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ТОП-20 вещей, которые должны быть у каждого компьютерщика

Рассказываю о том, какие предметы, на мой взгляд, должны быть у каждого, кто гордо называет себя компьютерщиком (не путать с компьютерным мастером)
[ ] для раздела Блоги
5
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<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
3060 Gigabyte за 30 с началом
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать
3080 за 60 с началом тр в Регарде
Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм
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Всем привет! С вами Zero, и сегодня я хочу рассказать о тех вещах, большая часть которых, на мой взгляд, должна быть у человека, который называет себя компьютерщиком. Только не путайте с компьютерным мастером: компьютерщик для меня – это тот, кто хорошо разбирается в ПК и связанных с ними темах, но совсем не обязательно зарабатывает себе на жизнь ремонтом и обслуживанием компьютеров, хотя иногда и может помочь соседям, друзьям и знакомым – за вознаграждение или без него. Без части перечисленных вещей можно обойтись, часть из них можно заменить другими, но, думаю, вы согласитесь, что значительный процент вещей из приведенного мной списка если и не необходим, то крайне полезен. Итак, поехали!

Смартфон с возможность раздачи интернета

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Компьютерщик, находясь у себя дома, не должен оставаться без интернета, и, если кабельный провайдер проводит технические работы, или наркоман из соседнего дома срезал всю витую пару в подъезде, чтобы ее продать, это не значит, что нужно сидеть без подключения и смиренно ждать, пока все починят. Сейчас практически у каждого человека есть смартфон и мобильный интернет, а этот самый мобильный интернет можно раздать – как по кабелю, так и по воздуху. Если же оператор запрещает это делать и требует доплату (такую наглость жадные компании часто позволяют себе в случае использования клиентом безлимитных тарифов) – существуют способы обхода этого ограничения, например, посредством подмены TTL.

Загрузочная флешка с ОС Windows

Куда же компьютерщику без флешки с Windows? Твердотельные накопители и жесткие диски имеют свойство иногда выходить из строя, причем порой даже внезапно, без ухудшения параметров SMART, поэтому загрузочный накопитель с «виндой» должен быть у каждого уважающего себя продвинутого пользователя. С какой именно «виндой» – это уже на ваше усмотрение, лично я считаю, что с десятой, поскольку одиннадцатая для меня пока выглядит проходной. Кто-то предпочитает десятую же, но LTSC, кто-то одиннадцатую, а кто-то до сих пор сидит на «семерке». Windows 7, кстати, до сих пор остается моей любимой ОС – она гораздо более надежная и беспроблемная, чем XP, и более дружелюбная к пользователю, чем Windows 10 и 11. Не знаю, как вы, но я предпочел бы, чтобы моя система ничего не отсылала в Microsoft. Вообще ничего, даже обезличенных данных.

Флешка с софтом

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Помимо флешки с операционной системой, должна быть у компьютерщика и флешка с необходимым софтом – например, антивирусным ПО и ПО для восстановления удаленных файлов или файлов с поврежденного жесткого диска. Конечно, необходимость делать резервные копии и проверять их никто не отменял, но бэкап обычно делается только для важных данных. Да и фактор человеческих ошибок актуален всегда – любой может случайно удалить не тот файл и захотеть тут же его восстановить, пока это возможно.

Кстати, в начале 2010-х у меня «без предупреждения» вышел из строя трехтерабайтный жесткий диск Seagate – система его не видела ни в какую, и никакие меры не помогали. А вот с помощью софта от Acronis удалось вытащить большую часть данных – самое важное я и так восстановил бы из бэкапа, но, например, сейвы для некоторых игр потерял бы. Помимо упомянутого ПО на флешке с софтом может быть базовый пакет драйверов и программа от провайдера для быстрой настройки стационарного интернета. Держать же там софт вроде браузера, кодеков, медиапроигрывателей, мессенджеров и прочего я смысла не вижу – они быстро устаревают, а после переустановки Windows можно скачать самые свежие версии.

