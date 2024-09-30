Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о том, какой игровой ПК можно собрать осенью 2024 года, обладая достаточно скромным по нынешним меркам бюджетом в 60 тысяч рублей. На момент написания статьи это около 650 долларов, а согласно распространенному мнению, для геймерской конфигурации требуется не менее 1000 долларов. При этом такая сумма фигурировала в обсуждениях компьютерщиков еще 10-15 лет назад, а значит, стоило бы учесть и инфляцию американской валюты. Но сегодня речь пойдет не об этом. Итак, бюджет установлен – 60 тысяч. Так что хватит предисловий, поехали!

Процессор предлагаю выбрать тот же, что и месяцем ранее – AMD Ryzen 5 3600. Аргументация здесь простая: это самый доступный шестиядерный CPU, сохраняющий хоть какую-то относительную актуальность. Да, в 2024 году его стоит считать несколько устаревшим. Но для бюджетной конфигурации модель по прежнему подходит, и уж точно лучше, чем четырехъядерники, даже более современные. Все-таки 4 ядра – это уже удел скорее офисных и домашне-развлекательных систем без прицела на гейминг. Разработчики игр тоже в основном оптимизируют свои творения именно под 6 ядер и 12 потоков. В будущем же, вы при желании сможете заменить CPU на более современный и обладающий дополнительным 3D-кэшем, хотя и с определенными оговорками – в целом сборка предназначена для того, чтобы играть «здесь и сейчас», и плохо подходит для апгрейда.

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На материнской плате придется максимально экономить. При этом отказываться от разъема M.2 PCI-Express в любом случае нерационально – крайне желательно, чтобы в сборке был хотя бы один высокоскоростной SSD. Да, главное преимущество твердотельных накопителей над жесткими дисками – в скоростях случайных, а не линейных чтения и записи, но линейные скорости тоже важны. Впрочем, вернемся к материнской плате. Наиболее разумным с точки зрения соотношения стоимости и характеристик выглядит покупка одной из моделей на чипсете A520 с одним M.2 разъемом. Хотелось бы, конечно, чтобы таких разъемов было 2, но платы с парой таких портов стоят в основном уже от 8 тысяч рублей, а у нас на счету каждая тысяча. Поэтому в качестве варианта по-умолчанию предлагаю взять MSI A520M-A PRO или любую другую похожую плату от MSI, ASUS, ASRock или GIGABYTE стоимостью менее 6 тысяч. Для восьмиядерных процессоров, за исключением 65-ваттных с включенным лимитом, такие платы не подойдут из-за слабенькой подсистемы питания, но для шестиядерников их возможностей вполне достаточно.

Кулер стоит использовать не боксовый, а от стороннего производителя. Я обычно рекомендую для шестиядерных процессоров башенные системы охлаждения с несколькими тепловыми трубками и одним 120-миллиметровым вентилятором. Таких полно в ассортименте китайской компании ID-Cooling, но присутствуют они и среди решений других производителей. Например, можно вспомнить DeepCool Gammaxx 400V2. Но он дороже, так что обойдемся SE-214 PRO или похожей китайской моделью, благо, эффективность отвода тепла у них сопоставимая. Рассматривать системы охлаждения с маленькими вентиляторами не советую – они, как правило, работают более шумно, поскольку, чем меньше «вертушка», тем, обычно, выше у нее максимальная скорость вращения.

Оперативной памяти игровому ПК в 2024 году требуется 32 гигабайта, причем крайне желательно, чтобы эти 32 гигабайта были набраны двумя планками. Все-таки двухканальный режим дает солидную прибавку в производительности. К сожалению, ограничение по бюджету вынуждает изначально ограничиться одной шестнадцатигиговой планкой, но это в любом случае лучше, чем экономить на других комплектующих. Добавить второй модуль можно легко, относительно дешево и быстро, в отличие от, например, замены видеокарты. Смотрите в сторону DIMM DDR4 планок с частотой 3200 МГц и таймингами 16-18-18 или 16-20-20. А вот неполный список заслуживающих доверия брендов: G.Skill, Kingston, Patriot, XPG, ADATA, HP, Samsung, Crucial, Hynix, Micron, Silicon Power, Micron, и, с натяжкой, Netac, если брать модули не на маркетплейсах, а в официальных магазинах. Под китайские бренды на маркетплейсах особенно много подделок на сомнительного качества чипах.

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Следующий компонент ПК по списку – это твердотельный накопитель. На терабайтник нам не хватит бюджета, так что поначалу придется обойтись полутерабайтником, а в дальнейшем – поменять его или докупить дополнительные SSD. Но при этом следует учитывать, что разъем M.2 PCI-Express у материнской платы только один. Что же касается того, какой накопитель выбрать — например, WD Blue SN580. Для бюджетной игровой конфигурации его скоростных характеристик будет более, чем достаточно. Пожалуй, можно даже опуститься еще на ступеньку ниже и присмотреть накопитель примерно за 4.5 тысячи рублей, но куда эту тысячу вложить? Для приобретения материнской платы с парой портов M.2, второй планки ОЗУ или процессора Ryzen 5 5600 денег все равно не хватит.

Главный компонент любой игровой сборки – это видеокарта. И в нашем случае графический ускоритель занимает почти половину всего выделенного на конфигурацию бюджета. Это, кстати, далеко не рекорд – существуют сборки, где на видеокарту уходит и 60-70% средств, хотя это касается в первую очередь компьютеров с флагманскими GPU. Для сегодняшней же конфигурации я предлагаю взять AMD Radeon RX 7600 – видеокарту начально-среднего игрового сегмента, которая отлично справляется с современными играми в разрешении FullHD без трассировки лучей, позволяя выставлять в них высокие, а порой даже и максимальные настройки графики. Но, еще раз подчеркну, без рейтрейсинга – для гейминга с трассировкой лучше выбирать графические ускорители NVIDIA. Как из-за того, что они в принципе лучше справляются с подобными сценариями использования, так и из-за поддержки моделями RTX 4000 технологий DLSS 3/Frame Generation, дающих бесплатную прибавку FPS.

