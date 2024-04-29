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ТОП-7 видеокарт для FullHD-гейминга стоимостью до 50 тысяч рублей — рейтинг 2024 года

Рассказываю о лучших графических ускорителях бюджетного и начального среднего ценового сегмента, подходящих для современных игр
[ ] для раздела Блоги
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Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о лучших игровых графических ускорителях стоимостью до 50 тысяч рублей, актуальных для FullHD-гейминга. Я начну с более производительных моделей, используя которые, вы сможете не раздумывая, выбирать максимальные настройки в любых играх, а закончу бюджетными решениями, способными справляться с современными проектами только на средних настройках, но зато не бьющих по кошельку. Но хватит предисловий, поехали!

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16/8 ГБ

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Открывает список видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, выпускающаяся в модификациях с 8 и 16 гигабайтами памяти. Переплачивать за удвоенный объем особого смысла нет – он увеличивает FPS в играх в разрешении FullHD всего на 2-5%. Что же касается более высоких разрешений — для QuadHD лучше покупать хотя бы AMD Radeon RX 7700 XT или RTX 4070, а еще лучше — RTX 4070 Super. Но вернемся к рассматриваемому графическому ускорителю – все-таки статья посвящена решениям стоимостью до 50 тысяч рублей.

К несомненным плюсам RTX 4060 Ti можно отнести невысокие показатели энергопотребления и тепловыделения: TGP карты составляет всего 160 Вт. У RTX 4090 примерно в 3 раза больше. Имеется у модели и некоторый оверклокерский потенциал, хотя охарактеризовать его можно скорее, как умеренный, а не как большой. Что касается производительности в играх — графический ускоритель выдает в большинстве проектов в разрешении FullHD на максимальных настройках без трассировки лучей значительно больше 60 кадров в секунду. В Cyberpunk 2077, например – 95-100. Конечно, RTX 3070/3070 Ti выдают еще немного больше, но их трудно найти в продаже, а еще они горячее и не поддерживают технологии DLSS 3/Frame Generation, только DLSS 2. А генерация промежуточных кадров – штука очень полезная, она часто позволяет практически удвоить FPS в поддерживаемых играх и компенсировать нехватку чистой производительности, если хочется поиграть с трассировкой лучей в пресловутый «Киберпанк». С менее требовательными проектами модель справляется и без DLSS 3/FG даже с рейтрейсингом – среди примеров можно привести Far Cry 6 и DOOM Eternal.

Преимущества:

  • Более, чем достаточная производительность для комфортного FullHD-гейминга на максимальных настройках
  • Низкое энергопотребление и тепловыделение по меркам игровых GPU
  • Неплохие возможности для дополнительного разгона
  • Поддержка технологий DLSS 3/Frame Generation

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Недостатки:

  • NVIDIA могла бы расщедриться и на 10-12 гигабайт видеопамяти в базовой версии
  • Завышенная цена

NVIDIA GeForce RTX 4060 8 ГБ

По чистой производительности NVIDIA GeForce RTX 4060 не сильно ушла от своей предшественницы, RTX 3060, и в этом нет ничего удивительного – по количеству CUDA-ядер, блоков растеризации и других вычислительных блоков модель уступает «три тысячи шестидесятой». Зато сильно выросли частоты и снизилось энергопотребление: RTX 4060 – это очень экономичная видеокарта, TGP которой без разгона составляет 115-130 Вт. У RTX 3060 было 170+ Вт. Но что по частоте смены кадров в играх? Переживать не о чем — при разрешении 1080p GeForce RTX 4060 развивает фреймрейт 60 FPS и выше в большинстве тестовых игр на ультра настройках. Исключением становятся только наиболее ресурсоемкие тайтлы, такие как Metro Exodus и Red Dead Redemption 2. При этом опции DLSS 3/Frame Generation способны решить эту проблему – там, где они доступны. Более того, масштабирование и генерация кадров позволяют даже играть с трассировкой лучей, хотя для полноценного использования рейтрейсинга все-таки стоит выбирать более производительные GPU.

Преимущества:

  • Производительности почти всегда хватает для комфортного FullHD-гейминга на максимальных настройках, и всегда хватает для высоких
  • Превосходная энергоэффективность
  • Хороший разгонный потенциал по частоте памяти
  • Поддержка технологий DLSS 3/Frame Generation

Недостатки:

  • NVIDIA явно сэкономила и чрезмерно урезала характеристики видеокарты
  • Желательно использовать с материнскими платами с поддержкой PCI-E 4.0, поскольку модель обладает лишь 8 линиями интерфейса

AMD Radeon RX 7600 8 ГБ

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Если вас не интересует трассировка лучей, и вы не планируете использовать технологии масштабирования и генерацию кадров, хорошим выбором может стать графический ускоритель AMD Radeon RX 7600. Он стоит заметно дешевле, чем RTX 4060, но предлагает в большинстве игр почти такой же уровень производительности – в некоторых проектах карта даже вырывается вперед, опережая конкурента из стана «зеленых». Проще говоря, с ней тоже можно комфортно играть с 60+ FPS в любые игры на максимальных или хотя бы высоких настройках в разрешении FullHD. Но вот в сценариях с трассировкой лучей модель проявляет себя плохо — в рейтрейсинге AMD пока так и не может догнать NVIDIA. Да и энергопотребление у «семь тысяч шестисотой» заметно выше, чем у RTX 4060 – 165-180 Вт, примерно, как у RTX 3060. Впрочем, по современным меркам это все равно немного.

Преимущества:

  • Примерно равная с RTX 4060 производительность в сценариях без трассировки лучей– отставание не превышает нескольких процентов, а в некоторых играх RX 7600 даже вырывается вперед
  • Адекватная стоимость
  • Приличный разгонный потенциал
  • Отсутствие проблем с перегревом или чрезмерным уровнем шума

Недостатки:

  • Плохо справляется с рейтрейсингом
  • Как и RTX 4060, задействует только 8 линий PCI-Express

NVIDIA GeForce RTX 3060 12/8 ГБ

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GeForce RTX 3060 по-прежнему актуальна, особенно с учетом того, что 12-гигабайтную версию можно приобрести дешевле, чем 8-гигабайтную RTX 4060. Да, «три тысячи шестидесятая» не поддерживает генерацию кадров, зато у нее больше CUDA-ядер, и она использует все 16 линий PCI-Express. Видеокарта позволяет комфортно играть в любые проекты, но без трассировки лучей и не всегда на максимальных настройках – в ряде случаев придется устанавливать высокие или подбирать конфигурацию вручную. Есть, впрочем, и плюс – если вы редко меняете графические ускорители, возможно, стоит приобрести модификацию на 12 гигабайт, поскольку она продержится дольше конкурирующих моделей. Существуют, конечно, RTX 4060 Ti с 16 гигабайтами памяти, но их редко удается найти дешевле 50 тысяч рублей – разве что на маркетплейсах.

Преимущества:

  • Достаточная производительность для FullHD-гейминга, если не использовать рейтрейсинг и ставить высокие, а не ультра настройки
  • Версию с 12 гигабайтами памяти можно приобрести дешевле, чем RTX 4060 на 8 гигабайт
  • Довольно выгодное соотношение стоимости и характеристик
  • Широкий выбор модификаций в магазинах и на маркетплейсах

Недостатки:

  • Не поддерживает DLSS 3/Frame Generation – только DLSS 2
  • Энергопотребление почти в полтора раза выше, чем у RTX 4060

AMD Radeon RX 6650 XT 8 ГБ

AMD Radeon RX 6650 XT в большинстве игр практически не уступает по выдаваемому FPS (с выключенной трассировкой лучей) более современной Radeon RX 7600, при этом стоит видеокарта предыдущего поколения на несколько тысяч рублей дешевле. Именно из-за более низкой цены ее приобретение и может иметь смысл, поскольку по-умолчанию, при прочих равных всегда следует приобретать более современные видеокарты. Причины очевидны: драйвера и игры оптимизируются в первую очередь под актуальное железо, оптимизация же под старое производится по остаточному принципу. Впрочем, RX 6650 XT – пока не настолько устаревшая видеокарта, чтобы этот аргумент был действительно важным. Если увидите ее на несколько тысяч дешевле тех, что перечислены выше – можете смело брать.

Преимущества:

  • Почти не уступает по выдаваемому FPS RX 7600, позволяя играть в любые проекты в разрешении FullHD на максимальных или высоких настройках
  • Доступная по нынешним меркам цена
  • Привлекательное соотношение цены и производительности
  • Нетребовательность к питанию и охлаждению

Недостатки:

  • Низкая производительность в сценариях с трассировкой лучей
  • Устареет быстрее, чем RX 7600 или RTX 4060

AMD Radeon RX 6600 8 ГБ

AMD Radeon RX 6600 уже значительно слабее пяти графических ускорителей, перечисленных выше, но и стоит эта карта дешевле. Модель обеспечивает на 22-30% меньшую кадровую частоту в современных играх, чем RX 7600 и на 10-18% меньшую, чем RTX 3060, а значит, устанавливать во всех проектах максимальные настройки при сохранении комфортного FPS не получится. Более того, в некоторых играх просадки частоты кадров можно будет увидеть и при высоких параметрах графики, поэтому придется использовать кастомные средневысокие. А вот опускаться до низких или минимальных настроек необходимости в 2024 году нет — если вы из тех геймеров, для которых не особенно важен «графоний», зато важна экономия, «шесть тысяч шестисотая» с высокой вероятностью вам подойдет.

Преимущества:

  • Невысокая цена
  • Достаточная производительность для комфортного FullHD-гейминга, если не гнаться за максимальными или высокими настройками
  • Скромный TGP
  • Можно выгодно приобрести как в магазинах и на маркетплейсах, так и на вторичном рынке

Недостатки:

  • Задействует лишь 8 линий PCI-E
  • Не имеет запаса производительности для будущих игр

NVIDIA GeForce RTX 3050 8 ГБ

И последняя на сегодня видеокарта — NVIDIA GeForce RTX 3050 с 8 гигабайтами памяти. Важно – именно с 8! Версия с 6 гигабайтами значительно слабее и не сильно дешевле, и ее единственным важным преимуществом является низкое энергопотребление и тепловыделение — настолько низкое, что можно обойтись без активного охлаждения, если есть массивный радиатор с теплотрубками. Но вернемся к нашим баранам, то есть к RTX 3050. Стоит ли ее покупать в 2024 году? Скорее нет, чем да – разве что, если она будет стоить на 20% дешевле, чем RX 6600, потому что FPS она выдает как раз в среднем на 20% меньше. Проще говоря, это бюджетный вариант, к которому стоит обращаться, если более продвинутые модели по каким-то причинам (прежде всего, финансовым) недоступны.

Преимущества:

  • Худо-бедно, но справляется с играми в разрешении FullHD хотя бы на средних или средневысоких настройках
  • Невысокий TGP
  • Неплохая энергоэффективность, хотя и хуже, чем у RTX 4060
  • Компактные габариты

Недостатки:

  • Не лучшее соотношение стоимости и характеристик — если есть возможность, лучше переплатить за более производительный GPU
  • Цена могла бы быть ниже, но карта или снята с производства или скоро будет снята и заменена на RTX 3050 6 ГБ

FAQ (Вопросы и ответы)

Почему в списке нет таких видеокарт, как NVIDIA GeForce RTX 3050 6 ГБ, GTX 1660 Ti/Super, GTX 1650 и AMD Radeon RX 550?

Эти видеокарты или слишком дорогие, или слишком слабые. RX 6500 XT, RX 6400, GTX 1630, GTX 1050 Ti – туда же, они слишком слабые.

Графических ускорителей Intel нет по той же причине?

По другой. Дискретные видеокарты Intel – иллюстрация поговорки «первый блин комом». Они сырые как аппаратно, так и программно, и я никому не советую их покупать. Получите кучу проблем, особенно в старых играх.

А что насчет AMD Radeon RX 7700 XT?

Это хорошая видеокарта, но для сегодняшней статьи она дороговата – я рассказывал о ней в предыдущем материале, ссылка на который будет в конце статьи.

Какой стоит взять FullHD монитор?

Универсальные рекомендации таковы — с диагональю 23-25 дюймов, на базе IPS матрицы, с частотой обновления 120+ Гц и поддержкой технологий адаптивной синхронизации. Flicker-Free, желательно — с продвинутой эргономичной подставкой, поддерживающей регулировку экрана по высоте.

Когда выйдет RTX 4050?

Ноутбучная видеокарта с таким названием существует, а вот про дискретную давно ничего не слышно. Неизвестно, будет ли NVIDIA вообще ее выпускать.

А когда ждать бюджетных и среднебюджетных графических ускорителей следующих поколения NVIDIA и AMD?

С высокой вероятностью только в 2025 году, причем вряд ли в первом квартале.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о 7 геймерских видеокартах, позволяющих комфортно играть в разрешении FullHD – некоторые модели позволяют устанавливать максимальные настройки, некоторые только средние, но все они способны выдавать 60+ FPS в актуальных играх. Если же вы хотите играть со 120+ FPS – рекомендую рассмотреть один из графических ускорителей, о которых я рассказывал в предыдущих материалах, например, NVIDIA GeForce RTX 4070 Super. А что вы думаете о перечисленных видеокартах? Какие модели вы бы добавили в список, или, возможно, убрали из него? Пишите в комментариях!

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