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Всем привет. Это снова Zero, и в рамках новой статьи из серии «Народный ПК» я хочу предложить вашему вниманию игровую конфигурацию за 75 тысяч рублей, актуальную на октябрь 2022 года. К счастью для нас, геймеров, многие комплектующие в отечественной рознице пусть медленно, но все-таки дешевеют, или хотя бы не становятся дороже, а потому собрать игровой ПК, не влезая в долги и кредиты сейчас – вполне посильная задача. А ведь совсем недавно, в разгар майнинг-лихорадки, RTX 3060 стоила как целый компьютер...

Снижение цен на железо позволяет наконец перейти в сборке за 75 тысяч рублей с одиннадцатого поколения процессоров Intel Core на двенадцатое – на этот раз, как и в конфигурации за 100 тысяч, будет использоваться «народный шестиядерник» Intel Core i5-12400F в OEM-исполнении. За версией со встроенной графикой гнаться не советую – она в большинстве магазинов стоит на несколько тысяч дороже, и совершенно не нужна при наличии дискретной видеокарты. Нет смысла переплачивать и за BOX-исполнение: комплектные кулеры у Intel, мягко говоря, посредственные, а гарантийный срок в 3 года для процессора бесполезен. CPU без экстремального разгона или форс-мажорных обстоятельств весьма редко выходят из строя – вы или сразу заметите брак, или проц с вероятностью, близкой к 100%, будет работать на протяжении многих лет.

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«Народным процессором» Core i5-12400F называют не просто так – в настоящий момент это один из оптимальных CPU по соотношению цены и производительности, особенно, когда речь идет о гейминге. На процессорном рынке долго наблюдался застой, но Core i5-10400F принес в модели Intel среднего ценового сегмента мультипоточность, Core i5-11400F – новую микроархитектуру с ощутимо более высокой производительностью на ядро, а «двенадцать тысяч четырехсотый» – повторил этот рывок еще раз. Конечно, новенький AMD Ryzen 5 7600X еще мощнее, но и гораздо дороже, да и приобрести его в России пока сложно, как и подходящие материнские платы, за исключением флагманских.

Материнскую плату, как и процессор, я взял из сборки за 100 тысяч, пользуясь старым принципом компьютерщиков: «работает – не трогай». Платы тайваньской компании ASUS, как и другая ее продукция, часто стоят немного дороже решений конкурентов, но при этом отличаются и более высоким качеством, и надежностью. Конечно, это частные случаи, но у двоих моих знакомых МП ASUS уже более десяти лет функционируют с разогнанными процессорами Core i5-2500K и Core i5-2600K, причем если у одного теперь это второй компьютер, то у другого – по-прежнему основной. Никаких проблем вроде вздувшихся конденсаторов: обе платы по-прежнему работают, как часы. А вот еще один товарищ, купивший в свое время плату GIGABYTE, пару лет назад писал, что она вышла из строя – это стало для него стимулом перейти на новую платформу (AMD Ryzen), что он успешно и сделал.

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Рассматриваемая модель, PRIME B660M-K D4, хороша тем, что обладает радиатором, защищающим зону VRM, а также двумя M.2 PCI-Express 4.0 разъемами. Полагаю, наличие двух M.2 портов важнее, чем возможность установить четыре модуля оперативной памяти: в любом случае, оптимальный режим работы ОЗУ достигается при наличии двух, а не четырех планок, ведь четырехканального режима в массовом сегменте не предусмотрено. Поэтому, если оперативки через несколько лет начнет не хватать – продайте свой комплект памяти и купите на вторичном рынке другой, из двух шестнадцатигиговых планок с частотой 3200-3600 МГЦ и таймингами 16-20-20 или ниже.

Пусть компания Thermalright и не указывает, на какой TDP рассчитан ее кулер Assassin X 120 Refined SE ARGB, исходя из его конструкции (средних размеров радиатор, четыре теплотрубки, 120-миллиметровый вентилятор), несложно понять, что с неразгоняемым, не особенно горячим шестиядерным процессором он справится без проблем. Судя по всему, новый «Ассасин» - конкурент таких систем охлаждения, как ID-COOLING SE-214-XT, ID-COOLING SE-224-XT Basic и DEEPCOOL GAMMAXX 400 V2. Все они рассчитаны примерно на 160-180 Вт, при этом их стоимость находится в диапазоне от 1400 до 2000 рублей, что позволяет сэкономить бюджет и потратить больше денег на другие комплектующие, напрямую влияющие на производительность системы.

Как я уже неоднократно писал в статьях о ПК, необходимый объем оперативной памяти крайне желательно набирать двумя модулями – для активации значительно повышающего производительность подсистемы ОЗУ двухканального режима. Если говорить о DIMM DDR4 памяти, которая будет использоваться в сегодняшней сборке, то нас интересуют небуферизованные non-ECC планки с частотой 3200-3600 МГц и таймингами 16-18-18 или ниже. Если такие в вашей локации найти не удастся, то можно немного смягчить требования: 3000-3600 МГц и показатели задержек 16-20-20 или ниже. Советую сразу брать набор из двух модулей, если же приобретаете планки по одной – берите одинаковые. Случаи несовместимости встречаются довольно редко, но, приобретая разные модули, вы значительно увеличиваете вероятность того, что за их настройкой (в BIOS) придется провести дополнительное время.

С твердотельным накопителем у меня для вас есть варианты на выбор. Если для вас важнее скоростные показатели – берите Samsung 970 Evo Plus на 500 ГБ или даже Samsung 980 Pro (немного не вписывается в бюджет). Если же важнее объем, но при сохранении адекватных для домашне-геймерских сценариев использования скоростей – отлично подойдет терабайтный ADATA XPG Gammix S5. Оба варианта вполне жизнеспособны, и какой бы SSD вы ни взяли, вы в любом случае почти наверняка захотите в будущем докупить еще один: слишком уж много места занимают современные игры. Советую обращать внимание на модели с DRAM-буфером, и если первый SSD вы купите на 500 ГБ или терабайт, то второй лучше сразу берите на два, или хотя бы еще на один терабайт. Для медиаколлекции, торрентов и бэкапов при желании можете приобрести жесткий диск, но это опционально, и вне рамок бюджета.

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Обновленные графические ускорители AMD Radeon RX 6650 XT во многих магазинах стоят дешевле менее производительных Radeon RX 6600 XT, поэтому выбор очевиден. Пусть «красные» видеокарты и значительно уступают «зеленым» в трассировке лучей, в чистой производительности они показывают себя неплохо, а по соотношению цены и производительности и вовсе нередко превосходят продукцию NVIDIA. Что же касается рейтрейсинга – он пока остается прерогативой топовых или почти-топовых игровых конфигураций, поэтому сборка за 75 тысяч для него недостаточна.

Для чего хватит возможностей AMD Radeon RX 6650 XT? Как минимум для 60+ FPS в любых, даже самых требовательных играх в разрешении FullHD на максимальных настройках – конечно, без трассировки лучей. В не очень ресурсоемкие тайтлы удастся комфортно поиграть и в более высоком разрешении QuadHD, а вот на 4K рассчитывать не стоит. По поводу того, какую конкретно модификацию RX 6650 XT брать – можно практически любую; эта видеокарта по современным меркам не отличается горячим нравом, ее TDP составляет около 180 Вт. А потому стандартной двухвентиляторной системы охлаждения от любого из нормальных вендоров будет достаточно.

Для рассматриваемой конфигурации с запасом хватило бы и блока питания на 500 Вт, но бюджетная качественная модель на 700 Вт стоит не сильно дороже, зато позволит в дальнейшем сменить графический ускоритель на новый, относящийся к субфлагманскому или флагманскому сегменту. Как и в случае многих других бюджетных и среднебюджетных сборок, предлагаю использовать блок питания Chieftec: по сочетанию цены, возможностей и надежности у продукции тайваньской фирмы найдется мало конкурентов, разве что Zalman и еще одна-две компании. Вопреки распространенному заблуждению, экономить на блоке питания можно, но, конечно, в меру. Приобретение решений китайских Noname-производителей – это «русская рулетка», проиграть в которой, например, при отключении электроэнергии, можно не только сам БП, но и часть другого железа.

Для размещения всех перечисленных выше комплектующих вполне подойдет корпус Zalman i3 Edge, важным преимуществом которого по сравнению с продукцией конкурентов, предлагающейся в том же ценовом сегменте, является наличие сразу четырех предустановленных 120-миллиметровых вентиляторов. Если честно, поскольку конфигурация у нас не отличается сверхвысоким энергопотреблением и тепловыделением, хватило бы и двух «вертушек» - одной на вдув и одной на выдув, но запас, как говорится, карман не тянет, а от более комфортного температурного режима компоненты ПК хуже работать точно не станут – скорее, наоборот. Если же вам нужен DVD-привод (в 2022 году такое маловероятно, но мало ли) – возьмите вместо i3 edge Zalman Z3 Plus. Это тоже шикарный за свои деньги корпус.

Подводим итоги

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Посмотрим, насколько лучше стала конфигурация за 75 тысяч рублей за месяц.

По сравнению с сентябрьской сборкой, удалось обновить платформу: 12400F вместо 11400F, а также вдвое нарастить емкость SSD – терабайт против 512 ГБ. К сожалению, на замену графического ускорителя на более производительный, денег не хватило, но возможно, если комплектующие продолжат дешеветь – хватит в следующем месяце. Впрочем, и рассмотренной выше сборки достаточно, чтобы комфортно играть в абсолютно любые проекты в разрешении FullHD, выкручивая все параметры графики на ультра и отключая только рейтрейсинг.

FAQ (Вопросы и ответы)



Немного не хватает бюджета. Можно на чем-то сэкономить?

Посмотрите статью за предыдущий месяц и соберите ПК на Core i5-11400F. Также можно взять менее емкий твердотельный накопитель на 500-512 ГБ, и, в качестве крайней меры, купить менее производительную видеокарту – RX 6600. Но не рекомендую – лучше уж подкопите средств.

Какой монитор будет актуален для такой сборки?

Одним из оптимальных вариантов будет 23-24-дюймовый FullHD монитор с частотой обновления 120+ Гц и поддержкой технологии AMD FreeSync. Разумеется, на основе VA или IPS матрицы, а не TN. Если будете покупать монитор – не забудьте проверить его на битые пиксели, одна дефектная точка браком не считается, а раздражать будет изрядно.

Что в первую очередь необходимо проапгрейдить?

Ничего. Но в будущем вам, скорее всего, захочется докупить второй твердотельный накопитель. В дальнейшем же, через несколько лет, когда производительности сборки начнет не хватать для желаемых игр в желаемом качестве – замените графический ускоритель на более актуальный и мощный. Возможно, спустя 3-4 года придется поменять и комплект оперативной памяти – на две планки по 16 ГБ. Их без труда можно будет найти на вторичном рынке.

На сколько примерно лет хватит конфигурации?

Сложно сказать – зависит от разработчиков игр. Но на 3-4 года рассчитывать можно точно, хотя, если сейчас вы будете комфортно играть в FullHD на ультра во что угодно, через несколько лет, вероятно, в новых тайтлах AAA-класса придется ставить уже средние настройки – или менять видеокарту.

Может, лучше не покупать комплектующие здесь, а заказать часть из-за рубежа?

У такого подхода есть как плюсы, так и минусы. Главный плюс – в возможности сэкономить, минусы же – в ненадежности как многих магазинов, так и транспортных компаний, и курьерских служб. Слишком часто людям приходят погнутые видеокарты, кирпичи вместо смартфонов, сломанные материнские платы, перемаркированные процессоры и другой треш. Сейчас ко всему прочему добавились и логистические сложности, связанные с частичной экономической изоляцией России. Если у вас уже есть большой опыт заказов – можете рискнуть. Новичкам же не советую.

Заключение

Как и в случае конфигурации за 100 тысяч, за 75 тысяч рублей мне удалось предложить вам более производительную сборку, чем в предыдущем месяце. Ритейлеры продолжают скидывать цены, и это не может не радовать, но вечно удешевление продолжаться не может – рано или поздно, или скакнет курс рубля, или наложат новые жесткие санкции, или случится что-то еще, что развернет тренд в сторону удорожания цифровой техники. Сейчас лучшее за много месяцев время для апгрейда или приобретения ПК, если, конечно, это покупка не на последние деньги, поскольку время сейчас тревожное. Как вам сборка? Пишите в комментариях.

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