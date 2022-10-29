Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Как консоли PlayStation и Xbox вредят развитию игровой индустрии

Рассказываю о вреде приставок для развития игр, в особенности – их графической составляющей
[ ] для раздела Блоги
+
<b>Рухнула цена 3090 Ti</b> - разбивай копилку (с)
<b>RTX 3060 дешевле 30 тр</b> - это за гроши
i9 12900K круто подешевел в Ситилинке
Galaxy S22 Ultra - цена РУХНУЛА на порядок
<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке
Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Всем привет! С вами Zero, и в этой статье я хочу поделиться своим мнением о консолях, и о том, как они замедляют развитие игровой индустрии, и, особенно, развитие графики в играх. Конечно, как производителям приставок, так и многим разработчикам игр наличие таких платформ выгодно, поскольку на консолях гораздо сложнее «пиратить» игры, но, например, ПК-игроков можно смело записывать в главные пострадавшие от наличия приставок. Ниже я расскажу, почему. Поехали!

Ухудшение графики ради хотя бы 30 FPS на консолях

реклама

Думаю, вы знаете немало примеров ухудшения графики в играх ради того, чтобы консольщики могли поиграть в тот или иной проект хотя бы с 30 кадрами в секунду и/или со сниженным разрешением. Здесь и Watch Dogs, и The Witcher 3: Wild Hunt, и Hard Reset, и Control, и Assassin’s Creed: Unity, и еще множество игр. Конечно, иногда ухудшают графику только на приставках, ПК-игроки же могут выставить графические настройки, которые консольщикам недоступны. Но есть одна проблемка.

Любой опытный геймер знает, что во многих играх ультра-настройки по качеству картинки не сильно отличаются от высоких, но значительно повышают нагрузку на видеокарту, что приводит к сильному снижению частоты кадров. И одна из причин тому – как раз консоли. Оптимизации ультра-настроек просто уделяют гораздо меньше человеко-часов, потому что доступны они только ПК-игрокам. И вместо того, чтобы сделать адекватную оптимизацию максимальных параметров графики, разработчики тратят огромное количество времени, чтобы консольщики могли хоть как-то поиграть на своей древней PS4 родом из 2013 года, место которой в 2022 году, по-хорошему, в центрах по переработке электронного мусора.

Отнимающая время и ресурсы оптимизация игр под устаревшие приставки предыдущего поколения

рекомендации
iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
<b>RTX 3090 Ti за копейки</b>, смотри
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
Цена RTX 3070 идет к 40 тр
-35% на S22 Ultra в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
RX 6800 дешевеет перед выходом 7000
3080 за 60 тр в Регарде
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3060 Gigabyte за 30 с началом
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
-35% на Galaxy Z Fold 3 в Ситилинке
3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде

Особенный фейспалм у меня вызывают именно усилия разработчиков оптимизировать свои игры под PS4, когда уже вышла PS5, или под Xbox One, когда уже вышла Xbox Series X. Кто все эти люди, которые не могут потратить 400-500 долларов на новую приставку раз в 5-7 лет? И почему ради них все остальные должны страдать? Девелоперы могли бы потратить силы на оптимизацию высоких и ультра настроек для 120+ FPS на ПК, а вместо этого им приходится ломать голову, как бы избавиться от просадок до 10-15 FPS на морально и физически устаревшем железе.

И ладно бы в приставках прошлого поколения устарели только CPU и GPU. У них и SSD по-умолчанию нет! Его нет даже в вышедшей в 2016 году PlayStation 4 Pro. Разные разработчики неоднократно оговаривались, что им приходится дублировать файлы в игровых архивах по несколько раз – именно из-за того, что в приставках установлены жесткие диски, а не SSD. Также из-за отсутствия твердотельного накопителя и из-за слабого железа во многих играх разработчики не сжимают аудиофайлы.

