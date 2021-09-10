Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Компьютер как апогей чистой производительности

Добро пожаловать за горизонт событий или когда HYPERPC, INVASION и 8PACK меркнут на фоне этого монстра.
[ ] для раздела Блоги
1
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
Цена пошла вниз на MSI RTX 3060 Ti с падением крипты
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Не так давно я написал о своем мнение о конфигурациях ПК, которые предлагают некоторые блогеры,  где довел до ума некоторые конфигурации. А затем мой интерес упал (и чуть было не разбился) на отечественные брендовые ПК от HYPERPC и INVASION и как контраргумент лучшей покупки - компьютеры от британского оверклокерского ателье 8PACK. 

реклама

Казалось бы, что может быть лучше сумасшедшей производительности экстремального 18-ти ядерного HEDT процессора от Intel – i9 10980XE или его заклятого аппонента с 32-мя ядрами и 64 потокам - AMD Ryzen Threadripper 3990X? Первый стоит почти $1000, а второй увеличивает эту стоимость почти в 5 раз!

анонсы и реклама
RTX 3060 Ti - цена упала на порядок при обвале Эфира
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде
-12000р на RTX 3080 Gigabyte
Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

В прошлый раз я выяснил, что стоимость системных блоков от HYPERPC и INVASION в их максимальной конфигурации, со всем необходимым, включая очень хороший 4К монитор достигает в пике 2 млн 350 тысяч рублей. 

реклама

В обсуждении тогда подавляющее большинство назвали это расточительством, но есть состоятельные геймеры или энтузиасты, либо их родители, которые в состоянии купить такой системный блок. Возникает вопрос - это предел производительности, расширяемости, даже не знаю, какие еще подобрать слова, выражающие перфекционистские характеристики характеристик таких ПК (сорри за каламбур). 

Но бродя по AVITO в поисках хороших предложений RTX видеокарты, я набрел на одно объявление, которое перечеркнуло ВСЕ, что я написал выше. Все эти HYPERPC и INVASION, вместе с британским 8PACK - превратились в тыкву. 

По аналогии представите, что у вас есть велосипед или даже мотоцикл и вы всю жизнь на нем передвигаетесь, а еще используете метро и другой общественный транспорт, а тут вам предлагают пересесть на личный реактивный самолет. Это взрыв мозга! 

реклама

Я решил написать об этом и других объявлениях автора, а заодно и о таких системах, которые находятся в апогее всей доступной производительности. Если собрать компьютер на базе тех комплектующих, которые я укажу ниже, то … впрочем каждый решит сам, а я лишь приведу описания под этими комплектующими, так как они сами являются, можно сказать, мерилом той финансовой мощи, которую нужно иметь, чтобы решиться на сборку именно такой конфигурации.

Материнская плата Asus DOMINUS Extreme с сокетом LGA3647. Тут в названии одного сокета цифр больше, чем во всяких LGA2066 или LGA1200 или даже будущем LGA1700. И продается такая новая плата на AVITO, не в магазине, где стоимость будет еще выше – за 169 000 рублей!

А вот и описание продавца к этой плате.

реклама

Если заглянуть в другие объявления Дмитрия из Владимира, то можно найти и процессор к этой плате.

И вот тут самое интересное – двести пятьдесят тысяч рублей! За один только процессор. Но это единственная экстремальная энтузиастская модель процессора, которую можно установить в эту материнскую плату. Он имеет 28 ядер и 56 потоков и свободный множитель. Разгоняй - не хочу.

Описание тоже на уровне.

То, что это  мега мощь — это понятно. Но продавец пишет, что у него так и не дошли руки чтобы собрать полностью систему на базе Asus DOMINUS Extreme и Intel Xeon-W 3175-X. 

Материнская плата имеет 12 разъёмов для оперативной памяти, страшно представить, есть туда поставить 12 планок по 32 Гб. Нет, я не говорю об объеме, он будет равняться в этом случае 384 Гб. Я говорю о стоимости такого объема памяти.

Но это еще не все, есть еще одна очень интересная плата для этого процессора и она также есть на AVITO – EVGA DARK SR-3.

Здесь уже другой продавец – Евгений из столицы. На момент своего анонса в США эта материнская плата стоила $1800, доставка сюда, плюс таможенная пошлина, ну вы понимаете итоговую стоимость. Вот и описание к этому объявлению.

Да уж точно это самое ультимативное решение, не поспоришь. Но у автора объявления также не сложилось со сборкой, уж слишком велика цена за обладание таким комплектом. Но можно только порадоваться за человека, что он на такое решился, возможно новый покупатель доведет дело до логического конца!

Что интересно, в такие платы ставят еще и не совсем обычные SSD накопители. Если уже делать «фарш» c «жиром», то они должны быть посыпаны натуральными золотыми блестками. SSD для такой системы должен быть именно таким!

Полтора терабайта за 165 тысяч, а мы все жалуемся, что Chia-майнеры подняли цены на накопители. Это объявление все того же Владимира из Воронежа.

Собственно комментарии излишни. Я решил поискать в Интернете реальных обладателей таких систем, но у нас так и не нашел. Они конечно же есть, но видимо этот класс людей не светит такие системные блоки в сети интернет. Не нашел я даже русскоязычных обзоров таких материнских плат, а очень бы хотелось почитать, на что они способны. Но кое-что нашел, вот делюсь с вами найденным.

А вот и какие видеокарты ставят в такие сборки. Это не какая-нибудь «дешманская» Nvidia RTX 3090, а пара NVIDIA TITAN RTX 24GB! О стоимости я умолчу - сами посмотрите, но лучше этого не делать.

Дисковая система в этой конфигурации состоит из четырех SSD Samsung 970 Pro, каждый объемом 1 Тб и работают они в RAID 0 массиве. А вот и скорости этого массива:

13 гигабайт в секунду на чтение и 10 на запись, Cyberpunk 2077 или вообще любая другая игра будут подгружать уровни менее чем за 1 секунду, то есть вы не заметите этого процесса.

Какой вывод из этой истории? Очень и очень дорого, но также очень и очень быстро и красиво. Странно, что таких сборок нет ни у HYPERPC и INVASION, хотя один видеоролик у HYPERPC был, а значит один обладатель такой готовой системы где-то живет. Но для остальных видимо, что – дорого. Мне даже трудно подсчитать сколько миллионов будет стоить такой ПК. 

Если здесь из присутствующих кто-то обладает такой системой или знает таких людей, поделитесь информацией о стоимости, производительности и самое главное почему они решились на такой шаг.

P.S. более подробнее о матринской палте EVGA DARK SR-3 можно прочитать здесь: Ссылка. Ссылка

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

evga разгон 8pack extreme dark hyperpc invasion dominus sr-3 экстрим
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Ретроклокинг: самый быстрый 486-й CPU
56
Обзор приложения для конвертирования Wondershare UniConverter
6
F1 2019 и F1 2020: тестирование лучших игровых компьютеров
4
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A750GF (80 Plus Gold)
25
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Claymore II
29
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 ХТ в связке с процессором Core i5-10600KF
20
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
22
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3060 StormX OC (PA-RTX3060 StormX OC 12G)
41
Деньги вперед: главные игры первой половины сентября 2021 года
19
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
42

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: август 2021
30 августа 2021 23
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
5 сентября 2021 22
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3060 StormX OC (PA-RTX3060 StormX OC 12G)
4 сентября 2021 41
Ретроклокинг: самый быстрый 486-й CPU
9 сентября 2021 56
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
3 сентября 2021 42
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Claymore II
6 сентября 2021 29

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Госдуме предложили приравнять майнинг к предпринимательству и заставить майнеров оформлять ИП
104
Xiaomi выпустила большой сборник прошивок MIUI 12 и MIUI 12.5 для 116 актуальных смартфонов
1
Аналитики РБК назвали основные причины падения курса Биткоина на 9000 долларов за несколько часов
31
Блокировки Роскомнадзора нарушили работу World of Tanks и World of WarShips
21
Ubisoft начала бесплатную раздачу Far Cry 3
11
Обновленные видеокарты Geforce RTX 30 выйдут в январе, а RTX 40 в 4-м квартале 2022 года
23
Intel поделилась с клиентами результатами тестов памяти типа DDR5-4800
19
Российский бизнесмен потерял 34 миллиона рублей при попытке купить Биткоины
20
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4080 может выйти в 2022 году и будет в 2 раза быстрее GeForce RTX 3080
43
Глава Роскосмоса пригласил Илон Маска в Россию на чаепитие
82
Правительство США усилило давление на криптовалюты, а аналитики ожидают падения Биткоина до $20 000
37
Переход на Windows 11 может решить проблему читерства в играх благодаря протоколу TPM 2.0
37
Цена Bitcoin упала на $6 000 за час из-за проблем с внедрением криптовалюты в Сальвадоре
50
СМИ: МВД планирует привлечь к ответственности продавцов читов для World of Tanks
18
AMD улучшит в процессорах Zen4 управление питанием и температурой
36
Глобальную версию Xiaomi Mi Pad 5 протестировали в Geekbench 5
+
Юрист прокомментировал иск Take-Two Interactive против авторов портов GTA 3 и Vice City
3
Капча с изображением пустых полок для видеокарт рискует стать мемом
12
Следующей версией Android может стать Android 12.1
1
Samsung прокомментировала замену компонентов в SSD 970 EVO Plus
14

