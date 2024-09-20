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Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Сентябрь)

Рассказываю о сбалансированной и производительной геймерской конфигурации, актуальной осенью 2024 года
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Всем привет. С вами Zero, и это первый сентябрьский выпуск рубрики «Народный ПК». В данной рубрике я рассказываю о сбалансированных игровых конфигурациях, подходящих для комфортного гейминга в разрешении FullHD, а иногда – и в более ресурсоемком разрешении QuadHD. Сегодня речь пойдет о сборке стоимостью 100 тысяч рублей – на момент написания статьи это около 1100 американских долларов. Но хватит предисловий, поехали!

Процессор: Intel Core i5-12400F OEM

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Народный шестиядерный процессор Intel Core i5-12400F продолжает дешеветь, дешевеют и некоторые материнские платы для него, и это не может не радовать, поскольку для модель по-прежнему актуальна для гейминга. Переплата за дополнительные энергоэффективные ядра в случае 13400F/14400F слишком велика – лучше вложить эти деньги в графический ускоритель. Поэтому в конце 2024 года я по-прежнему предлагаю использовать для сборки стоимостью 100 тысяч рублей процессор, вышедший в 2022 году. Ничего предосудительного в этом нет, особенно если учитывать, что последние поколения CPU Intel и AMD оказались проходными.

Разработчики игр по-прежнему ориентируются на массовые конфигурации, а в массовых конфигурациях, если верить статистике Steam, часто стоят именно шестиядерные процессоры с поддержкой мультипоточности. Поэтому Core i5-12400F не станет узким местом сборки. К тому же, Intel решила продлить жизнь сокету LGA 1700 – в будущем CPU можно будет заменить на более свежий и производительный. Что же касается более новой и более перспективной платформы AMD AM5 – она не вписывается в бюджет, если не экономить на графическом ускорителе. А экономить на нем недопустимо.

Материнская плата: ASUS PRIME B760M-K D4

Материнскую плату стоит взять на чипсете B760 – это позволит тонко настраивать оперативную память. Обязательное требование – наличие хотя бы двух разъемов M.2 PCI-Express для SSD. Пожелание – адекватная подсистема питания с радиатором, позволяющая в будущем поменять процессор на неразгоняемый восьмиядерник будущего поколения. Да, для сокета LGA 1700 выйдет еще одно поколение CPU, хотя для Intel это достаточно нетипично. В качестве варианта по-умолчанию я включил в статью модель ASUS PRIME B760M-K D4, но вы можете рассмотреть и другие варианты на основе того же набора системной логики. Только не смотрите в сторону китайских и других малоизвестных у нас брендов. Лучше немного переплатить и взять плату ASUS, ASRock, MSI или GIGABYTE, чем страдать от труднодиагностируемых проблем со спонтанными перезагрузками, «экранами смерти» и неработоспособностью части функций. Энтузиасты-любители б.у. Xeon’ов и китайских материнок хорошо понимают, о чем речь.

Кулер: ID-COOLING SE-214-XT

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Серьезная система охлаждения такому процессору, как Intel Core i5-12400F не требуется – хватит и боксового кулера, но он шумный, а переплата за него и за ненужную дополнительную гарантию велика. К счастью, на рынке есть множество недорогих башенных охладителей стоимостью 1500-2000 рублей, легко справляющихся с любыми актуальными неразгоняемыми шестиядерниками. Относится к таковым и творение китайской компании ID-Cooling под названием SE-214-XT. Сочетание средних размеров радиатора с тепловыми трубками и 120-миллиметрового вентилятора позволяет без каких-либо проблем отводить тепло от таких процессоров, как Intel Core i5-12400F/13400F/14400F или AMD Ryzen 5600/5600X/7500F/7600. Есть в ассортименте ID-Cooling и еще несколько похожих кулеров. Главное – убедитесь, что модель подходит для вашего сокета и комплектуется необходимыми креплениями.

Оперативная память: 32Gb DDR4 3200MHz Patriot Viper 4 (PVB432G320C6K) (2x16Gb KIT)

По оперативной памяти все как обычно – набираем 32 гигабайта двумя модулями по 16. Именно такая конфигурация на момент написания статьи является достаточной для любых игр, и даже в меру избыточной. Большинство AAA-проектов способны задействовать не более 16-20 гигабайт ОЗУ, и лишь отдельные плохо оптимизированные тайтлы вроде Hogwarts Legacy «съедают» до 24 гигабайт оперативки. Еще энное количество гигов необходимо для беспроблемной работы операционной системы и программного обеспечения. Как правило, во время гейминга продолжают работать браузер с кучей вкладок, а то и не один, мессенджеры и другой софт.

Скажу пару слов и про характеристики памяти. Выгоднее всего брать модули с частотой 3200 МГц и таймингами 16-18-18 или около того. Они и достаточно быстры для нашей конфигурации, в отличие от условных DDR4-2400 с конскими таймингами, и недорого стоят. По всем параметрам подходит комплект Patriot Viper 4 PVB432G320C6K, но вы можете подобрать и какой-нибудь другой. Главное – избегайте продукции китайских Noname-брендов, в особенности представленной на маркетплейсах и в сомнительных интернет-магазинах. Очень легко нарваться на подделку, брак или «почти брак» — модули на основе не прошедших контроль качества чипов. Копеечная экономия того не стоит.

SSD: ADATA XPG Blade S70 1 ТБ

Твердотельный накопитель в 2024 году разумно брать хотя бы на терабайт, потому что 500 гигабайт для игрового ПК сейчас – это просто ничто. Игр, занимающих 100-150 гигов на накопителе, огромное количество, а ведь еще столько же места порой требуется для установки обновлений. Напомню, что у нас имеется материнская плата с двумя разъемами M.2 PCI-Express, а значит, к терабайтному SSD в будущем можно будет докупить второй. На 2 или даже на 4 терабайта – в зависимости от потребностей, пожеланий и финансовых возможностей. Для начала же советую взять какую-нибудь достаточно быструю и надежную PCI-E 4.0 модель, оснащенную DRAM-буфером. Например, ADATA Legend 960, ADATA XPG Blade S70 1, или, если не жалко денег, Kingston Fury Renegade, а то и Samsung 980 Pro.

Видеокарта: AMD Radeon RX 7700 XT 12 ГБ

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В своих статьях я не устаю повторять, что главный компонент любой игровой конфигурации – это видеокарта. Нередко стоимость видеокарты может составлять 40%, 50% и даже более 60% от общей стоимости комплектующих внутри системного блока. Вот и в нашем случае графический ускоритель займет примерно половину бюджета. Оптимальный в нашем случае вариант — AMD Radeon RX 7700 XT. Рассматриваемая модель не только обладает 12 гигабайтами видеопамяти, но и заметно превосходит в сценариях с классическим рендерингом (без трассировки лучей) такие решения, как RTX 4060 и RTX 4060 Ti. По производительности рейтрейсинга видеокарты AMD уступают «зеленым» альтернативам, но это, в нашем случае, пожалуй, единственный недостаток RX 7700 XT по сравнению с RTX 4060 Ti. В остальном карта лучше, и актуальна она останется дольше – в том числе и благодаря увеличенному объему видеопамяти. А вот если есть возможность взять RTX 4070, или, тем более, RTX 4070 Super, то стоит ей воспользоваться.

Блок питания: 700W Chieftec Task (TPS-700S)

Блок питания предложу с солидным запасом по мощности — 700-ваттный Chieftec Task TPS-700S с бронзовым сертификатом 80 Plus. Также могу порекомендовать присмотреться к решениям таких компаний, как DeepCool и Zalman. Но смотрите не только на общий показатель мощности, но и на мощность по линии 12В – она наиболее важна. Если вы покупаете блок питания на 700 Вт, то по линии 12В должно быть хотя бы 600 Вт, а лучше 650+ Вт. Если на 600 Вт – то хотя бы 500 Вт, а лучше 550 Вт. Думаю, суть понятна. Конечно, в нашем случае сборке хватило бы и БП на 450-500 Вт, но запас, как говорится, карман не тянет. Во-первых, его наличие продлит блоку питания жизнь, во-вторых, устройство будет работать с большим КПД и менее шумно, и, наконец, в-третьих, апгрейд можно будет провести без смены БП. Chieftec Task TPS-700S – это сравнительно недорогой, но при этом тихий и надежный блок питания, лишенный каких-либо значимых недостатков.

