



Всем привет. С вами Zero, и это один из майских выпусков «Народного ПК» — рубрики, в которой я рассказываю о сбалансированных игровых конфигурациях в разных бюджетах. В сегодняшней статье я расскажу о том, какой компьютер можно собрать за 80 тысяч рублей для FullHD-гейминга, если выбирать только новые комплектующие, предлагающиеся в российских магазинах. Но хватит предисловий, поехали!

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Открывает список хорошо знакомый завсегдатаям рубрики «Народный ПК» шестиядерный процессор AMD Ryzen 5 5600, являющийся в настоящий момент, вероятно, одним из лучших CPU бюджетного ценового сегменте с точки зрения соотношения цены и производительности. Шестиядерники давно стали массовыми, и разработчики игр часто оптимизируют свои творения именно под такие процессоры. Что же касается конкретно «пять тысяч шестисотого» — он, конечно, немного уступает в геймерских сценариях использования своему конкуренту из синего лагеря, Intel Core i5-12400F, но если не использовать топовые графические ускорители, эта разница минимальна. При этом есть у Ryzen 5 5600 и явные преимущества – низкая стоимость и более перспективная для апгрейда платформы, чем LGA 1700. В будущем вы сможете заменить данный CPU на одну из моделей с дополнительным 3D-кэшем: Ryzen 7 5800X3D или 5700X3D. А приобрести их можно будет не только в магазинах, но и на вторичном рынке.

Сверхбюджетные материнские платы со слабенькой подсистемой питания нам не подходят — стоит сразу взять модель с прицелом на будущую замену процессора на восьмиядерник. Дополнительное требование – наличие хотя бы пары портов M.2 PCI-Express для установки скоростных твердотельных накопителей, поскольку бюджет в 80 тысяч рублей изначально позволит нам установить лишь терабайтный SSD. Со временем его емкости начнет не хватать. В качестве варианта по-умолчанию предлагаю рассмотреть материнскую плату ASUS PRIME B550M-A. Она удовлетворяет минимальным требованиям для использования Ryzen 7 5800X3D или 5700X3D, а также оснащена дополнительным радиатором и обладает достаточным комплектом разъемов. Конечно, платформа AM4 приближается к завершению своего жизненного цикла, но сборка на AM5 будет гораздо дороже и не поместится в бюджет. Полагаю, сокет AM4 не уйдет с рынка полностью, а сместится в бюджетный сегмент и будет актуален еще как минимум несколько лет.

AMD Ryzen 5 5600 по современным меркам и близко не является горячим процессором – для его охлаждения хватит и боксового кулера. Но, как я не устаю повторять, боксовые кулеры как Intel, так и AMD шумные и неэффективные, а переплата за них и за дополнительные пару лет гарантии в случае приобретений BOX-версий процессоров вряд ли оправдывает себя. На мой взгляд, оптимальнее покупать CPU в OEM-исполнении и систему охлаждения от стороннего производителя. Так, в ассортименте китайской компании ID-Cooling есть множество бюджетных кулеров стоимостью до 2 тысяч рублей, рассчитанных, если верить заявлениям производителя, на TDP до 180-200 Вт. И даже если это некоторое преувеличение, уж для «пять тысяч шестисотого» возможностей такого кулера, как SE-214-XT RX хватит вне всяких сомнений. Главное – внимательно читайте инструкцию по установке, и, при необходимости, посмотрите видео. Ну или поручите сборку компьютера профессионалам.

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Как сообщает аналитическая компания TrendForce, оперативная память стандартов DDR4 и DDR5 в ближайшие месяцы может дополнительно подорожать на 5-10% — производители вроде Samsung, Hynix и Micron переориентируют свои мощности на выпуск приносящей больше прибыли HBM памяти, использующейся в специализированных ускорителях для нужд искусственного интеллекта и нейросетей.

В подобных условиях стоит сразу закупить комплект на 32 гигабайта памяти, которого с высокой вероятностью хватит на весь жизненный цикл сборки. Напомню, что отдельные игры уже сейчас способны потреблять до 22-24 гигабайт ОЗУ – в частности такими непомерными аппетитами славится проект Hogwarts Legacy по вселенной «Гарри Поттера». Оптимально с точки зрения соотношения стоимости и характеристик выбирать модули с частотой 3000-3200 МГц и таймингами 16-18-18 или 16-20-20. И избегайте китайских Noname-брендов. Благо, набор из двух шестнадцатигиговых модулей G.Skill, Silicon Power, Kingston, Patriot или Crucial все еще можно приобрести менее, чем за 9 тысяч рублей.

Если проблем с бюджетом не наблюдается, для игровой конфигурации в 2024 году лучше выбирать твердотельный накопитель на 2 терабайта, причем желательно с DRAM-буфером. В рамках данной статьи нас ограничивает лимит в 80 тысяч рублей, поэтому для начала придется обойтись терабайтным SSD – в будущем вы сможете добавить к нему еще один. Хоть на 2, хоть на 4 терабайта – свободный разъем имеется. Как обычно, бюджетные китайские накопители сомнительного качества и неизвестно на каких чипах я вам рекомендовать не стану. Да и зачем? На рынке есть недорогие, но достаточно качественные и надежные модели ADATA, такие, как Legend 960 (PCI-E 4.0) и XPG SX8200 Pro (PCI-E 3.0). Возможностей последнего, кстати, будет вполне достаточно для геймерского ПК бюджетного, среднего или даже субфлагманского уровня.

