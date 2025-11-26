Платформа будет ориентирована на искусственный интеллект

Согласно появившейся на этой неделе информации, компания Google в настоящее время ведёт работу над новой операционной системой на основе Android для настольных персональных компьютеров. Система под кодовым именем Aluminium OS придёт на смену облачной системе ChromeOS на ноутбуках, которая и близко не обрела уровня распространения Windows и macOS.

Google упомянула новую систему в уже удалённой вакансии на должность старшего менеджера по продуктам для ноутбуков и планшетов на Android. В вакансии было сказано, что кандидат будет работать над операционной системой Aluminium на базе Android, «созданной на основе искусственного интеллекта». Это может означать глубокую интеграцию с Gemini. Там же сказано, что на этой должности будет необходимо управлять переходом с ChromeOS на Aluminium.

Пока устройства на Aluminium не появятся на прилавках, должность потребует управления портфолио устройств ChromeOS различных форм-факторов, в том числе стандартными хромбуками, устройствами «2 в 1», планшетами и настольными ПК. Вакансия была опубликована тайваньским офисом Google два месяца назад на LinkedIn. Поскольку заявки сейчас не принимаются, нужный человек уже мог быть найден.

Google не первый день работает над созданием единой операционной системы на Android для настольных ПК и смартфонов. В ноябре 2024 года сообщалось, что компания не просто собирается использовать компоненты Android в ChromeOS, а осуществить полный переход платформы на базе Chromium на Android.

Пока непонятно, будут ли существующие хромбуки совместимы с новой системой. Aluminium OS тестируется на референсных устройствах на процессорах MediaTek Kompanio 520 и Intel Alder Lake. Быть может, хромбуки на этих процессорах будут обновлены до Aluminium OS.

На саммите Snapdragon в сентябре глава экосистемы Android в Google Самир Самат (Sameer Samat) заявил, что компания объединяет ChromeOS и Android для создания новой платформы для ПК со «всеми достижениями в области ИИ и производительности». Он же подтвердил, что выпуск системы запланирован на 2026 год.