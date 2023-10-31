Пораженный танк принадлежал подготовленной в Германии бригаде "Магура", где наступать украинцев учили американские инструкторы

В ожесточенных, непрекращающихся боях за донецкий город-спутник Авдеевку был уничтожен современный немецкий танк Leopard-2A6. Причем новинка числилась в составе элитной 47-й механизированной бригады ВСУ "Магура". И, как пишут с мест, поражение германского Леопарда здесь стало первым таким зафиксированным случаем в Авдеевке. Известно, что поразил тяжелого Леопарда расчет отечественного ПТРК "Корнет".

Между тем, совсем недавно тут же в составе 47-й ОМБр в сражении с россиянами был утерян БМП M2 Bradley.

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Источник фото: google.com







Элитной бригадное подразделение "Магура" считается из-за того, что всё соединение укомплектовано относительно современной западной бронетехникой, а её военнослужащие прошли обучение за рубежом. В частности, в Германии у американских инструкторов, прошедших ряд горячих точек.

Из-за крайнего дефицита подготовленных резервов украинский Генштаб, скрепя сердце, был вынужден разделить бригаду на две части, где первая половина была брошена под Авдеевку, а вторая осталась воевать в районе Работино, где так же отметилась высокой долей потерь посреди бескрайних минных полей россиян и царящих в этих краях в небесах ударных "Ланцетах" и fpv-дронах, не дающих ни единого шанса подобраться поближе к позициям ВС РФ.

Из интересного: выведенный из строя Leopard 2A6 прошел кустарную подготовку в украинских войсках, местные умельцы которых наварили на корпус танка импровизированные противокомулятивные решетки. Но тяжелую бронетехнику это не спасло.





Источник фото:ТГ-канал "Военная хроника"







Между тем в издании Forbes подсчитали потери тяжелой продукции Rheinmetall AG и пришли к неутешительным выводам: украинский Генштаб лишился по меньшей мере до одной пятой всех имеющихся в составе ВСУ германских Leopard 2, в том числе и их улучшенных шведских модификаций Stridsvagn 122.

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А тем временем, из-за не очень активного желания передавать на замену поверженной дорогостоящей техники новые образцы своих танков, Украина вынуждена согласиться на предоставление "устаревших" Т-72 прямиком из Чехии, прошедших здесь модернизацию и ждущих своего отправления "на ленточку".