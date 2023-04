Высокая производительность при низкой цене

В последнее время наблюдается стремительное падение стоимости процессоров Xeon на архитектуре Broadwell. Так, отечественный блогер (ютуб-канал НостальжиПК) протестировал достаточно интересный с точки зрения предлагаемых характеристик Intel Xeon E5-2667 v4. Последний подешевел до приблизительно 2500 р., что сделало его новым королем ультрабюджетных сборок ПК, сместив с трона предыдущего фаворита — Xeon E5-2666 v3.

Xeon E5-2667 v4 более свежий, построен с использованием более тонкого 14 нм техпроцесса и располагает 8 ядрами и 16 потоками. Но, главное, его базовая частота составляет 3,2 ГГц, а максимальная турбо-частота — 3,6 ГГц, то есть он не требует модификации материнской платы для разблокировки турбо-буста.

Не нужно производить никаких дополнительных манипуляций с BIOS и т. п., достаточно просто вставить Xeon E5-2667 v4 в сокет, и в играх его частота сама будет повышаться, примерно до 3,5 ГГЦ. Дополнительным его плюсом является поддержка оперативной памяти стандарта DDR4-2400.

В CPU-Z Xeon E5-2667 v4 набирает 428 баллов в однопоточном режиме и 4177 в многопоточном. В Cinebench R23 он почти догоняет Ryzen 7 1700X, показывая результат в 8656 баллов. В современных играх данный процессор показывает себя во всей красе, полностью загружая видеокарту GeForce RTX 3060 Ti.

Так, в Cyberpunk 2077 при активации технологии "RTX" средний фреймрейт составляет 67 FPS, а без "лучей" — 113 FPS. В новейшем хите The Last of Us GeForce RTX 3060 Ti в паре с Xeon E5-2667 v4 смогла выдать более 80 FPS при ровном фреймтайме.

Таким образом, для того, чтобы насладиться последними шедеврами из мира ПК-игр не обязательно тратить на процессор десятки тысяч рублей. Можно вполне обойтись супербюджетным решением в лице Xeon E5-2667 v4, раскрывающим достаточно производительные видеокарты. Тем более, что с ним не нужно совершать никаких "шаманств". Фактически, здесь реализуется знаменитая формула Intel, выражающаяся словосочетанием "вставил и забыл".