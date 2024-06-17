ТОП-7 причин, почему Poco F6 – один из лучших смартфонов 2024 года
Всем привет! С вами Zero, и сегодня я расскажу о том, почему Poco F6 от китайской корпорации Xiaomi – один из лучших смартфонов 2024 года, и лучший игровой девайс в своем ценовом сегменте. В прошлом году я уже писал подобную статью про Poco F5. Радует, что бренд продолжает предлагать потребителям весьма конкурентоспособные решения с привлекательным соотношением стоимости и характеристик. Но хватит предисловий, поехали!
Превосходный уровень производительности в играх
Начну с главного преимущества, благодаря которому многие покупатели и выбирают смартфоны линейки Poco F — с производительности. Модель базируется на SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 и позволяет играть в любые, даже самые требовательные мобильные игры на максимальных настройках с комфортным FPS. Genshin Impact, Wuthering Waves и другие проекты с продвинутой трехмерной графикой не станут для чипа проблемой. Snapdragon 8s Gen 3 значительно превосходит установленный в Poco F5 Snapdragon 7 Plus Gen 2 и лишь немного уступает Snapdragon 8 Gen 2, на котором основан старший Poco F6. Да, иногда в названиях SoC можно запутаться, но в таком случае помогут результаты бенчмарков, например, Antutu 10. Сравнить Poco F6 можно как с флагманами, так и с предыдущими решениями линейки.
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Смартфон
|
Цена (Яндекс.Маркет)
|
Баллы Antutu 10
|
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Xiaomi 14, 12/256 ГБ
|
70000-90000 рублей
|
1.8-2.1 млн
|
OnePlus 12, 12/256 ГБ
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60000-85000 рублей
|
1.8-2.1 млн
|
45000-59000 рублей
|
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1.55-1.59 млн
|
36000-45000 рублей
|
1.4-1.52 млн
|
Poco F5, 8/256 ГБ
|
34000-44000 рублей (на старте продаж)
|
~1.1 млн
|
Poco F4, 8/256 ГБ
|
32000-39000 рублей (на старте продаж)
|
700-800 тыс
По производительности в играх Poco F6 не сильно уступает флагманам, а стоит при этом в полтора-два раза дешевле. Что же касается работы с приложениями, просмотра видеороликов и прочего – все просто «летает», что и неудивительно. Кстати, смартфон выпускается как в версии с 8 гигабайтами оперативной памяти и 256-гигабайтным флеш-накопителем, так и в модификации с 12 гигабайтами ОЗУ и 512-гигабайтным хранилищем. Память установлена быстрая – UFS 4.0. Если вы планируете много играть, лучше выбрать модификацию с 12 гигабайтами или вообще Poco F6 Pro – в первую очередь, ради ОЗУ.
Адекватная стоимость без огромной переплаты за бренд
Смартфоны Poco с выхода самого первого устройства линейки могут похвастаться выгодным соотношением стоимости и характеристик – это своеобразная «фишка» бренда. И если, например, модели OnePlus из «убийц флагманов» превратились в типичные флагманы с соответствующей ценой, то решения Poco F-серии – это по-прежнему субфлагманские смартфоны, способные по многим параметрам потягаться с флагманскими. Впрочем, некоторых черт флагманов у них все-таки нет – например, полной защиты от пыли и влаги в соответствии со стандартом IP68 и крутых камер. Но об этом позже, а сейчас – о цене. Приобрести Poco F6 на старте продаж с учетом акций и скидок в России можно от 36 тысяч рублей. На AliExpress — чуть дешевле, но это долгое ожидание и оплата пошлины, поскольку беспошлинный порог снова снизили с 1000 до 200 евро.
Отличный AMOLED-экран
Экран у смартфона флагманского, или, как минимум, субфлагманского уровня – красочный, яркий, с высокими показателями разрешения и герцовки — 2712x1220 пикселей и 120 Гц соответственно. Это характерная особенность моделей F-линейки, поскольку они позиционируются как устройства, предназначенные в том числе и для гейминга. Даже в первую очередь для гейминга, с учетом того, какой акцент Xiaomi делает на производительности. Благодаря высокой максимальной яркости изображение на дисплее видно даже на улице в солнечный день, нежелательного мерцания, вызванного ШИМ, также не наблюдается.
Поддержка быстрой зарядки (90 Вт)
По времени автономной работы Poco F6 выдает довольно средние и ничем не выдающиеся результаты – чип Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 достаточно прожорлив, а емкость аккумуляторной батареи составляет стандартные для нынешних смартфонов 5000 мА*ч. Зато запас энергии можно очень быстро пополнить – аппарат поддерживает зарядку мощностью 90 Вт, причем для использования этой функции не придется покупать какие-либо дополнительные «прибамбасы» — кабель и адаптер питания входят в комплектацию устройства. Зарядка с 2-5% до 100% занимает около получаса, а восстановить запас энергии на несколько десятков процентов можно значительно быстрее.
Камера с оптической стабилизацией
Камеры традиционно не являются сильной стороной смартфонов Poco, тем не менее, основной модуль Sony IMX882 может похвастаться наличием оптической стабилизации и выдает снимки хорошего качества. Поддерживается и съемка видео в разрешении 4K с 60 кадрами в секунду. Дополнительно у Poco F6 имеется 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера, а вот от макромодуля производитель решил отказаться. Фронтальная камера — приличного качества, но не выдающегося, 20-мегапиксельная. Подчеркну, что Poco – это не камерофоны, и, если качество снимков для вас является одним из главных критериев при выборе мобильного устройства, вам стоит рассмотреть другие варианты. Основная камера здесь – лучше среднего уровня для своего сегмента, но далеко не топовая по меркам флагманов и субфлагманов, а сверхширокоугольная и фронтальная – средние.
Достойная комплектация
В комплект Poco F6, помимо стандартного инструмента для извлечения SIM-карт и документации, входят зарядное устройство на 90 Вт, соответствующий USB Type-C кабель и стандартный для смартфонов Xiaomi чехол. С учетом стоимости модели, такую комплектацию можно назвать хорошей – многие производители чехол не кладут, а некоторые скупятся и на нормальный зарядник с максимально поддерживаемой смартфоном мощностью. С учетом же характеристик рассматриваемого девайса, даже если бы он поставлялся с одним только USB-кабелем, он все равно был бы отличным предложением. Полтора миллиона баллов в Antutu 10! Не у флагмана, а у смартфона дешевле 400 долларов!
Три года обновлений ОС и четыре года обновлений безопасности
И последнее преимущество Poco F6, о котором я хочу рассказать – это солидный срок поддержки устройства производителем. Поставляется модель с операционной системой Android 14 и надстройкой HyperOS — она заменила MIUI, и, по отзывам, работает шустрее. Впрочем, заметно это на слабых телефонах, а не на такой зверь-машине со Snapdragon 8s Gen 3, на которой и так все «летает». Xiaomi обещает, что будет выпускать обновления операционной системы для Poco F6 как минимум 3 года, а апдейты безопасности будет предоставлять еще на год дольше. Не 7 лет, как у Google, но тоже очень даже неплохо.
Отличия Poco F6 от Poco F6 Pro
Говоря о Poco F6, нельзя не упомянуть Poco F6 Pro. Вообще, это разные смартфоны. Совершенно разные, и объединяют их только линейка и философия – максимум производительности за свои деньги. С учетом разницы в цене, «базовый» F6, на мой взгляд, выглядит предпочтительнее. Приведу краткий список отличий:
- SoC. Poco F6 базируется на Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, а Poco F6 Pro – на более производительном Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Впрочем, на практике разница не слишком велика.
- Объем ОЗУ. Poco F6 в самой доступной модификации оснащен 8 гигабайтами, Poco F6 Pro — 12 гигабайтами.
- Разрешение экрана. 2712x1220 и 3200x1440 пикселей соответственно. Максимальная яркость у F6 Pro тоже в полтора с лишним раза выше.
- Материал корпуса. У F6 – пластик, у F6 Pro – больше металла и стекла.
- Степень защиты. IP53 против IP54. Впрочем, это скорее маркетинг, поскольку практическое значение для большинства пользователей имеет разве что степень защиты IP68, позволяющая ненадолго погружать смартфон под воду.
- Камеры. Они разные, а еще у Poco F6 Pro есть макромодуль. И основной датчик поддерживает видеосъемку в 8K с 24 FPS.
- Емкость аккумулятора и мощность зарядки. У Poco F6 батарея на 5000 мА*ч, у F6 Pro – на 5160. Максимальная мощность зарядки – 90 Вт и 120 Вт соответственно.
- Вес. Младший смартфон легче — 179 г против 209 г.
Возможно, я что-то забыл. Но это действительно совершенно разные устройства. Poco F6 — международная версия китайского Redmi Turbo 3, а Poco F6 Pro — международная версия Redmi K70.
Недостатки Poco F6
Какие у Poco F6 при желании можно найти недостатки? На мой взгляд, с учетом цены такие придирки не слишком уместны, но я все же попробую покритиковать девайс.
- Камеры. Их нельзя назвать плохими, но камерофоны снимают ощутимо лучше.
- Автономность. Она на среднем уровне, хотя быстрая зарядка мощностью 90 Вт почти всегда выручит, если есть доступ к розетке или подходящему пауэрбанку.
- Неполная защита от пыли и влаги. Но полная – только у флагманов или защищенных смартфонов-«кирпичей».
Больше ничего в голову не приходит.
FAQ (Вопросы и ответы)
То есть производитель — Xiaomi?
Да, Poco – это бренд Xiaomi. Под ним часто выходят адаптированные для международного рынка китайские смартфоны Redmi.
Poco F6 – хороший смартфон для игр?
Не просто хороший – отличный. Лучший за свои деньги. Вы сможете запускать на максимальных настройках даже самые требовательные мобильные игры, не беспокоясь о FPS.
А не будет ли во время гейминга из-за троттлинга снижаться яркость экрана, как было у Poco F3/F4?
Судя по отзывам и обзорам, такой проблемы нет. Да и троттлинг у модели минимальный – система охлаждения справляется со своей задачей.
Что лучше взять для игр — Poco X6 Pro или Poco F6?
Poco F6. Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 выдает гораздо более высокую производительность в играх, чем MediaTek Dimensity 8300 Ultra.
Смартфон продается в России официально?
Да. И в крупных торговых сетях, и в мелких магазинах. Приобрести Poco F6 можно, например, на Яндекс.Маркете.
Заключение
В сегодняшней статье я рассказал о Poco F6 – очередном «убийце флагманов», игровом смартфоне, который, в отличие от множества конкурентов, предлагается по адекватной стоимости. Если вы любите мобильные игры с трехмерной графикой, то Poco F6 – это однозначно лучший вариант в ценовом сегменте до 40 тысяч рублей. Xiaomi продолжает славные традиции линейки Poco F и не устанавливает на входящие в нее модели заоблачных цен. Так восславим же товарища Си и партию!
Купить Poco F6 в Яндекс.Маркете
Купить Poco F6 Pro в Яндекс.Маркете
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