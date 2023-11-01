Танки замечены в составе элитной бригады ВСУ - "Магура"

В связи с не очень простой боевой ситуацией украинский Генштаб вынужден начать перегруппировку и оттянуть в район стремительно ухудшающейся обстановки в городе-пригороде Донецка Авдеевке новые силы, усиленные западными тяжелыми танками. Речь идёт о немецких Leopard 2.

По словам советника руководителя ДНР Яна Гагина, последние 72 часа позволили выявить германскую продукцию фирмы Rheinmetall AG уже на нескольких локальных направлениях в пригородных районах Донецка. Причем с уничтожением немецкого "вундерваффе" российские силы запаздывать не стали и уже записали на свой счёт первый выведенный из строя подобный ОБТ здесь.

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Источник фото: google.com







Публичные OSINT-специалисты уже сделали вывод, чьи это танки и рассекретили подразделение, "прописавшее" у себя в большом количестве германскую технику. Это оказалась та самая элитная механизированной бригада "Магура", имеющая номерной порядок под цифрами 47-й. Правда неофициальная приписка "элитная" не способствовала снижению потерь, где ещё до появления на донецком фронте личный состав оказался весьма потрепанным в предыдущих боях за запорожское село Работино.

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Весьма не случайно, что потеря той самой Авдеевки может поставить тяжелый крест на дальнейших политических амбициях Владимира Зеленского в попытках во второй раз занять вожделенное кресло украинского президента. Потому что по итогу то самое летнее украинское контрнаступление, начатое в июне 2023 года, не только не позволило не то что бы дойти до берегов Азовского моря или хотя бы достичь "промежуточного" Токмака, а ещё и лишиться очередного города-крепости Авдеевки, на укрепление которой ушло долгие восемь лет.