Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о том, почему я не спешу обновлять свою операционную систему Windows 11 сразу, как только выходят новые апдейты. В свое время я выбрал именно одиннадцатую версию, а не «десятку», так как собрал ПК на основе новейшего на тот момент процессора Intel Core i7-13700KF, а Windows 11 лучше работает с комбинациями из производительных и энергоэффективных ядер. Проблем с CPU, кстати, не возникало – хорошо, что я выбрал не Core i9. Но хватит предисловий, поехали!

Обновления часто приносят серьезные проблемы

Первая причина очевидна. Обновления, исправляя одни функции и компоненты системы, часто ломают другие. Например, многие читатели наверняка видели новости о том, как ежемесячные апдейты Windows 11 приводили к некорректной работе «Проводника» и панели задач. И это лишь вершина айсберга – некоторые обновления и вовсе способствовали появлению экранов смерти и неработоспособности системы, что заставляло тратить время на ее откат до стабильной версии. Широко распространена и ошибка, когда установка обновления не заканчивается или заканчивается некорректно. Я не хочу быть бета-тестером кривых апдейтов Microsoft, поэтому всегда откладываю обновления на максимальный срок.

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Кстати, в сети есть программы и утилиты, полностью блокирующие Центр обновлений или вырезающие его из системы. Я не сторонник использования подобных решений. Неизвестно, кем именно они созданы, и нет ли в них скрытых функций, уязвимостей или бэкдоров. К тому же, опытные компьютерщики хорошо знают, что различные «сборки» Windows с вырезанными службами часто выдают труднодиагностируемые проблемы и ошибки. Например, может отказаться запускаться какая-то программа или игра. Когда я был школьником, и не шарил в компах и ОС, я сталкивался с такими «сборками» и больше не хочу находить дополнительные проблемы на ровном месте.

Исправления безопасности редко являются критичными для домашне-игровых ПК

Идем дальше. Большинство уязвимостей и проблем безопасности критичны лишь для серверов и бизнес-систем, а также компьютеров, к которым имеют физический доступ большое количество человек. Да, существуют проблемы, затрагивающие и домашне-игровые ПК. Например, как показывают многочисленные эксперименты, компьютер с операционной системой Windows XP и без антивируса или фаервола при выходе в интернет в течение нескольких минут может быть заражен вредоносным ПО. Но в случае использования операционной системы Windows 10 или Windows 11, даже не самой свежей версии, такого не будет.

На самом деле, я вообще предпочел бы отказаться от некоторых исправлений безопасности, поскольку для эксплуатации соответствующих уязвимостей злоумышленнику нужен физический доступ к ПК. Это актуально для корпоративных и офисных компьютеров, а не для домашнего. При этом фиксы тех же алгоритмов предсказания ветвлений могут снижать производительность CPU

Большинство изменений и новых функций не нужны

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Кстати, а часто изменения, привносимые новыми версиями, казались вам полезными? Или функции – нужными? Скоро, например, появится инструмент под названием Recall, который будет записывать все действия пользователя в системе, чтобы в будущем к ним можно было вернуться. Якобы, они будут храниться только локально и никуда не будут отсылаться. Конечно, так мы и поверили. Не удивлюсь, если Microsoft будет обучать нейросети на контенте пользователей и истории их действий. Как выяснилось за последние пару лет, корпорации готовы рисковать и даже нарушать закон для того, чтобы быстрее обучить свой ИИ и опередить конкурентов. Например, сразу несколько компаний уличили в обучении нейросетей на роликах с Youtube без согласия авторов этих роликов и Google.

Что случилось, когда я случайно обновил Windows 11

Напоследок расскажу о единственном за последние полтора года случае, когда я забыл отложить установку обновлений и апдейт все-таки установился. Речь о накопительном обновлении KB5041585, в том числе, исправляющем уязвимость протокола TCP/IP. У меня сломалась панель задач, и изменение любых связанных с ней настроек не помогало. Она стала отображаться поверх игр, запущенных в оконном режиме в полный экран. Также перестало работать сворачивание всех окон при клике на правую часть панели задач. Если же включить скрытие панели задач, то она скрывалась, но лишь до того момента, пока в игре я не уводил курсор мыши в нижнюю часть экрана. Тогда панель вылезала – но, опять же, поверх игры. В общем, проблема, о которой я ранее писал в новостях, по-прежнему актуальна – обновления Windows 11 все еще могут вызывать проблемы с панелью задач и «Проводником». Так что будьте внимательны.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, почему не спешу обновлять свою операционную систему и откладываю установку апдейтов. Такая стратегия позволяет в большинстве случаев избежать наиболее критичных проблем вроде появления «экрана смерти» и неработоспособности ОС или поломки части ее функций и компонентов. А как вы относитесь к обновлениям Windows 10 и Windows 11? Устанавливаете обновления сразу, откладываете их или отключаете? А может, используете сторонние утилиты для запрета обновлений? Пишите в комментариях!

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