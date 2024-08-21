Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

ТОП-7 процессоров стоимостью от 15 до 30 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году

Рассказываю о процессорах начального среднего и среднего ценовых сегментов, хорошо подходящих для игровых конфигураций ПК.
[ ] для раздела Блоги
1
1

Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о лучших процессорах стоимостью от 15 до 30 тысяч рублей, актуальных в конце лета 2024 года, которые станут хорошим выбором для игровых конфигураций ПК. Начну я с более продвинутых моделей, а закончу более доступными. О более бюджетных CPU стоимостью до 15 тысяч рублей вы можете прочитать в одном из предыдущих материалов, ссылка на который будет в конце этой статьи. Но хватит предисловий, поехали!

Intel Core i5-14600KF OEM

реклама



Открывает сегодняшнюю подборку Intel Core i5-14600KF – процессор, обладающий 6 производительными ядрами с поддержкой мультипоточности и 8 энергоэффективными ядрами без таковой. Это, пожалуй, лучший CPU в своем ценовом сегменте – он отлично справляется как с играми, превосходя Ryzen 7 7700X и Ryzen 7 5800X3D примерно на 10%, так и с многопоточными рабочими нагрузками. В дополнение к этому стоит сказать, что модель не подвержена проблемам, присущим старшим решениям Core i9 и функционирует стабильно без всяких танцев с бубном. Но простеньким кулером за 1500 рублей тут не обойтись – нужна система охлаждения посерьезнее, особенно если вы планируете разгонять процессор, даже если в «лайтовом» режиме, всего лишь зафиксировав частоты на уровне турборежима на постоянной основе.

Преимущества:

  • Отличный уровень производительности
  • Превосходит конкурирующие решения как в работе, так и в играх
  • Адекватная стоимость, в том числе, и в отечественной рознице
  • Отсутствие проблем со стабильностью
  • Высокий, но не выходящий за рамки разумного TDP

Недостатки:

  • Нужны материнская плата с приличной подсистемой питания и солидная система охлаждения
  • Лучше бы производительных ядер было побольше, а энергоэффективных поменьше

Intel Core i5-13600KF OEM

реклама



Intel Core i5-13600KF – это практически тот же Intel Core i5-14600KF. Точнее, наоборот, это Core i5-14600KF практически тот же 13600KF, только немного подразогнанный и выпущенный по более отлаженному за год техпроцессу. Разница между этими двумя CPU минимальна – ядерная формула одинакова, размер кэша тоже. Разве что у более ранней модели чуть ниже рабочие частоты, но разница в реальной производительности составляет единицы процентов. Нивелировать этот разрыв, а то и вовсе свести его до нуля можно при помощи ручного разгона. Проще говоря, нет особой разницы, какой именно CPU выбирать — Raptor Lake или Raptor Lake Refresh. Это у Core i7 стало больше E-ядер, а не у Core i5.

Преимущества: те же, что у Core i5-14600KF

Недостатки: те же, что у Core i5-14600KF

AMD Ryzen 7 7700 OEM

AMD Ryzen 7 7700 OEM – восьмиядерный шестнадцатипоточный процессор, который является неплохим вариантом для захода на новую платформу AM5. Особенно с учетом состоявшегося релиза процессоров Ryzen 9000 – релиз этот получился не слишком удачным, но цены на «старые» CPU в любом случае будут снижаться. В играх «семь тысяч семисотый» примерно равен Ryzen 7 5800X3D, а вот до 13600KF он не дотягивает ни в геймерских, ни в рабочих сценариях использования. Последнее, впрочем, совсем не удивительно – все-таки сравниваются 8 P-ядер против 6 P-ядер и 8 E-ядер. Разница значительная. В режиме автоматического разгона Ryzen 7 7700 – это еще и довольно холодный и экономичный CPU, но для гейминга его лучше подразогнать вручную. Если вы хотите собрать компьютер непременно именно на основе сокета AMD AM5, то модель будет хорошим вариантом. Напоследок еще раз напомню: стоит учитывать, что ее стоимость в ближайшие недели и месяцы может снизиться из-за поступления в продажу решений Ryzen 9000.

реклама



Преимущества:

  • Хорошая игровая производительность – примерно, как у AMD Ryzen 5 5800XD
  • Невысокий TDP в режиме авторазгона
  • Приличный разгонный потенциал
  • Перспективная платформа AMD AM5

Недостатки:

  • Уступает Core i5-13600KF и 14600KF в любых сценариях использования
  • Завышенная цена в российских магазинах

AMD Ryzen 7 5700X3D OEM

AMD Ryzen 7 5700X3D – восьмиядерный процессор сокета AM4 с 3D-кэшем, как Ryzen 7 5800X3D, но с более низкими рабочими частотами. Соответственно, ниже и производительность – с Core i7-12700K модель тягаться уже не может, а вот Core i5-12600KF немного, но превосходит. Скорее всего, рассматриваемый CPU является отбраковкой от тех 5800X3D, что не держат необходимые частоты, что объяснило бы время его релиза. Впрочем, возможно, AMD просто считает необходимым из рыночных и/или маркетинговых соображений поддерживать актуальность сокета AM4 как можно дольше, чтобы и прибыль дополнительную получить, и выгоднее смотреться на фоне Intel. Но «синие» тоже не дураки и продлили жизнь сокету LGA 1700. Но вернемся к теме Ryzen 7 5700X3D. В играх он лучше, чем 12600KF, но хуже, чем 7700 и 13600KF. Результат все равно очень хороший, поскольку разница между процессорами критична лишь при использовании видеокарт флагманского и субфлагманского ценовых сегментов.

Преимущества:

  • Восемь полноценных ядер с поддержкой мультипоточности
  • Хорошая производительность в играх
  • Адекватный TDP
  • Доступные по цене материнские платы и ОЗУ

реклама



Недостатки:

  • Слабо проявляет себя в рабочих сценариях использования по сравнению с конкурирующими CPU того же ценового сегмента, например, Core i5-12600KF
  • Нет перспектив для апгрейда с заменой процессора без смены платформы

Intel Core i5-12600KF OEM


Intel Core i5-12600KF – процессор в 2024 году не самый новый, но назвать его устаревшим язык не поворачивается, особенно с учетом того, что Core i5-12400F по-прежнему остается одни из наиболее популярных решений, по праву заслужившим звание «народного шестиядерника», как и AMD Ryzen 5 5600. У «двенадцать тысяч шестисотого» по сравнению с этими двумя CPU есть пара важных преимуществ: наличие четырех дополнительных энергоэффективных ядер и поддержка ручного разгона. E-ядра берут на себя системные процессы и софт во время гейминга, а оверклокинг позволяет зафиксировать рабочие частоты на высоких отметках, чтобы избежать просадок FPS.

Преимущества:

  • Помимо 6 P-ядер есть 4 E-ядра, берущих на себя вспомогательные задачи
  • Неплохая производительность в играх – лучше, чем у Core i5-12400F/13400F и Ryzen 5 5600/5600X, и примерно такая же, как у Ryzen 5 7500F
  • Поддержка ручного разгона по множителю
  • В будущем можно заменить CPU без смены платформы – сокет LGA 1700 будет актуален еще какое-то время

Недостатки:

  • Для охлаждения требуется как минимум кулер продвинутого среднего сегмента
  • Если планируете разгон – придется переплатить за материнскую плату на Z-чипсете

AMD Ryzen 5 7500F OEM

AMD Ryzen 5 7500F – это на момент написания статьи самый доступный процессор сокета AMD AM5. И процессор достаточно удачный – в игровых сценариях использования он превосходит такие модели, как Core i5-13400F/12400F и Ryzen 5 5600X, и выступает примерно наравне с Core i5-12600KF без разгона. Проще говоря, его можно смело использовать для геймерских конфигурация в связке с графическими ускорителями вплоть до уровня NVIDIA GeForce RTX 4070 Super. К сожалению, практического смысла покупать Ryzen 5 7500F сейчас немного, потому что материнские платы для него стоят достаточно дорого, как и память DDR5, за исключением медленных низкочастотных модулей. Сам же CPU хорош, причем без всяких оговорок – он на равных соперничает с десятиядерными Core i5-13400F и Core i5-12600KF во многих рабочих приложениях.

