



Всем привет. С вами Zero, и это очередная статья из цикла «Народный ПК», в рамках которого я рассказываю о сбалансированных игровых конфигурациях в различных бюджетах до 100 тысяч рублей. Конкретно в сегодняшнем материале речь пойдет о том, какой компьютер можно собрать в конце мая 2024 года за 60 тысяч рублей. По нынешним меркам это небольшая сумма для геймерской конфигурации (менее 700 долларов США), но ее хватит для того, чтобы приобрести набор комплектующих, достаточный для комфортного FullHD-гейминга, пусть и не на максимальных настройках. Но хватит предисловий, поехали!

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Начну, как обычно, с процессора. С учетом бюджета, у нас три варианта. Какой-либо из четырехъядерников Intel, а также шестиядерники AMD Ryzen 5 3600 и AMD Ryzen 5 5500. Несмотря на то, что последний выдает чуть более высокую производительность в некоторых играх, чем «три тысячи шестисотый», я склоняюсь именно к Zen 2. Во-первых, разница минимальная. Во-вторых, в других играх Ryzen 5 3600, напротив, «выезжает» за счет большего количества кэша. Поддержку PCI-E 4.0 упоминать не буду, поскольку материнская плата поддерживает только PCI-E 3.0. А еще Ryzen 5 3600 немного дешевле, чем 5500. Да, по меркам 2024 года этот процессор можно считать несколько устаревшим, но все-таки не настолько сильно, чтобы он совсем не подходил для нашей сборки. На мой взгляд, лучше взять 3600 или 5500, чем четырехъядерники, поскольку шестиядерники давно уже стали массовыми, и разработчики игр оптимизируют свои творения именно под них.

С материнской платой все просто – берите любую совместимую модель сокета AMD AM4, лишь бы нормального производителя (не Noname-Китай, а ASRock, ASUS, GIGABYTE или MSI) и хотя бы с одним разъемом M.2 PCI-Express для установки быстрого твердотельного накопителя. Один из самых доступных вариантов — MSI A520M-A PRO. Хотя отдавать даже 5.5-6 тысяч рублей за такую минималистичную материнскую плату, которая даже четвертую версию интерфейса PCI-Express не поддерживает все равно жалко. Вероятно, гораздо дешевле было бы взять комплект из процессора, МП, и, возможно, каких-то других комплектующих на Avito или на компьютерных форумах, но в рамках серии статей «Народный ПК», за исключением специальных выпусков, рассматривается только новое железо, которое можно приобрести в магазинах или на маркетплейсах у надежных продавцов.

AMD Ryzen 5 3600, как и практически любому другому современному шестиядернику, функционирующему в режиме без ручного разгона, хватит и боксового кулера. Но грамотно выбранная система охлаждения от стороннего производителя будет одновременно дешевле, тише и эффективнее. Да, бывает и такое. Конечно, на BOX-версии процессоров предоставляется еще и продленная гарантия, но зачем она нужна, история умалчивает. Процессоры, если не являются бракованными изначально и не подвергаются экстремальному разгону, крайне редко выходят из строя. Впрочем, вернемся к кулеру для «три тысячи шестисотого». Предлагаю в качестве варианта по-умолчанию рассмотреть ID-COOLING SE-214-XT ARGB — недорогой воздушный башенный охладитель, состоящий из средних размеров радиатора с тепловыми трубками и 120-миллиметрового вентилятора. Его возможностей для нашего CPU более, чем достаточно, а значит, уровень шума будет комфортным.

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Я убежден, что в 2024 году игровой компьютер должен обладать объемом оперативной памяти в 32 гигабайта — некоторые игры расходуют более 20 гигабайт, а ведь есть еще операционная система и софт. Файл подкачки при таких вводных, ситуацию не спасает, хотя и несколько сглаживает. Но в нашем случае ограничение по бюджету не позволяет сразу поставить пару шестнадцатигиговых планок без экономии на видеокарте. А видеокарта важнее — второй модуль ОЗУ можно поставить в любой момент, замена же графического ускорителя обойдется дорого.

Поэтому оптимальный, на мой взгляд, вариант — изначально взять одну планку DDR4-3200 с таймингами 16-18-18 или 16-20-20, а в дальнейшем докупить к ней еще одну. Только покупайте память нормальных брендов, представленных в российских магазинах, не пытайтесь сэкономить несколько сотен рублей, заказывая модули с AliExpress. Устанете потом выяснять, почему система иногда выдает «экран смерти» или работает со сбоями.

Следующий в списке — твердотельный накопитель. На нормальный терабайтник бюджета не хватит, поэтому изначально придется обойтись половиной терабайта. К сожалению, свободное место быстро закончится, поскольку игры, занимающие 100-150 гигабайт на диске давно не являются чем-то невероятно редким. Что касается того, какой именно SSD взять – рекомендую смотреть в сторону моделей с DRAM-буфером. Подойдет, например, ADATA XPG Spectrix S40G RGB. Он базируется на контроллере Realtek RTS5762 и оснащен 96-слойными чипами памяти 3D TLC от SK Hynix. И хотя это далеко не самый скоростной вариант на рынке, для недорогого домашне-игрового компьютера его хватит, и он в любом случае будет лучше, чем подавляющее большинство безбуферных накопителей, за исключением наиболее продвинутых…которые и стоить будут дороже рассматриваемого решения.

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Главный компонент любой игровой сборки – это графический ускоритель. Если в вашей локации вы можете приобрести RTX 4060 или RX 7600, не выходя за рамки бюджета – покупайте одну из этих видеокарт. Если же не можете, имеет смысл обратиться к моделям предыдущих поколений, таким, как NVIDIA GeForce RTX 3060 с 8 или 12 гигабайтами видеопамяти. По производительности «три тысячи шестидесятая» почти не уступает своей преемнице, хотя и не обладает поддержкой технологий DLSS 3/Frame Generation, ограничиваясь DLSS 2. Она позволяет комфортно играть в любые проекты в разрешении FullHD как минимум на средневысоких, а чаще и на высоких настройках графики. В нетребовательных же играх можно будет выставлять и «максималки», хотя, конечно, без трассировки лучей — адекватный гейминг с рейтрейсингом доступен лишь на гораздо более дорогих видеокартах.

В большинстве случаев я предлагаю выбирать блок питания с большим запасом по мощности, чтобы в будущем можно было сделать апгрейд, заменив процессор или видеокарту на более требовательные к питанию. Но если говорить о конфигурации за 60 тысяч, то у нас на счету каждая тысяча рублей, так что переплачивать за 700-ваттный БП не будем. Благо, 550-ваттный тоже обеспечит рассматриваемой конфигурации достаточный запас, пусть и без учета возможного апгрейда. Также к достоинствам DeepCool PF550 можно отнести адекватные электрические характеристики – и в этом его отличие от AeroCool, ExeGate и продукции сомнительных китайских Noname-брендов. Также можете смело приобретать блоки питания тайваньского производителя Chieftec — они отличаются высоким качеством и надежностью, а также доступной ценой.

Разместить все перечисленные комплектующие можно в недорогом MidiTower корпусе Accord 3407. По-умолчанию он не оснащается предустановленными вентиляторами – я рекомендую со временем установить пару 120-миллиметровых, чтобы один работал на вдув, а второй – на выдув. Впрочем, поначалу можно обойтись и одним или и вовсе эксплуатировать компьютер, обходясь без корпусных «вертушек». Большим плюсом шасси является нижнее расположение блока питания – во многих бюджетных кейсах место под БП имеется только сверху, как в моделях начала 2000-х. Бонус – наличие пылевых фильтров, хотя и не везде, а только на верхней и нижней панелях. Для корпуса стоимостью 3 тысячи рублей Accord 3407 – хороший выбор.

Подводим итоги

Итак, все комплектующие выбраны:

Такая конфигурация позволит играть в большинство игр с 60+ FPS на средневысоких, высоких или даже максимальных настройках графики, хотя, конечно, без трассировки лучей. Также в отдельных проектах могут наблюдаться подтормаживания из-за нехватки оперативной памяти – советую при первой возможности докупить второй шестнадцатигигабайтный модуль. Твердотельный накопитель в будущем придется заменить на более емкий, или довольствоваться добавлением SATA III SSD, хотя в операциях последовательного чтения и записи они намного медленнее, чем PCI-E 3.0, или, тем более, PCI-E 5.0. На серьезный апгрейд сборка не рассчитана – она предназначена для того, чтобы играть «здесь и сейчас». Также подчеркну, что, добавив всего 20 тысяч рублей, вы сможете собрать гораздо более производительный игровой ПК — ссылка на статьи с описанием конфигураций за 80 и за 100 тысяч будут в конце материала.

FAQ (Вопросы и ответы)

Можно ли на чем-то сэкономить без потери производительности в актуальных играх?

Рублей 500 на кулере, еще 500-1000 на SSD, если взять безбуферный. На производительности в играх это не отразится, но работать кулер с 90/92-миллиметровым вентилятором будет более шумно. С твердотельным накопителем, скорее всего, проблем никаких не будет, но для системного диска всегда лучше брать SSD с DRAM-буфером.

А что добавить/заменить если есть дополнительные средства?

Первым делом я бы поменял видеокарту и SSD – на RX 7600 или RTX 4060 и на терабайтник соответственно. Далее – процессор на Ryzen 5 5600. И только потом заменил бы планку ОЗУ на комплект из двух планок, материнскую плату на модель чипсета B550, блок питания, корпус, и так далее.

Есть ли смысл переплачивать за RTX 3060 с 12 гигабайтами памяти, если она стоит на пару тысяч дороже?

Вопрос дискуссионный, смотря как долго вы планируете использовать компьютер, не покупая новый. Если долго – полагаю, смысл скорее есть.

Какие корпусные вентиляторы стоит взять?

Любые недорогие 120-миллиметровые от проверенных производителей – желательно тихие, низкооборотистые.

Есть ли шансы, что компьютерное железо летом подешевеет?

Причины для ощутимого удешевления нет – это плохая новость. Хорошая – в том, что нет причин и для ощутимого подорожания. Меры по поддержке курса рубля продлили, а значит, российская национальная валюта вряд ли упадет ниже 90-95 единиц за доллар.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, какую игровую конфигурацию можно собрать в конце мая 2024 года за 60 тысяч рублей — ее, конечно, нельзя назвать сверхпроизводительной, скорее, бюджетной и компромиссной. Но, с учетом того, что 60 тысяч рублей – это меньше 700 долларов, сборка вышла вполне приличная. Она позволяет играть в любые проекты в разрешении FullHD с комфортными 60+ FPS, причем не на минимальных или низких, а на средневысоких, высоких или даже максимальных настройках без трассировки лучей. А что вы думаете по поводу рассмотренной конфигурации? Что бы вы в ней поменяли? Пишите в комментариях!

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