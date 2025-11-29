Сайт Конференция
Zelikman
Пэт Гелсингер: Квантовые вычисления сделают графические процессоры бесполезными
По мнению бывшего главы Intel, это может произойти уже до конца текущего десятилетия

Пэт Гелсингер, экс-генеральный директор Intel, в интервью Financial Times заявил, что текущий бум искусственного интеллекта может лопнуть с приходом квантовых вычислений. По его мнению, это произойдёт гораздо раньше, чем многие предполагают.

Графический процессор

Гелсингер, ныне работающий в венчурной компании Playground Global, назвал квантовые компьютеры частью «святой троицы» вычислений наряду с классическими и ИИ-системами. Он убеждён, что доминирование графических процессоров, на которых построен современный ИИ, начнёт сходить на нет уже к концу этого десятилетия. Это мнение резко контрастирует с прогнозом главы Nvidia Дженсена Хуанга, который отводит на становление квантовых технологий два десятилетия. Гелсингер же считает, что прорыв может случиться в течение двух лет.

Экс-глава Intel также раскритиковал партнёрство Microsoft и OpenAI, сравнив его с сделкой Билла Гейтса и IBM в 1990-х, где OpenAI, по его мнению, выступает лишь в роли «партнёра по распространению» моделей, зависящего от вычислительных мощностей Microsoft. В интервью также поднята тема проблем в самой Intel. Гелсингер признал, что, возглавив компанию, столкнулся с глубоким упадком и «утратой базовой дисциплины». По его словам, в течение пяти лет до его возвращения ни один продукт не был выпущен вовремя, а корпорация разучилась эффективно проектировать.

Эти проблемы, в частности, стали причиной серьёзных задержек в освоении ключевой производственной технологии 18A, критически важной для конкуренции с TSMC. Хотя Гелсингер пообещал выпустить 18A в течение пяти лет, он был уволен до завершения проекта, а его преемник Лип-Бу Тан в итоге закрыл программу в рамках установленного срока.

#intel #технологии #искусственный интеллект #графические процессоры #квантовые вычисления
Источник: wccftech.com
