Американская компания Google назвала сроки проведения своей ежегодной конференции для разработчиков Google I/O

На прошлой неделе компания Google представила первую бета-версию операционной системы Android 17 для некоторых своих устройств серии Pixel. Из усовершенствований этой системы Google описала лишь часть, но большинство других изменений скрыты от пользователей. Предположительно, больше ориентированных на пользователей новых функциональных возможностей огласят на конференции разработчиков Google I/O.

В этом году мероприятие будет проведено 19 и 20 мая в Маунтин-Вью, Калифорния. Назвав сроки проведения своей конференции, Google сообщила, что на ней она представит последнюю версию Android, обновление браузера Chrome, сервиса Cloud, чат-бота Gemini и других своих платформ и программных продуктов.

Изображение: Google

Прямая трансляция этой презентации будет вестись на портале YouTube. Кроме главной презентации, планируются отдельные сессии для разработчиков, которые будут посвящены специализированным сферам Android и других платформ и сервисов американской компании.

Помимо вышеназванных, на конференции могут быть упомянуты такие продукты, как Android XR, Wear OS, Android TV, ChromeOS, карты Google, Google Фото, Поиск, Google Workspace.