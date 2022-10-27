Как выбрать флеш-накопитель – подробное руководство
Всем привет! С вами Zero, и в сегодняшней статье я хочу обсудить довольно банальную тему: как выбрать флешку. «Да что тут выбирать? Приходишь в магазин и берешь любую нужного объема, а то и вообще заказываешь на всем известном китайском сайте.» – скажет кто-то из комментаторов. Можно, конечно, сделать и так, но после не стоит жаловаться, что скорость записи не превышает 5 мегабайт в секунду, а файлы каким-то непостижимым образом пропадают. Выбор флеш-накопителя, конечно, не столь важен, как выбор, например, видеокарты, но зачем тратить деньги на плохие вещи, когда можно потратить их на хорошие? С мудрыми изречениями пока все, так что поехали! А, нет, пока не поехали. Заранее предупрежу, что опытные компьютерщики в статье ничего нового не найдут – она предназначена скорее для людей, далеких от компьютерной и цифровой техники, но желающих повысить свой уровень знаний. Вот теперь поехали.
Характеристики флешек
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Чтобы выбрать подходящий носитель, необходимо знать, какие характеристики стоит учитывать при его выборе. Ниже я расскажу об основных характеристиках флеш-накопителей, а также о некоторых дополнительных.
Объем
Первая и самая очевидная характеристика флеш-накопителя, на которую покупатели обычно сразу обращают внимание (или заранее ставят соответствующий фильтр на сайте интернет-магазина) – это его емкость, ну или объем, оба наименования в данном случае равнозначны и используются с одинаковым успехом. Флешки емкостью менее 16 ГБ в 2022 году я рассматривать для покупки смысла не вижу: стоят они не сильно дешевле, а информации на них поместится значительно меньше.
- 16-гигабайтная флешка хорошо подойдет для создания загрузочного носителя с операционной системой или для размещения набора различных софтовых инструментов, а также для переноса сравнительно небольших файлов между разными устройствами, например, компьютером и ноутбуком. Но сезон сериала в разрешении FullHD на нее уже не поместится.
- 32-гигабайтные или 64-гигабайтные флешки по потенциальным сценариям использования не сильно отличаются от 16-гигабайтных, хотя данных на них поместится, конечно, ощутимо больше. На носитель объемом 64 ГБ, как правило, помещается сезон сериала в FullHD, и свободное место еще остается.
- Накопитель объемом 128 ГБ – это уже более серьезный вариант: сюда можно записать пару сезонов сериалов, и закинуть музыку, или перенести какую-нибудь «тяжелую» компьютерную игру с одного гаджета на другой без перекачивания. Да и стоят такие флешки сейчас сравнительно недорого
- Носители от 256 ГБ – это уже «тяжелая артиллерия». Если вы задумываетесь над приобретением подобной модели, подумайте – не лучше ли будет взять внешний жесткий диск или SSD? Да, они будут габаритнее, но за те же деньги получится приобрести или более емкий, или более быстрый накопитель.
Стандарт USB
Еще одна характеристика, на которую стоит обращать внимание при выборе флешки – это стандарт USB, который она поддерживает. Все стандарты USB обратно совместимы, то есть вы можете вставить флешку USB 2.0 в разъем USB 3.0 и наоборот – все будет работать, хотя скорости в таком случае будут ограничены возможностями самого старого из стандарта. Варианты могут быть такие:
- USB 2.0 – до 480 мегабит/с (примерно до 60 МБ/с). Старый стандарт, который обычно поддерживают самые бюджетные накопители с реальной скоростью чтения до 30-40 МБ/с и скоростью записи до 5-20 МБ/с.
- USB 3.0, он же USB 3.1 Gen 1, он же USB 3.2 Gen 1 – до 5 гигабит/с (примерно до 625 МБ/с). Более актуальный стандарт, возможностей которого вполне достаточно для создания скоростных носителей. Хотя и не настолько скоростных, как внешние SSD или «косящие» под них топовые флешки.
- USB 3.1 Gen 2, он же USB 3.2 Gen 2 – до 10 гигабит/с (примерно до 1,25 ГБ/с). Во флешках используется редко, в основном только в дорогих премиальных вариантах «с закосом под внешние SSD». Но, как я уже писал выше, если для вас не сильно важны габариты, лучше приобрести, собственно, внешний SSD.
Важно! Подчеркну еще раз: если флешка поддерживает, допустим, стандарт USB 3.0 – это не означает, что она будет работать на максимальных или околомаксимальных скоростях, предусматриваемых этим стандартом – не рассчитывайте, что любая USB 3.0 флешка выдаст под 600 МБ/с. Если вам нужен быстрый накопитель – смотрите не только на стандарт, но и на заявленные производителем скорости, а еще лучше – на результаты замеров, выполненных другими покупателями или обзорщиками.
Скоростные показатели
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Один из ключевых моментов при выборе флеш-накопителя – это выдаваемые ей скорости чтения и записи. И если совсем низкую скорость чтения менее 10 МБ/с можно встретить крайне редко, в основном у решений китайских Noname-производителей, то невысокая скорость записи в 5-10 МБ/с встречается не только у USB 2.0, но и у дешевых USB 3.0 флешек. Внимательно изучайте спецификации: если производитель не указывает скоростные показатели – это плохой признак. Могут помочь также отзывы обзорщиков и покупателей, но учтите, что контроллеры и память в большинстве флешек производители меняют гораздо чаще, чем в SSD, хотя авторитетные бренды, такие, как, например, Kingston, все-таки соблюдают спецификации.
Если флешка вам нужна для такого сценария использования, где вы один раз или несколько раз записываете данные, а потом в основном их только читаете (загрузочный носитель с ОС или набор софта), то на скорость записи можно не обращать особого внимания. Если же вы планируете регулярно и читать, и записывать на носитель новую информацию – для вас важны оба скоростных показателя.
Конструктивное исполнение и габариты
Следующий пункт в нашем списке – это конструктивное исполнение флешки и ее габариты. Не стоит недооценивать последний фактор – например, если вы используете ноутбук, у которого рядом расположены два USB-разъема, то вы не сможете подсоединить пару крупных, широких накопителей: они будут мешать друг другу и просто не влезут в разъемы под нужным углом. Что же касается вариантов конструктивного исполнения – их довольно много:
- Монолитный корпус с открытым разъемом. Такие флешки обычно дешевы, но порт USB никак не защищен от засорения или повреждения.
- Корпус с колпачком или крышкой. Весьма распространенный вариант, обеспечивающий разъему надежную защиту. Но только до того момента, когда владелец флешки потеряет колпачок, что, к сожалению, происходит довольно часто.
- Корпус с поворотным механизмом. Не такая надежная защита для разъема, как колпачок, зато нет и риска потери.
- Мини-корпус. Такие флешки размером примерно с десятикопеечную монету обычно используются для офисной работы с крайне редкой записью файлов. Нередко при операциях длительной записи сильно греются.
- Выдвижной разъем. Удобен, но подвержен засорению. Помимо этого, при поломке фиксатора, придется придерживать корпус флешки при подключении к ПК или ноутбуку.
Существуют и некоторые другие варианты исполнения корпусов флешек – я перечислил лишь самые распространенные. Что же касается материалов, из которых их делают – самым распространенным и доступным, разумеется, является пластик. Существуют, впрочем, и накопители из различных сплавов металлов, из алюминия, с резиновыми вставками, защищающими от скольжения, и так далее. Также стоит упомянуть наличие у некоторых моделей светодиодных индикаторов и датчика отпечатка пальцев. В целом, конструктивное исполнение флешки – это не самый важный параметр, если у вас не ноутбук с близко расположенными USB-разъемами. Что же касается накопителей, выполненных в подарочном дизайне – кому-то они могут показаться приятным презентом, но на самом деле, большинство из них слишком непрактичны.
Бренд
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Теперь поговорим о брендах. Первым делом предостерегу вас от заказа сверхдешевых флешек от китайских Noname-производителей с AliExpress и других сайтов. Помимо использования самых дешевых контроллеров и низкокачественных чипов памяти, вы можете получить вместо заказанного накопителя на 256 ГБ 16-гиговую флешку с модифицированной прошивкой. Отображаться в системе она будет как 256-гигабайтная, но при исчерпании реального объема в 16 ГБ новые файлы начнут перезаписывать старые.
Какие бренды я могу порекомендовать? Например, Kingston, Sandisk и A-Data. Но в любом случае, изучайте спецификации (особенно, касающиеся скоростных показателей) и отзывы пользователей – покупатели часто выкладывают в них результаты тестов последовательного чтения и записи. И да, иногда и у хорошего бренда может выйти плохая флешка, а у сомнительного или малоизвестного – хорошая.
Дополнительно
Напоследок рассмотрю некоторые дополнительные параметры, актуальные при выборе флешек:
- Защита от влаги и ударов. Встречается нечасто – падение с высоты одного-полутора метров на ковер большинство накопителей переживают и так, а влагозащита флешкам пригождается редко. Тем не менее, есть и модели с герметично закрывающимся колпачком, а также противоударными вставками.
- Надежность и ресурс перезаписи. К сожалению, в отличие от SSD, в случае флешек вы гораздо чаще приобретаете «кота в мешке», но ориентироваться можно на отзывы пользователей и гарантию. Если производитель предоставляет гарантийный срок в 5+ лет – отлично.
- Поддержка OTG. Позволяет подключать флешку к мобильным устройствам. Большинство накопителей такой поддержки лишены.
- Интерфейс подключения. Подавляющее большинство флешек обладают разъемом Type A (это обычный крупный USB-порт, 2-4 таких размещены на передней или верхней панели корпуса ПК), но встречаются и Type C флешки, и даже micro USB или Lightning. Также на рынке имеются и флешки с двумя разными разъемами, а помимо них – переходники с одного типа разъема на другой.
Как выбрать флешку – краткий алгоритм
Для тех, кто не осилил статью целиком, привожу краткое руководство по выбору носителя в виде простого алгоритма:
- Определитесь с необходимым вам объемом флешки и задачами, для которых она будет использоваться.
- Исходя из задач, решите, нужны ли вам высокие скорости чтения, и, особенно, записи. А также определитесь, требуются ли какие-то дополнительные функции, например, поддержка OTG.
- Зайдите на сайт магазина, к примеру, Ситилинка, и выставьте нужные вам фильтры: объем, скорости, дополнительные возможности, о которых шла речь в предыдущем пункте, и, возможно, бренд.
- Изучите характеристики выданных после применения фильтров флешек, а также посмотрите обзоры и отзывы, если они есть. Если их вообще нет – лучше не быть бета-тестером, а обратить внимание на другие модели. Найдя решение с большим количеством положительных отзывов и скоростями, соответствующими заявленным – покупайте, если, конечно, оно устраивает вас и по другим параметрам.
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Моя персональная рекомендация: если вы покупаете флешку без четкого понимания, зачем она вам, «для разных задач, чтобы была дома, перетаскивать файлы» – берите модель хотя бы на 64 гигабайта. Можно и на 128. Стоят такие накопители в 2022 году совсем недорого, и однажды, когда вы захотите перетащить с одного устройства на другое сезон сериала, который «весит» больше 32 ГБ (а точнее, больше 29 с чем-то ГБ), вы поймете, что выбрали флешку большого объема не зря.
Заключение
В этой статье я рассказал о том, как выбрать флеш-накопитель, и на какие параметры при этом стоит обращать внимание в первую очередь, какими же в большинстве случаев можно пренебречь. А как вы выбираете флешки, и предпочитаете ли продукцию определенных брендов, или покупаете модели любых компаний, лишь бы они соответствовали требуемым характеристикам? Пишите в комментариях!
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