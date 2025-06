Видео демонстрировалось в рамках State of Unreal 2025

CD Project Red впервые продемонстрировали видео посвященный геймплею The Witcher 4. Ролик был показан на фестивале Unreal Fest Orlando, а именно на презентации State of Unreal 2025. Как известно CDPR работает над адаптацией движка Unreal Engine 5 при поддержке Epic Games. Авторы проекта отметили, что данная версия игры далеко не финальная, она была создана с целью продемонстрировать одни из основных технологий, который будут интегрированы в The Witcher 4. Также разработчики подчеркивают, что данная демоверсия работает в 60 fps при включенном RTX на Playstation 5.





В The Witcher 4 будет множество передовых технологий, CDPR нацелились на создание невероятно реалистичного и живого мира. Авторы проекта обещают невероятный уровень симуляции жизни NPC, теперь люди населяющие мир игры будут взаимодействовать друг с другом, вести полноценную жизнь, что полностью отличается от старой системы, где NPC были просто статистами. Также горожане будут реагировать на действия Цири, менять свое поведение в присутствии главной героини, обсуждать крупные события с которыми она связана и даже открывать или закрывать доступ к отдельным районам.

The Witcher 4 определенно будет одной из самых высокотехнологичных игр поколения, а модифицированный Unreal Engine, который создается CD Project Red и Epic, наверняка станет основой для большинства проектов студии.