Несколько флешек «про запас»

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Если говорить о флешках, то хотя бы 2-3 штуки на 32+ гигабайта, причем скоростных, хорошо бы иметь «про запас». Мне они пригождались неоднократно – как для перетаскивания информации с одного девайса на другой, так и для создания различных наборов софтовых инструментов, которые я использовал в дальнейшем – один из примеров я привел в предыдущем пункте. Только не покупайте самые дешевые флешки от сомнительных брендов – у многих из них скорость записи не превышает 5-10 мегабайт в секунду. Лучше переплатить пару сотен рублей и приобрести нормальный накопитель с адекватными скоростными показателями.

Длинная отвертка

Каждый, кто хоть раз устанавливал габаритный процессорный кулер с высоким радиатором, знает, насколько удобно иметь в хозяйстве длинную отвертку. Пригодятся отвертки и для того, чтобы закрепить в посадочных гнездах видеокарту, SSD и HDD, хотя в современных корпусах для этого часто используются винты с накатанной головкой. Очень удобно, особенно если говорить не о внутренних комплектующих, а о закреплении боковых панелей корпуса. Каждый раз брать отвертку, когда нужно открыть системный блок – это перебор. Нужна ли отвертка с набором бит? Для компьютера скорее нет, но в целом – штука полезная, и лучше, чтобы она была. Непосредственно же для обслуживания ПК я пользуюсь двумя отвертками – длинной для кулера и короткой для всего остального.

Увеличительное стекло

Самое очевидное для меня применение увеличительного стекла, связанное с компьютерной техникой – это проверка различных дисплеев на битые пиксели, но оно может использоваться не только для этого. С помощью лупы и фонарика гораздо проще разглядеть физические повреждения или следы эксплуатации на только что купленной «железке». Поможет увеличительное стекло и в поисках последствий короткого замыкания, да и понять, вздулся вон тот конденсатор, или вам показалось, тоже значительно легче с использованием специального инструмента, чем невооруженным глазом.

Фонарик

Как я писал выше, фонарик порой незаменим при осмотре приобретаемых комплектующих и гаджетов, полезен он и непосредственно при обслуживании компьютера – например, для проверки труднодоступных мест внутри корпуса на наличие пыли. Я предпочитаю использовать фонарики на аккумуляторах – встроенных или типов AA/AAA, причем какой-то профессиональный или даже продвинутый агрегат тут не нужен – хватит самого простого, лишь бы он давал достаточно света, хотя бы сотню люмен. Мини-фонарик в форм-факторе брелка не подойдет, вспышки же большинства смартфонов дают достаточно света, но мобильное устройство при обслуживании ПК не так удобно держать в руке, как небольшой фонарь.

Запасной блок питания

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Этот пункт достаточно спорный, но дважды за последние 15 лет, когда у меня выходил из строя установленный в компьютере блок питания, лежащий в ящике старенький БП меня выручал. Еще один раз он выручил моего соседа. Без запасного БП или без мультиметра я не смог бы быстро определить, что именно вышло из строя – блок питания или материнская плата. Также, если вы, как и я, решаете проблемы своих соседей с их компьютерами и ноутбуками за небольшую плату, запасной блок питания может пригодиться и для диагностики их конфигураций. В случаях жалоб вроде «компьютер перестал включаться, при нажатии на кнопку Power ничего не происходит» очень часто виновником оказывается именно вышедший из строя БП.

Запасной корпусный вентилятор

Не знаю, как у вас, а у меня всегда лежит в коробке от корпуса ПК пара запасных 120-миллиметровых «вертушек» на случай выхода из строя основных. Специально я их не покупал, просто со временем заменил все имеющиеся в моей сборке корпусные вентиляторы на решения Noctua, а из старых выбросил только один, с сильно износившимся подшипником, остальные же оставил, подумав: «а вдруг пригодятся». Пока не пригодились, поскольку модели австрийской фирмы очень надежны и долговечны, но далеко не во всех ПК установлены именно они, и, если в вашем до сих пор работают «вертушки», поставлявшиеся в комплекте с корпусом, иметь хотя бы одну запасную – явно не помешает, особенно если поблизости нет компьютерных магазинов, и вы не любитель лишний раз выбираться на улицу. Можно, конечно, заказать доставку, но платить за нее ради одного кулера – затея сомнительная.

Мультиметр

Еще одна вещь, по поводу включения которой в сегодняшний список я сомневался – это мультиметр. С одной стороны, он весьма полезен, и не только для компьютерщиков, с другой же – не каждый умеет с ним работать и не каждый способен понять и усвоить правила техники безопасности при взаимодействии с электрооборудованием. Конечно, в том, чтобы проверить наличие дежурного напряжения на блоке питания ПК, а потом запустить его скрепкой или кусочком проволоки и «прозвонить» линию 12 В, ничего сложного и особо опасного нет, тем не менее, если вы не электрик, то работу с более серьезными электроприборами рекомендую оставить профессионалам с разрядом и допуском.

Внешний HDD

Внешний жесткий диск может пригодиться во многих случаях, например, если вышел из строя один из основных HDD, и вам нужно восстановить с него часть информации – для этого потребуется другой носитель. Также такой накопитель может использоваться и в роли «большой флешки» для переноса данных, скажем, между компьютером и ноутбуком, или компьютером и телевизором, если у вас такой имеется – лично я давно отказался от «зомбоящика», и для просмотра фильмов и сериалов использую качественный монитор. Еще одно применение внешнего «винчестера» – хранение бэкапов, хотя, как минимум один нужно хранить удаленно, в облаке. Это убережет ваши данные в случае пожара или иных форс-мажорных обстоятельств, при которых будут утеряны все накопители.

Резервная копия ценных для вас данных (бэкап)

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Раз уж заговорили о бэкапах, то, собственно, резервная копия важной для вас информации – это еще одна вещь, которая обязательно должна быть у того, кто называет себя компьютерщиком. Есть три типа людей – кто еще не делает бэкапы, кто уже делает, и кто уже делает и проверяет их. Надеюсь, что вы относитесь к последнему типу: терять ценные данные и не иметь возможности их восстановить – очень неприятно. Один бэкап можно хранить по месту жительства, на другом физическом накопителе, другой же, как я уже писал, обязательно должен быть удаленным. А чтобы ваши данные не попали не в те руки, например, в случае утечки или действий недобросовестного сотрудника облачного хранилища – шифруйте их при помощи VeraCrypt.

Винты и другой необходимый для ПК крепеж

Как и у многих других компьютерщиков, у меня есть небольшая коробочка с оставшимся от старых материнских плат, корпусов, кулеров и других комплектующих крепежом. Эта коробочка много раз меня выручала – например, когда я покупал новые жесткие диски, которых сейчас у меня установлено аж шесть штук. Кстати, для не-компьютерщиков и для тех, кто не собирает свои ПК сам, а заказывает услугу сборки в магазине – работники часто «зажимают» оставшийся крепеж и не отдают его покупателям. Требуйте отдать – с высокой вероятностью он вам еще пригодится, в магазине же этого крепежа и так навалом.

Термопаста

Как и дополнительный вентилятор, термопасту всегда можно докупить, но удобно, когда недоизрасходованный шприц или тюбик условной Arctic MX-4 лежит в столе, и при очередной чистке ПК от пыли со снятием процессорного кулера, можно не задумываться о том, где взять термопасту, а просто открыть ящик. К числу критичных для постоянного наличия у компьютерщика вещей термоинтерфейс я не отнесу, но при этом отмечу, что у большинства таковых упомянутый шприц или тюбик где-то все-таки валяется, хотя порой и с истекшим сроком годности.

Кабельные стяжки

Что-что, а кабельные стяжки должны быть у каждого компьютерщика – они практичнее для укладки проводов, чем изолента, да и смотрятся более эстетично. Напомню, что неаккуратно свисающие кабели не только некрасиво выглядят, но и мешают циркуляции воздуха внутри системного блока, что может приводить к повышению температуры комплектующих, а при высокой запыленности ПК – и к перегреву. К счастью, большинство современных корпусов предусматривают наличие пазов для укладки кабелей, а многие блоки питания являются модульными: ненужные провода можно просто не подключать.

Баллончик со сжатым воздухом (пневматический очиститель)

Баллончики со сжатым воздухом стоят достаточно дорого с точки зрения субъективного восприятия, но, с учетом того, что чистить ПК от пыли чаще, чем раз в полгода, в большинстве случаев нецелесообразно, изредка потратиться на них можно. Так вы, по крайней мере, точно не угробите материнскую плату статическим электричеством. В большинстве случаев, конечно, ничего страшного не произойдет и при использовании пылесоса, но, если у вас дорогой ПК, гораздо разумнее потратить 500 рублей раз в полгода на баллончик, чем рисковать выходом компьютера из строя.

Салфетки для экранов с пропиткой, не оставляющей разводов

Для протирки экранов монитора, ноутбука и смартфона я часто использую салфетки с не оставляющей разводов пропиткой, что рекомендую и вам. Только не используйте салфетки со спиртом: они могут повреждать как олеофобное покрытие сенсорного дисплея смартфона, так и экраны некоторых мониторов. В общем, читайте состав и описание на упаковке изделия – это, кстати, полезно делать не только в случае салфеток, но и вообще всегда, например, при покупке еды. Хотя некоторые наши сограждане не читают не только состав продуктов питания, но и заключаемые в тех или иных компаниях договоры. Что поделать, юридическая неграмотность.

Тряпочка из микрофибры

Если не хотите слишком часто использовать салфетки с пропиткой – вам поможет тряпочка или салфетка из микрофибры: такая ткань не оставляет на дисплеях потертостей и царапин, а также ворсинок. Ей удобно протирать как экран монитора или смартфона, так и стекла, и зеркала. Приобрести тряпку из микрофибры можно как в компьютерных, так и в хозяйственных магазинах или даже супермаркетах.

Удобное кресло

Один из последних пунктов в этом списке по порядку, но далеко не последний по важности – это удобное компьютерное кресло. Офисные недокресла я удобными не считаю – по моему скромному мнению, у компьютерщика должен быть собственный «трон» с металлической основой и поддержкой поясницы, а также со спинкой, откидывающейся на 180 или почти на 180 градусов. В качестве хорошего примера можно привести геймерские кресла DXRacer, но они достаточно дороги и труднодоступны для покупки – в российской рознице есть немало решений, похожих по дизайну и функциональности, но не так сильно бьющих по кошельку.

Компьютер

И, наконец, последний, двадцатый пункт! Какой же компьютерщик без компьютера? Это как сапожник без сапог. Конечно, у вас не обязательно должен быть топовый ПК с только что вышедшим «железом», но если у вас вообще нет компьютера, или вы им не пользуетесь, то и гордого звания «компьютерщик» вы вряд ли достойны. Знаем мы таких товарищей, которые называют системный блок процессором. Впрочем, каждый компьютерщик когда-то был ничего не знающим о цифровой технике «чайником», и в юности многих нынешних спецов не было доступного интернета, а значит, не было и Google, готового мгновенно ответить на почти любой вопрос. Что тут можно сказать? Позволю себе небольшое напутствие. Используйте возможности современных технологий для поиска новых знаний и саморазвития, но и о развлечениях не забывайте.

Что я не перечислил

В списке выше нет инструмента для обжима кабелей (кримпера) и тестера для них же, разъемов, паяльника и прочих подобных штук, потому что, на мой взгляд, компьютерщику это не нужно – только компьютерному мастеру. Если мне требуется положить плитку в ванной, я плачу деньги плиточнику, а если перепаять конденсатор – ремонтнику, потому что и тот, и другой сделают свою работу гораздо быстрее и качественнее меня. Впрочем, если вам нравится паять, и это для вас не работа, а хобби – конечно, вам пригодится набор паяльников или паяльная станция.

Заключение

В этой статье я рассказал о двадцати вещах, большинство из которых, на мой взгляд, должны быть у человека, называющего себя компьютерщиком. Конечно, как и любые подобные списки, мой несколько субъективен, но для этого есть комментарии. Как вы считаете, возможно, я включил в список что-то лишнее, или, наоборот забыл что-то очень важное? Пишите в комментариях, а также пишите, считаете ли вы себя компьютерщиком, или нет, и почему.

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