Корпус: Zalman i4 TG Black

Разместить все перечисленное выше железо можно в корпусе Zalman i4 TG, по-умолчанию оснащенном четырьмя предустановленными вентиляторами. Это весьма стильный, современно выглядящий кейс, в котором хватит свободного места и для гораздо более габаритных комплектующих, чем те, что используются в нашей конфигурации. Нет никаких проблем в случае рассматриваемого шасси ни с продуваемостью, ни с легкостью сборки и обслуживания компьютера. Разве что негабаритный блок питания установить не получится, но предложенная мной выше модель Chieftec в Zalman i4 TG поместится. Есть на рынке и качественные альтернативные варианты шасси примерно за те же деньги. Например, Phanteks MagniumGear NEO Air – это тоже отличный корпус, да и у Zalman хватает решений, заслуживающих внимания.

Подводим итоги

Итак, все компоненты ПК выбраны:

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Процессор

Intel Core i5-12400F OEM

Материнская плата

ASUS PRIME B760M-K D4

Система охлаждения

ID-COOLING SE-214-XT

Оперативная память

32Gb DDR4 3200MHz Patriot Viper 4 (PVB432G320C6K) (2x16Gb KIT)

SSD

ADATA XPG Blade S70 1 ТБ

Видеокарта

AMD Radeon RX 7700 XT 12 ГБ

Блок питания 

700W Chieftec Task (TPS-700S)

Корпус

Zalman i4 TG Black

За месяц многие комплектующие слегка подешевели, хотя, конечно, не настолько, чтобы перевести сборку на платформу AMD AM5 или установить видеокарту уровня RTX 4070, а то и RTX 4070 Super. Впрочем, переживать по этому поводу не стоит: связка Intel Core i5-12400F и AMD Radeon RX 7700 XT позволяет играть в любые проекты на максимальных настройках с комфортным FPS – как правило, значительно выше 60. Но, конечно, без трассировки лучей. Имеются у конфигурации и перспективы для апгрейда.

FAQ (Вопросы и ответы)

Если бюджет немного ниже 100 тысяч, например, 90-95 тысяч – что заменить без ущерба для игровой производительности сборки?

Можно взять блок питания, корпус, материнскую плату и SSD подешевле.

А что поменять, если бюджет выше, 110-120 тысяч?

По возможности – видеокарту GeForce RTX 4070/4070 Super. Или, если трассировка лучей не интересует, Radeon RX 7800 XT.

Какой стоит к конфигурации приобрести монитор?

Здесь стоит ориентироваться на личные предпочтения. Но универсальные рекомендации такие: 23-25 дюймов, FullHD, IPS, 165+ Гц, Flicker-Free, с поддержкой технологий адаптивной синхронизации.

Какие есть прогнозы на осень по поводу курса рубля и стоимости комплектующих?

Значительного изменения курса и цен вроде как не предвидится, разве что случится какой-нибудь форс-мажор. Новые санкции, еще больший перегрев экономики, про который постоянно говорят в Банке России, или еще что-то.

Может, лучше дождаться выхода новых процессоров и видеокарт?

Ждать можно бесконечно. Цены в российских магазинах сейчас приемлемые, так что можно говорить об открытом окне возможностей для приобретения ПК. На мой взгляд, откладывать покупку в данной ситуации – не лучшая стратегия.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, какую игровую конфигурацию можно собрать в сентябре 2024 года за 100 тысяч рублей. Цены на комплектующие, несмотря на все экономические проблемы, сейчас в российских магазинах достаточно адекватны, поэтому такой компьютер позволит играть в любые проекты в разрешении FullHD на максимальных настройках, не беспокоясь о частоте смены кадров – она будет ощутимо выше 60, если не использовать трассировку лучей. А что вы думаете по поводу рассмотренной в материале конфигурации? Что бы вы в ней поменяли? Пишите в комментариях!

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