Всем привет. С вами Zero, и это очередной сентябрьский выпуск рубрики «Народный ПК», в рамках которой я рассказываю о том, какую игровую конфигурацию можно собрать в том или ином бюджете. В сегодняшней статье речь пойдет о геймерской сборке стоимостью около 80 тысяч рублей – на момент написания материала это около 850 долларов. Обозначу и цель: нужно собрать такой системный блок, который справится с любыми современными играми как минимум на высоких настройках без трассировки лучей и будет выдавать стабильные 60+ FPS. Но хватит предисловий, поехали!

Начнем, как обычно с процессора. Предлагаю смотреть в сторону нестареющей классики – народного шестиядерного CPU Intel Core i5-12400F, хотя, если вы предпочитаете решения AMD, можно собрать компьютер и на основе другого народного шестиядерника – Ryzen 5 5600. Обе модели предлагают весьма конкурентоспособный за свои деньги уровень производительности и хорошо подходят для бюджетных и среднебюджетных игровых конфигураций. Также рассматриваемые шестиядерные CPU могут похвастаться невысоким уровнем энергопотребления и тепловыделения – для отвода тепла хватит недорогого башенного кулера стоимостью около полутора тысяч рублей. Стоит отметить, что большинство разработчиков игр оптимизируют свои творения, ориентируясь на массовые конфигурации, а как показывает статистика популярного игрового сервиса Steam, в большинстве геймерских ПК установлены именно шестиядерные процессоры. Проще говоря, в 2024 году шести ядер с поддержкой мультипоточности вполне хватает для игр, и в 2025 году тоже будет хватать.

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Материнскую плату для Core i5-12400F стоит взять на чипсете B760 – как ради поддержки тонкой настройки оперативной памяти, так и ради четвертой версии интерфейса PCI-Express. Обязательно убедитесь, что разъемов M.2 для SSD на борту есть хотя бы пара штук — одного твердотельного накопителя вряд ли хватит надолго, если это, конечно, не четырехтерабайтник. Но четырехтерабайтный SSD в 80-тысячный бюджет без радикальной и нерациональной экономии на других важных компонентах уместить не получится. Да и двухтерабайтный тоже. Но вернемся к материнской плате. В качестве варианта по-умолчанию для «двенадцать тысяч четырехсотого» предложу модель Gigabyte B760M D3HP DDR4, но вы можете взять и другой похожий вариант. Если же вы выбрали AMD Ryzen 5 5600 – смотрите в сторону решений на чипсете B550 с парой разъемов M.2 PCI-Express для установки скоростных SSD.

Неразгоняемому шестиядерному процессору не требуется производительная система охлаждения – хватило бы и стоковой, поставляющейся в комплекте. Но боксовая версия процессора с кулером явно не стоит переплаты – лучше приобрести кулер от стороннего производителя, который будет одновременно эффективнее, тише и дешевле. Таких кулеров на рынке полно – например, их предлагает китайский производитель ID-Cooling. Модель под названием SE-214-XT, если верить заявлениям компании, рассчитана на процессоры с TDP до 180 Вт, и даже если это некоторое преувеличение, с «двенадцать тысяч четырехсотым» кулер справляется легко. Все-таки тут и теплотрубки, и 120-миллиметровый вентилятор, да и площадь радиатора для такой цены более, чем приличная. Альтернатив в ассортименте ритейлеров тоже хватает, поэтому если в вашей локации нет ID-COOLING SE-214-XT, подобрать что-то похожее можно без проблем. Первый вариант, что приходит в голову — Deepcool Gammaxx 400 V2.

Далее по списку – оперативная память. С ней все просто – берем любой комплект от проверенного временем производителя, состоящий из пары DIMM DDR4 модулей с частотой 3200 МГц и таймингами 16-18-18 или 16-20-20. С точки зрения соотношения цены и производительности — это лучший вариант. Избегайте Noname-брендов, которых за последние пару лет стало очень много. Покупка сомнительной памяти, например, на маркетплейсе за копейки – это верный способ столкнуться со спонтанными перезагрузками операционной системы, «экранами смерти» и другими проблемами. Благо, в магазинах ОЗУ стандарта DDR4 от адекватных фирм стоит недорого. Вот неполный список таких фирм и брендов: G.Skill, Kingston, Patriot, XPG, ADATA, HP, Samsung, Crucial, Hynix, Micron, Silicon Power, Micron. Относить ли к ним Netac – я не уверен. Вроде бы отзывы в основном положительные, но пока прошло маловато времени с момента широкого распространения продукции компании на нашем рынке.

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Твердотельный накопитель крайне рекомендую изначально взять как минимум на терабайт – на первое время этого должно хватить. А в будущем докупите двухтерабайтник или даже четырехтерабайтник. Свободное место на SSD имеет свойство очень быстро заканчиваться, что и неудивительно с учетом того, что современные игры могут занимать 100, 150, а то и 200 гигабайт. В качестве основного накопителя предлагаю приобрести модель ADATA Legend 960 или какой-нибудь другой PCI-Express 4.0 SSD с DRAM-буфером, демонстрирующий высокую производительность в любых реальных сценариях использования. И тот же совет, что и с оперативной памятью – избегайте Noname-брендов. Они могут использовать бывшие в употреблении, бракованные или не прошедшие контроль качества чипы памяти. Аналогично и с контроллерами. Лучше переплатить, чем внезапно лишиться ценных данных. Хотя необходимость делать бэкапы тоже никто не отменял, причем один экземпляр данных должен находиться на удаленном сервере – например, в облаке. Перед загрузкой его туда данные желательно зашифровать.

Переходим к главному компоненту любой игровой сборки – видеокарте. Варианта, с учетом ограничений по бюджету, у нас два – NVIDIA GeForce RTX 4060 и AMD Radeon RX 7600. «Зеленый» графический ускоритель холоднее и энергоэффективнее, а еще производительнее в сценариях с трассировкой лучей. Но рейтрейсинг в любом случае является прерогативой более дорогих GPU – на мой взгляд, если вы хотите наслаждаться игрой света и тени в современных AAA-проектах, то стоит нацеливаться на приобретение как минимум RTX 4070 Super. А она одна стоит примерно, как вся наша сборка. Гораздо более важное преимущество RTX 4060 – это поддержка технологий DLSS 3/Frame Generation. Но все плюсы «четыре тысячи шестидесятой» блекнут на фоне разницы в цене. Она заметно увеличилась, и теперь RX 7600 можно купить на 5-6, а то и на 7 тысяч рублей дешевле. Поэтому я и выбрал для сборки именно карту AMD, хотя, если ваш бюджет немного выше, вы можете смотреть и в сторону RTX 4060 от NVIDIA.

Блок питания стоит взять с запасом по мощности, на 600-700 Вт. Хорошо подойдет, например, модель DeepCool PF650, к плюсам которой, помимо честной мощности и высокой надежности, можно отнести плоские черные кабели, которые смотрятся куда эстетичнее разноцветного пучка. Да и пыль они собирают меньше. А вот возможности отстегнуть провода нет – это прерогатива решений более высоких ценовых сегментов. Впрочем, практическая необходимость в модульной системе подключения кабелей возникает только когда этих кабелей много. Здесь же набор стандартный, хотя, конечно, более, чем достаточный для нашей конфигурации. Кроме Deepcool, приличные блоки питания в бюджетном сегменте можно найти у таких производителей, как Chieftec и Zalman, но там будет тот самый разноцветный пучок проводов, который портит эстетическое восприятие ПК, если у шасси есть прозрачная боковая панель.

Кстати, о шасси. В сегменте «до 5 тысяч рублей» большая часть корпусов – это откровенное фуфло. Тем не менее, встречаются и качественные модели, к которым относится, например, Eurocase B02RGB с двумя предустановленными 120-миллиметровыми вентиляторами. В теории, к ним можно добавить еще несколько, но больше двух «вертушек» связке Core i5-12400F и RX 7600 не требуется. В целом же кейс можно характеризовать как продуманный и современный. Некоторое топовое железо вроде огромных суперкулеров в него, конечно, не поместилось бы, но это и не наш случай. Что же касается продуваемости – с ней все отлично, да и организация пространства неплохая. Жаль только, что производитель поскупился на пылевые фильтры — сетка в наличии только на верхней панели.

Подводим итоги

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Итак, все комплектующие выбраны:

Сборка получилась довольно похожей по производительности на августовскую, хотя процессор и видеокарта сменились – Core i5-12400F и RX 7600 против Ryzen 5 5600 и RTX 4060. Дело в том, что разница в цене между упомянутыми графическими ускорителями стала слишком уж велика, и приобретать «семь тысяч шестисотую» явно выгоднее. К тому же, оба GPU позволяют запускать в разрешении FullHD любые игры с комфортным FPS на высоких или даже максимальных настройках, хотя и без трассировки лучей. Новых видеокарт среднего и начально-среднего сегмента ждать еще долго. Впрочем, требовательных игр тоже выходит не так много, и гораздо более производительные массовые графические ускорители понадобятся геймерам уже после выхода следующего поколения консолей.

FAQ (Вопросы и ответы)

Какие комплектующие заменить на более доступные по цене, если бюджет меньше 80 тысяч рублей? Желательно без потери производительности в играх.

Без потери производительности – материнскую плату, SSD, блок питания, корпус. А еще с небольшой потерей производительности можно собрать ПК на AMD Ryzen 5 5600 вместо Intel Core i5-12400F.

А 16 гигабайт оперативной памяти не хватит?

Нет, существуют игры, которые используют до 20-24 гигабайт. Операционной системе и софту память тоже нужна. А если ее не хватает – будет использоваться файл подкачки с SSD, который ощутимо медленнее. Ну и кэш SSD будет постоянно занят, что тоже минус.

А какое железо заменить на более дорогое, если бюджет составляет больше 80 тысяч, например, 90 тысяч?

Видеокарту – возьмите RTX 4060 Ti, а лучше — RX 7700 XT, если хватит бюджета.

Есть ли у сборки перспективы для дальнейшего апгрейда?

Да, можно будет заменить и процессор, и видеокарту. И добавить второй SSD.

Какие есть прогнозы по поводу цен на комплектующие в октябре-ноябре 2024 года в России?

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что в октябре не исключено очередное повышение уровня ключевой ставки ради борьбы с инфляцией. Соответственно, падения курса рубля по отношению к доллару не ожидается. А раз рубль будет держаться или укрепляться, то не должны значительно дорожать и компьютерные комплектующие. Скорее всего, цены останутся примерно на текущем уровне или будут незначительно колебаться в обоих направлениях.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, какую игровую конфигурацию ПК можно собрать в конце сентября 2024 года в бюджете 80 тысяч рублей. При грамотном выборе комплектующих такая сборка позволит играть в любые проекты в разрешении FullHD на высоких, а часто и на максимальных настройках в разрешении FullHD с 60+ FPS. Трассировку лучей, конечно, придется отключить – для нее лучше использовать видеокарты NVIDIA. А что вы думаете по поводу рассмотренной конфигурации? Что бы вы в ней поменяли? Пишите в комментариях!

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