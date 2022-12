За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение



Всем привет, и с наступающим! С вами Zero, и сегодня я расскажу об игровом компьютере мечты. Представьте, что к вам пришел Дед Мороз (ну или папа-депутат) и предложил оплатить любые выбранные вами комплектующие в пределах 400 тысяч рублей. При этом поставим дополнительное условие: вы не хотите слишком обременять старика, поэтому не будете выбирать железо «лишь бы подороже», а постараетесь собрать крайне производительную конфигурацию, но без излишних переплат – никаких 32-ядерных процессоров, материнских плат за 100 тысяч, или серверных SSD. Какой игровой ПК можно считать одним из оптимальных вариантов за свои деньги в верхней ценовой категории? Сейчас расскажу. Поехали!

реклама

Процессоры AMD Ryzen 7000 в плане игровой производительности разочаровали, а их версии с 3D-кэшем на момент написания этой статьи еще не вышли, так что выбирать однозначно стоит среди старших процессоров Intel Raptor Lake, демонстрирующих превосходную производительность в играх. Встроенное графическое ядро нам не нужно, поэтому варианта, по сути, два – или Core i9-13900KF, или Core i7-13700KF. Будь у «тринадцать тысяч девятисотого» 12 производительных ядер, я бы без каких-либо сомнений выбрал его, но, поскольку их 8, поступлю так же, как поступил при сборке своего ПК и порекомендую «тринадцать тысяч семисотый» с восемью производительными и восемью энергоэффективными ядрами. Среди дополнительных преимуществ такого выбора отмечу возможность использования воздушных систем охлаждения – если не гонять стресс-тесты, а играть и работать, топовые суперкулеры с горячим нравом Core i7-13700KF вполне справятся. Да и стоит он не то, чтобы чрезмерно дорого для отличного игрового CPU, которого хватит как минимум на несколько лет.

Материнская плата: MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI

Материнскую плату для компьютера мечты, разумеется, стоит взять на новеньком чипсете Z790 – это позволит не переживать, что оперативная память не заведется на 7000+ МГц. Что нам нужно от «материнки»? Мощная подсистема питания с качественным охлаждением, поддержка ОЗУ стандарта DDR5, как минимум три M.2 слота для высокоскоростных твердотельных накопителей, побольше 4 pin разъемов для вентиляторов, и, желательно, продвинутые звуковой и сетевой контроллеры.

рекомендации Теперь 4080 значительно дешевле 3090 3070 за 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 4080 по старой цене в Регарде, за 100+ Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 13700K дешевле 40 тр в Регарде 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Всем этим требованиям в ценовом сегменте «до 35 тысяч рублей» удовлетворяет модель MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI – только не перепутайте ее с DDR4-версией, имеющей в названии соответствующее дополнение. Действительно высокочастотная DDR5 память на чипах Hynix A-Die, да еще и с настроенными вручную таймингами превосходит любые комплекты DDR4, даже если в их случае тоже не пожалеть времени на тонкую настройку. Где купить рассматриваемую материнскую плату? А вот это хороший вопрос, но в крупнейших российских магазинах компьютерных комплектующих она регулярно появляется по цене от 27 до 33 тысяч рублей.

Как и большинство компьютерщиков, я не слишком люблю использовать системы жидкостного охлаждения в домашних игровых ПК, даже флагманского сегмента, потому что всегда сохраняется риск порчи теплоносителя или протечек. Именно поэтому к своему 13700KF я выбрал воздушный суперкулер Noctua NH-D15, и предложил бы взять его и к компьютеру мечты из статьи, но приобрести его в российских магазинах сейчас довольно сложно – я заказывал с Computeruniverse через посредника из Казахстана. Исходя из таких вводных, предлагаю рассмотреть в качестве варианта по-умолчанию Be Quiet Dark Rock Pro 4 – это один из самых тихих суперкулеров, при этом по эффективности охлаждения он мало уступает топу от австрийского производителя. Только убедитесь, что в комплекте имеются крепления для сокета Intel LGA 1700, или купите соответствующий адаптер. По поводу того, сможет ли Dark Rock Pro 4 охладить Core i7-13700KF, можно не беспокоиться – в играх сможет с солидным запасом, проблемы будут разве что в некоторых стресс-тестах вроде LinX.

Оперативная память: DDR5, любые модули с частотой 7200 МГц, 16 ГБ x2

реклама

Оперативную память стоит взять на топовых чипах Hynix A-die – в настоящий момент они обладают наилучшим разгонным потенциалом среди используемых в DDR5 модулях. Можно покупать любой комплект с частотой 7000, 7200 или 7600 МГц – на момент написания статьи там гарантированно будут стоять именно такие чипы. Оптимальным выбором по соотношению стоимости и характеристик, вероятно, являются комплекты со следующими показателями герцовки, задержек и напряжения: 7200 МГц, CL34, 1.4/1.45В. Такие есть, например, у Corsair и TeamGroup. В российских магазинах их найти пока еще тяжело, поэтому ищите в объявлениях или заказывайте через посредников из-за рубежа, если ситуация не улучшится. Впрочем, полагаю, что скоро улучшится. Что же касается объема – высокочастотных 32-гиговых планок пока в продаже нет, а требуемый объем памяти оптимально набирать двумя планками, поэтому берите набор из пары 16-гигабайтных модулей. Их с лихвой хватит для любых, даже самых требовательных игр.

Следующим по списку комплектующих идет SSD. Можно, конечно, заказать из-за рубежа Samsung 990 Pro, но в практических игровых сценариях использования он мало будет отличаться от Samsung 980 Pro, поскольку также задействует интерфейс PCI-Express 4.0. Для гейминга возможностей старших накопителей южнокорейской корпорации, оснащенных DRAM-буфером («обычный» 980 без приставки Pro пролетает) хватит с большим запасом. Жаль только, что даже двухтерабайтника надолго не хватит – слишком уж много весят современные игры, и в дальнейшем, если вы не любите удалять пройденные проекты, придется докупить еще один SSD. К тому времени на рынке уже появятся PCI-Express 5.0 модели, но переплачивать за них для гейминга вряд ли будет смысл, поэтому хорошим кандидатом на роль второго накопителя будет еще один Samsung 980 Pro, Samsung 990 Pro или одна из моделей от Western Digital. В верхнем ценовом сегменте этим двум компаниям нет равных, потому что они используют собственные контроллеры и чипы памяти, а не собирают устройства из сторонних компонентов.

Многим пользователям не особенно нужен емкий жесткий диск, поскольку они не собирают собственную медиаколлекцию. Если же «винчестер» все-таки требуется, то одним из оптимальных вариантов как по «стоимости одного гигабайта», так и по надежности и другим характеристикам станет WD Purple WD84PURZ на 8 терабайт. Этот HDD наполнен воздухом, а не гелием, и использует традиционную, а не черепичную запись, а также выпускается достаточно давно, чтобы можно было с уверенностью сказать, что у него нет каких-либо специфических проблем, приводящих через определенное время к выходу из строя. Альтернативный вариант – линейка WD Red Plus – в ней также нет моделей с черепичной записью.

Думаю, прочитав заголовок, вы сразу догадались, какую я предложу для компьютера мечты видеокарту – конечно, это новый суперфлагман, NVIDIA GeForce RTX 4090. Вопрос заключается лишь в том, какую конкретно модификацию выбрать, и от какого вендора. Одним из самых доступных (если такое можно сказать о карточке за 150+ тысяч рублей), и, при этом, сбалансированных по своим характеристикам вариантов является версия Palit GameRock. Именно GameRock, а не OmniBlack – у последней нет испарительной камеры.

реклама

Рассматриваемая версия «четыре тысячи девяностой» от Palit, как и многие другие модификации от остальных вендоров, обладает двумя версиями BIOS – тихой и производительной. При активации тихой версии рабочая температура GPU в играх, как правило, не превышает 70 градусов по Цельсию, а уровень шума оказывается даже ниже, чем у RTX 3090 Founders Edition, которая для своих габаритов и мощности была довольно тихой. Про уровень игровой производительности RTX 4090 особенно много говорить не вижу смысла – это самая мощная из доступных геймерам видеокарт, и этим все сказано. Играть в разрешении 4K с комфортным FPS наконец-то можно и без DLSS.

Топовой видеокарте нужен топовый блок питания, при этом важно, чтобы он мог похвастаться достойными электрическими параметрами, включая стабильность напряжений, был малошумным, а также обладал длительным сроком гарантии. Предлагаю в качестве варианта по-умолчанию рассмотреть киловаттную версию Be Quiet Dark Power 12 с сертификатом 80 Plus Titanium. Помимо высочайшего КПД, модель выделяется из ряда конкурентов крайне тихой работой благодаря фирменному бескаркасному вентилятору. Почти идеальное качество стабилизации напряжений, модульная система подключения кабелей, богатая комплектация, десятилетняя гарантия – это лишь основные преимущества, которые может предложить покупателю Be Quiet Dark Power 12. Под конец – небольшое предупреждение: гарантию сроком в 10 лет предоставляют не все магазины, поскольку она идет от производителя. Так что изучайте условия приобретения внимательно. В «Регарде», судя по карточке товара, гарантия только трехлетняя, хотя, вероятно, даже по истечении трех лет вы сможете в случае поломки обратиться к be Quiet. Но обращаться в магазин зачастую удобнее. Также советую докупить фирменный кабель-адаптер 12VHPWR.

Разместить все перечисленное выше железо я предлагаю в просторном Midi Tower корпусе Fractal Design Define R5, обладающем целым рядом важных достоинств. Большое количество свободного места, высокое качество изготовления элементов, впечатляющая организация пространства, ниши для прокладки кабелей, шумоизоляция, максимальная модульность и кастомизируемость и возможность установить множество накопителей и вентиляторов, а также, при желании, систему жидкостного охлаждения с крупным радиатором – и все это за 11-13 тысяч рублей. Кейс шведской компании максимально удобен для сборки и обслуживания ПК – например, если вы используете видеокарту большой длины, как в нашем случае, можно переставить блок корзин для 3.5/2.5-дюймовых накопителей наверх, сняв ненужные по нынешним временам отсеки для 5.25-дюймовых. Также советую добавить к предустановленным вентиляторам еще 2-3 дополнительных – с учетом того, какие выбраны CPU и GPU, это явно не будет лишним.

В корпусе Fractal Design Define R5 по-умолчанию уже установлено два 140-миллиметровых вентилятора – полагаю, что разумно будет добавить к ним еще три, чтобы примерно сбалансировать вдув и выдув. Здесь есть два варианта – или снять штатные «вертушки» и поставить пять одинаковых, или добавить три других. Лично я являюсь сторонником подхода, при котором в корпусе используются одинаковые или похожие кулеры – для ушей приятнее, когда вентиляторы шумят на одних и тех же частотах. У себя в ПК я использую шесть вентиляторов Noctua, но в России их сейчас купить тяжело, а по совокупности характеристик, с учетом цены, модели Be Quiet Pure Wings 2 им практически не уступают, разве что не столь долговечны. Поэтому оптимальным, на мой взгляд, вариантом будет снять штатные вертушки и поставить 2 кулера Be Quiet на вдув и три на выдув – сзади, сверху и сбоку. Подойдут и Fractal Design Silent Series.

Подводим итоги

реклама

Все комплектующие выбраны, время посмотреть на конфигурацию в сборе:

В сумме получается больше 350 тысяч рублей, если считать с жестким диском. Много это или мало? Кажется, что для компьютера – много. Но если сравнить, например, с автомобилем? За 350 тысяч не купить даже нормальную Kia Rio или Hyundai Solaris, не говоря уж о более комфортабельных машинах. Компьютер же за такие деньги можно приобрести топовый – его возможностей хватит как минимум на несколько лет, причем как для игр, так и для работы.

FAQ (Вопросы и ответы)



В какие игры и на каких настройках можно будет играть с такой сборкой?

В любые на максимальных в 4K разрешении – разве что в Cyberpunk 2077 с трассировкой лучей придется включить технологию масштабирования DLSS.

Какой к компьютеру мечты стоит взять монитор?

Зависит от индивидуальных предпочтений, но универсальная рекомендация – на VA или IPS матрице, с 4K разрешением и частотой обновления 120+, а лучше 165+ Гц. Среди дополнительных важных условий – Flicker-Free, поддержка G-Sync, продвинутая подставка. На любителя – HDR. Что же касается диагонали экрана и того, прямой этот экран или изогнутый – тут лучше смотреть самостоятельно.

Корпус выглядит закрытым и плохо продуваемым. Он точно подходит для флагманского игрового ПК?

Точно. Практически все панели открываются/снимаются, также у рассматриваемого шасси есть множество слотов для установки вентиляторов и пылевые фильтры. И, кстати, шумоизоляция.

Есть ли смысл дожидаться выхода процессоров AMD Ryzen 7000 с 3D-кэшем?

Скорее нет, чем да. Судя по опыту 5800X3D, они, вероятно, приблизятся к старшим Raptor Lake, но не перегонят их в игровых сценариях использования.

Какие есть прогнозы касательно курса рубля и стоимости компьютерных комплектующих на 2023 год?

Прогнозы, к сожалению, в основном негативные – доллар, вероятно, будет стоить более 70 рублей, а может, и около 75-80, поэтому низких цен на комплектующих, которые мы видели осенью, ожидать не приходится.

Заключение

В этой статье я рассказал о том, какой игровой ПК можно собрать за 350-400 тысяч рублей. Для многих геймеров это – действительно компьютер мечты, который кажется недостижимым, но на самом деле, можно просто изменить мышление и образ действий, и спустя полгода, год или два приобрести подобную конфигурацию. Представьте, что вы копите не на ПК, а на автомобиль, начните вести подсчет доходов и расходов и найдите дополнительный заработок, например, начав писать в блоги на Overclockers.ru – и мечта может стать реальностью. А какие комплектующие для игровой сборки за 350-400 тысяч рублей выбрали бы вы? Пишите в комментариях!

Рекомендуем к прочтению:

Собираем продвинутый игровой ПК 2022 года за 150 тысяч рублей для любых игр в QuadHD (Декабрь)

Собираем народный игровой ПК 2022 года за 100 тысяч для любых игр на ультра в QuadHD (Декабрь)

Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Декабрь)

Собираем народный игровой ПК 2022 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Декабрь)

ТОП-11 видеокарт для игр в 2023 году – от бюджетных до флагманских

ТОП-10 полезных советов покупателю компьютерных комплектующих и техники