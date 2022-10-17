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Всем привет. С вами Zero, и сегодня, в рамках рубрики «Народный ПК», я расскажу вам о том, какую геймерскую конфигурацию можно собрать в октябре 2022 года за 50 тысяч рублей. Благодаря удешевлению части комплектующих в розничных сетях, сборки за 100 и за 75 тысяч получились более производительными, чем в сентябре и августе. Посмотрим, что удастся подобрать в стартовом ценовом сегменте. Поехали!

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Четырехъядерный процессор Intel Core i3-10100F за месяц подешевел примерно на тысячу рублей, что весьма радует: на шестиядерник без экономии на видеокарте денег в любом случае не хватит, как и на более современные четырехъядерники. К счастью, Core i3-10100F, в отличие от его предшественника, 9100F, обладает поддержкой мультипоточности – четырехъядерные и шестиядерные процессоры без «виртуальных ядер» во многих играх ощутимо уступают своим конкурентам, этими самыми «виртуальными ядрами» обладающим.

Конечно, четыре ядра – это уже даже не массовый, а начальный игровой сегмент; в массовом сейчас царствуют шестиядерники, что подтверждает и статистика игрового сервиса Steam. К счастью, более-менее современный CPU с четырьмя ядрами и восемью потоками по-прежнему позволяет играть в любые игры с комфортным FPS, без серьезных просадок и микрофризов, если, конечно, среди других компонентов системы нет явных узких мест.

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С материнскими платами на начальном чипсете Intel H510 наблюдаются проблемы – если месяц-два назад подходящую модель можно было приобрести примерно за 4500 рублей, то сейчас в большинстве магазинов, включая интернет-дискаунтеры, придется отдать 5000. Напомню, что от материнской платы нам требуется наличие поддержки PCI-Express 4.0 для видеокарты, а также хотя бы одного M.2 PCI-Express разъема для быстрого твердотельного накопителя – иначе придется довольствоваться скоростями интерфейса SATA III, что, конечно, в 2022 году – вариант не самый оптимальный. Из бюджетных плат, подходящих нам по описанному выше ключевому параметру, самой доступной является MSI H510M-A PRO, а значит – это наш выбор. На отсутствие дополнительных радиаторов, кроме чипсетного, внимания не обращайте: процессор у нас отнюдь не горячий, да и ручному разгону по множителю не поддается, поэтому перегрева зоны VRM не ожидается.

Процессору со скромным по меркам 2022 года TDP хватит скромного же воздушного башенного кулера – рассчитанный на 115 Вт Aerocool Verkho 2 Plus с небольшим радиатором, пронизываемым двумя теплотрубками, и 120-миллиметровым вентилятором, вполне подойдет. Кстати, у рассматриваемого кулера даже есть автоматическая регулировка скорости вращения крыльчатки – не смейтесь, в данном ценовом сегменте такую «роскошь» можно увидеть далеко не всегда. Как бы странно это ни звучало по отношению к товару стоимостью 890 рублей, по соотношению цены и возможностей Verkho 2 Plus в своем сегменте – один из лучших кулеров. DEEPCOOL GAMMAXX 400 V2 и ряд решений ID-COOLING гораздо эффективнее, но и почти в два раза дороже, а у нас на счету каждый рубль.

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Оперативная память стремительно дешевеет, и в сборку за 50 тысяч «деревянных» можно поставить тот же набор из двух восьмигиговых планок, что и в конфигурацию за 75 тысяч. А почему бы и нет? Частота 3000-3600 МГц – есть, а конкретно – наиболее распространенные 3200 МГц. Тайминги 16-20-20 или ниже – есть, они даже ниже: 16-18-18. При таких ценах на память с подобными параметрами приобретать низкочастотные планки (2133 – 2666 МГц) нет никакого смысла. Стоят они практически столько же, а по пропускной способности значительно уступают массовым решениям с описанными выше характеристиками. Вообще, ситуация на рынке ОЗУ радует: комплекты и одиночные модули DDR5 стремительно дешевеют из-за низкого спроса, а DDR4, за исключением флагманских решений на оверклокерских чипах, уже подешевели практически до предела. Жаль, что из-за частичной экономической изоляции и логистических проблем в России не такой широкий выбор памяти, иначе все было бы совсем здорово.

Дешевеет не только оперативная память, но и твердотельные накопители – ADATA XPG Gammix S5 объемом 512 ГБ уже можно приобрести за смешные 3750 рублей. Да, это безбуферный SSD, но скоростные показатели для своего класса он демонстрирует более, чем достойные, причем как в последовательных чтении и записи, так и в случайных. Если хотите приобрести еще более быстрый накопитель, причем с DRAM-буфером, то обратите внимание на ADATA XPG SX8200 Pro. Он, конечно, стоит почти на тысячу рублей дороже, а потому не помещается в заданный бюджет, но оставляет далеко позади Gammix S5 в бенчмарках и тестах. В практических домашне-игровых сценариях использования разница невелика, но иногда тоже заметна. А в немецком магазине Computeruniverse чуть дороже четырех тысяч рублей предлагается полутерабайтный Samsung 970 Evo Plus – жаль, прямая доставка в РФ сейчас недоступна. Впрочем, многие пользуются услугами посредников из Казахстана.

Свершилось – в пятидесятитысячный бюджет наконец-то удалось уместить AMD Radeon RX 6600! Напомню, что в прошлых выпусках предлагалась GTX 1660 Ti/Super. Думаю, не стоит и говорить, что разница между «шесть тысяч шестисотой» и «тысяча шестьсот шестидесятой» в современных играх весьма значительна, радует «красная» карта и наличием восьми гигабайт видеопамяти. Конечно, играть придется в разрешении FullHD, но 60+ кадров в секунду на максимальных или почти максимальных настройках (без рейтрейсинга) вы сможете наблюдать во всех играх, за исключением самых требовательных, уровня Cyberpunk 2077. Кстати, удешевление RX 6600 заставило подвинуться по цене и все модификации GTX 1660, хотя, к сожалению, по 16-18 тысяч, как до начала второй волны криптовалютной лихорадки, мы их на полках вряд ли увидим – только на вторичном рынке.

Те, кто давно читает мои статьи, знают – для бюджетных сборок я обычно предлагаю блоки питания Chieftec или Zalman, поскольку они широко представлены в начальном ценовом сегменте, достаточно надежны, и, в большинстве своем, обладают хорошими для своей цены электрическими параметрами, включая достаточную стабильность напряжений при средней или даже высокой нагрузке. Для неразгоняемого четырехъядерного процессора и видеокарты AMD Radeon RX 6600 с запасом хватит блока питания на 500 Вт, но за те же деньги можно взять модель на 650 Вт, которая в дальнейшем может перекочевать и в следующую сборку. Речь идет о Chieftec Smart GPS-650A8 – бюджетные БП вроде него не могут похвастаться сверхвысоким КПД, отстегивающимися кабелями или модной подсветкой, но вполне подходят под емкое определение «рабочая лошадка».

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Бюджет у нас жестко лимитирован, поэтому корпус придется взять довольно посредственный – с учетом невысокого тепловыделения железа, это вполне допустимо. По-умолчанию Ginzzu E180 обладает только одним 120-миллиметровым вентилятором, установленным сзади и работающим на выдув – в дальнейшем советую добавить к нему еще один на вдув. В целом же перед нами типичный сверхбюджетный корпус: тонкий металл, малое число посадочных мест для «вертушек». А вот слотов расширения целых семь, да и мест под накопители хватает – можно установить до трех 3.5-дюймовых жестких дисков, до четырех 2.5-дюймовых SSD, и, дополнительно, DVD-привод, если, конечно, он вам нужен в 2022 году. Лично я не могу даже вспомнить, когда последний раз им пользовался – кажется, лет 7 назад, когда устанавливал ПО для принтера, поскольку на официальном сайте была проблемная версия. Ограничения же по высоте кулера и по длине видеокарты у E180 для бюджетного Midi Tower шасси вполне адекватные.

Подводим итоги

Что ж, взглянем на систему в сборе.

Компьютерные комплектующие все еще дешевеют – даже у довольно жадных российских ритейлеров, а потому в сборке за 50 тысяч наконец-то удалось перейти с набившей оскомину NVIDIA GeForce GTX 1660 Super на более производительную AMD Radeon RX 6600. Увы, на шестиядерный процессор бюджета по-прежнему не хватает, но если у вас есть дополнительные десять тысяч рублей, то замена CPU, материнской платы и кулера позволит сделать конфигурацию более перспективной и продлить ей жизнь.

FAQ (Вопросы и ответы)



Не лучше ли взять сборку без видеокарты, под апгрейд? С шестиядерным процессором, оснащенным интегрированным графическим ядром?

Такой вариант заслуживает рассмотрения, но переплата за шестиядерник со встроенной графикой по сравнению с шестиядерником без нее – излишняя. Лучше уж в случае сборки конфигурации под дальнейшую установку графического ускорителя изначально купить с рук какую-нибудь видеокарту-затычку, и пересидеть несколько месяцев на ней.

Может, тогда лучше приобрести конфигурацию с шестиядерным CPU, но более слабой видеокартой?

Такая конфигурация будет менее производительной в большинстве игр, чем представленная в статья: все-таки наибольшее влияние на FPS оказывает именно видеокарта. Оптимальнее отложить покупку на месяц-другой и накопить дополнительные 10-15к, на которые можно взять и шестиядерник, и подходящую материнку, и кулер, и, возможно, даже более серьезный GPU.

Какой монитор оптимален для сборки за 50к?

IPS или VA, с диагональю 23-24 дюйма и разрешением FullHD (1920x1080 пикселей). Желательно, чтобы еще была частота обновления 120+ Гц и поддержка технологии AMD FreeSync, избавляющей от сомнительного удовольствия наблюдать разрывы кадров, и, при этом, в отличие от программной V-Sync, не портящая фреймтайм. И не забудьте про проверку на битые пиксели.

Как сэкономить, если бюджет меньше 50к?

К сожалению, разве что на видеокарте, а ее замена на условную GTX 1660 Super приведет к ощутимому падению производительности в играх. Возможно, если ваш бюджет равен не 50, 40-45 тысяч рублей, стоит обратиться ко вторичному рынку, захватив с собой для страховки знакомого компьютерщика.

А будет статья про сборку полностью или почти полностью из б.у. компонентов?

Да, до конца этого года постараюсь выпустить такой материал. Опишу в нем, в том числе, и какие комплектующие брать наиболее рискованно, а также как их проверять и как снизить риски столкнуться с мошенничеством со стороны продавца.

Заключение

Октябрьская сборка за 50 тысяч благодаря новенькой видеокарте получилась гораздо производительнее сентябрьской – любопытно, до какого именно предела будут дешеветь комплектующие, и не подскочат ли цены в российских магазинах ближе к Новому Году. А что вы думаете по поводу рассмотренной выше конфигурации? Возможно, вы что-то бы в ней заменили? Пишите в комментариях!

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