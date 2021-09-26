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В последнее время читаю новости и вижу одну тенденцию – стоимость материнских плат почему-то растёт вверх. Я не беру в расчёт видеокарты, там вообще все печально, но, казалось бы, рынок материнских плат переполнен, один производитель на одном чипсете может выпустить сразу полтора десятка моделей либо вообще два, но цена продолжает расти.

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Эту запись меня побудила написать новость о стоимости новой материнской платы для процессоров AMD Ryzen компании EVGA. Процитирую текст новости: «Системная плата EVGA X570 DARK отличается высоким разгонным потенциалом и оценена в $690».

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Коротко передам технические характеристики этой платы. Американский производитель EVGA решил порадовать почитателей своей продукции, интересующихся возможностями разгона систем, представив новую оверклокерскую материнскую плату X570 DARK в форм-факторе E-ATX, предназначенную для нужд энтузиастов и готовую принять «на борт» процессоры AMD Ryzen.

Да все мы рады, что EVGA составит конкуренцию другим производителем материнских плат для процессоров AMD. По идее, с еще одним дополнительным игроком прежний рынок должен отреагировать снижением стоимости плат, ведь покупателй больше не становится, а количество моделей, наоборот, растет. Идем дальше.

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Как сообщает ресурс Wccftech, новинка отличается наличием 17-фазной подсистемы питания, 10-слойной PCB и качественной системой охлаждения — несмотря на то, что в основу платы легла одна из вариаций чипсета X570S, модель оснащена внушительными алюминиевыми радиаторами, соединёнными медной тепловой трубкой, а также двумя вентиляторами, предназначенными для более качественного охлаждения. К сожалению, оснащение платы лишь двумя разъёмами ограничит объём ОЗУ до 64 Гбайт, однако, поддержка режимов работы вплоть до DDR4-4800+, возможно, станет в некоторой степени «вознаграждением».

Вот тут из затратных компонентов видна только силовая часть материнской платы. Алюминиевые радиаторы не могут стоить пару сотен «американских» президентов. И еще немного характеристик в продолжение темы.

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Кроме того, модель оснащается двумя разъёмами PCIe версии 4.0 с поддержкой NVIDIA SLI, одним слотом PCIe 3.0, парой разъёмов M.2, восемью портами SATA 6 Гбит/с, 7.1-канальной аудиоподсистемой на основе Realtek ALC1220 и двумя 2.5-гигабитными Ethernet-портами.

Собственно и все, никаких экзотических сторонних контроллеров плата на себе не несет, не реализована даже 10-ти гигабитная сеть, что, на мой взгляд, для такой стоимости это, как минимум, странно. И чтобы вас добить, еще немного информации о разгонном потенциале этой платы.

Результаты разгона на воздухе, полученные энтузиастом DANOCP, более скромны: оверклокер смог разогнать Ryzen 9 5950X до 4,8 ГГц по всем ядрам, а максимальная частота FCLK в режиме 1:1 составила 2068 МГц. Что это такое? Где стабильный разгон FCLK, ну хотя бы до 2100 МГц? Непонятно. И вот за эту плату просят целых $690, причем это стоимость без налогов и доставки. У нас она может стоить под 70 тысяч, если не все восемьдесят. если не все восемьдесят.

А теперь вспомним, как было раньше. Я уже вспоминал, как эволюционировала Windows, но глубоко не погружался и ограничился поколением Windows XP. Таким же периодом я ограничусь и с материнскими платами. А поможет мне сделать аналитику закладка Лаборатория, где я отфильтрую по годам обзоры материнских плат. Начнем.

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В 2003 году популярными и технологичными платами были ASUS P4P800 и ASUS P4C800. Первая была на мейнстримном чипсете Intel 865 PE, а вторая на самом топовом Intel 875P, c фирменной технологией Intel ускорения работы оперативной памяти – PAT. Обе материнские платы поддерживали все процессоры, включая процессоры Pentium 4 с 800-мегагерцовой шиной. Первая плата стоила $150, а вторая $220. Вот соответствующая ссылка.

А вот и еще один обзор, на этот раз самой навороченной платы того времени - ABIT IC7-MAX3 на базе чипсета Intel 875P. Тут вам и дополнительный SATA RAID контроллер, и гигабитная сеть, усиленная схема питания процессора и даже фирменная система охлаждения Abit OTES. Все это тогда стоило чуть больше $200. Ну пусть будет все $250, так же как и ASUS P4C800 Deluxe с шикарнейшим комплектом поставки.

А теперь отправимся в 2006-2007 года или во времена главенства Socket 939, или триумфа процессоров AMD Athlon64. Начну с ABIT Fatal1ty AN8. Это также премиальная плата от Abit, сделанная в кооперации с известным кибер-спортсменом игры Quake и DOOM – Джонатаном Венделом с ником «Fatal1ty». Джонатан, наверное, тоже взял себе немного из стоимости чаевых. Полное описание платы и её характеристики можно найти по этой ссылке. Так вот, эта спортивная и быстрая плата, умеющая разгонять любые процессоры, продавалась по цене $200.

Самая навороченная и топовая плата от MSI - K8N Diamond стоила дороже, целых $300. Вот ссылка на её обзор. Тут и поддержка SLi, и Wi-Fi c Bluetooth. Встроенный звук не абы какой AC97 - а звуковой кодек от Creative! Есть также и Serial ATA RAID и FireWare порты и даже пара гигабитных сетевых контроллера, что для тех лет было, как сейчас наличие 10-ти гигабитной сети. Собственно было все и даже немного больше и это, повторюсь, за 300 долларов.

Или еще вот в тему – материнская плата EVGA для процессоров AMD =) EVGA nForce 4 SLI x16, ее обзор можно прочитать здесь. В 2006 году EVGA еще была в зеленом лагере и за такую плату с восьмиканальным звуковым кодеком Realtek ALC850, двумя портами Gigabit Ethernet от Marvell и FireWare от VIA тогда EVGA просила $200. Сама скромность и добавить нечего.

Идем дальше. 2009-й год и Socket 1156. В качестве примера будет выступать Asus P7P55D Premium. Заголовок обзора тех лет гласит: «Очень дорого и... как-то по-доброму. Обзор материнской платы Asus P7P55D Premium». Я не буду останавливаться на характеристиках, мы ведь выясняем стоимость, а из названия модели и заголовка статьи понятно, что это премиум класс, за который в 2009 году просили - $280.

Мейнстрим от Asus на чипсете Intel P55 Express тогда стоил в пределах $150, например, как модель Asus P7P55D. Оверклокерскую ASRock P55 Extreme можно было в то время купить за скромные $150. Вот соответствующее доказательство. Выше среднего, материнская плата Gigabyte GA-P55-UD6 продавалась тогда за $240 и это было дорого! Так когда же реки цен вышли из своих берегов? Может быть с приходом серии Republic of Gamers (ROG) у Asus? Проверим.

За Asus Rampage II Gene на более старшем сокете LGA1366 в 2009 просили $265. А за абсолютный ТОП в виде ASUS Rampage III Extreme уже в пределах от 420 до 450 долларов. Но это - как плата для AMD Threadripper, так как сокет LGA1366 это был, по своей сути, первой HEDT платформой Intel.

Хорошо, попробую еще немного промотать несколько лет вперед и дойти до пред Skylake эпохи, а именно остановиться на сокете 1150 с процессорами Intel семейства Haswell. Возьму последние дорогие платы на последнем чипсете Intel Z97. Перовой будет ТОП - ASUS Maximus VI Extreme, круче нее плат тогда не было. Стоила она в осенью 2013 года $440-450.

Уменьшанная версия топа - ASUS Maximus VI Gene в начале 2014-го стоила всего $190. Когда курс рубля в 2015 посылался вниз, флагманская материнская плата ASRock Z97 OC Formula для оверклокеров с автографом придворного оверклокера производителя стоила в пересчете $380. Вот ссылка на ее обзор.

Пока вывод можно сделать следующий: до эпохи Skylake все было хорошо, за 500 долларовый рубеж производили не переходили, хотя и практически вплотную к нему подошли.

С появлением первых процессоров на новой архитектуре, стоимость материнских плат перешагнула $500 барьер. ASUS Maximus VIII Extreme на чипсете Z170 продавалась в 2016 году уже за 525 долларов. Это видимо были первые шаги к преодолению следующего барьера.

Следующий «экстрим» от Asus на Z270 сокете стоил уже $670, но это была материнская плата с fullcover водоблоком процессора и VRM. У EVGA X570 DARK таких плюшек нет. А специальная плата для оверкокеров без водоблока - ASUS ROG Maximus IX Apex стоила в 2017-м ровно $300. Вот ссылка на ее обзор.

Ну а дальше уже, можно сказать, наступила современность, но такие заоблачные цены были скорее исключением. Год назад ASRock выпустила свою флагманскую материнскую плату Z490 с полным водяным охлаждением за $999 и такую же плату для процессоров AMD Ryzen по аналогичной цене. Gigabyte также не отстает в этом. Она просила за свою плату Aorus Xtreme WaterForce на чипсете Intel Z390 целых $900.

На фоне этого, топовая HEDT плата ASUS ROG Rampage VI Extreme Omega за $750 уже не кажется такой уж и дорогой. Хотя, есть куда стремиться. За ASUS ROG Dominus Extreme для процессора Intel Xeon W-3175X, о котором я писал недавно, в рознице хотят $1800, но это уже другой сектор и другая история. Самое главное то, что мы сами позволяем устанавливать такие цены, покупая материнские платы за такую стоимость. Остется лишь еще один открытый вопрос, будет ли продолжаться рост цена и к чему это все приведет.