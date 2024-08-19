Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о пяти недорогих процессорах для ПК стоимостью до 15 тысяч рублей. Некоторые из них являются универсальными решениями, подходящими для бюджетных и среднебюджетных игровых конфигураций, другие же – более нишевыми моделями, которые в 2024 году уместно использовать в первую очередь в сверхбюджетных домашне-игровых сборках. Но хватит предисловий, поехали!

Открывает список народный шестиядерный процессор Intel Core i5-12400F сокета LGA 1700. Данный CPU увидел свет в начале 2022 года, и до сих пор не потерял своей актуальности. Модель оснащена 6 полноценными ядрами с поддержкой мультипоточности — таким образом, мы можем говорить о 6 физических ядрах и 12 потоках. Архитектуру, на которой базируется «двенадцать тысяч четырехсотый» нельзя назвать устаревшей и в 2024 году — в связке с видеокартами бюджетного, среднего, продвинутого среднего и даже субфлагманского ценовых сегментов процессор проявляет себя очень хорошо. А вот устанавливать к нему в пару более производительные GPU, чем условная NVIDIA GeForce RTX 4070 Super вряд ли целесообразно.

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Главное преимущество Core i5-12400F в конце лета 2024 года – это весьма привлекательное соотношение стоимости и характеристик. Причем доступным является не только CPU – переплачивать не придется ни за материнскую плату, ни за оперативную память, если выбрать DDR4-3200. К питанию и охлаждению процессор весьма нетребователен — проще говоря, мечта геймера с ограниченным бюджетом, в особенности если большую часть этого бюджета хочется вложить в видеокарту.

Преимущества:

Весьма выгодное соотношение цены и производительности

Невысокая стоимость платформы

Нетребовательность к питанию и охлаждению

Возможность дальнейшего апгрейда в рамках сокета – да, жизнь LGA 1700 официально продлили

Недостатки:

Нет поддержки ручного разгона по множителю

Нет встроенной графики

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AMD Ryzen 5 5600 OEM – это еще один народный шестиядерник с поддержкой мультипоточности. Уточнять момент, касающийся поддержки мультипоточности, снова стало важно, поскольку некоторые будущие процессоры Intel, по предварительным данным, обладать подобной не будут. Но вернемся к «пять тысяч шестисотому». Он немного уступает Intel Core i5-12400F как в игровых, так и в рабочих сценариях использования. Но, во-первых, он и стоит дешевле, как и материнские платы для него. И во-вторых, поддерживает ручной разгон, хотя потенциал для него сравнительно невелик. Но до уровня 5600X или даже чуть побольше «раскочегарить» процессор можно, хотя и ценой значительного увеличения энергопотребления и тепловыделения. По-умолчанию же они по современным меркам невелики – бюджетный башенный кулер с теплотрубками и 120-миллиметровым вентилятором, рассчитанный на 150-180 Вт тепла, справится без проблем и с большим запасом.

Преимущества:

Доступный процессор, доступная платформа

Неплохие перспективы для апгрейда с заменой на восьмиядерник с 3D-кэшем

Поддержка ручного разгона

Высокая энергоэффективность

Недостатки:

Немного уступает Core i5-12400F как в играх, так и в работе

Нет встроенной графики

AMD Ryzen 5 5500 OEM стоит рассматривать для конфигураций, в которых не планируется использование четвертой версии интерфейса PCI-Express – этот двенадцатипоточный шестиядерник поддерживает только третью. В большинстве случаев это совершенно не критично, но держать в уме данный нюанс все равно стоит. По производительности модель гораздо ближе к Ryzen 5 3600, чем к Ryzen 5 5600, поэтому покупать ее имеет смысл только в тех случаях, когда ритейлер предлагает очень выгодную цену. Что же касается поддержки PCI-E 4.0, то логика тут следующая. Если вы покупаете процессор стоимостью менее 10 тысяч рублей, то вряд ли будете переплачивать и за материнскую плату. А чипсет AMD A520 тоже поддерживает только PCI-Express 3.0.

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Преимущества:

Доступная цена

Отличная энергоэффективность

Шесть полноценных ядер, хотя и мобильной архитектуры Zen 3 Cezanne

Возможность дальнейшего апгрейда в рамках сокета AMD AM4

Недостатки:

Поддерживает только третью версию интерфейса PCI-Express

Нет встроенной графики





Шестиядерный процессор AMD Ryzen 5 3600 OEM по меркам 2024 года можно считать уже несколько устаревшим, тем не менее, за 7-8 тысяч – это отличный входной билет в мир современных игр и на платформу AM4. А ведь когда-то он поставлялся с рекомендованной ценой в 200 американских долларов, а на практике стоил еще дороже. Сейчас же это один из самых доступных CPU с 6 ядрами и 12 потоками, которые можно считать хоть сколько-нибудь актуальными. Стоит ли покупать «три тысячи шестисотый» в 2024 году? На мой взгляд, в большинстве случаев скорее нет, но если вы собираете игровой ПК за 40-60 тысяч рублей, то стоит. Правда, тогда лучше обратиться не к ритейлерам, а ко вторичному рынку и присмотреть Ryzen 5 3600 там – вероятно, удастся его найти за 5 тысяч или даже дешевле. Но это вариант для опытных пользователей. Сравнить этот процессор можно с такими моделями Intel, как 9400F и 10400F. Последний, впрочем, однозначно лучше по всем параметрам.

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Преимущества:

Шесть ядер по максимально низкой цене

По-прежнему подходит для бюджетных игровых конфигураций

В будущем можно заменить на более производительный CPU без смены платформы

Невысокое энергопотребление и тепловыделение

Недостатки:

По меркам 2024 года архитектуру стоит считать устаревшей

Нет встроенной графики

Напоследок расскажу об одном из популярных APU — то есть об одном из процессоров с неплохой по меркам сегмента встроенной графикой. Речь идет о модели AMD Ryzen 5 5600G. По производительности процессорной части модель звезд с неба не хватает, выступая на уровне Ryzen 5 3600, который можно купить в полтора с лишним раза дешевле. Фишка здесь – в интегрированном графическом ядре. Оно позволяет запускать нетребовательные и/или не новые игры вообще без видеокарты. В требовательных проектах все печально – даже на средних, низких или минимальных настройках во многих тайтлах вы получите меньше 30 FPS. А что по легким киберспортивным? DOTA 2 на высоких – около 60 FPS, Counter-Strike 2 на низких – 60-80 FPS. Проще говоря, играть можно.

Преимущества:

Неплохая встроенная графика

Позволяет временно обойтись без дискретной видеокарты

В будущем можно заменить на более производительный CPU в рамках того же сокета

Невысокое энергопотребление и тепловыделение

Недостатки:

Завышенная цена

Довольно слабая производительность процессорной части – на уровне Ryzen 5 3600

FAQ (Вопросы и ответы)

Почему в список не попал AMD Ryzen 5 7500F?

Пока он стоит в российских торговых сетях дороже 15 тысяч. Да и сама платформа еще дороговата – за материнские платы и оперативную память стандарта DDR5 придется переплатить. Сокет AM5 – очень перспективный, но доступным его пока назвать нельзя.

Intel Core i5-12400F и AMD Ryzen 5 5600 можно использовать и для достаточно производительных сборок?

Да. В связке с видеокартой уровня AMD Radeon RX 7700 XT или даже NVIDIA GeForce RTX 4070/4070 Super они не будут узким местом/бутылочным горлышком, серьезно ограничивающим производительность конфигурации. А вот другие три процессора, рассмотренные в статье, я бы уже в паре с такими GPU использовать не рекомендовал.

И какой вариант лучше выбрать, Core i5-12400F или Ryzen 5 5600?

Оба хороши, любой. В зависимости от личных предпочтений.

Есть ли шансы, что скоро за 15 тысяч рублей мы увидим процессоры с 8 и более ядрами?

Если рубль не ослабнет, то есть. Кандидаты – например, Ryzen 5 5700X и Core i5-12600KF.

Хватает ли 6 ядер с поддержкой мультипоточности для современных игр?

Да, сейчас такие конфигурации можно считать массовыми и народными. Именно под них разработчики часто и оптимизируют игры. Но спустя несколько лет может уже начать не хватать. Если есть финансовые возможности – лучше смотреть в сторону CPU с большим количеством ядер.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о пяти процессорах стоимостью до 15 тысяч рублей. Два из них, Intel Core i5-12400F и AMD Ryzen 5 5600 можно считать полностью актуальными моделями, подходящими для бюджетных и среднебюджетных игровых конфигураций другие же три – скорее нишевыми и подходящими в основном для сверхбюджетных игровых сборок. А что вы думаете по поводу рассмотренных CPU? Считаете их актуальными в 2024 году? Пишите в комментариях!

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