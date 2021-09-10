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Не так давно я написал о своем мнение о конфигурациях ПК, которые предлагают некоторые блогеры, где довел до ума некоторые конфигурации. А затем мой интерес упал (и чуть было не разбился) на отечественные брендовые ПК от HYPERPC и INVASION и как контраргумент лучшей покупки - компьютеры от британского оверклокерского ателье 8PACK.

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Казалось бы, что может быть лучше сумасшедшей производительности экстремального 18-ти ядерного HEDT процессора от Intel – i9 10980XE или его заклятого аппонента с 32-мя ядрами и 64 потокам - AMD Ryzen Threadripper 3990X? Первый стоит почти $1000, а второй увеличивает эту стоимость почти в 5 раз!

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В прошлый раз я выяснил, что стоимость системных блоков от HYPERPC и INVASION в их максимальной конфигурации, со всем необходимым, включая очень хороший 4К монитор достигает в пике 2 млн 350 тысяч рублей.

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В обсуждении тогда подавляющее большинство назвали это расточительством, но есть состоятельные геймеры или энтузиасты, либо их родители, которые в состоянии купить такой системный блок. Возникает вопрос - это предел производительности, расширяемости, даже не знаю, какие еще подобрать слова, выражающие перфекционистские характеристики характеристик таких ПК (сорри за каламбур).

Но бродя по AVITO в поисках хороших предложений RTX видеокарты, я набрел на одно объявление, которое перечеркнуло ВСЕ, что я написал выше. Все эти HYPERPC и INVASION, вместе с британским 8PACK - превратились в тыкву.

По аналогии представите, что у вас есть велосипед или даже мотоцикл и вы всю жизнь на нем передвигаетесь, а еще используете метро и другой общественный транспорт, а тут вам предлагают пересесть на личный реактивный самолет. Это взрыв мозга!

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Я решил написать об этом и других объявлениях автора, а заодно и о таких системах, которые находятся в апогее всей доступной производительности. Если собрать компьютер на базе тех комплектующих, которые я укажу ниже, то … впрочем каждый решит сам, а я лишь приведу описания под этими комплектующими, так как они сами являются, можно сказать, мерилом той финансовой мощи, которую нужно иметь, чтобы решиться на сборку именно такой конфигурации.

Материнская плата Asus DOMINUS Extreme с сокетом LGA3647. Тут в названии одного сокета цифр больше, чем во всяких LGA2066 или LGA1200 или даже будущем LGA1700. И продается такая новая плата на AVITO, не в магазине, где стоимость будет еще выше – за 169 000 рублей!

А вот и описание продавца к этой плате.

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Если заглянуть в другие объявления Дмитрия из Владимира, то можно найти и процессор к этой плате.

И вот тут самое интересное – двести пятьдесят тысяч рублей! За один только процессор. Но это единственная экстремальная энтузиастская модель процессора, которую можно установить в эту материнскую плату. Он имеет 28 ядер и 56 потоков и свободный множитель. Разгоняй - не хочу.

Описание тоже на уровне.

То, что это мега мощь — это понятно. Но продавец пишет, что у него так и не дошли руки чтобы собрать полностью систему на базе Asus DOMINUS Extreme и Intel Xeon-W 3175-X.

Материнская плата имеет 12 разъёмов для оперативной памяти, страшно представить, есть туда поставить 12 планок по 32 Гб. Нет, я не говорю об объеме, он будет равняться в этом случае 384 Гб. Я говорю о стоимости такого объема памяти.

Но это еще не все, есть еще одна очень интересная плата для этого процессора и она также есть на AVITO – EVGA DARK SR-3.

Здесь уже другой продавец – Евгений из столицы. На момент своего анонса в США эта материнская плата стоила $1800, доставка сюда, плюс таможенная пошлина, ну вы понимаете итоговую стоимость. Вот и описание к этому объявлению.

Да уж точно это самое ультимативное решение, не поспоришь. Но у автора объявления также не сложилось со сборкой, уж слишком велика цена за обладание таким комплектом. Но можно только порадоваться за человека, что он на такое решился, возможно новый покупатель доведет дело до логического конца!

Что интересно, в такие платы ставят еще и не совсем обычные SSD накопители. Если уже делать «фарш» c «жиром», то они должны быть посыпаны натуральными золотыми блестками. SSD для такой системы должен быть именно таким!

Полтора терабайта за 165 тысяч, а мы все жалуемся, что Chia-майнеры подняли цены на накопители. Это объявление все того же Владимира из Воронежа.

Собственно комментарии излишни. Я решил поискать в Интернете реальных обладателей таких систем, но у нас так и не нашел. Они конечно же есть, но видимо этот класс людей не светит такие системные блоки в сети интернет. Не нашел я даже русскоязычных обзоров таких материнских плат, а очень бы хотелось почитать, на что они способны. Но кое-что нашел, вот делюсь с вами найденным.

А вот и какие видеокарты ставят в такие сборки. Это не какая-нибудь «дешманская» Nvidia RTX 3090, а пара NVIDIA TITAN RTX 24GB! О стоимости я умолчу - сами посмотрите, но лучше этого не делать.

Дисковая система в этой конфигурации состоит из четырех SSD Samsung 970 Pro, каждый объемом 1 Тб и работают они в RAID 0 массиве. А вот и скорости этого массива:

13 гигабайт в секунду на чтение и 10 на запись, Cyberpunk 2077 или вообще любая другая игра будут подгружать уровни менее чем за 1 секунду, то есть вы не заметите этого процесса.

Какой вывод из этой истории? Очень и очень дорого, но также очень и очень быстро и красиво. Странно, что таких сборок нет ни у HYPERPC и INVASION, хотя один видеоролик у HYPERPC был, а значит один обладатель такой готовой системы где-то живет. Но для остальных видимо, что – дорого. Мне даже трудно подсчитать сколько миллионов будет стоить такой ПК.

Если здесь из присутствующих кто-то обладает такой системой или знает таких людей, поделитесь информацией о стоимости, производительности и самое главное почему они решились на такой шаг.

P.S. более подробнее о матринской палте EVGA DARK SR-3 можно прочитать здесь: Ссылка. Ссылка