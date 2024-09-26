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Какой SSD емкостью 4 терабайта купить для игрового ПК – 5 интересных моделей

Рассказываю о емких и достаточно быстрых твердотельных накопителях разных ценовых сегментов.
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Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о некоторых заслуживающих внимания SSD емкостью 4 терабайта, хорошо подходящих для игровых конфигураций ПК. Конечно, в ряде случаев выгоднее приобрести пару двухтерабайтных накопителей, чем один четырехтерабайтный, но что делать, если нужно 4 терабайта места, остался один M.2 PCI-Express разъем, а использовать переходники не хочется? Начну я с более доступных по цене моделей, а закончу субфлагманскими и флагманскими. Что ж, хватит предисловий, поехали!

Crucial P3 4 ТБ 

Начну, как ни странно, с накопителя, основанного не на TLC, а на QLC памяти, а следовательно, менее выносливого в плане перезаписи. Впрочем, при адекватном использовании вы в любом случае вряд ли исчерпаете его ресурс. Речь идет о четырехтерабайтной версии Crucial P3 с контроллером Phison PS5021-E21-48. QLC-память здесь, кстати, 176-слойная от Micron. В качестве основного системного диска я бы данный SSD не рекомендовал, а вот для игр он вполне подходит, особенно если оставить хотя бы процентов 10 свободного места. Впрочем, стоимость решения в российских магазинах выглядит несколько завышенной – доплатив буквально 4-5 тысяч рублей можно приобрести гораздо более производительные PCI-E 5.0 четырехтерабайтники с DRAM-буфером и TLC-памятью.

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Преимущества:

  • Один из самых дешевых PCI-E четырехтерабайтников
  • Высокая надежность
  • Отсутствие температурного троттлинга
  • Пятилетняя гарантия

Недостатки:

  • Модель могла бы стоить еще дешевле, но в российских магазинах цена завышена
  • Значительное снижение производительности после опустошения псевдо-SLC кэша
  • Более низкий ресурс перезаписи, чем у SSD с 3D TLC памятью

ADATA Legend 960/960 Max 4 ТБ 

Один из наиболее доступных по цене вариантов, если говорить о четырехтерабайтниках с DRAM-буфером и с поддержкой четвертой версии интерфейса PCI-Express — это ADATA Legend 960 или он же в Max-версии, с радиатором. Покупать можно любой вариант в зависимости от того, какой будет дешевле. Кстати, приятно, что брать 4 терабайта наконец-то стало выгоднее, чем 2, хотя и ненамного, а также не во всех магазинах. Правильнее пока говорить скорее о паритете цен. Но главное, как я уже подчеркивал в предисловии, что покупка емкого накопителя позволяет сэкономить дополнительный слот.

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Модель основана на контроллере Silicon Motion SM2264 и комплектуется 176-слойными чипами 3D TLC памяти производства Micron. Это уже не топовый, но проверенный временем вариант – подобные чипы часто используются для производства PCI-E 4.0 SSD субфлагманского, продвинутого среднего и среднего ценовых сегментов. Также стоит отметить, что ADATA Legend 960 – это довольно холодный накопитель. По температурному режиму он выгодно отличается от решений, базирующихся на контроллерах Phison PS5018-E18 или Innogrit IG5236.

Преимущества:

  • Один из наиболее доступных PCI-E 4.0 четырехтерабайтников с DRAM-буфером
  • Более-менее адекватная стоимость в российских магазинах
  • Высокая надежность
  • Хорошие температурные показатели

Недостатки:

  • В некоторых сценариях использования, например, при смешанных нагрузках, может уступать конкурирующим SSD
  • Если вы установите комплектный радиатор, снять его обратно будет крайне проблематично — заранее проверьте, влезет ли с ним SSD в соответствующий слот

Kingston KC3000 4 ТБ 

Альтернативный вариант, если вы по какой-то причине не хотите покупать ADATA Legend 960 – это один из твердотельных накопителей Kingston. Например, KC3000 или Fury Renegade – по характеристикам они довольно похожи, и можно брать тот, что дешевле. Оба варианта радуют высокой надежностью и отличными по меркам четвертой версии интерфейса PCI-Express скоростными показателями. В конце 2024 года это скорее субфлагманские, нежели флагманские SSD, особенно с учетом появления на рынке моделей, поддерживающих пятую версию интерфейса PCI-Express, но их скоростных характеристик более, чем достаточно для геймерских сценариев использования. Более того, KC3000 или Fury Renegade можно одновременно использовать и как системный, и как игровой SSD. Долгих загрузок локаций и подтормаживаний из-за этого, как во времена «винчестеров», не будет.

