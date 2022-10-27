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Всем привет! С вами Zero, и в сегодняшней статье я хочу обсудить довольно банальную тему: как выбрать флешку. «Да что тут выбирать? Приходишь в магазин и берешь любую нужного объема, а то и вообще заказываешь на всем известном китайском сайте.» – скажет кто-то из комментаторов. Можно, конечно, сделать и так, но после не стоит жаловаться, что скорость записи не превышает 5 мегабайт в секунду, а файлы каким-то непостижимым образом пропадают. Выбор флеш-накопителя, конечно, не столь важен, как выбор, например, видеокарты, но зачем тратить деньги на плохие вещи, когда можно потратить их на хорошие? С мудрыми изречениями пока все, так что поехали! А, нет, пока не поехали. Заранее предупрежу, что опытные компьютерщики в статье ничего нового не найдут – она предназначена скорее для людей, далеких от компьютерной и цифровой техники, но желающих повысить свой уровень знаний. Вот теперь поехали.

Характеристики флешек

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Чтобы выбрать подходящий носитель, необходимо знать, какие характеристики стоит учитывать при его выборе. Ниже я расскажу об основных характеристиках флеш-накопителей, а также о некоторых дополнительных.

Объем



Первая и самая очевидная характеристика флеш-накопителя, на которую покупатели обычно сразу обращают внимание (или заранее ставят соответствующий фильтр на сайте интернет-магазина) – это его емкость, ну или объем, оба наименования в данном случае равнозначны и используются с одинаковым успехом. Флешки емкостью менее 16 ГБ в 2022 году я рассматривать для покупки смысла не вижу: стоят они не сильно дешевле, а информации на них поместится значительно меньше.

16-гигабайтная флешка хорошо подойдет для создания загрузочного носителя с операционной системой или для размещения набора различных софтовых инструментов, а также для переноса сравнительно небольших файлов между разными устройствами, например, компьютером и ноутбуком. Но сезон сериала в разрешении FullHD на нее уже не поместится. 32-гигабайтные или 64-гигабайтные флешки по потенциальным сценариям использования не сильно отличаются от 16-гигабайтных, хотя данных на них поместится, конечно, ощутимо больше. На носитель объемом 64 ГБ, как правило, помещается сезон сериала в FullHD, и свободное место еще остается. Накопитель объемом 128 ГБ – это уже более серьезный вариант: сюда можно записать пару сезонов сериалов, и закинуть музыку, или перенести какую-нибудь «тяжелую» компьютерную игру с одного гаджета на другой без перекачивания. Да и стоят такие флешки сейчас сравнительно недорого Носители от 256 ГБ – это уже «тяжелая артиллерия». Если вы задумываетесь над приобретением подобной модели, подумайте – не лучше ли будет взять внешний жесткий диск или SSD? Да, они будут габаритнее, но за те же деньги получится приобрести или более емкий, или более быстрый накопитель.

Стандарт USB



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Еще одна характеристика, на которую стоит обращать внимание при выборе флешки – это стандарт USB, который она поддерживает. Все стандарты USB обратно совместимы, то есть вы можете вставить флешку USB 2.0 в разъем USB 3.0 и наоборот – все будет работать, хотя скорости в таком случае будут ограничены возможностями самого старого из стандарта. Варианты могут быть такие:

USB 2.0 – до 480 мегабит/с (примерно до 60 МБ/с). Старый стандарт, который обычно поддерживают самые бюджетные накопители с реальной скоростью чтения до 30-40 МБ/с и скоростью записи до 5-20 МБ/с. USB 3.0, он же USB 3.1 Gen 1, он же USB 3.2 Gen 1 – до 5 гигабит/с (примерно до 625 МБ/с). Более актуальный стандарт, возможностей которого вполне достаточно для создания скоростных носителей. Хотя и не настолько скоростных, как внешние SSD или «косящие» под них топовые флешки. USB 3.1 Gen 2, он же USB 3.2 Gen 2 – до 10 гигабит/с (примерно до 1,25 ГБ/с). Во флешках используется редко, в основном только в дорогих премиальных вариантах «с закосом под внешние SSD». Но, как я уже писал выше, если для вас не сильно важны габариты, лучше приобрести, собственно, внешний SSD.

Важно! Подчеркну еще раз: если флешка поддерживает, допустим, стандарт USB 3.0 – это не означает, что она будет работать на максимальных или околомаксимальных скоростях, предусматриваемых этим стандартом – не рассчитывайте, что любая USB 3.0 флешка выдаст под 600 МБ/с. Если вам нужен быстрый накопитель – смотрите не только на стандарт, но и на заявленные производителем скорости, а еще лучше – на результаты замеров, выполненных другими покупателями или обзорщиками.

Скоростные показатели



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Один из ключевых моментов при выборе флеш-накопителя – это выдаваемые ей скорости чтения и записи. И если совсем низкую скорость чтения менее 10 МБ/с можно встретить крайне редко, в основном у решений китайских Noname-производителей, то невысокая скорость записи в 5-10 МБ/с встречается не только у USB 2.0, но и у дешевых USB 3.0 флешек. Внимательно изучайте спецификации: если производитель не указывает скоростные показатели – это плохой признак. Могут помочь также отзывы обзорщиков и покупателей, но учтите, что контроллеры и память в большинстве флешек производители меняют гораздо чаще, чем в SSD, хотя авторитетные бренды, такие, как, например, Kingston, все-таки соблюдают спецификации.

Если флешка вам нужна для такого сценария использования, где вы один раз или несколько раз записываете данные, а потом в основном их только читаете (загрузочный носитель с ОС или набор софта), то на скорость записи можно не обращать особого внимания. Если же вы планируете регулярно и читать, и записывать на носитель новую информацию – для вас важны оба скоростных показателя.

Конструктивное исполнение и габариты



Следующий пункт в нашем списке – это конструктивное исполнение флешки и ее габариты. Не стоит недооценивать последний фактор – например, если вы используете ноутбук, у которого рядом расположены два USB-разъема, то вы не сможете подсоединить пару крупных, широких накопителей: они будут мешать друг другу и просто не влезут в разъемы под нужным углом. Что же касается вариантов конструктивного исполнения – их довольно много:

Монолитный корпус с открытым разъемом. Такие флешки обычно дешевы, но порт USB никак не защищен от засорения или повреждения. Корпус с колпачком или крышкой. Весьма распространенный вариант, обеспечивающий разъему надежную защиту. Но только до того момента, когда владелец флешки потеряет колпачок, что, к сожалению, происходит довольно часто. Корпус с поворотным механизмом. Не такая надежная защита для разъема, как колпачок, зато нет и риска потери. Мини-корпус. Такие флешки размером примерно с десятикопеечную монету обычно используются для офисной работы с крайне редкой записью файлов. Нередко при операциях длительной записи сильно греются. Выдвижной разъем. Удобен, но подвержен засорению. Помимо этого, при поломке фиксатора, придется придерживать корпус флешки при подключении к ПК или ноутбуку.

Существуют и некоторые другие варианты исполнения корпусов флешек – я перечислил лишь самые распространенные. Что же касается материалов, из которых их делают – самым распространенным и доступным, разумеется, является пластик. Существуют, впрочем, и накопители из различных сплавов металлов, из алюминия, с резиновыми вставками, защищающими от скольжения, и так далее. Также стоит упомянуть наличие у некоторых моделей светодиодных индикаторов и датчика отпечатка пальцев. В целом, конструктивное исполнение флешки – это не самый важный параметр, если у вас не ноутбук с близко расположенными USB-разъемами. Что же касается накопителей, выполненных в подарочном дизайне – кому-то они могут показаться приятным презентом, но на самом деле, большинство из них слишком непрактичны.

Бренд



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Теперь поговорим о брендах. Первым делом предостерегу вас от заказа сверхдешевых флешек от китайских Noname-производителей с AliExpress и других сайтов. Помимо использования самых дешевых контроллеров и низкокачественных чипов памяти, вы можете получить вместо заказанного накопителя на 256 ГБ 16-гиговую флешку с модифицированной прошивкой. Отображаться в системе она будет как 256-гигабайтная, но при исчерпании реального объема в 16 ГБ новые файлы начнут перезаписывать старые.

Какие бренды я могу порекомендовать? Например, Kingston, Sandisk и A-Data. Но в любом случае, изучайте спецификации (особенно, касающиеся скоростных показателей) и отзывы пользователей – покупатели часто выкладывают в них результаты тестов последовательного чтения и записи. И да, иногда и у хорошего бренда может выйти плохая флешка, а у сомнительного или малоизвестного – хорошая.

Дополнительно



Напоследок рассмотрю некоторые дополнительные параметры, актуальные при выборе флешек:

Защита от влаги и ударов. Встречается нечасто – падение с высоты одного-полутора метров на ковер большинство накопителей переживают и так, а влагозащита флешкам пригождается редко. Тем не менее, есть и модели с герметично закрывающимся колпачком, а также противоударными вставками. Надежность и ресурс перезаписи. К сожалению, в отличие от SSD, в случае флешек вы гораздо чаще приобретаете «кота в мешке», но ориентироваться можно на отзывы пользователей и гарантию. Если производитель предоставляет гарантийный срок в 5+ лет – отлично. Поддержка OTG. Позволяет подключать флешку к мобильным устройствам. Большинство накопителей такой поддержки лишены. Интерфейс подключения. Подавляющее большинство флешек обладают разъемом Type A (это обычный крупный USB-порт, 2-4 таких размещены на передней или верхней панели корпуса ПК), но встречаются и Type C флешки, и даже micro USB или Lightning. Также на рынке имеются и флешки с двумя разными разъемами, а помимо них – переходники с одного типа разъема на другой.

Как выбрать флешку – краткий алгоритм



Для тех, кто не осилил статью целиком, привожу краткое руководство по выбору носителя в виде простого алгоритма:

Определитесь с необходимым вам объемом флешки и задачами, для которых она будет использоваться. Исходя из задач, решите, нужны ли вам высокие скорости чтения, и, особенно, записи. А также определитесь, требуются ли какие-то дополнительные функции, например, поддержка OTG. Зайдите на сайт магазина, к примеру, Ситилинка, и выставьте нужные вам фильтры: объем, скорости, дополнительные возможности, о которых шла речь в предыдущем пункте, и, возможно, бренд. Изучите характеристики выданных после применения фильтров флешек, а также посмотрите обзоры и отзывы, если они есть. Если их вообще нет – лучше не быть бета-тестером, а обратить внимание на другие модели. Найдя решение с большим количеством положительных отзывов и скоростями, соответствующими заявленным – покупайте, если, конечно, оно устраивает вас и по другим параметрам.

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Моя персональная рекомендация: если вы покупаете флешку без четкого понимания, зачем она вам, «для разных задач, чтобы была дома, перетаскивать файлы» – берите модель хотя бы на 64 гигабайта. Можно и на 128. Стоят такие накопители в 2022 году совсем недорого, и однажды, когда вы захотите перетащить с одного устройства на другое сезон сериала, который «весит» больше 32 ГБ (а точнее, больше 29 с чем-то ГБ), вы поймете, что выбрали флешку большого объема не зря.

Заключение

В этой статье я рассказал о том, как выбрать флеш-накопитель, и на какие параметры при этом стоит обращать внимание в первую очередь, какими же в большинстве случаев можно пренебречь. А как вы выбираете флешки, и предпочитаете ли продукцию определенных брендов, или покупаете модели любых компаний, лишь бы они соответствовали требуемым характеристикам? Пишите в комментариях!

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