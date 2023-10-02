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В РФ очень быстро растёт производство танков, боеприпасов, ракет и дронов несмотря на санкции

Чем больше западное санкционное давление на Россию - тем больше она производит оружия
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   Пока в Европе уже не боясь во всеуслышание заявляют, что у некоторых континентальных государств есть проблемы посерьезнее, чем Украина. Об этом в частности заявил победитель очередных парламентских выборов в Словакии Роберт Фицо, в издании Frankfurter Allgemeine сокрушаются, что действие невероятного санкционного давления на экономику России привело к прямо обратным результатам. С начала российской спецоперации на Украине первая смогла "перезапустить" свой оборонно-промышленный комплекс. Об этом утверждают, не сговариваясь, правительства Германии и Украины и сообщество американских и британских специалистов. Причем исследователей страшит стремительная мощь производимого ассортимента - это танки, ракеты, ударные и разведывательные дроны, всевозможные боеприпасы. А плохо "настроенные" санкции не без труда, но всё-таки дают возможность российской стороне находить прорехи в запретительном законодательстве американцев и европейцев и импортировать чувствительные для нужд своей оборонки товары. Причем объем ввоза не то что бы упал, а даже вырос.


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Источник фото: google.com


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   И словно желая разозлить не поверивших своим глазам политиков США и Европейского Союза, экономический блок правительства России позволил себе ускорить скачок государственных расходов на оборонные нужды, в том числе и производство.

   Например, в американском Госдепе придерживаются похожих взглядов, где посредством различных разведывательных источников, на которые указывает, ссылаясь, всемирно известная The New York Times, огласившая такие данные, что российский ВПК позволяет выпускать из стен заводов и фабрик до 200 танков в 30 дней, что превышает прошлый "довоенный" показатель в 2 раза.

   Не менее радостная картина для Москвы касается и производства артиллерийских боеприпасов, где различные снаряды выходят на годовой уровень в 2 млн.штук. И опять это в 2 раза больше чем до начала российской спецоперации на Украине. Если взять и сравнить это количество с Европой и США, то западные "союзники" даже в совокупности проигрывают снарядную гонку ведомству Шойгу.


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Источник фото: Дзен-канал "Оружие и техника"


   В Великобритании не отстают в пессимизме от своих американских коллег. В частности Джулиан Купер, занимающий должность почётного директора Центра исследований России и Восточной Европы, "предъявил" данные о всевозрастающем росте производства танков и иной бронетехники, снарядов, разномастных ракет и всевозможных БПЛА. Даже самолеты Россия умудряется производить. К тому же у оборонного ведомства русских есть такой ключевой козырь, как "бесконечные" центры хранения, откуда извлекаются не совсем старые танки и получают современные улучшения, позволяющие им худо-бедно выполнять функции поддержки, расширяя оборонительные возможности российской стороны при сдерживании бесчисленных неудавшихся попыток украинской армии найти бреши в так называемом южном наступлении в Запорожской области. Так Купер в своем отчете для Бирмингемского университета зафиксировал, что пик промышленного производства пришелся на лето и осень истекшего 2022-го года.

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"Санкционка" для ЗРК. Источник фото: google.com


   Прекрасно исследовавший тему британский ученый ответственно сделал заметку о несовершенстве западных форм давления,причем последние не лишены лазеек и белых пятен. Следовательно, удивляться многому не стоит, как так получается у РФ взять да наплевать на санкционный вопрос, и попросту без спешки показывать промышленный рост военного производства. К тому же российские специалисты по санкциям знают как лучше всего ввезти "санкционку" и не попасть впросак. Поэтому подсанкционные товары и те же промышленные станки попадают на территорию самой большой страны мира в воистину впечатляющих объемах, превышающих в некотором роде число поставок до начала СВО. Большое спасибо Кремлю надо "сказать" Поднебесной, чьи поставщики-посредники совсем не против заработать "лишний юань", помогая обходить искусственные препоны Европы и США. Такой себе военный шелковый путь в Россию, считает почетный директор Бирмингемского университета.


Источник фото: rossaprimavera.ru

   Разумеется, без денег Кремль не смог бы быть на коне военно-промышленного роста, поэтому всё это не может обойтись без вливания гигантского объема наличных денег. И где российские официалы их берут, прекрасно осведомлены как в Вашингтоне, так и в Брюсселе: это торговля черным золотом и природным газом. Следовательно, источники, вызывающие бурные потоки денег на перевооружение, необходимо было прикрыть. Для этого страны-союзники Киева решили поставить мощные плотины для прекращения финансовых устремлений Кремля. Поэтому блок G7 и ЕС одобрил потолок цен на поставки нефти по морю и установил его диапазон до 60 долларов за баррель.


Источник фото: usinsk.online


   Первое время "всё шло по плану" - инструмент запрета преодоления ценовой планки отработал как надо и российский бюджет столкнулся с некоторыми сложностями. Но это была преамбула: в дальнейшем хитрые умы из правительства Мишустина смогли каким-то образом провести Запад и отбросить в сторону его же заслоны и препоны. А теперь просто цифры: с февраля по август 2023 года федеральный российский "кошелек" от продажи черного золота и голубого топлива стал получать ежемесячную доходность с 12 млрд до $17 млрд долларов. И тут уже "первым другом" оказалась Индия, чью помощь трудно переоценить. Теперь вместо Евросоюза Дели стал самым крупнейшим покупателем российской нефти. На втором месте очутился официальный Пекин.


Источник фото: google.com


   Теперь устойчивость экономики самой большой страны в мире стала ночным кошмаром и в тоже время неоспоримым фактом перед противниками Москвы. Как оказалось, западные санкционные меры не функционируют, а Китай и Индия легким движением руки стали тем самым мостиком, позволившем сохранить доступ РФ к высокотехнологичной продукции Запада. Есть и третье государство-союзник - это Саудовская Аравия, которая путем сговора с северной страной продолжает сокращать добычу нефти, подстегивая рост цены на эту черную маслянистую жидкость в мире, в особенности в США, результат подорожания в оных бензина и дизеля может стоить президентских амбиций Джо Байдену.

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   И как финальная точка над тщетными желаниями условного объединенного Запада "раздавить" Россию: по прогнозу международного валютного фонда в 2024 году российская экономика станет ещё больше. Это выражается в 1,3% росте. Естественно что такое благоприятное развитие событий позволит российскому МО тратить ещё больше на СВО и расширить военное производство.

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