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Всем привет! С вами Zero, и сегодня я хочу рассказать о 12 компьютерных корпусах, хорошо подходящих для создания игровых конфигураций ПК. Начну я, как водится, с бюджетных моделей, а закончу решениями верхнего среднего, субфлагманского и флагманского ценовых сегментов, при этом упор в рамках данного материала будет сделан на практические характеристики – вместительность, качество охлаждения, шумоизоляцию, кабель-менеджмент и подобное, а не на вычурный дизайн и подсветку. Сразу оговорюсь, что неплохих, хороших и отличных корпусов на рынке намного больше, и описать их все в одной статье не представляется возможным. Также перед покупкой рекомендую лишний раз сверить характеристики выбранного шасси со своими требованиями и пожеланиями. Но хватит предисловий, поехали!

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Начну со сверхбюджетного варианта для недорогих и негорячих конфигураций – Ginzzu E180. Как и другие дешевые корпуса, рассматриваемая модель не может похвастаться ни толстыми стенками, ни отличной продуваемостью, ни продуманной системой прокладки кабелей. Тем не менее, для стоящего чуть больше 2 тысяч рублей шасси, Ginzzu E180 вполне неплох – внутри корпуса достаточно свободного места, к тому же, решение обладает 7 слотами расширения и допускает установку процессорных систем охлаждения высотой до 157 мм и графических ускорителей длиной до 370 мм. За охлаждение по-умолчанию отвечает один 120-миллимеровый вентилятор: он расположен на задней панели и работает на выдув. К нему можно добавить еще два, что же касается накопителей – по посадочным местам для них все хорошо: три для 3.5-дюймовых HDD, четыре для 2.5-дюймовых SSD или HDD. Можно установить и DVD-привод, если он, конечно, вам нужен.

Важно! Я не рассматриваю в рамках данного материала корпуса со встроенными блоками питания, потому что почти всегда эти самые блоки питания крайне низкокачественные – немногим лучше моделей китайских Noname-производителей, а иногда и совсем не лучше, потому что компания их и использует, лишь наклеив свой шильдик.

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Я не слишком люблю Zalman i3 из-за неотключаемой подсветки вентиляторов – большинство пользователей яркая иллюминация радует примерно несколько недель, после чего начинает раздражать. Тем не менее, если компьютер у вас стоит так, что подсветка мешать не будет, за свои деньги Zalman i3 – более, чем хороший корпус. Достойная организация внутреннего пространства и отличная продуваемость позволяют собирать в нем производительные конфигурации – конечно, для флагманских комплектующих под разгон лучше взять более серьезный кейс, но для субфлагманских, уровня Core i5-12400F и RTX 3070 Ti, шасси вполне подойдет.

К его значимым недостаткам, помимо невозможности отключить подсветку «вертушек», я отнесу разве что ограничение по высоте кулера и малое количество слотов для 3.5-дюймовых HDD – их всего два, так что, если вы, как и я, используете много жестких дисков – выберите другую модель. По слотам расширения все нормально – их семь штук, а вот габаритные процессорные кулеры установить, увы, не получится – максимальная высота радиатора ограничена 156 миллиметрами. Зато в наличии четыре предустановленных вентилятора…еще раз напомню, с неотключаемой подсветкой.

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Несмотря на то, что корпусу Zalman Z3 Plus уже около девяти лет, он по-прежнему удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к недорогому игровому шасси: эта отрасль вообще достаточно консервативна, в основном производители только добавляют больше прозрачных панелей, подсветки и прочих дизайнерских изысков. Немаловажно, что в отличие от ранее рассмотренного i3, Zalman Z3 Plus позволяет установить до четырех (а с переходниками-салазками до шести) 3.5-дюймовых жестких дисков. Да и кулер в этот кейс можно поставить более габаритный, высотой до 160 мм. Впрочем, главное преимущество шасси – это сочетание невысокой цены, достаточного количества свободного места и отличной продуваемости: для мощных, но все же ограниченных по бюджету сборок – самое то. Четыре 120 мм вентилятора прилагаются. Пожалуй, это мой любимый корпус из ценового сегмента «до 5 тысяч рублей».

Возможно, корпуса DeepCool MATREXX 50 и MATREXX 70, и их различные варианты – больше про дизайн, чем про практичность, но с точки зрения свободного места и его организации, циркуляции воздушных потоков и охлаждения комплектующих у них все очень и очень неплохо. Так, MATREXX 50 ADD-RGB 4F с четырьмя предустановленными вентиляторами успешно используется геймерами для сборок с высоким энергопотреблением и тепловыделением. Недостатки у шасси те же, что и у большинства современных игровых моделей: только два слота для жестких дисков и ограничение по высоте кулера, равное 160 мм – Noctua NH-D15 или топовые модели be Quiet не поместятся. Зато смотрится кейс стильно, модно и молодежно, да и вентиляторов можно установить больше, если четырех вам вдруг окажется мало.