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Преимущества:

  • Высокие скоростные показатели
  • Отличная надежность
  • Сбалансированные характеристики, достойные субфлагманского или даже флагманского по меркам PCI-E 4.0 продукта
  • Значительный ресурс перезаписи

Недостатки:

  • Без использования дополнительных радиаторов может троттлить при серьезных нагрузках
  • Высокая цена

Samsung 990 Pro 4 ТБ 

Samsung 990 Pro – это, пожалуй, один из лучших PCI-Express SSD, представляющий из себя доработанную и усовершенствованную версию Samsung 980 Pro, который и сам по себе весьма хорош. Конечно, мы все ждем от южнокорейского производителя возвращения в высшую лигу и релиза топового PCI-Express 5.0 SSD, но нужны ли массовому потребителю предлагаемые новой версией интерфейса последовательные скорости? Скорее нет, чем да, особенно с учетом роста энергопотребления и тепловыделения. Твердотельные накопители с миниатюрными вентиляторами сомнительной надежности потребители приобретать пока в основном не готовы, в особенности по конским ценам. А вот модели с пассивным охлаждением, если их стоимость оправдана характеристиками энтузиасты разбирают. Конечно, Samsung 990 Pro вряд ли стоит переплаты по сравнению с 980 Pro, но если вы собираете топовый ПК, и вам не жалко денег, то почему бы и нет?

Преимущества:

  • Один из лучших PCI-E 4.0 SSD, а возможно, и лучший
  • Превосходные скоростные показатели во всех режимах работы
  • Крайне высокая надежность
  • Колоссальный ресурс перезаписи, в разы превышающий заявленный

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Недостатки:

  • Samsung 980 Pro и некоторые другие SSD почти не уступают по скорости, но стоят ощутимо дешевле
  • И без того высокая стоимость в российских магазинах завышена дополнительно

MSI SPATIUM M580 FROZR 

Напоследок предложу рассмотреть весьма нестандартный PCI-Express 5.0 SSD. Нестандартность его заключается в том, что из-за массивного радиатора большой площади он подойдет далеко не к каждой материнской плате. Например, если разъем M.2 перекрывается видеокартой или другими комплектующими, MSI SPATIUM M580 FROZR установить не получится. Зато такая система охлаждения отлично предотвращает троттлинг и демонстрирует, что обойтись без вентилятора в случае скоростных SSD по-прежнему возможно. А M580 FROZR – SSD действительно скоростной. Пожалуй, его скоростные показатели в настоящий момент избыточны для любых задач, стоящих перед домашне-игровым или домашне-рабочим ПК. Но запас, как говорится, карман не тянет. Напоследок о контроллере и памяти: производитель использует Phison PS5026-E26 и 232-слойные 3D TLC чипы Micron. Комбинацию можно считать проверенной и надежной, хотя на рынке уже появились и чуть более быстрые контроллеры, а главное – более холодные.

Преимущества:

  • Не просто достаточная, а избыточная производительность для любых сценариев использования
  • Проверенные временем контроллер и чипы
  • Высокая надежность
  • Отсутствие проблем с перегревом – еще бы, с таким-то радиатором

Недостатки:

  • Поместится далеко не во все материнские платы
  • Стоит не просто дорого, а очень дорого

FAQ (Вопросы и ответы)

Разве 4 терабайта – не явно избыточный объем для игрового ПК?

С учетом того, сколько места занимают современные игры – пожалуй, нет. Проект AAA-класса может занимать более 100, и даже более 200 гигабайт места, и требовать еще столько же для установки обновлений. Если вы не любите удалять пройденные или подзаброшенные игры, либо проводите время в куче проектов одновременно, 4 терабайта – хороший выбор.

Что лучше взять, если свободных разъемов M.2 несколько – один SSD на 4 терабайта или пару по 2 терабайта?

Аргументы есть в пользу обоих вариантов. Если один из них сильно дешевле – стоит выбрать его. Но если стоимость примерно одинаковая, лучше взять четырехтерабайтник. Сейчас слотов хватает, а потом может начать не хватать.

Сколько свободного места стоит оставлять на SSD?

Зависит от модели. Общая рекомендация – 10%, но многие субфлагманские и флагманские накопители обладают неразмеченным «резервом», который используется в качестве дополнительного кэша и для замены вышедших из строя ячеек.

А что по поводу недорогих SSD с AliExpress и маркетплейсов?

Очень не советую их покупать – высок риск нарваться на подделку или дефектный товар.

Есть ли шансы, что четырехтерабайтные накопители в ближайшее время значительно подешевеют?

В долгосрочной перспективе такие SSD, конечно, будут дешеветь, но в краткосрочной снижение цен маловероятно из-за ситуации на рынке чипов памяти.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о пяти твердотельных накопителях емкостью 4 терабайта, которые хорошо подойдут для игрового компьютера. Многим геймерам сейчас кажется, что 2 терабайт более, чем достаточно, но, как показывает практика, свободного места много не бывает, особенно с учетом того, что игры по 150-200 гигабайт уже не являются редкостью. А что вы думаете по поводу четырехтерабайтников? Насколько они сейчас, по вашему мнению, востребованы? Пишите в комментариях!

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Теги

samsung игры ssd msi твердотельные накопители adata kingston комплектующие crucial зероподборка2
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Gerr_Lord87
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