Не так давно я рассказывал в новостном разделе сайта об исследовании, проведенном специалистами популярного технического ресурса Tom’s Hardware. Они протестировали видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4060 и AMD Radeon RX 7600 во множестве игр в разных режимах и выяснили, что у «семь тысяч шестисотой», по сути, есть только одно преимущество – она немного дешевле. Производительность графических ускорителей в режиме без трассировки лучей оказалась примерно одинаковой, но с рейтрейсингом RTX 4060 справляется в полтора раза лучше конкурента. Еще она энергоэффективнее и холоднее, а также поддерживает технологии DLSS 3 и Frame Generation. Думаю, в подобных условиях из доступных нам в рамках бюджета видеокарт стоит выбрать именно RTX 4060. Впрочем, комфортно играть в любые проекты в разрешении FullHD позволит и RX 7600 — если вы не будете включать трассировку. А для гейминга с «волшебными лучами» RTX 4060 без генерации кадров тоже слабовата.

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Я часто рекомендую в своих статьях блоки питания компании Chieftec – впервые я познакомился с продукцией бренда в 2010 или 2011 году и с тех пор в ней не разочаровался. На рынке БП мало фирм, предлагающих в бюджетном ценовом сегменте качественные решения — кроме, собственно, Chieftec, я сходу назову разве что Zalman, Deepcool, Cooler Master и Thermaltake. Так вот — для нашей сборки с солидным запасом хватит и 500-ваттного БП, но с учетом будущей замены процессора и видеокарты на более требовательные стоит рассмотреть вариант с приобретением 700-ваттного. Благо, блоки питания на 500 Вт и 700 Вт стоят почти одинаково, разница составляет около тысячи рублей. Хорошо подойдет, например, Chieftec iARENA GPC-700S – модель отличается высокой надежностью, хорошими для бюджетного БП электрическими характеристиками и тихой работой.

И последний компонент сборки, в котором будут размещаться все остальные – это корпус. Финансов у нас осталось немного, около 4 тысяч рублей, но и за такие деньги можно купить неплохой кейс для игровой конфигурации с невысоким или даже средним энергопотреблением и тепловыделением. Один из вариантов — Zalman S3. Шасси оснащено предустановленным 120-миллиметровым вентилятором, к которому при желании можно добавить еще 5-6. Также к преимуществам корпуса можно отнести наличие базовой системы прокладки кабелей и пылевых фильтров. Есть у модели и недостатки — тонкий металл и «глухая» переднюю панель. Впрочем, на сборки с высоким тепловыделением кейс и не рассчитан. Для нашей его хватит с лихвой, причем даже с одним вентилятором.

Подводим итоги

Итак, все комплектующие выбраны:

Основные компоненты (процессор и видеокарта) в майской конфигурации практически не поменялись по сравнению с апрельской, а значит, производительность сборки также осталась неизменной. Рассматриваемый ПК позволяет комфортно играть в любые проекты в разрешении FullHD, причем в большинстве случаев на максимальных настройках, хотя и без трассировки лучей. Конечно, в некоторых особо требовательных играх лучше использовать высокие или кастомные параметры графики, если для вас принципиально, чтобы просадок ниже 60 FPS не было. Также стоит отметить хорошую приспособленность конфигурации для дальнейшего апгрейда, пусть и ограниченного возможностями платформы AMD AM4.

FAQ (Вопросы и ответы)

На каких комплектующих можно сэкономить без потери производительности, что заменить?

Если не планируется апгрейд – можно взять блок питания на 500 Вт и материнскую плату попроще. Но все-таки советую смотреть в сторону моделей хотя бы с парой разъемов M.2 PCI-Express. Видеокарту тоже можно сменить на RX 7600 от AMD, если не планируете использовать технологии DLSS 3/Frame Generation.

Одного SSD на терабайт точно не хватит?

Если вы активно играете в разные проекты, то точно. Многие игры весят хорошо так за сотню гигов, а ведь еще есть операционная система, программное обеспечение, всевозможные кэши и сохраненный контент из интернета.

А что поменять, если бюджет выше указанного?

Видеокарту. Возьмите RTX 4060 Ti или RX 7700 XT.

Когда за 80-100 тысяч рублей можно будет собирать сбалансированные игровые ПК на платформе AM5?

Думаю, через 1-3 года. Но первая волна удешевления ожидается уже осенью, когда выйдут процессоры AM5 второго поколения (Zen 5) и материнские платы. К сожалению, ждать значительного снижения цен на оперативную память DDR5 не приходится – производители поддерживают высокую стоимость чипов искусственно, то снижая объемы выпуска, то переориентируя производственные линии на память HBM для ускорителей вычислений.

Какие есть прогнозы по курсу рубля и ценам на железо на июнь-июль-август?

Меры по поддержке российской национальной валюты продлили. Ключевая ставка осталась на высоком уровне, а крупнейшие экспортеры на протяжении всего года продолжат продавать часть валютной выручки и покупать рубли. Проще говоря, серьезного падения курса рубля не будет – скорее всего, он будет колебаться в диапазоне 87-95 единиц за доллар. А значит, не будет и значительного повышения цен на компьютерные комплектующие. Есть основания предполагать, что стоимость железа летом будет примерно такой же, как и сейчас или даже немного ниже.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, какую игровую конфигурацию можно собрать в мае 2024 года за 80 тысяч рублей — она почти не отличается от апрельской. А значит, с ней вы сможете играть в любые проекты в разрешении FullHD с комфортной частотой смены кадров на максимальных или как минимум на высоких настройках, хотя и без трассировки лучей. А что вы думаете по поводу рассмотренной сборки? Что бы вы в ней поменяли? Пишите в комментариях!

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