Консоли устаревают уже в момент релиза

реклама

Один из важных факторов, способствующих нанесению вреда игровой индустрии консолями – это фактор «мгновенного устаревания» приставок в момент их релиза. Производители стремятся сделать свои устройства более-менее доступными, из-за чего идут на компромиссы и урезают спецификации. В результате в момент выхода новая консоль уже уступает не только флагманским и субфлагманским, но порой и среднебюджетным конфигурациям ПК, хотя, конечно, и стоит обычно несколько меньше. Вообще, любые консоли – это огромный ворох компромиссов.

Порты с консолей на ПК часто оказываются крайне «кривыми»

Теперь поговорим о портах с консолей на ПК. Сам факт, что, например, PS-эксклюзивы через год-два портируют на компьютеры, в нынешних условиях – скорее хороший, чем плохой. Но часто портированные с консолей проекты страдают от плохой оптимизации, обилия багов, ужасного управления (изначально-то оно делалось под геймпады) и других проблем. Управление – это вообще отдельная тема. Иногда проще купить геймпад, чем научиться играть с клавиатурой и мышью в проекты вроде Dead Space 2 или Nier: Automata. В спортивные же симуляторы вроде FIFA играть на таком же высоком уровне с клавиатуры, как с геймпада, скорее всего, вообще невозможно – все киберспортсмены используют именно геймпады.

Многие консольщики – казуалы, а еще или занимаются самообманом, или лицемерят

Людям свойственно убеждать себя в правильности своего выбора, даже если этот выбор, на самом деле, как минимум неоднозначный. И потому значительное число консольщиков не один год убеждали себя, что «человек не видит больше 30 FPS», «визуальной разницы между 30 и 60 FPS нет», и так далее. А потом, купив себе условную PS 4 Pro вместо обычной охали: «ах, как плавно игра идет». Я усматриваю в этом элемент или самообмана, или лицемерия. Где вы были раньше? И да, со 120 FPS будет еще плавнее. Для тех, кто не верит – возьмите два видеоролика с 30 и 120 FPS и остановите кадр.

Также, на мой взгляд, многие консольные игроки – скорее казуалы и потребители, которым все нужно готовым и на блюдечке. Если в игре будут сложные механики, то значительная часть консольщиков просто не доберется до финала. Это, кстати, подтверждает статистика ачивок вроде «пройти игру». ПК-игроки же часто люди гораздо более увлеченные. Есть, конечно, казуалы и среди них, но для среднего «ПК-боярина» игры – это более значительная часть жизни, чем для среднего консольщика. К тому же, компьютер надо обслуживать и апгрейдить. Пользователь ПК, если он способен критически мыслить и развиваться, как правило, со временем начинает хотя бы поверхностно разбираться в основах информационной безопасности, программном обеспечении и железе. О консольщиках такого не скажешь.

Недоступность на консолях модов

реклама

Если честно, я не фанат моддинга, и большинство модов для и без того хороших игр считаю «васянством». Тем не менее, для того же Скайрима есть огромное количество не портящих ни игровой баланс, ни лор, ни атмосферу модов – например, новые дома и замки для игрока или компаньоны с интересной историей, которые могут посоперничать даже с вампиршей Сераной из официального дополнения Dawnguard. На ПК моды доступны для подавляющего большинства хоть сколько-нибудь популярных игр. А что на консолях? А на консолях – за крайне редким исключением, никаких модов и неофициальных патчей. Да, нередко эти самые неофициальные патчи тоже содержат элементы отсебятины и «васянства», но есть и обратные примеры, когда они только фиксят баги или адаптируют устаревшие игры под современное железо.

Что было бы, если бы не было консолей?

Представим, что все консольщики внезапно перешли на ПК, и новые игровые приставки, а также эксклюзивы для них больше не делают. Какие будут последствия?

