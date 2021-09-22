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Системная плата EVGA X570 DARK отличается высоким разгонным потенциалом и оценена в $690

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Американский производитель EVGA решил порадовать почитателей своей продукции, интересующихся возможностями разгона систем, представив новую оверклокерскую материнскую плату X570 DARK в форм-факторе E-ATX, предназначенную для нужд энтузиастов и готовую принять «на борт» процессоры AMD Ryzen.

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Как сообщает ресурс Wccftech, новинка отличается наличием 17-фазной подсистемы питания, 10-слойной PCB и качественной системы охлаждения — несмотря на то, что в основу платы легла одна из вариаций чипсета X570S, модель оснащена внушительными алюминиевыми радиаторами, соединёнными медной тепловой трубкой, а также двумя вентиляторами, предназначенными для более качественного охлаждения.

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Оверклокерское предназначение материнской платы X570 DARK выдаёт и нестандартное расположение слотов для установки оперативной памяти, что обусловлено необходимостью обеспечения лучшей передачи сигналов благодаря более близкому расположению к CPU. К сожалению, оснащение платы лишь двумя разъёмами ограничит объём ОЗУ до 64 Гбайт, однако поддержка режимов работы вплоть до DDR4-4800+, возможно, станет в некоторой степени «вознаграждением».

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Источник изображений: EVGA

Кроме того, модель оснащается двумя разъёмами PCIe версии 4.0 с поддержкой NVIDIA SLI, одним слотом PCIe 3.0, парой разъёмов M.2, восемью портами SATA 6 Гбит/с, 7.1-канальной аудиоподсистемой на основе Realtek ALC1220 и двумя 2.5-гигабитными Ethernet-портами.

Результаты разгона системы с задействованием материнской платы EVGA X570 DARK весьма впечатляют: так, ранее оверклокеру, известному под ником KINGPIN, удалось разогнать гибридный процессор Ryzen 3 5300G до впечатляющих 5,5 ГГц, в то время как частоту памяти в режиме 1:1 оказалось возможным поднять до значения в 4866 МГц при показателях CL14 (14-13-12-21-35-1T) и FCLK в 2433 МГц.

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Впрочем, тестирование проводилось с задействованием жидкого азота, в то время как результаты разгона с использованием системы жидкостного охлаждения, полученные энтузиастом DANOCP, более скромны: оверклокер смог разогнать Ryzen 9 5950X до 4,8 ГГц по всем ядрам, а максимальная частота FCLK в режиме 1:1 составила 2068 МГц.

Источник изображений: Wccftech

Согласно официальному сайту EVGA, стоимость материнской платы X570 DARK составляет $690.

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Системная плата EVGA X570 DARK отличается высоким разгонным потенциалом и оценена в $690
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Все четко и по делу, согласен на 100
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