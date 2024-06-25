Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о том, какую игровую конфигурацию ПК можно собрать за 80 тысяч рублей в конце июня 2024 года. Многие комплектующие за прошедший месяц немного подешевели, поэтому сборка получится как минимум не хуже майской. Впрочем, к сожалению, использовать в данном бюджете сокет AM5 по-прежнему слишком дорого, поэтому конфигурация будет базироваться на более доступной платформе AM4. Но хватит предисловий, поехали!

Народный шестиядерный процессор AMD Ryzen 5 5600 можно приобрести в российских магазинах за 11 тысяч рублей и даже дешевле, при этом он по-прежнему является хорошей основной для недорогой домашне-игровой сборки. CPU с 6 ядрами остаются наиболее массовыми решениями для гейминга, что наглядно демонстрирует, например, статистика популярного игрового сервиса Steam. Разработчики игр также преимущественно оптимизируют свои творения именно под 6 ядер и 12 потоков.

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«Пять тысяч шестисотый» неплох не только с точки зрения производительности – он еще и отличается весьма скромными по нынешним меркам энергетическими аппетитами. С этим процессором без проблем справится и боксовый кулер, но он шумный и не особо эффективный, поэтому оптимальнее выбирать все-таки системы охлаждения от сторонних производителей. В дальнейшем Ryzen 5 5600 можно будет заменить, например, на Ryzen 7 5700X3D – восьмиядерник с дополнительным кэшем вполне способен продлить конфигурации жизнь еще на пару лет.

Если сразу планировать апгрейд, то стоит взять материнскую плату на чипсете B550 с адекватной подсистемой питания, защищенной от чрезмерного нагрева радиаторами, а также как минимум с двумя разъемами M.2 PCI-Express для установки скоростных твердотельных накопителей. Изначально у нас хватит бюджета лишь на терабайтный SSD, а терабайт места в 2024 году – это для игрового ПК не то, чтобы много. Скорее, мало — некоторые AAA-игры занимают по 100, 150 и даже 200 гигабайт, а обновления требуют для установки еще десятки гигабайт свободного места. Так что в будущем рекомендую докупить второй накопитель как минимум на пару терабайт.

Но вернемся к материнской плате. В качестве варианта по-умолчанию предлагаю рассмотреть модель под названием MSI B550M PRO-VDH. Впрочем, на рынке присутствуют и другие интересные варианты стоимостью до 10 тысяч рублей – например, ASUS PRIME B550M-A. Кстати, считаю своим долгом предостеречь от покупки плат сомнительных производителей. Noname-Китай — явно не лучший выбор, лучше смотрите в сторону решений от проверенных брендов вроде ASRock, ASUS, GIGABYTE и MSI.

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В отечественных магазинах можно найти множество воздушных систем охлаждения от китайской компании ID-COOLING – ассортимент у производителя действительно огромный. И, что немаловажно, многие ее кулеры отличаются весьма привлекательным соотношением стоимости и характеристик. Например, SE-214-XT BASIC – это один из лучших башенных охладителей стоимостью до 1500 рублей, представленных в российской рознице. Он легко справляется с любыми актуальными шестиядерными процессорами, если не увлекаться их разгоном. Вентилятор, если ему не приходится раскручиваться до оборотов, близких к максимальным, работает достаточно тихо, поэтому уровень шума будет комфортным. И даже если производитель немного приврал по поводу максимального TDP в 180 Вт, за свои деньги кулер все равно отличный.

По оперативной памяти все стандартно – берем 32 гигабайта двумя модулями по 16 и забываем о добавлении ОЗУ на весь жизненный цикл сборки. Как показали недавно проведенные Hardware Unboxed тесты, 16 гигабайт для многих игр уже не хватает, особенно если учитывать потребление операционной системы и софта, а вот 32 гигабайта хватает уже для всего. Больше памяти нужно разве что для работы с видео и других специализированных задач, но не для игрового компьютера – самая прожорливая по отношению к ОЗУ игра, Hogwarts Legacy, может задействовать 22-24 гигабайта, но не больше. Брать советую память от проверенных временем брендов вроде G.Skill, Kingston, Patriot, Crucial, Silicon Power, TeamGroup и других. Оптимальный в своей ценовой категории вариант – наборы из модулей с частотой 3000-3200 МГц и таймингами 16-18-18 или 16-20-20.

В качестве основного накопителя предлагаю использовать терабайтный ADATA XPG Spectrix S40G – несмотря на то, что это PCI-E 3.0 модель, она обладает рядом преимуществ, и речь идет не о подсветке, а о наличии DRAM-буфера, высокой надежности и отсутствие троттлинга —если не гонять длительные тесты чтения и записи. Да и если гонять, скорости снижаются не сильно. За свои деньги – хороший вариант. Кстати, рекомендую не тянуть с приобретением второго накопителя – ситуация на рынке чипов памяти NAND складывается не слишком стабильная, особенно с учетом того, что для обучения нейросетей требуются не только ускорители вычислений, но и емкие накопители, причем еще и достаточно скоростные. Так что SSD до конца года могут дополнительно подорожать, хотя сигналы приходят разные, и удешевление, пусть и незначительное, тоже возможно.

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Следующий в списке – главный компонент любой игровой сборки, графический ускоритель. И тут у нас два основных варианта. AMD Radeon RX 7600 немного дешевле, зато NVIDIA GeForce RTX 4060 энергоэффективнее, лучше в сценариях с трассировкой лучей и поддерживает технологии DLSS 3/Frame Generation. Я в данном случае за «зеленый» вариант – и не из-за рейтрейсинга, для того чтобы комфортно играть с которым, потребуется более мощная и дорогая карта. Гораздо более актуальная для «четыре тысячи шестидесятой» технология – это генерация кадров. Она обеспечивает значительную прибавку FPS в поддерживаемых играх без видимого невооруженным глазом ухудшения качества изображения. А играть с 60 кадрами в секунду или со 100+ — разница большая.

Нашей конфигурации хватило бы и блока питания на 450-500 Вт, причем далеко не впритык, но запас, как говорится, карман не тянет — если качественный БП на 700 Вт стоит всего на 500-800 рублей дороже, лучше взять именно его, чтобы не тратиться на замену после апгрейда или при сборке нового компьютера. В первую очередь советую смотреть на решения Chieftec — я работаю с ними на протяжении многих лет и могу с уверенностью сказать, что по качеству компонентов и сборки они в большинстве случаев не уступают более дорогим блокам питания. Подтверждают это и адекватные электрические характеристики. Также в бюджетном сегменте можно рассматривать модели Zalman, DeepCool и еще двух-трех брендов, но там нужно заморачиваться с выбором, а у Chieftec почти нет неудачных моделей. Для нашей сборки можно взять, например, Chieftec iARENA GPC-700S.

И последний компонент сегодняшней конфигурации за 80 тысяч рублей – это корпус. Разместить все рассмотренное ранее железо можно в недорогом, но достаточно просторном и качественном кейсе Zalman N5 OF, по-умолчанию оснащенном тремя предустановленными 120-миллиметровыми вентиляторами. Если у вас будет желание, вы можете добавить к нему еще несколько, но вряд ли в этом возникнет практическая необходимость – продуваемость у шасси довольно хорошая. Как, кстати, и организация пространства. Но учтите – боковая стенка выполнена из акрила, а не из закаленного стекла, что, с учетом стоимости корпуса, совсем не удивительно.

Подводим итоги

Итак, все комплектующие выбраны:

У нас получилась сбалансированная и достаточно производительная конфигурация, которая справится с любыми играми в разрешении FullHD на максимальных, или, как минимум, на высоких настройках, хотя и без трассировки лучей. Если же добавить еще 20 тысяч рублей, то можно будет собрать компьютер, который подходит и для комфортного QuadHD-гейминга — замена графического ускорителя на AMD Radeon RX 7700 XT с 12 гигабайтами видеопамяти резко повысит производительность сборки.

FAQ (Вопросы и ответы)

На чем можно сэкономить без потери производительности, если бюджет немного ниже? Какие комплектующие поменять?

Можно взять более доступную материнскую плату, но это ухудшит перспективы для апгрейда. Также можно взять более бюджетные SSD, блок питания и корпус.

А во что вложить средства, если бюджет выше?

В видеокарту — возьмите AMD Radeon RX 7700 XT. А дальше – наверно, в SSD, стоит сразу купить двухтерабайтную модель.

Какой к сборке взять монитор?

Здесь стоит опираться на личные предпочтения. Но универсальные рекомендации таковы: FullHD, IPS, диагональ экрана 23-25 дюймов, частота обновления 165+ Гц, FreeSync/AdaptiveSync/G-Sync Compatible. Flicker-Free, с возможностью регулировки по высоте. И от нормального бренда, не Noname-Китай.

На стоимость комплектующих сильно влияют курсы валют, в особенности курс доллара. Что случилось, почему торги на Московской бирже остановили, и как теперь вычисляют курс?

США приняли очередной пакет санкций и включили в него Московскую биржу и связанные с ней структуры. Официальные курсы Центробанка для доллара и евро теперь рассчитываются на базе банковской отчетности и сведений, поступающих от цифровых платформ внебиржевых торгов. Точность от этого если и страдает, то на сотые доли процента.

Есть ли шансы, что комплектующие летом продолжат дешеветь?

Да, и довольно неплохие. Судя по заявлениям главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, для борьбы с инфляцией регулятор может дополнительно повысить в июле ключевую ставку. Другие меры поддержки рубля государство также отменять не собирается. А чем крепче рубль по отношению к доллару, тем дешевле компьютерное железо и другая импортная цифровая техника. Впрочем, отдельные позиции вроде оперативной памяти и SSD могут и подорожать из-за дефицита чипов.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, какую игровую конфигурацию можно собрать в конце июня 2024 года за 80 тысяч рублей – она получилась сбалансированной и достаточно производительной для того, чтобы комфортно играть в разрешении FullHD на высоких или даже максимальных настройках графики. Пусть и без трассировки лучей. А что вы думаете по поводу рассмотренной в материале сборки? Что бы вы в ней поменяли? Пишите в комментариях!

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