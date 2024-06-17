Всем привет! С вами Zero, и это первый выпуск рубрики «Народный ПК» в июне 2024 года. В сегодняшнем материале я расскажу о том, какую игровую конфигурацию можно собрать за 100 тысяч рублей для комфортного гейминга. Поехали!

Многие компьютерные комплектующие за последний месяц немного подешевели. К сожалению, не настолько, чтобы за 100 тысяч рублей можно было собрать сбалансированную конфигурацию на платформе AMD AM5 с видеокартой уровня Radeon RX 7700 XT. Но, по крайней мере, можно использовать вместо Ryzen 5 5600 более производительный Intel Core i5-12400F. Оба упомянутых процессора можно охарактеризовать как «народные шестиядерники», но 12400F немного лучше – как в работе, так и в играх. В пользу «пять тысяч шестисотого» говорит приспособленность платформы AM4 для дальнейшего апгрейда, поэтому если вы планируете в будущем заменить CPU на восьмиядерник, можете выбрать именно платформу AMD. В качестве же варианта по-умолчанию я предложу Intel. Надеюсь, осенью, после выхода процессоров Ryzen 9000 и предназначенных для них материнских плат решения первого поколения сокета AM5 подешевеют, и в рамках рубрики появятся новые конфигурации на перспективной платформе.

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Требования к материнской плате у нас – те же, что и обычно. Поддержка PCI-Express 4.0, беспроблемная работа с выбранным процессором, а также наличие как минимум двух портов M.2 PCI-Express для установки скоростных твердотельных накопителей. На наличие или отсутствие радиаторов в области подсистемы питания можно не смотреть, как и на то, сколько у выбранной МП разъемов для установки модулей оперативной памяти – 32 гигабайт двумя модулями по 16 гигабайт хватит для домашне-игровой сборки с большим запасом. Среди недорогих, но качественных материнских плат могу предложить, например, ASUS PRIME B760M-K D4 – приятно, что цены на МП наконец-то пошли вниз, как и на многое другое железо. Причины тому две – относительно скорый релиз новых поколений процессоров, а также зафиксировавшийся на время курс валют — доллар снова торгуется дешевле 90 рублей, пусть и не на Московской бирже, и дешевле совсем ненамного.

Intel Core i5-12400F – это, в отличие от старших разгоняемых CPU последних поколений с восемью производительными ядрами, достаточно холодный и энергоэффективный процессор, с отводом тепла от которого легко справится недорогая воздушная система охлаждения с одним 120-миллиметровым вентилятором. Такая, как SE-214-XT BASIC. Кулеры китайской компании ID-COOLING широко представлены во всех сегментах российского рынка и в большинстве своем могут похвастаться весьма привлекательным соотношением стоимости и характеристик. Рассматриваемая модель — не исключение. Даже если производитель немного приукрасил её возможности, с «двенадцать тысяч четырехсотым» вентилятору не придется раскручиваться выше средних оборотов. А значит, уровень шума будет комфортным. А цена…что такое 1500 рублей в 2024 году? Не сильно больше 15 долларов.

Хорошей игровой конфигурации ПК в 2024 году требуется 32 гигабайта оперативной памяти, причем функционирующей в двухканальном режиме. Это доказано многочисленными тестами – например, такая AAA-игра, как Hogwarts Legacy может использовать до 22 и даже до 24 гигабайт ОЗУ. А ведь операционной системе и софту тоже нужна память. Файл подкачки, даже расположенный на SSD, в таких случаях не спасет — стоит сразу приобрести комплект из пары шестнадцатигигабайтных модулей, которого, вероятно, хватит на весь жизненный цикл системы. Рекомендую смотреть в сторону наборов с частотой 3200 МГц и таймингами 16-18-18 или 16-20-20. Это достаточно быстрая, и при этом недорогая память. Только не заказывайте планки сомнительных китайских брендов на маркетплейсах. Возможно, таким образом вы сэкономите тысячу или даже полторы, но если в этих планках будут дефектные чипы, то вы замучаетесь искать причину «экранов смерти», вылетов и зависаний. Лучше взять комплект от проверенного бренда – Kingston, Crucial, G.Skill, Patriot, TeamGroup, Silicon Power, и так далее.

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Я предложил бы сразу установить в сборку твердотельный накопитель емкостью 2 терабайта, но тогда придется экономить на видеокарте, а это недопустимо. Поэтому изначально придется обойтись терабайтником, но во второй слот в будущем советую докупить как минимум двухтерабайтник. Среди недорогих SSD могу порекомендовать ADATA XPG BLADE S70 – это быстрый и надежный накопитель с DRAM-буфером, основанный на контроллере Innogrit IG5236 и 176-слойной 3D TLC памяти Micron. До уровня Samsung 980 Pro, или, тем более, Samsung 990 Pro, модель, конечно, не дотягивает, но разницы в повседневном использовании вы не заметите – только в специализированных тестах. А ещё накопители южнокорейской корпорации стоят примерно в полтора раза дороже. Лучше вложить побольше средств в графический ускоритель.

Кстати, о графическом ускорителе. В июне, как и в мае это AMD Radeon RX 7700 XT – я отдаю предпочтение именно этой модели, а не NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, хотя последняя лучше проявляет себя в сценариях с трассировкой лучей и обладает поддержкой технологий DLSS 3/Frame Generation. На мой взгляд, плюсы «зеленой» видеокарты меркнут по сравнению с преимуществами «красной» — увеличенным до 12 гигабайт объемом видеопамяти и значительно более высокой производительностью в сценариях без рейтрейсинга. RX 7700 XT в классическом рендеринге уместнее сравнивать с RTX 4070, чем с RTX 4060 Ti. Она легко справляется с любыми играми в разрешении FullHD, выдавая в том же Cyberpunk 2077 без волшебных лучей около 120 FPS, и подойдет даже для разрешения QuadHD. Хотя если вы планируете играть в QuadHD, я настоятельно рекомендую вам приобрести RTX 4070 Super — тогда вы точно не разочаруетесь. Сегодняшняя конфигурация все-таки ориентирована на народное разрешение 1920x1080 пикселей.

Блок питания традиционно предложу взять с запасом по мощности – на 700 Вт. Например, Chieftec IArena GPA-700S. Да, по линии 12В у него только 648, а не 700 Вт, но это хороший результат для недорогой модели, особенно с учетом, что БП в целом отличается достойными электрическими показателями и высокой надежностью. В бюджетном ценовом сегменте Chieftec предлагает, пожалуй, одни из лучших блоков питания с точки зрения соотношения стоимости и характеристик – поспорить с компанией могут разве что Zalman, Deepcool и еще пара брендов. Да, за 4-6 тысяч рублей вы не получите запредельного КПД или модульной системы подключения кабелей. Зато получите стабильное питание, тишину и надежность. А этого за такие деньги вполне достаточно. Сам я сталкивался с блоками питания Chieftec не раз, и у меня осталось о них исключительно хорошее впечатление, в отличие, например, от сверхбюджетных ExeGate, которые ставят в сборки некоторые горе-мастера.

Разместить все наше железо можно в корпусе Zalman S3 – это доступный по цене игровой кейс базового уровня, который на момент написания материала можно приобрести менее, чем за 4 тысячи рублей. Выглядит шасси строго, и, при этом, достаточно современно, а к предустановленному 120-миллиметровому вентилятору, работающему на выдув, вы, при желании, можете добавить еще 6 штук. Также к преимуществам корпуса я отнесу наличие пылевых фильтров и неплохую организацию пространства – отсеки для прокладки кабелей также присутствуют. Минусы типичны для недорогих решений – тонкий металл стенок и использование акрила вместо закаленного стекла. Еще некоторые покупатели жалуются на чрезмерно яркую светодиодную индикацию, но вряд ли этот недостаток можно считать серьезным.

Подводим итоги

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Итак, все компоненты ПК выбраны:

Сборка получилась сбалансированной и производительной – даже лучше, чем в прошлом месяце. Пожалуй, сейчас, лучшее за много месяцев время для приобретения нового компьютера и хотя цены летом могут еще немного снизиться, они могут и подняться – все будет зависеть от экономических и политических реалий.

Связка процессора Intel Core i5-12400F и видеокарты AMD Radeon RX 7700 XT вкупе с 32 гигабайтами оперативной памяти позволяет комфортно играть в любые, даже самые требовательные игры в разрешении FullHD на максимальных настройках графики, хотя и без трассировки лучей. Если же вы хотите активировать рейтрейсинг или играть в разрешении QuadHD, оптимальный вариант – увеличить бюджет и приобрести видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4070 Super. Она намного производительнее базовой RTX 4070, и, конечно, еще больше превосходит RX 7700 XT.

FAQ (Вопросы и ответы)

На каких комплектующих можно сэкономить без ущерба игровой производительности?

Можно взять более медленный PCI-Express 3.0 SSD и более простую модификацию видеокарты с двумя, а не тремя вентиляторами. Но не рекомендую – пользоваться компьютером будет менее комфортно.

А во что вложить дополнительные средства, если они есть, что заменить?

Тут есть два варианта – менять видеокарту на RTX 4070/RTX 4070 Super или менять платформу на AMD AM5. Я за первый вариант, но второй тоже можно рассматривать.

Какую материнскую плату взять, если я хочу собрать похожую конфигурацию на базе процессора AMD Ryzen 5 5600?

Любую на чипсете B550 с парой модулей M.2 PCI-Express от адекватного бренда вроде ASUS, ASRock, MSI или GIGABYTE. Например, MSI B550M PRO-VDH.

На сколько лет хватит возможностей рассмотренной сборки?

На несколько. Точнее ответить сложно, поскольку системные требования разных игр сильно отличаются. Но года на 3 можно рассчитывать точно. Да и дальше можно будет играть, просто уже не на максимальных или высоких настройках.

Удешевление комплектующих летом 2024 года более вероятно, чем удорожание?

Судя по текущей ценовой динамике и по динамике курсов валют – да. Но, как показали события последних лет, начиная с пандемии коронавируса, в любой момент может случиться какой-то форс мажор.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, какую игровую конфигурацию можно собрать в середине июня 2024 года за 100 тысяч рублей – сборка получилась производительной и сбалансированной. Цены на компьютерное железо за прошедший месяц немного снизились, и могут снизиться еще больше, но гарантировать этого нельзя. Если вы давно хотите приобрести новый ПК – сейчас открыто для этого окно возможностей. Не упустите его. А что вы думаете по поводу рассмотренной сборки? Что бы вы в ней поменяли? Пишите в комментариях!

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