Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Июнь)

Компьютерные комплектующие за месяц подешевели, и сейчас, возможно, лучшее за много месяцев время для покупки нового компьютера.
[ ] для раздела Блоги
3
3

Всем привет! С вами Zero, и это первый выпуск рубрики «Народный ПК» в июне 2024 года. В сегодняшнем материале я расскажу о том, какую игровую конфигурацию можно собрать за 100 тысяч рублей для комфортного гейминга. Поехали!

Процессор: Intel Core i5-12400F OEM

Многие компьютерные комплектующие за последний месяц немного подешевели. К сожалению, не настолько, чтобы за 100 тысяч рублей можно было собрать сбалансированную конфигурацию на платформе AMD AM5 с видеокартой уровня Radeon RX 7700 XT. Но, по крайней мере, можно использовать вместо Ryzen 5 5600 более производительный Intel Core i5-12400F. Оба упомянутых процессора можно охарактеризовать как «народные шестиядерники», но 12400F немного лучше – как в работе, так и в играх. В пользу «пять тысяч шестисотого» говорит приспособленность платформы AM4 для дальнейшего апгрейда, поэтому если вы планируете в будущем заменить CPU на восьмиядерник, можете выбрать именно платформу AMD. В качестве же варианта по-умолчанию я предложу Intel. Надеюсь, осенью, после выхода процессоров Ryzen 9000 и предназначенных для них материнских плат решения первого поколения сокета AM5 подешевеют, и в рамках рубрики появятся новые конфигурации на перспективной платформе.

Материнская плата: ASUS PRIME B760M-K D4

реклама



Требования к материнской плате у нас – те же, что и обычно. Поддержка PCI-Express 4.0, беспроблемная работа с выбранным процессором, а также наличие как минимум двух портов M.2 PCI-Express для установки скоростных твердотельных накопителей. На наличие или отсутствие радиаторов в области подсистемы питания можно не смотреть, как и на то, сколько у выбранной МП разъемов для установки модулей оперативной памяти – 32 гигабайт двумя модулями по 16 гигабайт хватит для домашне-игровой сборки с большим запасом. Среди недорогих, но качественных материнских плат могу предложить, например, ASUS PRIME B760M-K D4 – приятно, что цены на МП наконец-то пошли вниз, как и на многое другое железо. Причины тому две – относительно скорый релиз новых поколений процессоров, а также зафиксировавшийся на время курс валют — доллар снова торгуется дешевле 90 рублей, пусть и не на Московской бирже, и дешевле совсем ненамного.

Кулер: ID-COOLING SE-214-XT BASIC

Intel Core i5-12400F – это, в отличие от старших разгоняемых CPU последних поколений с восемью производительными ядрами, достаточно холодный и энергоэффективный процессор, с отводом тепла от которого легко справится недорогая воздушная система охлаждения с одним 120-миллиметровым вентилятором. Такая, как SE-214-XT BASIC. Кулеры китайской компании ID-COOLING широко представлены во всех сегментах российского рынка и в большинстве своем могут похвастаться весьма привлекательным соотношением стоимости и характеристик. Рассматриваемая модель — не исключение. Даже если производитель немного приукрасил её возможности, с «двенадцать тысяч четырехсотым» вентилятору не придется раскручиваться выше средних оборотов. А значит, уровень шума будет комфортным. А цена…что такое 1500 рублей в 2024 году? Не сильно больше 15 долларов.

Оперативная память: 32Gb DDR4 3200MHz G.Skill Flare X (F4-3200C16D-32GFX) (2x16Gb KIT)

Хорошей игровой конфигурации ПК в 2024 году требуется 32 гигабайта оперативной памяти, причем функционирующей в двухканальном режиме. Это доказано многочисленными тестами – например, такая AAA-игра, как Hogwarts Legacy может использовать до 22 и даже до 24 гигабайт ОЗУ. А ведь операционной системе и софту тоже нужна память. Файл подкачки, даже расположенный на SSD, в таких случаях не спасет — стоит сразу приобрести комплект из пары шестнадцатигигабайтных модулей, которого, вероятно, хватит на весь жизненный цикл системы. Рекомендую смотреть в сторону наборов с частотой 3200 МГц и таймингами 16-18-18 или 16-20-20. Это достаточно быстрая, и при этом недорогая память. Только не заказывайте планки сомнительных китайских брендов на маркетплейсах. Возможно, таким образом вы сэкономите тысячу или даже полторы, но если в этих планках будут дефектные чипы, то вы замучаетесь искать причину «экранов смерти», вылетов и зависаний. Лучше взять комплект от проверенного бренда – Kingston, Crucial, G.Skill, Patriot, TeamGroup, Silicon Power, и так далее.

SSD: ADATA XPG BLADE S70 1 ТБ

реклама



Я предложил бы сразу установить в сборку твердотельный накопитель емкостью 2 терабайта, но тогда придется экономить на видеокарте, а это недопустимо. Поэтому изначально придется обойтись терабайтником, но во второй слот в будущем советую докупить как минимум двухтерабайтник. Среди недорогих SSD могу порекомендовать ADATA XPG BLADE S70 – это быстрый и надежный накопитель с DRAM-буфером, основанный на контроллере Innogrit IG5236 и 176-слойной 3D TLC памяти Micron. До уровня Samsung 980 Pro, или, тем более, Samsung 990 Pro, модель, конечно, не дотягивает, но разницы в повседневном использовании вы не заметите – только в специализированных тестах. А ещё накопители южнокорейской корпорации стоят примерно в полтора раза дороже. Лучше вложить побольше средств в графический ускоритель.

Видеокарта: ASRock AMD Radeon RX 7700 XT 12 ГБ

Кстати, о графическом ускорителе. В июне, как и в мае это AMD Radeon RX 7700 XT – я отдаю предпочтение именно этой модели, а не NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, хотя последняя лучше проявляет себя в сценариях с трассировкой лучей и обладает поддержкой технологий DLSS 3/Frame Generation. На мой взгляд, плюсы «зеленой» видеокарты меркнут по сравнению с преимуществами «красной» — увеличенным до 12 гигабайт объемом видеопамяти и значительно более высокой производительностью в сценариях без рейтрейсинга. RX 7700 XT в классическом рендеринге уместнее сравнивать с RTX 4070, чем с RTX 4060 Ti. Она легко справляется с любыми играми в разрешении FullHD, выдавая в том же Cyberpunk 2077 без волшебных лучей около 120 FPS, и подойдет даже для разрешения QuadHD. Хотя если вы планируете играть в QuadHD, я настоятельно рекомендую вам приобрести RTX 4070 Super — тогда вы точно не разочаруетесь. Сегодняшняя конфигурация все-таки ориентирована на народное разрешение 1920x1080 пикселей.

Блок питания: Chieftec IArena GPA-700S 700 Вт

Блок питания традиционно предложу взять с запасом по мощности – на 700 Вт. Например, Chieftec IArena GPA-700S. Да, по линии 12В у него только 648, а не 700 Вт, но это хороший результат для недорогой модели, особенно с учетом, что БП в целом отличается достойными электрическими показателями и высокой надежностью. В бюджетном ценовом сегменте Chieftec предлагает, пожалуй, одни из лучших блоков питания с точки зрения соотношения стоимости и характеристик – поспорить с компанией могут разве что Zalman, Deepcool и еще пара брендов. Да, за 4-6 тысяч рублей вы не получите запредельного КПД или модульной системы подключения кабелей. Зато получите стабильное питание, тишину и надежность. А этого за такие деньги вполне достаточно. Сам я сталкивался с блоками питания Chieftec не раз, и у меня осталось о них исключительно хорошее впечатление, в отличие, например, от сверхбюджетных ExeGate, которые ставят в сборки некоторые горе-мастера.

Корпус: Zalman S3 Black

Разместить все наше железо можно в корпусе Zalman S3 – это доступный по цене игровой кейс базового уровня, который на момент написания материала можно приобрести менее, чем за 4 тысячи рублей. Выглядит шасси строго, и, при этом, достаточно современно, а к предустановленному 120-миллиметровому вентилятору, работающему на выдув, вы, при желании, можете добавить еще 6 штук. Также к преимуществам корпуса я отнесу наличие пылевых фильтров и неплохую организацию пространства – отсеки для прокладки кабелей также присутствуют. Минусы типичны для недорогих решений – тонкий металл стенок и использование акрила вместо закаленного стекла. Еще некоторые покупатели жалуются на чрезмерно яркую светодиодную индикацию, но вряд ли этот недостаток можно считать серьезным.

Подводим итоги

реклама



Итак, все компоненты ПК выбраны:

Процессор

Intel Core i5-12400F OEM

Материнская плата

реклама



ASUS PRIME B760M-K D4

Система охлаждения

ID-COOLING SE-214-XT BASIC

Оперативная память

32Gb DDR4 3200MHz G.Skill Flare X (F4-3200C16D-32GFX) (2x16Gb KIT)

SSD

ADATA XPG BLADE S70 1 ТБ

Видеокарта

AMD Radeon RX 7700 XT 12 ГБ

Блок питания 

700W Chieftec IArena (GPA-700S) OEM

Корпус

Zalman S3 Black

Сборка получилась сбалансированной и производительной – даже лучше, чем в прошлом месяце. Пожалуй, сейчас, лучшее за много месяцев время для приобретения нового компьютера и хотя цены летом могут еще немного снизиться, они могут и подняться – все будет зависеть от экономических и политических реалий.