  1. Разработчики смогут создавать игры с более совершенной графикой – им не придется подстраиваться под слабое, устаревшее или специфическое железо.
  2. У девелоперов будет гораздо больше времени на оптимизацию своих проектов для ПК – в том числе, и на оптимизацию максимальных настроек графики.
  3. Игры станут весить меньше. Можно прописать в системных требованиях SSD и не дублировать файлы по несколько раз, а также нормально сжимать аудио и другой контент.
  4. Стандартом для гейминга гораздо быстрее станут не 30 или 60, а 120+ FPS, в идеале же – 240+. Вырастут и темпы перехода игроков на более высокие разрешения экрана.

Возможно, из-за отсутствия консолей мы бы лишились нескольких эксклюзивов, но полагаю, что они просто вышли бы на ПК с мощной антипиратской защитой. Да если и лишились бы – ничего страшного, зато огромное множество других игр стали бы красивее, шустрее и легче в плане занимаемого на SSD места. Исходя из этого, а также из перечисленных выше аргументов, я полагаю, что консоли действительно замедляют прогресс игровой индустрии, особенно по части графики, а насмешки «ПК-бояр» в отношении подобных платформ вполне обоснованы.

Заключение

В этой статье я поделился своими мыслями по поводу консолей и того, как они замедляют развитие игр, а также растят казуальных игроков-потребителей вместо задротов (в хорошем смысле) и хардкорщиков. А что вы думаете по поводу игровых приставок – возможно, у вас есть собственные аргументы, поддерживающие или опровергающие тезисы, которые я привел в этой статье, или вы просто хотите высказаться? Пишите в комментариях!

реклама

Рекомендуем к прочтению:

Собираем народный игровой ПК 2022 года за 100 тысяч для любых игр на ультра в QuadHD (Октябрь)

Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Октябрь)

Собираем народный игровой ПК 2022 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Октябрь)

ТОП-20 вещей, которые должны быть у каждого компьютерщика

ТОП-12 игровых корпусов для компьютера – от бюджетных до флагманских

Как выбрать флеш-накопитель – подробное руководство

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

игры playstation xbox консоли графика приставка приставки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Королевская битва: 28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X и EVGA SR-3 Dark против всех
81
Главные игры октября 2022 года – финал
6
Обзор и тестирование блока питания XPG CyberCore 1300W Platinum
34
Главные игры первой половины октября 2022 года
16
Обзор ноутбука MSI Raider GE76 (12UHS-600RU): самый игровой из всех игровых
15
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z690I Unify
6
Обзор и тестирование смартфона Infinix Note 12 VIP
16
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS520
9
Ретроклокинг: LGA 775 – становление
43
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK500
28

Интересные материалы

Королевская битва: 28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X и EVGA SR-3 Dark против всех
26 октября 2022 81

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Кто на самом деле создал дрон Герань-2 – беспилотник разработан украинскими инженерами
22
С диска Call of Duty Modern Warfare II устанавливается лишь 70 Мбайт данных
+
США поставили на Украину первые 2 ЗРК NASAMS
106
Неудачливый геймер, который нашёл в коробке из-под GeForce RTX4090 кусок металла, получил видеокарту
7
Как США и ЕС запретили себе покупать титан и сталь в РФ – почему Boeing и Airbus теряют миллиарды
21
Крупнейший китайский производитель памяти YMTC попросил американских сотрудников покинуть компанию
2
HTC представила в России дешёвый смартфон Wildfire E Plus с 2 Гб памяти
1
Бюджетный 4-ядерный Ryzen 3 7300X окажется быстрее Core i9-12900K в играх – тесты Geekbench
14
Ученые рассмотрели планету, вращающуюся вокруг Красного карлика, и попытались найти на ней жизнь
+
В Telegram начали продавать никнеймы: за @bank просят более 6 млн рублей
1
89 актуальных смартфонов Xiaomi получат стабильную прошивку MIUI 13 на базе Android 12
1
Как сэкономить 90 000 рублей на покупке видеокарты – ищем адекватную замену GeForce RTX 4090
7
На замену Ryzen 7000 – какой процессор купить, если вы не хотите переплачивать за новинки 2022г
10
Блогер попробовал заставить RTX 4090 сгореть в "прямом эфире" — что из этого вышло
4
Бизнес Intel, связанный с графикой, продолжает увеличивать убытки
1
Куда уехали российские IT-специалисты и бизнесмены
46
Кому нужен интерфейс PCIe 5.0, и стоит ли покупать дорогие материнские платы для GeForce RTX 4090
9
Геймерские видеокарты дешевеют в магазинах РФ – скидки на игровые модели NVIDIA доходят до 25 000р
4
Появились первые данные о производительности и ценах новых вариантов NVIDIA GeForce RTX 3060/Ti
1
Schenker выпустила ультрабуки Vision 16 и Vision 16 Pro с самым легким в мире корпусом
+