Преимущества:

  • Наиболее доступный процессор сокета AMD AM5
  • Хорошая производительность как в работе, так и в играх
  • Скромное энергопотребление и тепловыделение
  • Поддержка ручного разгона

Недостатки:

  • Материнские платы сокета AM5 и память DDR5 стоят достаточно дорого
  • Разгон не через PBO 2, а напрямую в большинстве случаев не дает хороших результатов

AMD Ryzen 7 5700X OEM

Напоследок предложу рассмотреть еще один процессор от AMD – восьмиядерный Ryzen 7 5700X. Это не самый доступный восьмиядерник в ассортименте компании, но Ryzen 7 3700X, в отличие от «пять тысяч семисотого» слишком устарел с точки зрения архитектуры. В свою очередь, 5700X – это достаточно холодный и энергоэффективный CPU, который по-умолчанию превосходит шестиядерные Core i5-12400F и Ryzen 5 5600/5600x в любых сценариях использования. Он подойдет как для домашне-игровой конфигурации, так и для компьютера, который используется еще и для стриминга или работы, при этом стоимость решения по меркам 2024 года можно охарактеризовать как весьма демократичную.

Преимущества:

  • Невысокая по нынешним меркам стоимость
  • 8 полноценных ядер с поддержкой мультипоточности
  • Неплохая производительность как в работе, так и в играх
  • Высокая энергоэффективность

Недостатки:

  • Устаревшая платформа, мало перспектив для апгрейда – лучше уж сразу брать Ryzen 7 5700X3D
  • При разгоне тепловыделение резко возрастает

FAQ (Вопросы и ответы)

Intel Core i7-13700KF за 30 тысяч рублей купить по-прежнему невозможно?

Если только на маркетплейсах или на вторичном рынке, но это серьезный риск нарваться на брак или подделку.

А что насчет AMD Ryzen 7 5800X3D?

То же самое. И если в случае с Core i7-13700KF выставляемую ритейлерами цену можно считать адекватной, то в случае с Ryzen 7 5800X3D 35 тысяч – это многовато.

Почему в списке нет Intel Core i5-13400F?

Потому что Core i5-12600KF лучше подходит для игр, а ядерная формула та же.

Любой из перечисленных в статье процессоров будет лучше для игр, чем Core i5-12400F или Ryzen 5 5600?

Да.

А что по поводу процессоров Ryzen 9000?

На момент написания статьи их еще нет в продаже в российских магазинах.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о 7 процессорах стоимостью от 15 до 30 тысяч рублей, хорошо подходящих для игровых конфигураций ПК. В пару к Core i5-13600KF и 14600KF можно ставить хоть RTX 4090 — процессор не будет серьезно ограничивать производительность системы, хотя, конечно, с RTX 4090 лучше смотреть хотя бы в сторону Core i7-14700KF/Ryzen 7 7800X3D. В случае же с остальными CPU из списка рекомендую ограничиться видеокартой уровня RTX 4070 Super. А что вы думаете по поводу рассмотренных в статье решений? И какой в вашем ПК установлен процессор? В моем — Core i7-13700KF. Пишите в комментариях!

Рекомендуем к прочтению:

Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Август)

Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Июль)

Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Июль)

Почему стоит избегать сверхбюджетных смартфонов – топ-6 причин

ТОП-5 процессоров стоимостью до 15 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

amd intel процессоры ryzen комплектующие core зероподборка2
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED S5507
+
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790 Edge TI MAX WIFI
11
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid I360
5
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK41 Dusk
3
Обзор робота-пылесоса ILIFE V9 Pro
+
Обзор планшетного компьютера Doogee T30S
1
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Super Expert
17
Обзор робота-пылесоса ILIFE V9
+
Обзор контейнера для SSD-накопителя M.2 Ugreen CM642
5
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED (2024)
3
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Семнадцатилетний студент собрал термоядерный реактор для своей дипломной работы
40
В России запустят новое современное высокоэффективное текстильное производство
1
Xiaomi выпускает роутер AX3000E с Wi-Fi 6, игровыми и интеллектуальными функциями
+
В России могут заблокировать не только Youtube, но и Telegram
12
Hunt: Showdown 1896 протестировали с 16 видеокартами — RTX 4090 не может обеспечить 60 fps в 4K
12
Половина владельцев Tesla в США снова пересаживаются на авто с двигателем внутреннего сгорания
5
На фоне выхода обновления Android 15 поддержка старых моделей Xiaomi, Redmi и Poco сокращается
+
Планшеты Samsung Galaxy Tab S10+ и Galaxy Tab S10 Ultra получат аналогичную Galaxy S24 Ultra зарядку
+
Legal Dive: Nvidia столкнётся с коллективным иском из-за обучения ИИ контентом из YouTube
2
Пропускная способность одного из сложнейших участков БАМа возросла вдвое
+
Samsung переходит на литографию High-NA наряду с Intel и тем самым опережает TSMC
+
УАЗ обновил «Буханку», представив новые двигатели и цены на модели
6
Генератор кадров LSFG 2.3 проверили в Black Myth: Wukong - вдвое больше fps на бюджетных видеокартах
1
SellCell: Большинство покупателей не могут позволить себе iPhone 16 из-за высокой стоимости
1
«Курская авантюра» вынуждает Зеленского просить западных союзников о поставках военной помощи
1
Смартфон Nubia Z70 Ultra может получить первый в отрасли 1.5K-дисплей с камерой под экраном
1
Золото выросло до более чем $2500 за унцию, но биткоин остается лучшей инвестиций
+
Раскрыты очередные подробности об iPhone 16 Pro Max и iPhone SE 4
+
South China Morning Post: Китай хочет решить проблему с охлаждением гиперзвуковых ракет
+
ВС России показали кадры с остановленной колонной украинских десантников в Курской области
+

Популярные статьи

"Чужой: Ромул", "Бордерлендс" - "дно" уже близко (обзор фильмов)
17
Сколько сегодня стоит игровой ПК для 1080р-4К, и есть ли смысл экономить на вторичном рынке
30
О глобальном кризисе на вторичном рынке игровых видеокарт
10
9 одиночных игр на ПК, в которые можно играть бесконечно, не теряя интереса годами
24
ТОП-5 процессоров стоимостью до 15 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
321
Краткий справочник по встроенной графике AMD - от HD 6410D до Radeon 890M
17
Кому сегодня нужен HDD на 14 Тб, и нужно ли отказываться от жёстких дисков в 2024 году
21
Собираем очень недорогой офисный ПК — рабочую лошадку, на которой еще и поиграть можно
4
ТОП-8 лучших игровых Android-смартфонов до 16 000 рублей на конец лета 2024
1
Совершенствую новый способ распространения ПО для дистрибутива Chimbalix
12

Сейчас обсуждают

PanzerK
10:46
Ну так то в линейке карт Diamond Edge 3D на nv1 Было минимум 4 модификации... поздравляю - автор обосрамшись...
Дженсен Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец - взгляд с другой стороны
Sammie Vanhalen
10:45
Ну вот теперь костыли пошли. Прям болезненная привязанность к винде.
Выпущена первая экспериментальная версия Chimbalix Tweaker (v1.0a)
Gamandril
10:44
Так там все то 1300$? Вряд ли те кто тут с критикой приходили поймут такой уровень увлечения. Они же все подряд с такими конфигами. Подумаешь они заявляют что AE-7 дорого. Но фишка тут в том что это в...
Про звуковые карты на примере Creative AE-7
Gamandril
10:44
От звуковой карты требуется взять ан себя обработку банального звука. Для ЦП важно иметь свободный кеш для игр. Именно поэтому я применяю схему из встройки с видеокартой - так нагрузка падает в разы н...
Про звуковые карты на примере Creative AE-7
BerdnikovMax
10:39
Не знаю, что он включил там, но 60 даже у меня на 4070ти есть. А 4090 сииильно мощнее. Скорее всего у него просто проц обкакивается, Хант всегда привередливый к ним был. У меня 7800х3д.
Hunt: Showdown 1896 протестировали с 16 видеокартами — RTX 4090 не может обеспечить 60 fps в 4K
Алексей Волков
10:35
"Ну то есть вас все устраивает?" - а в мире существует хоть один человек, за исключением психически нездоровых и ушедших при жизни в нирвану, которых все устраивает? Или это просто затасканый, дурацки...
Форум Армия: С-500 "Прометей" с «космическими» ракетами 77Н6 за 600 млн. долларов - подробности
Артур Атоян
10:34
Уже судя по числу отрицательных оценок данного комментария, «Хорошие сапоги: надо брать!». / Латентные — а где и явные — члены партии Деградации.
Семнадцатилетний студент собрал термоядерный реактор для своей дипломной работы
Сергей Блюм
10:34
С текущим ценообразованием идите вы к черту со своими авто. Зарабатываю больше 300К и то не готов покупать ничего по таким конским ценам.
Автозавод «Москвич» раскрыл планы на будущее и цены на свои автомобили
Jack00761
10:11
Какова будет цена проезда по этим двум километрам для грузовиков? ;-)
В России идет строительство новой автодороги до границы с Китаем
Резеда Галиулова
10:10
И всетаки … Герой нашего времени !
Семнадцатилетний студент собрал термоядерный реактор для своей дипломной работы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем