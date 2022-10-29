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Всем привет! С вами Zero, и в этой статье я хочу поделиться своим мнением о консолях, и о том, как они замедляют развитие игровой индустрии, и, особенно, развитие графики в играх. Конечно, как производителям приставок, так и многим разработчикам игр наличие таких платформ выгодно, поскольку на консолях гораздо сложнее «пиратить» игры, но, например, ПК-игроков можно смело записывать в главные пострадавшие от наличия приставок. Ниже я расскажу, почему. Поехали!

Ухудшение графики ради хотя бы 30 FPS на консолях



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Думаю, вы знаете немало примеров ухудшения графики в играх ради того, чтобы консольщики могли поиграть в тот или иной проект хотя бы с 30 кадрами в секунду и/или со сниженным разрешением. Здесь и Watch Dogs, и The Witcher 3: Wild Hunt, и Hard Reset, и Control, и Assassin’s Creed: Unity, и еще множество игр. Конечно, иногда ухудшают графику только на приставках, ПК-игроки же могут выставить графические настройки, которые консольщикам недоступны. Но есть одна проблемка.

Любой опытный геймер знает, что во многих играх ультра-настройки по качеству картинки не сильно отличаются от высоких, но значительно повышают нагрузку на видеокарту, что приводит к сильному снижению частоты кадров. И одна из причин тому – как раз консоли. Оптимизации ультра-настроек просто уделяют гораздо меньше человеко-часов, потому что доступны они только ПК-игрокам. И вместо того, чтобы сделать адекватную оптимизацию максимальных параметров графики, разработчики тратят огромное количество времени, чтобы консольщики могли хоть как-то поиграть на своей древней PS4 родом из 2013 года, место которой в 2022 году, по-хорошему, в центрах по переработке электронного мусора.

Отнимающая время и ресурсы оптимизация игр под устаревшие приставки предыдущего поколения



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Особенный фейспалм у меня вызывают именно усилия разработчиков оптимизировать свои игры под PS4, когда уже вышла PS5, или под Xbox One, когда уже вышла Xbox Series X. Кто все эти люди, которые не могут потратить 400-500 долларов на новую приставку раз в 5-7 лет? И почему ради них все остальные должны страдать? Девелоперы могли бы потратить силы на оптимизацию высоких и ультра настроек для 120+ FPS на ПК, а вместо этого им приходится ломать голову, как бы избавиться от просадок до 10-15 FPS на морально и физически устаревшем железе.

И ладно бы в приставках прошлого поколения устарели только CPU и GPU. У них и SSD по-умолчанию нет! Его нет даже в вышедшей в 2016 году PlayStation 4 Pro. Разные разработчики неоднократно оговаривались, что им приходится дублировать файлы в игровых архивах по несколько раз – именно из-за того, что в приставках установлены жесткие диски, а не SSD. Также из-за отсутствия твердотельного накопителя и из-за слабого железа во многих играх разработчики не сжимают аудиофайлы.

Консоли устаревают уже в момент релиза



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Один из важных факторов, способствующих нанесению вреда игровой индустрии консолями – это фактор «мгновенного устаревания» приставок в момент их релиза. Производители стремятся сделать свои устройства более-менее доступными, из-за чего идут на компромиссы и урезают спецификации. В результате в момент выхода новая консоль уже уступает не только флагманским и субфлагманским, но порой и среднебюджетным конфигурациям ПК, хотя, конечно, и стоит обычно несколько меньше. Вообще, любые консоли – это огромный ворох компромиссов.

Порты с консолей на ПК часто оказываются крайне «кривыми»



Теперь поговорим о портах с консолей на ПК. Сам факт, что, например, PS-эксклюзивы через год-два портируют на компьютеры, в нынешних условиях – скорее хороший, чем плохой. Но часто портированные с консолей проекты страдают от плохой оптимизации, обилия багов, ужасного управления (изначально-то оно делалось под геймпады) и других проблем. Управление – это вообще отдельная тема. Иногда проще купить геймпад, чем научиться играть с клавиатурой и мышью в проекты вроде Dead Space 2 или Nier: Automata. В спортивные же симуляторы вроде FIFA играть на таком же высоком уровне с клавиатуры, как с геймпада, скорее всего, вообще невозможно – все киберспортсмены используют именно геймпады.

Многие консольщики – казуалы, а еще или занимаются самообманом, или лицемерят



Людям свойственно убеждать себя в правильности своего выбора, даже если этот выбор, на самом деле, как минимум неоднозначный. И потому значительное число консольщиков не один год убеждали себя, что «человек не видит больше 30 FPS», «визуальной разницы между 30 и 60 FPS нет», и так далее. А потом, купив себе условную PS 4 Pro вместо обычной охали: «ах, как плавно игра идет». Я усматриваю в этом элемент или самообмана, или лицемерия. Где вы были раньше? И да, со 120 FPS будет еще плавнее. Для тех, кто не верит – возьмите два видеоролика с 30 и 120 FPS и остановите кадр.

Также, на мой взгляд, многие консольные игроки – скорее казуалы и потребители, которым все нужно готовым и на блюдечке. Если в игре будут сложные механики, то значительная часть консольщиков просто не доберется до финала. Это, кстати, подтверждает статистика ачивок вроде «пройти игру». ПК-игроки же часто люди гораздо более увлеченные. Есть, конечно, казуалы и среди них, но для среднего «ПК-боярина» игры – это более значительная часть жизни, чем для среднего консольщика. К тому же, компьютер надо обслуживать и апгрейдить. Пользователь ПК, если он способен критически мыслить и развиваться, как правило, со временем начинает хотя бы поверхностно разбираться в основах информационной безопасности, программном обеспечении и железе. О консольщиках такого не скажешь.

Недоступность на консолях модов



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Если честно, я не фанат моддинга, и большинство модов для и без того хороших игр считаю «васянством». Тем не менее, для того же Скайрима есть огромное количество не портящих ни игровой баланс, ни лор, ни атмосферу модов – например, новые дома и замки для игрока или компаньоны с интересной историей, которые могут посоперничать даже с вампиршей Сераной из официального дополнения Dawnguard. На ПК моды доступны для подавляющего большинства хоть сколько-нибудь популярных игр. А что на консолях? А на консолях – за крайне редким исключением, никаких модов и неофициальных патчей. Да, нередко эти самые неофициальные патчи тоже содержат элементы отсебятины и «васянства», но есть и обратные примеры, когда они только фиксят баги или адаптируют устаревшие игры под современное железо.

Что было бы, если бы не было консолей?



Представим, что все консольщики внезапно перешли на ПК, и новые игровые приставки, а также эксклюзивы для них больше не делают. Какие будут последствия?

Разработчики смогут создавать игры с более совершенной графикой – им не придется подстраиваться под слабое, устаревшее или специфическое железо. У девелоперов будет гораздо больше времени на оптимизацию своих проектов для ПК – в том числе, и на оптимизацию максимальных настроек графики. Игры станут весить меньше. Можно прописать в системных требованиях SSD и не дублировать файлы по несколько раз, а также нормально сжимать аудио и другой контент. Стандартом для гейминга гораздо быстрее станут не 30 или 60, а 120+ FPS, в идеале же – 240+. Вырастут и темпы перехода игроков на более высокие разрешения экрана.

Возможно, из-за отсутствия консолей мы бы лишились нескольких эксклюзивов, но полагаю, что они просто вышли бы на ПК с мощной антипиратской защитой. Да если и лишились бы – ничего страшного, зато огромное множество других игр стали бы красивее, шустрее и легче в плане занимаемого на SSD места. Исходя из этого, а также из перечисленных выше аргументов, я полагаю, что консоли действительно замедляют прогресс игровой индустрии, особенно по части графики, а насмешки «ПК-бояр» в отношении подобных платформ вполне обоснованы.

Заключение

В этой статье я поделился своими мыслями по поводу консолей и того, как они замедляют развитие игр, а также растят казуальных игроков-потребителей вместо задротов (в хорошем смысле) и хардкорщиков. А что вы думаете по поводу игровых приставок – возможно, у вас есть собственные аргументы, поддерживающие или опровергающие тезисы, которые я привел в этой статье, или вы просто хотите высказаться? Пишите в комментариях!

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