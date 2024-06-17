Всем привет! С вами Zero, и сегодня я расскажу о том, почему Poco F6 от китайской корпорации Xiaomi – один из лучших смартфонов 2024 года, и лучший игровой девайс в своем ценовом сегменте. В прошлом году я уже писал подобную статью про Poco F5. Радует, что бренд продолжает предлагать потребителям весьма конкурентоспособные решения с привлекательным соотношением стоимости и характеристик. Но хватит предисловий, поехали!

Превосходный уровень производительности в играх

Начну с главного преимущества, благодаря которому многие покупатели и выбирают смартфоны линейки Poco F — с производительности. Модель базируется на SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 и позволяет играть в любые, даже самые требовательные мобильные игры на максимальных настройках с комфортным FPS. Genshin Impact, Wuthering Waves и другие проекты с продвинутой трехмерной графикой не станут для чипа проблемой. Snapdragon 8s Gen 3 значительно превосходит установленный в Poco F5 Snapdragon 7 Plus Gen 2 и лишь немного уступает Snapdragon 8 Gen 2, на котором основан старший Poco F6. Да, иногда в названиях SoC можно запутаться, но в таком случае помогут результаты бенчмарков, например, Antutu 10. Сравнить Poco F6 можно как с флагманами, так и с предыдущими решениями линейки.

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Смартфон Цена (Яндекс.Маркет) Баллы Antutu 10 реклама



Xiaomi 14, 12/256 ГБ 70000-90000 рублей 1.8-2.1 млн OnePlus 12, 12/256 ГБ реклама



60000-85000 рублей 1.8-2.1 млн Poco F6 Pro, 12/256 ГБ 45000-59000 рублей реклама



1.55-1.59 млн Poco F6, 8/256 ГБ 36000-45000 рублей 1.4-1.52 млн Poco F5, 8/256 ГБ 34000-44000 рублей (на старте продаж) ~1.1 млн Poco F4, 8/256 ГБ 32000-39000 рублей (на старте продаж) 700-800 тыс

По производительности в играх Poco F6 не сильно уступает флагманам, а стоит при этом в полтора-два раза дешевле. Что же касается работы с приложениями, просмотра видеороликов и прочего – все просто «летает», что и неудивительно. Кстати, смартфон выпускается как в версии с 8 гигабайтами оперативной памяти и 256-гигабайтным флеш-накопителем, так и в модификации с 12 гигабайтами ОЗУ и 512-гигабайтным хранилищем. Память установлена быстрая – UFS 4.0. Если вы планируете много играть, лучше выбрать модификацию с 12 гигабайтами или вообще Poco F6 Pro – в первую очередь, ради ОЗУ.

Адекватная стоимость без огромной переплаты за бренд

Смартфоны Poco с выхода самого первого устройства линейки могут похвастаться выгодным соотношением стоимости и характеристик – это своеобразная «фишка» бренда. И если, например, модели OnePlus из «убийц флагманов» превратились в типичные флагманы с соответствующей ценой, то решения Poco F-серии – это по-прежнему субфлагманские смартфоны, способные по многим параметрам потягаться с флагманскими. Впрочем, некоторых черт флагманов у них все-таки нет – например, полной защиты от пыли и влаги в соответствии со стандартом IP68 и крутых камер. Но об этом позже, а сейчас – о цене. Приобрести Poco F6 на старте продаж с учетом акций и скидок в России можно от 36 тысяч рублей. На AliExpress — чуть дешевле, но это долгое ожидание и оплата пошлины, поскольку беспошлинный порог снова снизили с 1000 до 200 евро.

Отличный AMOLED-экран

Экран у смартфона флагманского, или, как минимум, субфлагманского уровня – красочный, яркий, с высокими показателями разрешения и герцовки — 2712x1220 пикселей и 120 Гц соответственно. Это характерная особенность моделей F-линейки, поскольку они позиционируются как устройства, предназначенные в том числе и для гейминга. Даже в первую очередь для гейминга, с учетом того, какой акцент Xiaomi делает на производительности. Благодаря высокой максимальной яркости изображение на дисплее видно даже на улице в солнечный день, нежелательного мерцания, вызванного ШИМ, также не наблюдается.

Поддержка быстрой зарядки (90 Вт)

По времени автономной работы Poco F6 выдает довольно средние и ничем не выдающиеся результаты – чип Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 достаточно прожорлив, а емкость аккумуляторной батареи составляет стандартные для нынешних смартфонов 5000 мА*ч. Зато запас энергии можно очень быстро пополнить – аппарат поддерживает зарядку мощностью 90 Вт, причем для использования этой функции не придется покупать какие-либо дополнительные «прибамбасы» — кабель и адаптер питания входят в комплектацию устройства. Зарядка с 2-5% до 100% занимает около получаса, а восстановить запас энергии на несколько десятков процентов можно значительно быстрее.

Камера с оптической стабилизацией

Камеры традиционно не являются сильной стороной смартфонов Poco, тем не менее, основной модуль Sony IMX882 может похвастаться наличием оптической стабилизации и выдает снимки хорошего качества. Поддерживается и съемка видео в разрешении 4K с 60 кадрами в секунду. Дополнительно у Poco F6 имеется 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера, а вот от макромодуля производитель решил отказаться. Фронтальная камера — приличного качества, но не выдающегося, 20-мегапиксельная. Подчеркну, что Poco – это не камерофоны, и, если качество снимков для вас является одним из главных критериев при выборе мобильного устройства, вам стоит рассмотреть другие варианты. Основная камера здесь – лучше среднего уровня для своего сегмента, но далеко не топовая по меркам флагманов и субфлагманов, а сверхширокоугольная и фронтальная – средние.

Достойная комплектация

В комплект Poco F6, помимо стандартного инструмента для извлечения SIM-карт и документации, входят зарядное устройство на 90 Вт, соответствующий USB Type-C кабель и стандартный для смартфонов Xiaomi чехол. С учетом стоимости модели, такую комплектацию можно назвать хорошей – многие производители чехол не кладут, а некоторые скупятся и на нормальный зарядник с максимально поддерживаемой смартфоном мощностью. С учетом же характеристик рассматриваемого девайса, даже если бы он поставлялся с одним только USB-кабелем, он все равно был бы отличным предложением. Полтора миллиона баллов в Antutu 10! Не у флагмана, а у смартфона дешевле 400 долларов!

Три года обновлений ОС и четыре года обновлений безопасности

И последнее преимущество Poco F6, о котором я хочу рассказать – это солидный срок поддержки устройства производителем. Поставляется модель с операционной системой Android 14 и надстройкой HyperOS — она заменила MIUI, и, по отзывам, работает шустрее. Впрочем, заметно это на слабых телефонах, а не на такой зверь-машине со Snapdragon 8s Gen 3, на которой и так все «летает». Xiaomi обещает, что будет выпускать обновления операционной системы для Poco F6 как минимум 3 года, а апдейты безопасности будет предоставлять еще на год дольше. Не 7 лет, как у Google, но тоже очень даже неплохо.

Говоря о Poco F6, нельзя не упомянуть Poco F6 Pro. Вообще, это разные смартфоны. Совершенно разные, и объединяют их только линейка и философия – максимум производительности за свои деньги. С учетом разницы в цене, «базовый» F6, на мой взгляд, выглядит предпочтительнее. Приведу краткий список отличий:

SoC. Poco F6 базируется на Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, а Poco F6 Pro – на более производительном Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Впрочем, на практике разница не слишком велика. Объем ОЗУ. Poco F6 в самой доступной модификации оснащен 8 гигабайтами, Poco F6 Pro — 12 гигабайтами. Разрешение экрана. 2712x1220 и 3200x1440 пикселей соответственно. Максимальная яркость у F6 Pro тоже в полтора с лишним раза выше. Материал корпуса. У F6 – пластик, у F6 Pro – больше металла и стекла. Степень защиты. IP53 против IP54. Впрочем, это скорее маркетинг, поскольку практическое значение для большинства пользователей имеет разве что степень защиты IP68, позволяющая ненадолго погружать смартфон под воду. Камеры. Они разные, а еще у Poco F6 Pro есть макромодуль. И основной датчик поддерживает видеосъемку в 8K с 24 FPS. Емкость аккумулятора и мощность зарядки. У Poco F6 батарея на 5000 мА*ч, у F6 Pro – на 5160. Максимальная мощность зарядки – 90 Вт и 120 Вт соответственно. Вес. Младший смартфон легче — 179 г против 209 г.

Возможно, я что-то забыл. Но это действительно совершенно разные устройства. Poco F6 — международная версия китайского Redmi Turbo 3, а Poco F6 Pro — международная версия Redmi K70.

Недостатки Poco F6

Какие у Poco F6 при желании можно найти недостатки? На мой взгляд, с учетом цены такие придирки не слишком уместны, но я все же попробую покритиковать девайс.

Камеры. Их нельзя назвать плохими, но камерофоны снимают ощутимо лучше. Автономность. Она на среднем уровне, хотя быстрая зарядка мощностью 90 Вт почти всегда выручит, если есть доступ к розетке или подходящему пауэрбанку. Неполная защита от пыли и влаги. Но полная – только у флагманов или защищенных смартфонов-«кирпичей».

Больше ничего в голову не приходит.

FAQ (Вопросы и ответы)

То есть производитель — Xiaomi?

Да, Poco – это бренд Xiaomi. Под ним часто выходят адаптированные для международного рынка китайские смартфоны Redmi.

Poco F6 – хороший смартфон для игр?

Не просто хороший – отличный. Лучший за свои деньги. Вы сможете запускать на максимальных настройках даже самые требовательные мобильные игры, не беспокоясь о FPS.

А не будет ли во время гейминга из-за троттлинга снижаться яркость экрана, как было у Poco F3/F4?

Судя по отзывам и обзорам, такой проблемы нет. Да и троттлинг у модели минимальный – система охлаждения справляется со своей задачей.

Что лучше взять для игр — Poco X6 Pro или Poco F6?

Poco F6. Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 выдает гораздо более высокую производительность в играх, чем MediaTek Dimensity 8300 Ultra.

Смартфон продается в России официально?

Да. И в крупных торговых сетях, и в мелких магазинах. Приобрести Poco F6 можно, например, на Яндекс.Маркете.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о Poco F6 – очередном «убийце флагманов», игровом смартфоне, который, в отличие от множества конкурентов, предлагается по адекватной стоимости. Если вы любите мобильные игры с трехмерной графикой, то Poco F6 – это однозначно лучший вариант в ценовом сегменте до 40 тысяч рублей. Xiaomi продолжает славные традиции линейки Poco F и не устанавливает на входящие в нее модели заоблачных цен. Так восславим же товарища Си и партию!

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