Связка процессора Intel Core i5-12400F и видеокарты AMD Radeon RX 7700 XT вкупе с 32 гигабайтами оперативной памяти позволяет комфортно играть в любые, даже самые требовательные игры в разрешении FullHD на максимальных настройках графики, хотя и без трассировки лучей. Если же вы хотите активировать рейтрейсинг или играть в разрешении QuadHD, оптимальный вариант – увеличить бюджет и приобрести видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4070 Super. Она намного производительнее базовой RTX 4070, и, конечно, еще больше превосходит RX 7700 XT.

FAQ (Вопросы и ответы)

На каких комплектующих можно сэкономить без ущерба игровой производительности?

Можно взять более медленный PCI-Express 3.0 SSD и более простую модификацию видеокарты с двумя, а не тремя вентиляторами. Но не рекомендую – пользоваться компьютером будет менее комфортно.

А во что вложить дополнительные средства, если они есть, что заменить?

Тут есть два варианта – менять видеокарту на RTX 4070/RTX 4070 Super или менять платформу на AMD AM5. Я за первый вариант, но второй тоже можно рассматривать.

Какую материнскую плату взять, если я хочу собрать похожую конфигурацию на базе процессора AMD Ryzen 5 5600?

Любую на чипсете B550 с парой модулей M.2 PCI-Express от адекватного бренда вроде ASUS, ASRock, MSI или GIGABYTE. Например, MSI B550M PRO-VDH.

На сколько лет хватит возможностей рассмотренной сборки?

На несколько. Точнее ответить сложно, поскольку системные требования разных игр сильно отличаются. Но года на 3 можно рассчитывать точно. Да и дальше можно будет играть, просто уже не на максимальных или высоких настройках.

Удешевление комплектующих летом 2024 года более вероятно, чем удорожание?

Судя по текущей ценовой динамике и по динамике курсов валют – да. Но, как показали события последних лет, начиная с пандемии коронавируса, в любой момент может случиться какой-то форс мажор.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, какую игровую конфигурацию можно собрать в середине июня 2024 года за 100 тысяч рублей – сборка получилась производительной и сбалансированной. Цены на компьютерное железо за прошедший месяц немного снизились, и могут снизиться еще больше, но гарантировать этого нельзя. Если вы давно хотите приобрести новый ПК – сейчас открыто для этого окно возможностей. Не упустите его. А что вы думаете по поводу рассмотренной сборки? Что бы вы в ней поменяли? Пишите в комментариях!

Рекомендуем к прочтению:

Собираем мощный ПК за 150 тысяч рублей для QuadHD-гейминга и стриминга игр

Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Май)

Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Май)

ТОП-7 видеокарт для FullHD-гейминга стоимостью до 50 тысяч рублей — рейтинг 2024 года

ТОП-5 мониторов для киберспорта — рейтинг 2024 года

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

amd intel nvidia видеокарты игры комплектующие сборка конфигурация народный пк зероподборка2
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Кибербезопасность: Российский менеджер паролей для компаний
10
Обзор складного смартфона Blackview Hero 10
2
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z790 ACE MAX
7
Обзор и тестирование материнской платы MSI B760 Gaming Plus WIFI
6
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M580 Frozr объемом 2 ТБ
6
Обзор и тестирование блока питания Formula AP-500MM
9
Обзор беспроводного вертикального пылесоса ILIFE H80
+
Обзор продукции компании APNX
18
Обзор медиаплеера HIPER Media TV M5 Ultra
7
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024)
5
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стало известно, на что способен принятый на вооружение новый истребитель F-15EX Eagle II
5
Акционеры Tesla согласовали выплату Илону Маску в размере $56 миллиардов, но власти США против
1
«Антивирус Касперского» для Android теперь будет уведомлять пользователей о попытках слежки через Bluetooth
+
Умный шлем стоимостью 400 тысяч долларов делает истребители F-35 прозрачными
5
Утечка геймплея GTA 6 показала, что переключение между героями в игре будет почти мгновенным
3
Холдинг «Российские космические системы» запустил серийное производство ретрансляторов для отечественных спутников
3
Солнечная панель, установленная в 1992 году, сумела сохранить 79,5% своей первоначальной мощности
4
В западной прессе считают Lada Iskra обычным клоном Логана и типичной кражей чертежей
9
В Подмосковье построят еще один крупный завод по производству спецтехники
+
В России наладят выпуск микросхем для замены решений от Intel — на проект выделят 365 миллионов рублей
13
По мнению эксперта, проблемы с процессорами Intel невозможно решить на программном уровне
7
Революция в грузовых перевозках: Китай испытал беспилотник, способный доставить 700 кг на 500 км
+
Microsoft рекомендует не бояться переходить с Windows 10 на Windows 11 и развенчивает «мифы»
10
Мелони: Страны ЕС не будут «напрямую» участвовать в кредите для Украины на $50 миллиардов
1
Россия впервые за два года заняла место США по поставкам газа в Европу, укрепившись в роли лидера
4
Критическая уязвимость в драйвере Wi-Fi для Windows позволяет удаленный запуск кода
1
ВМС США отслеживали российскую атомную подводную лодку у своих берегов
1
Google Pixel 9 с Tensor G4 прошел тесты Geekbench 6
2
Бывшая сотрудница Neuralink подал на компанию в суд, утверждая, что ей приходилось работать с болеющими герпесом обезьянами
5
AFOX представляет три новые модели Radeon RX 6x50 спустя более двух лет после запуска серии
1