Популярные статьи

Россия может начать сбивать спутники США – есть ли угроза Starlink и остановит ли это Илона Маска
59
Как выбрать флеш-накопитель – подробное руководство
28
Ретроклокинг. Разгон процессоров на soket 775. Часть первая. Охлаждение и память
40
Перебираю рёбра радиатору ЦП и оптимизирую свою MicroATX систему из ATX комплектующих
53
ЗРК NASAMS - надёжная защита воздушного пространства или бесполезная игрушка
25
Украина получит новый комплекс ПВО для борьбы с дронами Герань-2 – изучаем эффективность Crotale NG
57
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 25
4
Весь контент Modern Warfare 2 на релизе: полевые модификации, перки и киллстрики
2
Продолжаю совершенствование компактной MicroATX системы и устанавливаю Sapphire Radeon R9 290 Tri-X
7
Мои впечатления от игры Фобос 1953 (1953 - KGB Unleashed)
+

Сейчас обсуждают

century84
08:31
Преимущественно собой.
Пользователь показал, насколько негативно курение влияет на состояние компьютера и приставки
SVG4K
08:29
че, ресурс раньше не свиноботил, у них даже лучше чем тут подача инфы, за что по вашему бычить на них, за политоту ?
Как выбрать флеш-накопитель – подробное руководство
nod4300
08:27
разумеется красного!
Как выбрать флеш-накопитель – подробное руководство
Skornilovich
08:23
Когда ты дебил, и времени вагон.... Итог мы выдим регулярно
Продолжаю совершенствование компактной MicroATX системы и устанавливаю Sapphire Radeon R9 290 Tri-X
dimon_volkov
08:16
Сравнил мыльный fsr и dlss... Мда, чел...
Почему российские геймеры покупают видеокарты NVIDIA, и есть ли альтернатива в лагере AMD
D3m0n
08:13
̶y̶o̶b̶a̶ solnce eto ti?
Улыбающееся Солнце выбросило в сторону Земли мощный поток радиации на скорости более 3 млн. км/час
Евгений Шрайнер
07:58
Если дефектный один из двух генов, полу, енный от одного из родителей. Можно выбрать сперматозоид без этого гена. Можно сейчас даже заменить этот ген и т. д. Но естественным способом соглашусь, не сто...
Один американец полтора года жил с внешним искусственным сердцем Syn Cardia весом 6кг
Kostik_I
07:55
""подводят" оного к сертификационным работам" Не к работам, а к испытаниям.
Авиадвигатель ПД-8, призванный заменить зарубежные аналоги, готовят к началу сертификации
Stupid Miner
07:54
Чёрное зеркало ))
Volkswagen уменьшит производство автомобилей из-за сбоев в цепочках поставок запчастей
Kostik_I
07:53
"чтобы не "ходить дважды", на основе ПД-8 будет создан и вертолетный двигатель для "воздушного грузовика" Ми-26" рассматривается вопрос создания на основе газогенератора ПД-8 нового двигателя для вер...
Авиадвигатель ПД-8, призванный заменить зарубежные аналоги, готовят к началу сертификации
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем