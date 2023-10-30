В особенности если перестать её спонсировать "на все деньги"

До президентских выборов в США ещё практически целый год, а предвыборная компания постепенно начинается. Так потенциальный кандидат на роль будущего хозяина Белого дома Вивек Рамасвами пообещал, если он займет самое главное кресло в Вашингтоне в грядущих выборах, то он всеми возможными способами попытается не допустить начала третьей мировой войны из-за недальновидной политики официального Киева. Именно такие обязательства взял на себя Рамасвами в посте в одной из соцсетей.





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Источник фото: iz.ru







Как считает амбициозный политик, третья мировая - это не то, чего все ждут. А вот разгореться она может, в том числе из-за восточноевропейской республики, своими недальновидными действиями всячески подталкивая государства Земли к мировому конфликту. И у неё это получится, если Зеленский сможет подключить США. "Но не в мою смену", - резюмировал кандидат-политик.

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Между тем в американском парламенте республиканцы всячески добиваются разделения общего военного пакета помощи на отдельные составные части, не собираясь спонсировать Украину. Последняя может получить помощь только в отдельности от Израиля. И то, если за это проголосует Конгресс.