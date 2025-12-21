Видеокарта выступила превосходно, учитывая дату выхода.

Легендарная видеокарта GeForce GTX 1080 Ti скоро отпразднует свое 10-летие, но несмотря на солидный возраст она до сих пор позволяет тянуть самые последние AAA-игры. Это продемонстрировал YouTube-канал Кибер Кузница, протестировавший экземпляр в довольно "жирном" исполнении Palit GameRock, которое считается топовым. В качестве процессора выступил не самый слабый Ryzen 9 7900X, а RAM была представлена планками DDR5-6400 CL28.

Первой игрой в тестах стала Silent Hill 2 Remake. На низких и высоких настройках в 1080p без FSR GeForce GTX 1080 Ti смогла выдать в среднем 64 и 43 FPS соответственно, а при выкручивании уровня графики до эпического частота кадров снизилась до 31 FPS.

Вышедшая в конце сентября этого года Silent Hill f оказалась менее требовательной и на максимальном пресете без апскейлера позволила "старушке" показать приличные 50 FPS. Идущая далее "древняя" Hogwarts Legacy можно сказать полетела на GeForce GTX 1080 Ti, поскольку мониторинг выявил более чем комфортные 75 FPS на ультра настройках с FSR Q.

Не самая легкая The Last of Us Part II Remastered также поддалась флагману на Pascal, отобразив 58 FPS с FSR в режиме качество. S.T.A.L.K.E.R. 2 оказался более серьезным препятствием для видеокарты. В требовательном шутере на низком пресете удалось выжать в среднем 45 FPS без FSR, а на средних, высоких и эпических настройках GeForce GTX 1080 Ti выдала 40, 36 и 29 FPS.

Следующая на очереди Kingdom Come: Deliverance II показала 71 FPS на высоких настройках без включения FSR, а с ним фреймрейт вырос до 87 FPS. Также здесь FSR Q дал возможность выставить экстремальный пресет с получением комфортных для многих 30 FPS.

Свежий приключенческий экшен AAA-класса Mafia: The Old Country также покорился GeForce GTX 1080 Ti. На высоком уровне графики видеокарта сумела отрисовать внушительные 37 FPS. Что касается онлайн-игр, то в них частота кадров перевалила за 100 FPS. К примеру, в Counter-Strike 2 на киберспортивных настройках, то есть на низких с MSAA x4, можно раскрыть мониторы с частотой 360 Гц.