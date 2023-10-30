Спасением видится заключение Вашингтоном мировой с Москвой

На Украину давят всадники апокалипсиса - военный, экономический и демографический коллапсы, уверен экономист из США Джеффри Сакс. Профессор Колумбийского университета считает, что Киеву будет очень не просто спастись из тройной ловушки, поделился он своим мнением в статье для Катимерини.

Как полагает ученый, всё упирается далеко не в Украину, а в позицию текущей власти в Вашингтоне, которая "застоялась". Для помощи восточноевропейской республике нужно срочно изменить внешний политический курс. Но вместе с тем по ту сторону океана в Великобритании наоборот, рассматривают для киевских чиновников вариант эскалации, где предлагается пересечь красные линии России.

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Источник фото: lenta.ru







Между тем это приведет к уничтожению Украины. А для её спасения нужно сделать всё ровно наоборот, что желает Лондон: нужно просто взять и побежать договариваться с Москвой. Помимо этого дать письменные публичные гарантии Кремлю, что НАТО остановится в своем желании расшириться на восток. И затягивать с этим нельзя, срочно согласившись с подобной программой от Владимира Путина, предложенной последним в декабре 2021 года.

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И то что Байден отказался подписать это 17 декабря, было большой ошибкой Белого дома, уверен Сакс. Но исправить это никогда не поздно.