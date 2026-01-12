Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Pearl Abyss: Внутриигровой мир Crimson Desert будет как минимум в два раза больше оного в Skyrim
Однако пользователи опасаются, что разработчики сделают упор на количестве, а не на качестве, и игра превратится в «симулятор ходьбы».

Ожидаемая ролевая игра Crimson Desert от корейской студии Pearl Abyss обещает стать одной из самых больших в истории. Как сообщили разработчики, её открытый мир «как минимум в два раза больше, чем в Skyrim» и превосходит по масштабам даже карту Red Dead Redemption 2. Однако вместо всеобщего ликования эта новость разделила игровое сообщество, вызвав волну скепсиса и опасений.

Многие игроки и обозреватели встретили анонс неоднозначно. В сети набирают популярность мнения о том, что «увеличение карты не делает игру лучше». Пользователи опасаются, что студия сосредоточилась на количестве, а не на качестве, и вместо уникального, насыщенного событиями мира игроки получат сотни тысяч миль скопированных лесов со скучными заданиями по сбору предметов.

Главный вопрос, который задаёт аудитория: чем будет заполнен этот гигантский мир? Будет ли это плотное, детализированное пространство с глубокими историями и запоминающимися персонажами, как в The Witcher 3, или пустынная территория, которую игроки будут просто пересекать по пути от одной точки к другой?Crimson Desert скриншот

Есть и прагматичные опасения. Столь огромный мир может превратить игру либо в «симулятор ходьбы», либо, наоборот, спровоцировать игроков использовать быстрое перемещение, пропуская 80% того, чем так гордились разработчики. Похожие опасения уже звучали в адрес другой амбициозной игры — Light No Fire от Hello Games, карта которой сравнима по размеру с Землёй.

Crimson Desert остаётся загадкой: несмотря на скорый релиз, ожидаемый к концу марта 2026 года, и закрытые показы, игра до сих пор не дала чёткого понимания своей сути. Предыдущие демонстрации фокусировались на боях с боссами, оставляя за кадром самое главное — наполнение мира.

#гейминг #видеоигры #игровая индустрия #pearl abyss #crimson desert
Источник: thegamer.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Во Франции провели эксперимент со сбросом FPV-дронов с борта самолёта A400M
2
MBDA Deutschland возглавит в Европе разработку гиперзвуковых планёров
+
Швеция заказывает дистанционно управляемые турели Trackfire RWS для борьбы с БПЛА
+
В Эфиопии начали строительство крупнейшего в Африке аэропорта стоимостью $12,5 млрд
+
WSJ: В США провели консультации по поводу возможных ударов по Ирану
1
Великобритания потратит £200 млн на подготовку к размещению войск на территории Украины
2
МВД России дало инструкцию на случай, если вы стали жертвой фишинга
+
Компания Castelion продемонстрировала главе Минобороны США ​​новую версию пусковой установки PFAL
+
В РФ прорабатывают идею запуска нового реактивного дрона «Герань-5» при помощи штурмовика Су-25
+
Подросток из Хайфы случайно нашел кольцо времен Римской империи с изображением богини
+
Economic Times: Индия и Франция близки к крупной сделке по поставкам истребителей Rafale
3
В России появилась новейшая высокоскоростная версия дрона «Герань» – «Герань-5»
3
Bild: Летящий на гиперзвуке «Орешник» недосягаем для перехвата современными западными ПВО
5
В Москве открылся крупнейший в России зарядный хаб для электромобилей
+
Беларусь намерена в этом году заключить с РФ соглашение о строительстве третьего энергоблока БелАЭС
+
Австрийская армия планирует закупить модернизированные БМП «Улан» и другую военную технику
+
FT: Нефтяные компании США ставят под сомнение планы Трампа инвестировать $100 млрд в Венесуэлу
+
«Уралвагонзавод» поставил заказчику первую партию инновационных вагонов «Урал»
1
Мировой океан в очередной раз обновил исторический максимум теплосодержания
+
Новое исследование космического сдвига указывает на связь темной материи и нейтрино
+

Популярные статьи

«Август» (2025): субъективное мнение о фильме
5
Подсчитываем стоимость базового игрового ПК в 2026 году — без излишеств, но и не экономя на важном
6
Готовим свой ПК к отключению интернета — советы бывалого геймера
27
Как изменилось население бывшего СССР за 30 лет
17
«Анаконда», «Черный телефон 2»: краткий обзор новых фильмов
2
Топ-7 моих любимых российских комедий, которые сам смотрю и вам советую
9
Четыре самых необычных фильма о зомби, которые наверняка удивят и понравятся фанатам жанра
1

Сейчас обсуждают

Nobody
21:14
Вполне норм. Или предложи свой.
Подсчитываем стоимость базового игрового ПК в 2026 году — без излишеств, но и не экономя на важном
Никита Абсалямов
20:48
Если б Ельцин нами правил Если б Путин нас не спас Мы бы просто нажирались И смывались в унитаз...
Как изменилось население бывшего СССР за 30 лет
ark-bak
20:44
Ничего из этого не видел.
Четыре самых необычных фильма о зомби, которые наверняка удивят и понравятся фанатам жанра
okrug
20:41
OPb7WQ я блочу но он вылазит опять.
Топ-7 моих любимых российских комедий, которые сам смотрю и вам советую
Дима
20:34
Если бы Сталин был бессмертным правителем СССР, то СССР уже жил при коммунизме, ни одна "тётя" Запада не смела бы тявкнуть, жители всего мира завидовали и стремились к нам или просто дружить.
Как изменилось население бывшего СССР за 30 лет
Дима
20:33
Если бы Сталин был бессмертным правителем СССР, то СССР уже жил при коммунизме, ни одна "тётя" Запада не смела бы тявкнуть, жители всего мира завидовали и стремились к нам или просто дружить. Так кор...
Как изменилось население бывшего СССР за 30 лет
slikts
20:24
Вот это я понимаю!
Российский умелец собрал планку памяти DDR5 объёмом 32 ГБ стоимостью 17 000 руб
fynjy_2005
20:22
Фильм по сути фиговый. Одно то, что в лесах прячутся 5000 немцев...уже полная дичь
«Август» (2025): субъективное мнение о фильме
Дима
20:21
Тема неисчерпаемая. Если сократить ответ до маразма, " Если бы Сталин был бессмертным правителем СССР, то СССР уже жил при коммунизме, ни одна "тётя" Запада не смела бы тявкнуть, жители всего мира з...
Как изменилось население бывшего СССР за 30 лет
Данил Васин
20:18
кому как, но сервер делать, уж лучше мобильный комп чтоб пасьянс, сапер и запас музыки был, ибо когда будут проблемы с интернетом не исключены проблемы со светом, а ноутбук можно заряжать от аккумов и...
Готовим свой ПК к отключению интернета — советы бывалого геймера
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter