Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ProKino
Die Welt: Передовая система ПРО «Arrow-3» Бундесвера еще не готова к перехвату ракеты «Орешника»
Утверждается, что продвинутые сенсоры смогли отследить гиперзвуковой блок «Орешника» лишь в начале старта с полигона «Капустин Яр».

Новейшая система противоракетной обороны израильского производства, такая как Arrow-3, чье оборудование было недавно доставлено и начало эксплуатироваться немецкими военными, не готова к безопасному обезвреживанию гиперзвуковой ракеты «Орешник» и её эффективному обезвреживанию, о чем своим читателям сообщили журналисты германского СМИ Die Welt. Репортёры медиа указывают, что недавнее использование «Орешника» есть тот самый косвенный случай противостояния российской БРСД с Arrow-3, который точно можно записать в пользу Москвы.

Так в комментарии к недавно поставленной на боевое дежурство в Германии системы ПВО подчеркнуто, что передовой комплекс должен обеспечивать качественный перехват баллистических управляемых боеприпасов ещё до входа их в земную атмосферу. 


Источник изображения: Дефенс Ньюс

Напомнили же журналисты ФРГ и такой факт, что «Орешник» как ракета средней дальности, способен достигнуть практически любой географической координаты, размещенной на территории ЕС, пролетая расстояние в 5500 километров.

Комплекс Arrow-3, развернутый на территории немецкого государства, на январь 2026 года находится лишь на старте своей эксплуатации. Система на 11 января используется на авиационной базе в земле Саксония-Анхальт. Предполагается что высокочувствительные сенсоры и антенны комплекса смогли отследить «Орешник» лишь на ранней стадии.


МЗКТ-79291. Предполагаемый вид машины из состава российского «Орешника». Источник изображения: ТГ-канал «Военный осведомитель»

Одновременно неназванные источники из Североатлантического альянса в беседе с корреспондентами газеты рассказали, что Arrow еще не полностью боеспособен. И если бы наступила гипотетическая нужда в уничтожении «Орешника», то немецкому командованию оставалось бы надеяться на израильский ЗРК «Patriot». Но даже в его документации отсутствует пункт, где указано, что его высокотехнологичные ракеты PAC-3 MSE могут сбить гиперзвуковые ракеты. 

#германия #орешник #брсд орешник #военное дело #arrow-3 #германия и нато #система противовоздушной обороны #перехват ракеты вне атмосферы земли #перспективные вооружения #система arrow
Источник: youtube.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Во Франции провели эксперимент со сбросом FPV-дронов с борта самолёта A400M
+
FAZ: ВС Германии не смогли защитить ПРО Arrow 3 от пролетавших БПЛА
+
ФРС США пытается спасти экономику, рискуя разогнать инфляцию
1
В Эфиопии начали строительство крупнейшего в Африке аэропорта стоимостью $12,5 млрд
+
TCL выпустила телевизор X11L SQD-Mini LED для противостояния телевизорам с RGB LED-подсветкой
+
Подросток из Хайфы случайно нашел кольцо времен Римской империи с изображением богини
+
Конгресс США определил, где будут выиграны или проиграны следующие вооруженные конфликты США
+
«Ростех» показал процесс сборки газовой турбины большой мощности ГТД-110М
2
В России появилась новейшая высокоскоростная версия дрона «Герань» – «Герань-5»
3
MBDA Deutschland возглавит в Европе разработку гиперзвуковых планёров
+
Origin Code представила элитные комплекты DDR5 с трехсекционной системой воздушного охлаждения
1
WCCFTech: На CES представили память DDR5 DDR5 на 256 ГБ и 8000 МТ/с с тремя вентиляторами на планке
2
Предварительная стоимость Steam Machine раскрыта благодаря чешскому ритейлеру
2
Ученые впервые нашли убегающую сверхмассивную черную дыру, удаляющуюся от галактики на 3,6 млн км/ч
+
В России расширили список заболеваний для бесплатного лечения по ОМС
3
В Москве открылся крупнейший в России зарядный хаб для электромобилей
+
В РФ прорабатывают идею запуска нового реактивного дрона «Герань-5» при помощи штурмовика Су-25
+
После удара «Орешником» Запад обсуждает невозможность перехвата ракеты и уязвимость стран ЕС
1
Гренландия станет американской: Трамп пообещал действовать «по-хорошему или по-плохому»
3
В Финляндии прокомментировали возможное военное вмешательство США в Гренландии
5

Популярные статьи

Прошитая PlayStation 4 Pro в 2026 году — стоит ли покупать заядлому геймеру
6
«Август» (2025): субъективное мнение о фильме
2
Сравнение i7-5820K и i7-6800K в одинаковых условиях, их плюсы и минусы
23
Готовим свой ПК к отключению интернета — советы бывалого геймера
28
Комп в корпусе от XBOX 360 - мой DIY проект
10
Как изменилось население бывшего СССР за 30 лет
1

Сейчас обсуждают

Головач Лена ㅤ
01:12
лошачье еще покупает это нейродегроидное мусорье? ну ну
Пользователь поделился своим способом предупреждения расплавления разъёма питания видеокарты
Я - Константин
01:09
Вспомнил случай с бабкой, которая во время попыток раскачать ситуацию с дефицитом, кинулась скупать гречу, соль и сахар ... складывала на чердак своего частного дома, каждый поход в магазин и десяток ...
Готовим свой ПК к отключению интернета — советы бывалого геймера
Я - Константин
01:05
В случае конфликта с наДо можно просто смотреть телевизор ... недолго он продлится, по одному орешнику по столицам, ну пару для острова с британскими паразитами и посейдон омоет берега ;) В Библии Сод...
Готовим свой ПК к отключению интернета — советы бывалого геймера
Ian Murdock
00:41
Проблема не в Linux, проблема в тебе
Почему CachyOS — это один из худших Линуксов
Dentarg
00:38
Такие запасальщики ещё с ковида просроченной гречкой давятся. Аттракциону лет 80, пока в других местах люди выросли, прожили сытую жизнь и умерли в кругу семьи, выживальщики всё учатся пользоваться ог...
Готовим свой ПК к отключению интернета — советы бывалого геймера
Dentarg
00:31
Как только у женщин появляются дела вне дома - нация обречена на вымирание.
Как изменилось население бывшего СССР за 30 лет
Михаил Сидоров
00:27
В космосе низкие температуры, поэтому если разместить цод в правильном месте, где на него не будет светить солнце то можно добиться сверхнизких температур, соответственно потери в проводниках снизятся...
Учёные прогнозируют перемещение гонки в сфере искусственного интеллекта в космос
DIP32
00:04
Разгон на скромные 100-200MHz - это как мертвому припарки. Ни о чем. Только лишнюю нестабильность получать и деградацию процессора
Сравнение i7-5820K и i7-6800K в одинаковых условиях, их плюсы и минусы
Никита Абсалямов
23:40
Хм... с каких пор в 13 и 14 серии отключен AVX512? В 12 поколении был косяк с Е ядрами, потому всей линейке выпилили AVX-512, потом всё вернули в зад в 13 и 14 поколении.
Сравнение i7-5820K и i7-6800K в одинаковых условиях, их плюсы и минусы
Яков Рудев
23:05
Кто нибудь объясните мне как они собираются охлаждать цод в космосе? Там нет атмосферы для воздушного охлаждения, нет воды для водяного. Излучением? Что то себе плохо такую систему представляю?
Учёные прогнозируют перемещение гонки в сфере искусственного интеллекта в космос
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter