Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о лучших процессорах стоимостью от 15 до 30 тысяч рублей, актуальных в конце лета 2024 года, которые станут хорошим выбором для игровых конфигураций ПК. Начну я с более продвинутых моделей, а закончу более доступными. О более бюджетных CPU стоимостью до 15 тысяч рублей вы можете прочитать в одном из предыдущих материалов, ссылка на который будет в конце этой статьи. Но хватит предисловий, поехали!

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Открывает сегодняшнюю подборку Intel Core i5-14600KF – процессор, обладающий 6 производительными ядрами с поддержкой мультипоточности и 8 энергоэффективными ядрами без таковой. Это, пожалуй, лучший CPU в своем ценовом сегменте – он отлично справляется как с играми, превосходя Ryzen 7 7700X и Ryzen 7 5800X3D примерно на 10%, так и с многопоточными рабочими нагрузками. В дополнение к этому стоит сказать, что модель не подвержена проблемам, присущим старшим решениям Core i9 и функционирует стабильно без всяких танцев с бубном. Но простеньким кулером за 1500 рублей тут не обойтись – нужна система охлаждения посерьезнее, особенно если вы планируете разгонять процессор, даже если в «лайтовом» режиме, всего лишь зафиксировав частоты на уровне турборежима на постоянной основе.

Преимущества:

Отличный уровень производительности

Превосходит конкурирующие решения как в работе, так и в играх

Адекватная стоимость, в том числе, и в отечественной рознице

Отсутствие проблем со стабильностью

Высокий, но не выходящий за рамки разумного TDP

Недостатки:

Нужны материнская плата с приличной подсистемой питания и солидная система охлаждения

Лучше бы производительных ядер было побольше, а энергоэффективных поменьше

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Intel Core i5-13600KF – это практически тот же Intel Core i5-14600KF. Точнее, наоборот, это Core i5-14600KF практически тот же 13600KF, только немного подразогнанный и выпущенный по более отлаженному за год техпроцессу. Разница между этими двумя CPU минимальна – ядерная формула одинакова, размер кэша тоже. Разве что у более ранней модели чуть ниже рабочие частоты, но разница в реальной производительности составляет единицы процентов. Нивелировать этот разрыв, а то и вовсе свести его до нуля можно при помощи ручного разгона. Проще говоря, нет особой разницы, какой именно CPU выбирать — Raptor Lake или Raptor Lake Refresh. Это у Core i7 стало больше E-ядер, а не у Core i5.

Преимущества: те же, что у Core i5-14600KF

Недостатки: те же, что у Core i5-14600KF

AMD Ryzen 7 7700 OEM – восьмиядерный шестнадцатипоточный процессор, который является неплохим вариантом для захода на новую платформу AM5. Особенно с учетом состоявшегося релиза процессоров Ryzen 9000 – релиз этот получился не слишком удачным, но цены на «старые» CPU в любом случае будут снижаться. В играх «семь тысяч семисотый» примерно равен Ryzen 7 5800X3D, а вот до 13600KF он не дотягивает ни в геймерских, ни в рабочих сценариях использования. Последнее, впрочем, совсем не удивительно – все-таки сравниваются 8 P-ядер против 6 P-ядер и 8 E-ядер. Разница значительная. В режиме автоматического разгона Ryzen 7 7700 – это еще и довольно холодный и экономичный CPU, но для гейминга его лучше подразогнать вручную. Если вы хотите собрать компьютер непременно именно на основе сокета AMD AM5, то модель будет хорошим вариантом. Напоследок еще раз напомню: стоит учитывать, что ее стоимость в ближайшие недели и месяцы может снизиться из-за поступления в продажу решений Ryzen 9000.

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Преимущества:

Хорошая игровая производительность – примерно, как у AMD Ryzen 5 5800XD

Невысокий TDP в режиме авторазгона

Приличный разгонный потенциал

Перспективная платформа AMD AM5

Недостатки:

Уступает Core i5-13600KF и 14600KF в любых сценариях использования

Завышенная цена в российских магазинах

AMD Ryzen 7 5700X3D – восьмиядерный процессор сокета AM4 с 3D-кэшем, как Ryzen 7 5800X3D, но с более низкими рабочими частотами. Соответственно, ниже и производительность – с Core i7-12700K модель тягаться уже не может, а вот Core i5-12600KF немного, но превосходит. Скорее всего, рассматриваемый CPU является отбраковкой от тех 5800X3D, что не держат необходимые частоты, что объяснило бы время его релиза. Впрочем, возможно, AMD просто считает необходимым из рыночных и/или маркетинговых соображений поддерживать актуальность сокета AM4 как можно дольше, чтобы и прибыль дополнительную получить, и выгоднее смотреться на фоне Intel. Но «синие» тоже не дураки и продлили жизнь сокету LGA 1700. Но вернемся к теме Ryzen 7 5700X3D. В играх он лучше, чем 12600KF, но хуже, чем 7700 и 13600KF. Результат все равно очень хороший, поскольку разница между процессорами критична лишь при использовании видеокарт флагманского и субфлагманского ценовых сегментов.

Преимущества:

Восемь полноценных ядер с поддержкой мультипоточности

Хорошая производительность в играх

Адекватный TDP

Доступные по цене материнские платы и ОЗУ

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Недостатки:

Слабо проявляет себя в рабочих сценариях использования по сравнению с конкурирующими CPU того же ценового сегмента, например, Core i5-12600KF

Нет перспектив для апгрейда с заменой процессора без смены платформы





Intel Core i5-12600KF – процессор в 2024 году не самый новый, но назвать его устаревшим язык не поворачивается, особенно с учетом того, что Core i5-12400F по-прежнему остается одни из наиболее популярных решений, по праву заслужившим звание «народного шестиядерника», как и AMD Ryzen 5 5600. У «двенадцать тысяч шестисотого» по сравнению с этими двумя CPU есть пара важных преимуществ: наличие четырех дополнительных энергоэффективных ядер и поддержка ручного разгона. E-ядра берут на себя системные процессы и софт во время гейминга, а оверклокинг позволяет зафиксировать рабочие частоты на высоких отметках, чтобы избежать просадок FPS.

Преимущества:

Помимо 6 P-ядер есть 4 E-ядра, берущих на себя вспомогательные задачи

Неплохая производительность в играх – лучше, чем у Core i5-12400F/13400F и Ryzen 5 5600/5600X, и примерно такая же, как у Ryzen 5 7500F

Поддержка ручного разгона по множителю

В будущем можно заменить CPU без смены платформы – сокет LGA 1700 будет актуален еще какое-то время

Недостатки:

Для охлаждения требуется как минимум кулер продвинутого среднего сегмента

Если планируете разгон – придется переплатить за материнскую плату на Z-чипсете

AMD Ryzen 5 7500F – это на момент написания статьи самый доступный процессор сокета AMD AM5. И процессор достаточно удачный – в игровых сценариях использования он превосходит такие модели, как Core i5-13400F/12400F и Ryzen 5 5600X, и выступает примерно наравне с Core i5-12600KF без разгона. Проще говоря, его можно смело использовать для геймерских конфигурация в связке с графическими ускорителями вплоть до уровня NVIDIA GeForce RTX 4070 Super. К сожалению, практического смысла покупать Ryzen 5 7500F сейчас немного, потому что материнские платы для него стоят достаточно дорого, как и память DDR5, за исключением медленных низкочастотных модулей. Сам же CPU хорош, причем без всяких оговорок – он на равных соперничает с десятиядерными Core i5-13400F и Core i5-12600KF во многих рабочих приложениях.

Преимущества:

Наиболее доступный процессор сокета AMD AM5

Хорошая производительность как в работе, так и в играх

Скромное энергопотребление и тепловыделение

Поддержка ручного разгона

Недостатки:

Материнские платы сокета AM5 и память DDR5 стоят достаточно дорого

Разгон не через PBO 2, а напрямую в большинстве случаев не дает хороших результатов

Напоследок предложу рассмотреть еще один процессор от AMD – восьмиядерный Ryzen 7 5700X. Это не самый доступный восьмиядерник в ассортименте компании, но Ryzen 7 3700X, в отличие от «пять тысяч семисотого» слишком устарел с точки зрения архитектуры. В свою очередь, 5700X – это достаточно холодный и энергоэффективный CPU, который по-умолчанию превосходит шестиядерные Core i5-12400F и Ryzen 5 5600/5600x в любых сценариях использования. Он подойдет как для домашне-игровой конфигурации, так и для компьютера, который используется еще и для стриминга или работы, при этом стоимость решения по меркам 2024 года можно охарактеризовать как весьма демократичную.

Преимущества:

Невысокая по нынешним меркам стоимость

8 полноценных ядер с поддержкой мультипоточности

Неплохая производительность как в работе, так и в играх

Высокая энергоэффективность

Недостатки:

Устаревшая платформа, мало перспектив для апгрейда – лучше уж сразу брать Ryzen 7 5700X3D

При разгоне тепловыделение резко возрастает

FAQ (Вопросы и ответы)

Intel Core i7-13700KF за 30 тысяч рублей купить по-прежнему невозможно?

Если только на маркетплейсах или на вторичном рынке, но это серьезный риск нарваться на брак или подделку.

А что насчет AMD Ryzen 7 5800X3D?

То же самое. И если в случае с Core i7-13700KF выставляемую ритейлерами цену можно считать адекватной, то в случае с Ryzen 7 5800X3D 35 тысяч – это многовато.

Почему в списке нет Intel Core i5-13400F?

Потому что Core i5-12600KF лучше подходит для игр, а ядерная формула та же.

Любой из перечисленных в статье процессоров будет лучше для игр, чем Core i5-12400F или Ryzen 5 5600?

Да.

А что по поводу процессоров Ryzen 9000?

На момент написания статьи их еще нет в продаже в российских магазинах.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о 7 процессорах стоимостью от 15 до 30 тысяч рублей, хорошо подходящих для игровых конфигураций ПК. В пару к Core i5-13600KF и 14600KF можно ставить хоть RTX 4090 — процессор не будет серьезно ограничивать производительность системы, хотя, конечно, с RTX 4090 лучше смотреть хотя бы в сторону Core i7-14700KF/Ryzen 7 7800X3D. В случае же с остальными CPU из списка рекомендую ограничиться видеокартой уровня RTX 4070 Super. А что вы думаете по поводу рассмотренных в статье решений? И какой в вашем ПК установлен процессор? В моем — Core i7-13700KF. Пишите в комментариях!

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