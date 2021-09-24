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В июне этого года в сеть просочилась ранняя версия Windows 11 для разработчиков, которую, естественно, многие любители новинок уже успели поставить на свои ПК. Событие это случилось, можно сказать, неожиданно, так как 11-ю версию ОС от Microsoft сильно не ожидали увидеть в этом году. Наоборот, больше надежд было связано с выходом Windows 10Х, но, увы, этому не удалось сбыться.

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Многие обозреватели назвали Windows 11 - Windows 10 с Сервиспаком. Концептуально, нового для изменения индекса операционной системы на единицу в Microsoft не наскребли, но маркетологам как всегда виднее. Основные нововведения 11-й версии «Окон», которые будут доступны для скачивания уже 5-го октября этого года, можно назвать следующие:

DirectStorage, которая ускорит загрузку разросшихся на сотни гигабайт игр c NVME SSD в видеопамять 3D успорителя;

Функция Auto HDR, которая добавит возможность активации режима HDR для многих игр с DirectX 11/12 при наличии совместимого монитора у пользователя;

интеграция с Android приложениями, доступными в Microsoft Store;

улучшено масштабирование с 2K и 4К мониторами;

возможность работы с гетерогенными процессорами;

а также куча всяких ненужных большинству украшательств.

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В остальном — это прежняя «Десятка», улучшенная и допиленная, с устранёнными багами, и, возможно, добавленными новыми.

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А теперь заглянем в будущее и попытаемся на основе имеющихся сведений сформировать образ следующей версии ОС Windows. С большой долей вероятности порядковый номер будет именно - «12».

В сети уже гуляют скриншоты ранней сборки Windows 12, Build 12.0.30000, а значит работа уже «кипит». Но, как говорят, полноценное тестирование Windows 12 начнется не ранее середины 2026 года.

Основные нововведения будут заключаться в еще большей степени абстрагирования владельца ПК от настроек ОС. Полная зависимость от интернет-соединения, более тесная интеграция с Andoroid и Linux. Поддержка связи 5G и спутников с низкой околоземной орбитой и еще большее доминантное положение Microsoft Store и Xbox Game Pass. Ведь основную прибыль крупные IT корпорации в следующем десятилетии будут получать именно из-за подписочных сервисов на свои услуги.

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А теперь заглянем в прошлое и посмотрим на операционные системы, которые предшествовали Windows 11.

Windows 10. Период поддержки: 2015 – 2025 гг.

Основные добавленные функции:

Отказ от плиточной системы Windows 8.

Новый встроенный браузер Microsoft Edge.

Принудительная установка обновлений.

Идентификация с помощью веб-камеры.

Синхронизация с мобильного устройства уведомлений.

Встроенная поддержка шлемов виртуальной реальности.

Игровой режим

Появление панели «Люди».

Изолированный рабочий стол для безопасного запуска приложений.

Еще больше встроенной телеметрии.

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Windows 8.1 Период поддержки: 2013 – 2023 гг. и Windows 8 Период поддержки: 2012 – 2016 гг.

По своей сути - эти две близких по своей натуре операционные системы являлись более маркетинговым продуктом, который полностью провалился.

Изначально «восьмерка» задумывалась как связующее звено мобильного и десктопного мира с полной интеграцией и экосистемой однородных приложений. Но, на практике, даже плиточный режим не прижился и он был отвергнут большинством пользователей.

Из-за этого провала решено было отказаться от следующей цифры «девять» в названии будущей ОС, чтобы не связывать себя с былыми неудачами, а сразу перескочить к чему-то новому. К десятке.

Windows 7 Период поддержки: 2009 – 2020 гг. Выпуск операционных систем компанией Microsoft напоминает экстенсивную стратегию разработки микропроцессоров, анонсированную компанией Intel с наименованием «Тик-так» (англ. tick-tock).

Так вот, Windows 8 была неуспешным – tock, а «Семерка» - успешным «tick». Основное, что дала Windows 7 пользователям, это – увеличение производительности операционной системы, надежность и поддержку API DirectX 11-й версии.

Windows Vista. Период поддержки: 2006 – 2017 гг. Это очередной tock, который ничем не запомнился пользователям. Кроме внедрения поддержки DirectX 10-й версии эта ОС ничем примечательным не выделялась.

Windows XP. Период поддержки: 2000 - 2010 гг. Windows XP - можно назвать самой успешной, стабильной, "всеядной", технологичной и перспективной ОС. Несмотря на её возраст, она ппродолжает использоваться и поныне.

Более того, практически любое современное железо без особого труда в состоянии приютить эту ОС в качестве основной операционной системы. Её также очень любят оверклокеры, благодаря легковесности и нетребовательности к ресурсам. В общем - это образец операционной системы всех времен и народов.

До Windows XP царили темные времена. Куча операционных систем на ядре Win9X, которые не знали ни файловой системы NTFS, ни поддержки многоядерных процессоров, ни привычных нам всем встроенных функций ОС. Эти операционные системы несли в себе код прародителя всех операционных систем Microsoft – DOS. Ведь всё, что мы имеем сейчас - вышло из DOS’а.

Но к нему уже не вернётся. До встречи с Windows 12!