, хотелось бы сразу поставить модель на терабайт, а не на 512 ГБ, но, увы, не позволяет ограничение по бюджету. Впрочем, в дальнейшем можно будет заменить этот SSD на более емкий и быстрый, или все-таки докупить накопитель, подключающийся к разъему SATA III – в бенчмарках и при копировании больших объемов данных он не будет таким шустрым, но в играх особой разницы вы не заметите, разве что запуск и загрузка локаций в «тяжелых» тайтлах могут занимать немного дольше времени, но буквально на несколько секунд.

Если многие комплектующие за месяц немного подорожали, то видеокарта AMD Radeon RX 6600 почти на 2 тысячи рублей подешевела, и это очень хорошая новость – не придется сильно экономить на других комплектующих, выбирая слишком компромиссные варианты. «Шесть тысяч шестисотая» выдает гораздо более высокую производительность, чем длительное время остававшиеся выбором геймеров с ограниченным бюджетом GTX 1660 Ti и GTX 1660 Super, да и видеопамяти у нее больше – 8 гигабайт. На разрешение QuadHD с таким графическим ускорителем в требовательных играх замахиваться не стоит, а вот в FullHD можно комфортно играть даже в самые «прожорливые» проекты, в том числе, и в Cyberpunk 2077.

Единственный нюанс заключается в том, что на ультра-настройках ресурсоемкие хиты придется проходить с 30-45 FPS, поэтому лучше снижайте в них параметры графики до высоких – они обычно выглядят не сильно хуже, но предъявляют гораздо меньшие требования к производительности GPU. Трассировку лучей видеокарта формально поддерживает, но на практике она здесь скорее для ознакомления и съемки скриншотов – с рейтрейсингом FPS падает до критических значений.

Если нужен недорогой, но надежный блок питания с честной мощностью, приличными электрическими параметрами и тихим вентилятором – в первую очередь стоит рассматривать решения Chieftec и Zalman. Нет, даже так – сначала Chieftec, а потом Zalman, поскольку у южнокорейской фирмы иногда встречаются проблемы с уровнем шума «вертушки». Продукция же тайваньского бренда страдает от подобного брака гораздо реже. Блоки питания Chieftec многие компьютерщики и геймеры ценят именно за максимально выгодное соотношение стоимости и характеристик – их как рекомендовали на профильных форумах для игровых сборок 10-11 лет назад, так рекомендуют и сейчас. И, с учетом того, что максимум средств стоит вкладывать в комплектующие, непосредственно влияющие на производительность системы, это можно назвать разумным. Да, существует мнение, что на блоке питания экономить нельзя. На самом же деле – можно, но в определенных пределах. И бюджетные модели Chieftec в эти пределы вполне вписываются, в отличие, например, от ExeGate, Aerocool KCAS, или китайского Noname-фуфла с AliExpress.

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Удешевление графического ускорителя AMD Radeon RX 6600 позволяет взять корпус более высокого класса, чем в случае ноябрьской сборки: Zalman i3 вполне подходит даже для конфигураций уровня Core i5-12400F+RTX 3080. Четыре предустановленных вентилятора обеспечивают установленному железу отличную продуваемость, места для комплектующих также вполне достаточно, а металлические стенки нельзя назвать чрезмерно тонкими. Есть, конечно, у шасси и недостатки – в бюджетном сегменте это неизбежно. Первый из них для нас совершенно не важен – это ограничение по максимальной высоте процессорного кулера, равное 156 мм. А вот второй может оказаться для части пользователей критичным – подсветка у «вертушек» неотключаемая. Можно, конечно, перерезать проводки, идущие к светодиодам (только не перепутайте с основными, по которым питание идет к мотору), но это уже «колхоз» и потеря гарантии. В остальном корпус за свои деньги очень даже хорош.

Подводим итоги

Итак, все железо для предновогодней сборки за 50 тысяч выбрано, время свести комплектующие в единую таблицу:

По сравнению с конфигурацией, предложенной мной месяц назад, изменились только оперативная память, блок питания и корпус, но блок питания выбран примерно такое же, а ОЗУ и шасси – даже лучше, чем в ноябре. В дальнейшем вы сможете использовать Zalman i3 и для новой, более производительной конфигурации, поэтому такую покупку можно считать инвестицией в будущее. К сожалению, на видеокарту уровня RTX 3060, даже восьмигигабайтную, денег не хватает – она стоит под 30 тысяч рублей.

FAQ (Вопросы и ответы)

А восьмипоточного четырехъядерника точно хватит для современных игр?

Да. С более производительной видеокартой он стал бы узким местом системы, ограничивающим частоту смены кадров, но предложенная мной сборка является достаточно сбалансированной. FPS будет немного ниже, чем с условным Core i5-10400F, или, тем более, Core i5-12400F, но именно немного.

Во что вложить дополнительные 10-15 тысяч рублей, если бюджет немного выше?

Или в видеокарту, или в процессор и материнскую плату. Первый вариант даст больше FPS «здесь и сейчас», второй же продлит жизнь конфигурации и позволит в дальнейшем проапгрейдиться, заменив только графический ускоритель.

А хватит ли мощности блока питания для дальнейшего апгрейда? Например, если взять процессор Intel Core i5-12400F, материнскую плату на чипсете B660 и видеокарту RTX 3070.

Да, для такого апгрейда вполне хватит – у Chieftec IArena GPC-600S 540 Вт по линии 12В.

Не лучше ли взять компьютер на вторичном рынке? Или хотя бы комплект из процессора и материнской платы?

С точки зрения минимизации расходов – возможно, лучше, если перед покупкой провести тщательную проверку, но в рамках серии статей «Народный ПК» я рассматриваю только новое железо, которое продается в российских магазинах. Хотя, вероятно, будет спецвыпуск о заказе из-за рубежа и б.у. компонентах ПК.

Что будет с ценами на комплектующие в январе-феврале 2023 года?

На них влияет много факторов, так что дать точный прогноз сложно, но после пяти месяцев удешевления, вероятно, нас ждет удорожание. Если ослабнет рубль, то оно случится наверняка.

Заключение

Несмотря на небольшое повышение стоимости выбранных процессора и материнской платы, снижение цены на RX 6600 позволило в очередной раз улучшить конфигурацию за 50 тысяч, выбрав для нее приличный корпус с обеспечивающими железу достойную продуваемость четырьмя предустановленными вентиляторами. В результате сборка получилась интереснее, чем в ноябре – примерно через месяц посмотрим, что можно будет собрать в рамках ограниченного бюджета в 2023 году. А что вы думаете по поводу предложенной мной конфигурации? Что бы вы в ней заменили? Пишите в комментариях!

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