Популярные статьи

Core i7-4770K vs Core i7-14700K – сколько fps в играх прибавили процессоры Intel за 10 лет
39
Forbes: Украина теряет драгоценные штурмовики Су-25 под ударами российских «Ланцетов»
6
Мое мнение о фильме Фуриоса: Хроники Безумного Макса
6
ТОП лучших игровых видеокарт в различных ценовых сегментах на лето 2024 года
38
Итоги гоночного уик-энда 15-16 июня
2
16 ГБ ОЗУ в ПК больше не актуально — смотрим, сколько памяти выбирают покупатели летом 2024 года
28
Мое мнение о сериале Fallout
20
ТОП-7 причин, почему Poco F6 – один из лучших смартфонов 2024 года
7
СМИ: Отказ от мирного плана Путина раскрывает истинные мотивы Запада на Украине
74
Проработанный открытый мир, обновленная боевая система и другое о Kingdom Come Deliverance II
2

Сейчас обсуждают

Васиссуалий Пупкинзон
15:46
Вроде бы толковый вывод напрочь напрочь перечёркивается "возможностью отказа от продвижения неаутентифицированного контента". Т.е. можно выкладывать изображения только расово правильным толерантным ав...
Борьба с фейками - 3 новых способа определения подлинности изображений
Александр Пономарев
15:45
вопрос, а где поляки возьмут большие силы, если их армия в разы меньше ВСУ (которая теперь то меньше но даже так)
СМИ: Отказ от мирного плана Путина раскрывает истинные мотивы Запада на Украине
Сергей Алексеев
15:45
Сколько оперативки будет в новых консолях,столько нужно будет для минимума
16 ГБ ОЗУ в ПК больше не актуально — смотрим, сколько памяти выбирают покупатели летом 2024 года
irnwlf
15:45
Расстрелять нолика!
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Июнь)
Александр Пономарев
15:44
а никто и не выставляет, но твои выводы, что назначения ошибочны, основаны на чем? твоих хотелках??? мило
СМИ: Отказ от мирного плана Путина раскрывает истинные мотивы Запада на Украине
Александр Пономарев
15:43
у вас там вроде только канабис разрешили, а тут что то тяжелое! ай-ай-ай
СМИ: Отказ от мирного плана Путина раскрывает истинные мотивы Запада на Украине
Nihorix
15:37
Ещё как загрузится) На заднем плане будет собираться кастомное ядро, заберёт у меня 3 гига. Discord, браузер, файловый менеджер, Rustdesk и Filezilla заберут ещё 6. Почти 2.5 гига уходят на систему с...
16 ГБ ОЗУ в ПК больше не актуально — смотрим, сколько памяти выбирают покупатели летом 2024 года
Александр Дедок
15:36
Как бы видеокарты уже давно используются как ускорители вычислений. Главное ПО чтобы поддерживало. Интегрировать а процессор дополнительный чип который кушает 43 ватт? Не думаю что Интел или АМД пойду...
Новый чип стартапа Flow Computing делает любой процессор в 100 раз быстрее
Васиссуалий Пупкинзон
15:34
Мне вот тоже интересно, что это за вжух и ты сразу миллионер? Или эта статья - прелюдия к супер выгодному лохотрону? Пока майнеры не особо спешат распродавать свои фермы за копейки, цены на б/у подрос...
ТОП лучших игровых видеокарт в различных ценовых сегментах на лето 2024 года
Александр
15:33
А тут сайт универсальный! Хочешь, можешь про железо почитать, а хочешь, можешь посраться с кем нибудь. И к стати на 3dnews из за этого стало на порядок скучнее.
"Атлас", "Черная вдова. Укус смерти", "Нечисть" - краткий обзор фильмов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем