Однако пользователи опасаются, что разработчики сделают упор на количестве, а не на качестве, и игра превратится в «симулятор ходьбы».

Ожидаемая ролевая игра Crimson Desert от корейской студии Pearl Abyss обещает стать одной из самых больших в истории. Как сообщили разработчики, её открытый мир «как минимум в два раза больше, чем в Skyrim» и превосходит по масштабам даже карту Red Dead Redemption 2. Однако вместо всеобщего ликования эта новость разделила игровое сообщество, вызвав волну скепсиса и опасений.

Многие игроки и обозреватели встретили анонс неоднозначно. В сети набирают популярность мнения о том, что «увеличение карты не делает игру лучше». Пользователи опасаются, что студия сосредоточилась на количестве, а не на качестве, и вместо уникального, насыщенного событиями мира игроки получат сотни тысяч миль скопированных лесов со скучными заданиями по сбору предметов.

Главный вопрос, который задаёт аудитория: чем будет заполнен этот гигантский мир? Будет ли это плотное, детализированное пространство с глубокими историями и запоминающимися персонажами, как в The Witcher 3, или пустынная территория, которую игроки будут просто пересекать по пути от одной точки к другой? Crimson Desert скриншот

Есть и прагматичные опасения. Столь огромный мир может превратить игру либо в «симулятор ходьбы», либо, наоборот, спровоцировать игроков использовать быстрое перемещение, пропуская 80% того, чем так гордились разработчики. Похожие опасения уже звучали в адрес другой амбициозной игры — Light No Fire от Hello Games, карта которой сравнима по размеру с Землёй.

Crimson Desert остаётся загадкой: несмотря на скорый релиз, ожидаемый к концу марта 2026 года, и закрытые показы, игра до сих пор не дала чёткого понимания своей сути. Предыдущие демонстрации фокусировались на боях с боссами, оставляя за кадром самое главное — наполнение мира.