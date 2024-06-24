Всем привет. С вами Zero, и в рамках сегодняшней статьи я хочу рассказать о таком явлении, как китайские (в основном) «фуфлобренды», ярким примером которых являются, например, видеокарты Peladn или ноутбуки Jujet, Becox и тому подобные модели, заполонившие маркетплейсы. Давайте порассуждаем о том, чем нормальный китайский бренд отличается от фуфлобренда. Полагаю, тему эту можно считать весьма актуальной, поскольку после введения в 2022 году санкций и частичного или полного ухода из России многих зарубежных технологических компаний, производители из Поднебесной начали активно осваивать наш рынок. Но хватит предисловий, поехали!

Маркетинг и репутация

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Хороший бренд строит свою репутацию на протяжении многих лет, и даже если эта репутация бывает подпорчена каким-то неудачным решением, ситуация в большинстве случаев является поправимой. Классический пример – видеокарты Palit. В конце нулевых-начале десятых среди компьютерщиков ходила рифмованная фраза: «Palit – воняет и горит». И не просто так – компания часто комплектовала свои графические ускорители посредственными системами охлаждения. В результате GPU перегревались и троттлили. Ситуация изменилась с появлением линейки JetStream — карты Palit Jetstream/Super Jetstream GTX 670 и GTX 680 были по соотношению цены и характеристик одними из лучших предложений на рынке. В 2023-2024 годах графические ускорители RTX 4070-RTX 4090 также являются одними из наиболее выгодных вариантов. А модификации RTX 4090 Palit GameRock/GameRock OC – возможно, даже самыми выгодными, по крайней мере в России.

Выше – пример правильной работы, позволившей исправить репутацию бренда. Как бы поступил фуфлобренд на месте Palit? Не работал бы над ошибками, а просто забил бы и использовал бы новое название. Были, например, видеокарты Peladn, а будут Danelp. Такие же некачественные. И так каждые 1-2 поколения. Таких брендов-однодневок полно не только в Китае, но и в России, и во многих других странах. Поэтому если вы видите незнакомый бренд – стоит погуглить его историю, поискать в сети информацию о нем и спросить у завсегдатаев тематических форумов. Если владеете английским — можно на том же Reddit.

Важно! Фуфлобренды почти никогда не вкладываются в маркетинг. Зачем им реклама и PR? Фуфло можно впаривать и без этого, просто поставить цену пониже и накрутить отзывов на маркетплейсах. Нормальные же китайские бренды, вроде Xiaomi, Lenovo или BBK (Oppo/Vivo/Realme) — вкладываются.

Честность по отношению к потребителям

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Хорошие бренды отвечают за заявленные характеристики, фуфлобренды могут обманывать, хотя в первом случае бывают неприятные исключения. Точнее, формально продукты, о которых я вспомнил, соответствовали заявленным характеристикам, но производитель умалчивал о важных нюансах. Речь идет о видеокарте NVIDIA GeForce GTX 970 и некоторых жестких дисках Western Digital. Упомянутый графический ускоритель был оснащен 4 гигабайтами видеопамяти, как и обещала компания, но на полной скорости работали только 3.5 из них, а еще 0.5 гигабайта функционировали крайне медленно. Что же касается «винчестеров» WD — пока не разгорелся скандал, производитель не уточнял, используется в некоторых моделях традиционный тип записи или черепичный, с частичным перекрытием дорожек друг другом. «Черепица» во много раз замедляет перезапись уже имеющихся данных, хотя и позволяет уместить на единицу площади больше информации.

Что же касается фуфлобрендов – они запросто могут заявить реплику смартфона как полноценный аппарат, использовать выпаянные чипы памяти, проработавшие несколько лет, для производства «новых» девайсов, продавать ноутбук с 16 гигабайтами оперативной памяти под видом ноутбука с 24-32 гигабайтами или даже попытаться выдать 32-гигабайтную флешку в 2.5-дюймовом корпусе за терабайтный твердотельный накопитель, модифицировав прошивку. Да и сборка устройств фуфлобрендов может быть «подвального» уровня, как на фотографии выше. Как узнать, соответствует ли интересующий вас девайс заявленным характеристикам? Изучайте отзывы. Они должны быть как минимум на нескольких площадках и не только за последние месяц-два.

Вопрос использования б.у. компонентов

Хороший бренд не использует в своих устройствах бывшие в употреблении компоненты, не предупреждая об этом покупателей. Он не предлагает покупать восстановленные или отремонтированные (на английском — refurbished) устройства как новые. Для фуфлобрендов же использовать бывшие в употреблении GPU, платы, конденсаторы, чипы памяти и другие комплектующие, даже мелкие и недорогие – считается нормой. В особенности этим грешат мелкие китайские производители. Причем они не гнушаются ставить б.у. компоненты даже в весьма дорогие устройства – например, видеокарты уровня NVIDIA GeForce RTX 4090.

Наличие или отсутствие в крупных торговых сетях

Важный маркер фуфлобренда – это его отсутствие в крупных торговых сетях вроде «Ситилинка» или DNS. Конечно, встречаются и исключения, но в большинстве случаев китайское фуфло, собранное в подвале на армированном скотче и термоклее из бывших в употреблении комплектующих, предлагается на маркетплейсах и в сомнительных интернет-магазинах. Потому что нормальным магазинам не хочется ни портить свою репутацию, ни тратить время сотрудников и другие ресурсы, разбираясь с последствиями массовой продажи фуфла и недовольными потребителями, осаждающими сервисный центр. Что же касается интернет-магазинов, здесь можно процитировать известный мем: «Что ты мне сделаешь? Я в другом городе». В случае же, когда в роли продавцов выступают товарищи из Поднебесной – еще и в другой стране.

Документация, гарантия, качество поддержки

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Приличный бренд, ввозя свою продукцию в страну с целью реализации, делает это официально и оформляет соответствующие документы, а также предоставляет гарантию в соответствии с законодательством. Также у адекватных брендов есть свой интернет-сайт, на котором можно скачать документацию, драйвера и прошивки, а также задать вопрос по товару технической поддержке. У фуфлобрендов обычно сайта нет или есть сайт-затычка, на котором практически нет ценной информации. Поэтому рекомендую перед приобретением ноутбука, смартфона или SSD воспользоваться Google и уточнить информацию о товаре на сайте производителя.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, чем адекватный технический бренд отличается от бренда-однодневки или фуфлобренда. Сам я не покупаю и не рекомендую продукцию Noname-брендов, поскольку предпочитаю пусть несколько переплатить, но пользоваться качественным устройством. А вы когда-нибудь покупали товары китайских фуфлобрендов? Если да – напишите в комментариях о своем опыте.

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