Популярные статьи

Собираем игровой ПК, который вернет часть затраченных на него денег за счет майнинга
59
Оцениваем S.T.A.L.K.E.R. Пространственная Аномалия 4.1. Аномальная зона снова зовет. Часть первая
20
Плюсы и минусы криптовалют и майнинга
61
Впечатления от использования в ПК сразу двух SSD — отдельно под систему и игры
56
Собираем мощный ПК для игр на максималках
112
Ретроклокинг: самый быстрый 486-й CPU
56
Распродажа 2021 – Windows 10, MS Office и полезные утилиты со скидкой до 90%
Уязвимость в процессорах - что это такое и какие процессоры больше им подвержены: Intel или AMD
105
Оцениваем S.T.A.L.K.E.R. Пространственная Аномалия 4.1. Часть вторая
3
Что там с космосом - о колонизации Марса, лунной базе и других проектах по освоению галактики
56

Сейчас обсуждают

Tit Chickenson
01:16
Наконец-то они звуки подтянули, а то в 5 и 6 части они были очень не очень
Стильный трейлер гоночного симулятора Gran Turismo 7 демонстрирует проект во всём его многообразии
Melofon
01:16
Палиты радуют ещё с 16-й серии.
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3060 StormX OC (PA-RTX3060 StormX OC 12G)
Semёnov
01:14
Интересно, а контент, вырезанный в оригинале, будет?
Анонсирован ремейк Star Wars: Knights of The Old Republic — одной из лучших игр в портфолио BioWare
УПЧК
01:13
ПЫЩ ПЫЩ ПЫЩ !!!111
Radeon RX 6600 XT возвращается в магазины РФ – цена выросла на 16 000 р, а количество ограничено
Анатолий Костров
01:12
Что они не актуальны, если только ремастер делать.
Официально: ремастеры Uncharted 4 и Uncharted The Lost Legacy выйдут на PC и PS5
h2o
01:12
1С обрадуется. Однопоточная система , любящая гигагерцы. АМД сейчас снизила цены на 50$ на 5950 и 5900, но если после выхода интолов будет паритет, а он судя по-всему будет, то цена опять вверх. Да ещ...
Результаты тестирования настольных процессоров Intel Alder Lake-S в ряде приложений появились в сети
Motor Head
01:08
Короче типичный игрогей - тыжпрограммист ))))
В Госдуме предложили приравнять майнинг к предпринимательству и заставить майнеров оформлять ИП
Anton Anikin
01:06
Я не электронщик, но я умею писать программный код. Для людей, умеющих паять - это почему-то недоступно. Для электронщика же здесь материалов нет. Майнинг хобби быть не может, т. к. без заработка лиш...
В Госдуме предложили приравнять майнинг к предпринимательству и заставить майнеров оформлять ИП
h2o
01:06
на прошлой неделе из интереса решил посмотреть несколько каналов майнеров: солёный, протон и ещё двое. Единственный кто умеет складывать слова в предложения это Протон. Остальные просто обезьяны, сло...
Майнер поделился проблемами фермы из 30 видеокарт GeForce GTX 1660 Super за 12 месяцев
VRoman
01:02
Я конечно не профи в программировании, но чем-нибудь принципиальным 2500К от 11900К отличается, что там нужен разный подход к исполнению команд? Чего сложного в том чтобы прописать число ядер/потоков,...
Microsoft подробно рассказала, как удалось сделать Windows 11 быстрее, чем Windows 10
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем