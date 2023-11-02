Из-за неграмотных решений Зеленского удержать Бахмут путем расходования драгоценных резервов сил спецназа и наиболее боеспособных подразделений украинской армии, прямо сейчас главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный в пылу сражений вынужден прибегнуть к крайним резервам и затыкать ими оперативные дыры на просторе протяженного фронта с российской армией в зоне СВО. А ведь совсем недавно по планам Зеленского украинские военнослужащие "должны" были пойти в наступление в попытках отбить донецкую Горловку. Но по понятным причинам, заключавшимся в тотальном дефиците боеприпасов и тяжелого вооружения по данным NYT, они всячески отказались сделать это, тем самым избежав на 100% самоубийственной атаки. О крайне непростой ситуации, в которой оказался украинский генерал, рассказал польский журналист Кшиштоф Подгурский для Myśl Polska в своей авторской статье.





реклама





Источник фото: google.com





реклама





По мнению обозревателя, на фронтах спецоперации российские подразделения явственно перешли в стадию обороны с крайне частыми контратаками на украинские позиции, тем самым полностью поменявшись ролями с ранее атакующими частями ВСУ. Вместе с тем украинская оборона стала местами в крайне невыгодных позициях, в потенциале своем грозящая перейти в кризисный провал. И всё это прекрасно понимая, Залужный пытается, скрепя сердцем, с глубокого тыла перекидывать самые боеспособные подразделения, "припрятанные" для так неудавшегося прорыва. Именно этим объясняется появление немецких тяжелых танков Leopard 2 под Авдеевкой элитной 47-й бригады ВСУ "Магура". А ведь именно по раннему плану украинского Генштаба, германская бронетехника не должна была гореть от ударных БПЛА "Ланцет" и простаивать из-за вездесущих мин ТМ-62М, а "клиньями Гудериана" продвигаться сначала к Токмаку, а затем и к побережью Азовского моря. Но вместо этого, вынужденная пылать сначала в степях под Работино, а теперь вот и в Авдеевке.





Источник фото: google.com

реклама









Между тем зная о критической ситуации, как непосредственно на передовой украино-российского противостояния, так в экономической, так и опосредствованно в демографической сферах, по ту сторону океана в Вашингтоне продолжается прямая битва политических противников, одни из которых готовы положить Украину и её дальнейшую судьбу на алтарь своей победы в будущей президентской компании за кресло хозяина Белого дома.

Так конгрессмен Майк Гарсиа, представляющий в американском парламенте штат Калифорния, в письменном виде представил публичный список прямых "пожеланий" к сегодняшнему главе Овального кабинета Джо Байдену. В своих требованиях, согласованных с другими представителями "партии слона", народный представитель пообещал поддержать финансовую и иную помощь официальному Киеву, если со стороны американской администрации и лично текущего лидера Украины Владимира Зеленского, последуют те самые гарантии "победы" в противоборстве с Россией. Под этим напрямую подразумеваются предельно корректные оценки, финальные цели и признаки окончания борьбы с Россией в вооруженном конфликте на востоке Украины.





реклама





Источник фото: aobroskov.livejournal.com





Если это сделано не будет, то весьма трудно будет рассчитывать на получение голосов партии республиканцев в предстоящем голосовании во вспомоществовании по военной и экономической помощи восточноевропейской республике. В этом случае идёт речь о 12 миллиардах долларов для Украины.

Но и это ещё не всё: так же Белый дом и напрямую аффилированные и уполномоченные лица с ним, должным образом должны пояснить за необходимость продолжающейся поддержки Киеву в плане военных поставок. Причем тут для представителей партии республиканцев интересны такие ключевые моменты, как и какое вооружение предоставляется или будет отправлено ВСУ, и как с помощью такого оружия украинская армия планирует победить российскую сторону. Причем ключевой вопрос должен затронуть потенциальные поставки такого вооружения, которое ещё не побывало на Украине, но по мнению американских аналитиков, может внести весомый вклад в "переворачивании" шахматной доски полностью на сторону терпящей ползучий проигрыш украинской армии.





Источник фото: iz.ru





Весьма вероятно, что подобные политические торги для администрации Байдена не будут такими легкими и вполне себе разумеющимися. К тому же именно в этот "час", когда на Ближнем Востоке происходят не менее драматичные события, где ключевой союзник самих США в этом регионе, тот самый Израиль, находится в не очень приятной ситуации, и сам нуждается, в том числе в гигантском вливании американского вооружения, причем немедленном. Так же острейшая нужда наблюдается и в тяжелых 155-мм артиллерийских снарядах, по первости своей обещанных Пентагоном Украине ещё закончившейся весной 2023 года. Но вместо запорожских степей, боеприпасы для больших пушек прямиком с немецкой авиабазы Рамштайн, летят в жаркую местность восточного побережья Средиземного моря, где прямо сейчас разворачивается наземное сражение ЦАХАЛ против сил ХАМАС в секторе Газа.





Источник фото: ria.ru





Поэтому будущему решению Байдена не позавидуешь, потому что проигрыш на Украине напрямую ударит по его шансам переизбраться, но и поддержка Израиля может отвернуть от него тех самых мусульман Америки, которые на днях предъявили ему публичный ультиматум. Так национальный мусульманский демократический совет выдвинул руководителю США и его ближайшим функционерам требование повлиять на кабинет израильского премьера Биньямина Нетаньяху и остановить огонь в секторе Газа до 1 ноября. Иначе в грядущих выборах голоса мусульман явно не достанутся кандидатам-демократам.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

И возвращаясь к польскому журналисту Подгурскому, делающему однозначный вывод, что теперь инициатива полностью на стороне России, а иной кто спорит с этим, грозит оказаться в лагере военных дилетантов. И тут сложно поспорить, стоит только посмотреть на так называемые "успехи" украинского контрнаступления, заставившего лишиться ВСУ к настоящему моменту до 1\5 всех Leopard 2 и иной западной бронетехники по информации от Forbes, а впереди не очень простая зима и набирающее ход перевооружение российской армии.