Хотите корпус с перфорированной передней панелью и мощным вдувом? Тогда присмотритесь к DeepCool CG540 – решение не только обеспечивает железу отличную продуваемость, но и позволяет устанавливать габаритные кулеры и видеокарты. Отсеков для накопителей, конечно, снова мало, но такова уж тенденция: массовые геймерские корпуса не рассчитаны на установку большого количества жестких дисков, поэтому я и взял себе Fractal Design Define R5 – кстати, шикарный кейс, настоящий шедевр корпусостроения, расскажу о нем ближе к концу статьи.

DeepCool CG540 не только практичен, но и эстетичен – здесь и многоцветная иллюминация, и боковая панель из закаленного стекла, так что, если вы из тех, кто любит, чтобы компьютер напоминал новогоднюю елку – шасси вам наверняка понравится. Минусы? Не получится установить блок питания длиннее 160 мм, а радиатор 360-миллиметровой системы жидкостного охлаждения удастся вывести только на переднюю панель – сверху достаточно места только для двух вентиляторов.

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Кто-то из читателей может начать ругаться в комментариях, что в этом топе слишком много корпусов от Zalman, но что я могу поделать, если компания предлагает одни из лучших на рынке решений по соотношению цены и характеристик? Не включить Z10 Plus в список было бы несправедливо, поскольку по своим возможностям он соответствует многим шасси стоимостью 9-10 тысяч рублей. Помимо отличного охлаждения, обеспечиваемого четырьмя установленными с завода вентиляторами, модель может похвастаться демократичными ограничениями по высоте кулера и длине видеокарты – 173 мм и 395 мм соответственно. Придраться можно разве что к довольно тонкому металлу стенок и наличию всего двух посадочных мест для 3.5-дюймовых жестких дисков, в остальном кейс подходит для создания любых, даже топовых конфигураций.

Компания Be Quiet в особом представлении не нуждается – она знакома многим компьютерщикам и геймерам благодаря качественным блокам питания и корпусным вентиляторам. Выпускает фирма, собственно, и корпуса, и модель Pure Base 500DX вполне соответствует названию и философии бренда: это просторный, продуваемый, но, одновременно, и достаточно тихий корпус, оснащенный пылевыми фильтрами. По-умолчанию он комплектуется тремя 140-миллиметровыми вентиляторами, но при необходимости вы можете добавить еще, что же касается процессорных кулеров – из воздушных влезут абсолютно любые, а вот если вы захотите установить 360 мм СЖО, то монтировать ее радиатор придется на фронтальную панель. Этим, впрочем, страдают почти все игровые шасси за исключением крупных Full Tower решений. Максимальная длина видеокарты в случае Pure Base 500DX ограничена 369 мм, а 3.5-дюймовых «винчестеров» можно установить не более двух, в остальном корпус близок к идеалу за свои деньги. Отдельно отмечу удобство разборки и обслуживания – инженеры и дизайнеры постарались на славу.

Если из производителей SSD мне больше всего импонирует Samsung, то в случае компьютерных корпусов безусловный лидер в рейтинге моих симпатий – шведская компания Fractal Design. В их шасси все продумано до мелочей – и организация пространства, и ниши для укладки кабелей, и направление воздушных потоков. Как и многие другие модели Fractal Design, Meshify C Dark TG может похвастаться наличием пылевых фильтров, особенностью же данного корпуса является использование для боковой панели тонированного закаленного стекла – большинство решений шведской фирмы смотрятся более консервативно и строго. Кулеры в корпус поместятся любые, а вот видеокарты – нет, жестких дисков установить больше пары штук тоже не получится, поэтому если хотите более просторный кейс с большим количеством посадочных мест для накопителей – обратите внимание на Define R5.

Phanteks Eclipse P500A сочетает в себе эффектность внешнего вида и эффективность охлаждения, также этот корпус позволяет устанавливать любые, даже самые габаритные процессорные кулеры и видеокарты. Поддерживает решение и топовые системы жидкостного охлаждения с 420-миллиметровым радиатором, хотя вывести последний можно только на фронтальную, но не на верхнюю панель: верхняя ограничена 280 мм. При этом подчеркну, что кейс заточен под максимальную продуваемость и обеспечение комплектующим комфортного температурного режима – по-умолчанию установлены три 140 мм вентилятора на вдув, в идеале к ним стоит добавить еще парочку на выдув. Слотов для 3.5-дюймовых жестких дисков снова только два.

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Что ж, вот мы и добрались до Fractal Design Define R5 – именно в таком корпусе у меня сейчас трудятся Core i7-12700F и RTX 3060 Ti. Это великолепный по всем параметрам корпус – среди его преимуществ можно отметить удобство обслуживания, наличие пылевых фильтров, возможность выбора между шумоизоляцией и максимальным воздушным потоком, огромное число посадочных мест для накопителей (аж восемь для 3.5-дюймовых HDD), отличную систему укладки проводов, достаточное для любых комплектующих количество свободного места, продуманную организацию пространства и множество других приятных «фишек». Стенки Define R5 обклеены шумоизолирующим материалом, при этом модульность шасси поражает – снимается здесь практически все. На мой взгляд, за 10-12 тысяч рублей – это однозначно лучший игровой корпус на рынке.

С Midi Tower корпусами мы на сегодня закончили, рассмотрим напоследок парочку Full Tower. Сразу отмечу, что обычному геймеру шасси такого типоразмера, скорее всего, не нужны – они действительно огромные и очень тяжелые, к тому же, чтобы качественно их продуть, нередко необходимо использовать больше вентиляторов, чем в случае Midi Tower. Хватает, впрочем, и плюсов – максимальный простор для размещения железа, куча слотов расширения и отсеков для накопителей, и так далее. Конкретно Thermaltake Core V71 TG – это крупный универсальный геймерский корпус, сочетающий в себе отличные возможности по организации охлаждения (да и «из коробки» оно организовано хорошо) и привлекательный современный дизайн – здесь и боковая панель из закаленного стекла, и подсветка, и скругленные углы. Разумеется, предусмотрены поддержка топовых 420 мм СЖО и система кабель-менеджмента, одним же из главных плюсов решения, как и в случае Define R5, является модульность конструкции. Защитные пылевые фильтры тоже есть везде, где они должны быть. Если вам нужен Full Tower кейс для мощной игровой конфигурации, различные модификации V71 будут отличным выбором.

Последний на сегодня корпус – еще один шедевр шведской компании Fractal Design, но на этот раз типоразмера Full Tower. Называется модель Meshify 2 XL и выпускается в нескольких вариантах исполнения, что же касается ее преимуществ – думаю, вы и сами обо всем догадались: море свободного пространства для железа, эффективное охлаждение, модульный дизайн, поддержка любых комплектующих и любых СЖО, а также, конечно, продуманный кабель-менеджмент. Придраться здесь просто не к чему – разве что к отсутствию 5.25-дюймового отсека для дисковода, но в 2022 году это несерьезно, большинство игровых корпусов давно обходятся без него. Такой звукоизоляции, как у Define R5, у Meshify 2 XL нет, но шумным корпус не назвать – напротив, он тише большинства конкурирующих Full Tower решений.

FAQ (Вопросы и ответы)



Почему в список не попал корпус N?

На рынке огромное множество заслуживающих внимания корпусов, и все их никак не получилось бы рассмотреть в рамках одной статьи, поэтому я постарался рассказать о тех достойных игровых шасси, которые я знаю.

Почему на рынке так мало корпусов с более, чем двумя посадочными местами для 3.5-дюймовых жестких дисков?

За последние годы сложилась такая тенденция. Среди других можно назвать отказ от дисковода и широкое распространение прозрачных боковых стенок из акрила или закаленного стекла, а также подсветки. Впрочем, тот же Zalman Z3 Plus, вышедший девять лет назад, и стоящий 3.5-5 тысяч рублей, по-прежнему актуален для любых сборок, кроме топовых, и позволяет установить до четырех HDD, или даже до шести, если задействовать и 5.25 слоты.

Нужен ли в 2022 году в корпусе слот для DVD-привода?

Скорее всего, нет. Задачи, которые раньше решали оптические диски, сейчас решают интернет-соединение и флеш-накопители. Исключения, конечно, есть, но они касаются в основном рабочих и специфических, а не домашне-геймерских сценариев использования.

Как установить 3.5-дюймовый HDD в 5.25-дюймовый слот?

Для этого нужно использовать специальный адаптер в виде салазок – они продаются в компьютерных магазинах.

Можно ли экономить на корпусе?

Да, но в разумных пределах – брать закрытый офисный «гроб» с околонулевой продуваемостью и одним кулером на выдув не стоит даже для среднебюджетной геймерской конфигурации, не говоря уж о топовых. Тем более, за 4-5 тысяч рублей уже можно приобрести приличный кейс для сборки в бюджете 100-150 тысяч.

Заключение

В этой статье я рассказал о 12 актуальных компьютерных корпусах, хорошо подходящих для созданий игровых конфигураций ПК различного уровня. Конечно, на рынке хватает и других интересных моделей – если я, по вашему мнению, упустил какой-то кейс, превосходящий в своем ценовом диапазоне представленные в статье решений – напишите о нем в комментариях, это будет полезно для других читателей. Также пишите, если хотите покритиковать мой выбор, или, напротив, рассказать об успешном опыте использования того или иного шасси.

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