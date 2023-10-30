Селекционный продукт из Северной Америки должен прибыть ориентировочно в ноябре

Из-за "критических пробелов в вооружении украинской армии", официальному Киеву приходится вместе с США создавать так называемое "Франкенштейн-оружие", призванное стать неким эрзац-ПВО. А для его конструирования необходимы части модулей американского и советского производства. Именно об этом идет речь в статье The New York Times.

Так Пентагон и украинские инженеры в кооперативном режиме создали гибрид систем ПВО. От американцев были использованы актуальные версии противоракет, а от Украины - осовремененные версии пусковых площадок советского зенитного вооружения, пишет NYT.

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Источник фото: google.com







Наглядным примером таких "детей Франкенштейна" можно назвать пусковые площадки "Бука" с предустановленными реактивными снарядами Sea Sparrow. Причем есть разновидность где вместо Sea Sparrow используются ракеты AIM-9M Sidewinder

Ноу-хау прошли тестовые пуски, закончившиеся успехом и в конце ноября уже должны быть доставлены на Украину из США.

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Как рассказал информатор, программа в режиме повышенной секретности была запущена в конце 2022-го. Именно в начале зимы украинские правительственные чиновники оставили запрос для своих западных союзников о поиске зенитных снарядов для 60 ЗРК "Бук". Удовлетворить такой запрос оказалось невыполнимой задачей, поэтому украинская сторона предложила дооборудовать ПУ Бука до возможности запускать западные ракеты. То что получилось, назвали - FrankenSAМ.