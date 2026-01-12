Утверждается, что продвинутые сенсоры смогли отследить гиперзвуковой блок «Орешника» лишь в начале старта с полигона «Капустин Яр».

Новейшая система противоракетной обороны израильского производства, такая как Arrow-3, чье оборудование было недавно доставлено и начало эксплуатироваться немецкими военными, не готова к безопасному обезвреживанию гиперзвуковой ракеты «Орешник» и её эффективному обезвреживанию, о чем своим читателям сообщили журналисты германского СМИ Die Welt. Репортёры медиа указывают, что недавнее использование «Орешника» есть тот самый косвенный случай противостояния российской БРСД с Arrow-3, который точно можно записать в пользу Москвы.

Так в комментарии к недавно поставленной на боевое дежурство в Германии системы ПВО подчеркнуто, что передовой комплекс должен обеспечивать качественный перехват баллистических управляемых боеприпасов ещё до входа их в земную атмосферу.





Источник изображения: Дефенс Ньюс

Напомнили же журналисты ФРГ и такой факт, что «Орешник» как ракета средней дальности, способен достигнуть практически любой географической координаты, размещенной на территории ЕС, пролетая расстояние в 5500 километров.

Комплекс Arrow-3, развернутый на территории немецкого государства, на январь 2026 года находится лишь на старте своей эксплуатации. Система на 11 января используется на авиационной базе в земле Саксония-Анхальт. Предполагается что высокочувствительные сенсоры и антенны комплекса смогли отследить «Орешник» лишь на ранней стадии.





МЗКТ-79291. Предполагаемый вид машины из состава российского «Орешника». Источник изображения: ТГ-канал «Военный осведомитель»

Одновременно неназванные источники из Североатлантического альянса в беседе с корреспондентами газеты рассказали, что Arrow еще не полностью боеспособен. И если бы наступила гипотетическая нужда в уничтожении «Орешника», то немецкому командованию оставалось бы надеяться на израильский ЗРК «Patriot». Но даже в его документации отсутствует пункт, где указано, что его высокотехнологичные ракеты PAC-3 MSE могут сбить гиперзвуковые ракеты.