На блок питания и корпус у нас остается меньше 10 тысяч рублей. Но этого более, чем достаточно. Из недорогих БП стоит обратить внимание на предложения таких брендов, как Chieftec, DeepCool и Zalman. Хорошо подойдет, к примеру, такая модель, как Zalman Wattbit II мощностью 600 Вт. Да, по линии 12В тут только 540 Вт, но это типичная история для бюджетных блоков питания, ничего страшного в этом нет. Особенно с учетом того, что конфигурация у нас достаточно нетребовательная, и БП на 450-500 Вт тоже хватило бы с солидным запасом. Только не берите ExeGate, AeroCool и Noname-Китай – пусть подобные решения и стоят значительно дешевле, они в большинстве случаев не радуют ни надежностью, ни честными характеристиками. У Chieftec, DeepCool и Zalman, к счастью, с параметрами все гораздо лучше, причем уже на протяжении многих лет.

Установить все перечисленные ранее комплектующие можно в Zalman S3 или другой похожий Midi-Tower ATX корпус. Рассмотрим Zalman S3. Кейс сочетает в себе строгий и при этом достаточно современный дизайн, неплохую организацию пространства и функциональность. Конечно, на рынке есть гораздо более просторные и продуваемые корпуса, но они, как правило, относятся к более высоким ценовым категориям. К тому же, в Zalman S3 смело можно устанавливать и более горячие комплектующие, чем использующиеся в нашей сборке. Просто пришлось бы добавить к одному комплектному вентилятору еще одну-две «вертушки». Базовые возможности по прокладке кабелей у шасси имеются, как и минимальный набор пылевых фильтров. К недостаткам модели можно отнести разве что слишком яркие светодиоды и тонкий металл стенок.

Подводим итоги

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Итак, все комплектующие выбраны:

По сравнению с августовским вариантом сборка изменилась незначительно, но главное – что она осталась сбалансированной и, для своей цены, достаточно производительной. Связка AMD Ryzen 5 3600 и Radeon RX 7600 при условии добавления второй планки оперативной памяти, позволяет беспроблемно играть в любые проекты на высоких настройках графики с 60+ FPS, хотя и без трассировки лучей. В не слишком требовательных играх можно будет ставить и максимальные настройки. Проапгрейдить такой компьютер в будущем тоже можно, хотя бюджетность материнской платы накладывает ряд ограничений.

FAQ (Вопросы и ответы)

Какие комплектующие можно заменить на более доступные без потери в производительности, если не хватает бюджета?

Увы, на всем, на чем можно сэкономить, уже сэкономлено. Выгадать пару тысяч рублей можно разве что на замене SSD и корпуса на более бюджетные. А замена, например, видеокарты на условную RTX 3050 приведет к колоссальным потерям FPS в играх.

А во что вложиться, если бюджет больше 60 тысяч рублей?

В первую очередь стоит взять материнскую плату на чипсете AMD B550 с парой разъемов M.2 и процессор Ryzen 5 5600. Далее – терабайтный твердотельный накопитель вместо полутерабайтного. И только потом, на мой взгляд, стоит докупать вторую планку ОЗУ. Модуль оперативной памяти можно добавить в любое время, а менять другие комплектующие слишком затратно.

Что в будущем в сборке стоит проапгрейдить?

Бюджетные конфигурации не особо подходят для апгрейда. Но, помимо добавления ОЗУ, можно поменять SSD или добавить второй, а в будущем – заменить процессор и видеокарту. Только учтите, что мощный CPU не потянет материнская плата – подсистема питания у нее достаточно слабая.

Стоит ли вообще собирать компьютер за 60 тысяч или рациональнее подкопить средств, возможно, воспользоваться кредитной картой?

Это личный выбор каждого. На мой взгляд, добавление буквально 10-15 тысяч позволит собрать гораздо более интересную и перспективную конфигурацию. В целом, я считаю, что на игровой ПК при сборке его с нуля рациональнее всего тратить 1000-3500 долларов в зависимости от требований и пожеланий. А если бюджет ниже – возможно, стоит рассматривать вариант с приобретением части комплектующих на вторичном рынке.

Будет ли игровое железо начального и среднего ценовых сегментов осенью-зимой дорожать или дешеветь? Какие есть прогнозы?

В Центробанке РФ намерены и дальше удерживать высокий уровень ключевой ставки, а глава ведомства Эльвира Набиуллина не исключила даже, дальнейшего повышения данного показателя. Это означает, что регулятор планирует и дальше бороться с инфляцией и не допускать падения курса рубля. Исходя из таких вводных, можно предположить, что резкого роста цен на компьютерное железо не будет. Но и для удешевления комплектующих пока нет предпосылок – вот когда начнут снимать санкции, это будет совсем другое дело.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, какую игровую конфигурацию можно собрать в конце сентября-начале октября 2024 года за 60 тысяч рублей. Такая сборка, безусловно, изобилует компромиссами, но даже в базовом варианте, если добавить вторую планку ОЗУ, она позволяет играть в любые проекты на средних или даже высоких настройках графики с 60+ FPS, хотя и без трассировки лучей. А что вы думаете по поводу рассмотренного в материале ПК? Какие комплектующие в нем вы бы поменяли, не выходя за рамки бюджета? Пишите в комментариях!

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